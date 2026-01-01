Alpha Trend Premium
- Experten
- Cesar Henrique Alves Tomaz
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Alpha Trend Premium - Expert Advisor für MetaTrader 5
Alpha Trend Premium ist ein in MQL5 entwickelter Expert Advisor, der für den automatischen trendbasierten Handel unter Verwendung einer objektiven Kombination aus Exponential Moving Averages (EMA) und RSI mit echtem Risikomanagement und strengen Regeln für die operative Kontrolle konzipiert wurde.
Der Roboter wurde entwickelt, um nur unter günstigen Marktbedingungen zu handeln, wobei Disziplin, Einfachheit und Kapitalschutz im Vordergrund stehen.
Er verwendet keine Martingale-, Grid- oder Hochrisikotechniken.
Handelsstrategie
Alpha Trend Premium identifiziert Kauf- und Verkaufschancen auf der Grundlage von:
-
Überschreitung und Angleichung des schnellen EMA (50) an den langsamen EMA (200).
-
Bestätigung der Trendstärke durch den RSI
-
Einstiege nur, wenn der Markt eine klare Trendstruktur aufweist
KAUFEN-Bedingungen
-
Schneller EMA über dem langsamen EMA
-
RSI über 55 und unter 70
SELL-Bedingungen
-
Schneller EMA unter langsamem EMA
-
RSI unter 45 und über 30
Wesentliche Merkmale
-
Trendstrategie mit RSI-Bestätigung
-
Kein Martingal und kein Raster
-
Immer nur ein Handel zur Zeit
-
Risikomanagement basierend auf dem Prozentsatz des Saldos
-
Stop Loss und Take Profit in Punkten festgelegt
-
Filter für maximalen Spread
-
Kontrolle der Betriebszeiten
-
Tägliches Verlustlimit
-
100% automatische Ausführung
-
Kompatibel mit Demo- und Realkonten
Risiko-Management
-
Automatische Lotberechnung basierend auf dem konfigurierten Risikoprozentsatz
-
Obligatorischer Stop Loss für alle Trades
-
Take Profit im Voraus festgelegt
-
Automatische Sperrung neuer Trades, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht ist
Handelszeiten
Der Roboter handelt standardmäßig nur innerhalb der konfigurierten Stunden:
-
London bis New York Session
-
Vermeidet den Handel außerhalb der liquidesten Perioden des Marktes
Zeitrahmen und empfohlene Vermögenswerte
-
Zeitrahmen: M5
-
Assets: Forex-Paare mit hoher Liquidität und niedrigem Spread
(z.B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Risikowarnung
Der Handel auf dem Finanzmarkt ist mit Risiken verbunden.
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Wir empfehlen die Nutzung eines Demokontos, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln.