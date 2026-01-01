Alpha Trend Premium - Expert Advisor für MetaTrader 5

Alpha Trend Premium ist ein in MQL5 entwickelter Expert Advisor, der für den automatischen trendbasierten Handel unter Verwendung einer objektiven Kombination aus Exponential Moving Averages (EMA) und RSI mit echtem Risikomanagement und strengen Regeln für die operative Kontrolle konzipiert wurde.

Der Roboter wurde entwickelt, um nur unter günstigen Marktbedingungen zu handeln, wobei Disziplin, Einfachheit und Kapitalschutz im Vordergrund stehen.

Er verwendet keine Martingale-, Grid- oder Hochrisikotechniken.

Handelsstrategie

Alpha Trend Premium identifiziert Kauf- und Verkaufschancen auf der Grundlage von:

Überschreitung und Angleichung des schnellen EMA (50) an den langsamen EMA (200) .

Bestätigung der Trendstärke durch den RSI

Einstiege nur, wenn der Markt eine klare Trendstruktur aufweist

KAUFEN-Bedingungen

Schneller EMA über dem langsamen EMA

RSI über 55 und unter 70

SELL-Bedingungen

Schneller EMA unter langsamem EMA

RSI unter 45 und über 30

Wesentliche Merkmale

Trendstrategie mit RSI-Bestätigung

Kein Martingal und kein Raster

Immer nur ein Handel zur Zeit

Risikomanagement basierend auf dem Prozentsatz des Saldos

Stop Loss und Take Profit in Punkten festgelegt

Filter für maximalen Spread

Kontrolle der Betriebszeiten

Tägliches Verlustlimit

100% automatische Ausführung

Kompatibel mit Demo- und Realkonten

Risiko-Management

Automatische Lotberechnung basierend auf dem konfigurierten Risikoprozentsatz

Obligatorischer Stop Loss für alle Trades

Take Profit im Voraus festgelegt

Automatische Sperrung neuer Trades, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht ist

Handelszeiten

Der Roboter handelt standardmäßig nur innerhalb der konfigurierten Stunden:

London bis New York Session

Vermeidet den Handel außerhalb der liquidesten Perioden des Marktes

Zeitrahmen und empfohlene Vermögenswerte

Zeitrahmen: M5

Assets: Forex-Paare mit hoher Liquidität und niedrigem Spread

(z.B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Risikowarnung

Der Handel auf dem Finanzmarkt ist mit Risiken verbunden.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wir empfehlen die Nutzung eines Demokontos, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln.