Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel.





Überblick

Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep-Learning-Vorhersagen mit Filtern der technischen Analyse und schafft so einen Ausgleich zwischen Anpassungsfähigkeit und Disziplin. Das System wurde anhand großer Datensätze über das historische Verhalten von Gold trainiert und so optimiert, dass es sowohl Trending- als auch Range-Bedingungen ohne Martingale, Grid oder Averaging handhaben kann.

Der EA passt die Positionsgröße, die Stoppabstände und die Entscheidungsschwellen auf der Grundlage von Volatilität und Signalvertrauen automatisch an. Zu Testzwecken enthält er einen Validierungsmodus, der so konzipiert ist, dass er alle MQL5-Marktsicherheitsanforderungen erfüllt, einschließlich Stop-Level und Aktienschutz.

Hauptmerkmale

Optimiert für Gold (XAUUSD) auf den Zeitrahmen M15, H1 und H4

auf den Zeitrahmen M15, H1 und H4 Zwei Betriebsmodi: ML-Modus (Live-KI-Handel) und Validierungsmodus (sichere Markttests)

(Live-KI-Handel) und (sichere Markttests) Deep-Learning-Vorhersagekern integriert mit technischen Bestätigungsfiltern

Risikokontrolllogik mit Eigenkapital- und Margenüberwachung zur Verhinderung von Stop-Outs

Dynamisches SL/TP-Sizing auf Basis von Volatilität und Modellvertrauen

Automatisches Positionsmanagement und Selbstkorrekturlogik

Keine Martingal-, Grid- oder Hedge-Techniken

Einzelposition-pro-Symbol-Regel für Netting-Konformität

Völlig autonomer Betrieb, sobald er mit einem Chart verbunden ist

Maschinenlernender Motor

Vorgefertigtes ONNX-Modell, das direkt in den EA eingebettet ist (keine externen Abhängigkeiten)

Verarbeitet OHLC-Daten und technische Indikatoren in Echtzeit

Sagt kurzfristige Richtungswahrscheinlichkeiten und Konfidenzwerte voraus

Integriert mit adaptiven Schwellenwerten zum Ausgleich von Genauigkeit und Häufigkeit

Technische Architektur

Trend-Filter: 50 EMA und 200 EMA für die Makrorichtung

50 EMA und 200 EMA für die Makrorichtung Momentum-Filter: RSI und Volatilitäts-Delta-Analyse

RSI und Volatilitäts-Delta-Analyse KI-Kern: ONNX neuronales Modell mit kontextbezogener Gewichtung

ONNX neuronales Modell mit kontextbezogener Gewichtung Ausführungsmodul: Adaptiver Handelsmanager mit Trailing und Breakeven (ML-Modus)

Risiko-Management-System

Automatische Lot-Skalierung (basierend auf Kontostand oder festem Risikoanteil)

Eigenkapital- und Margenschutz zur Vermeidung von Stop-Out-Ereignissen

Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände (volatilitätsangepasst)

Optionaler Trailing Stop und Breakeven (nur im ML-Modus aktiv)

Einzelposition pro Symbol zur Gewährleistung der Netting-Kompatibilität

Betriebsmodi

Validierungsmodus (Standard)

Entspricht allen MQL5 Marktvalidierungsstandards

Verwendet minimale Losgröße, keine SL/TP-Modifikation in Marktnähe

Enthält Eigenkapital-/Margenschutz, um einen erzwungenen Stop-Out zu verhindern

Garantiert sicheres Bestehen der Markttests

ML-Modus (KI-Handel)

Aktiviert die Vorhersage-Engine für maschinelles Lernen

Dynamisches SL/TP- und Trailing-Management aktiviert

Volle Autonomie mit adaptiver Risikokontrolle

Reale Handelslogik identisch mit Backtests der Entwickler

Richtlinien für den Einsatz

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Zeitrahmen: M15, H1, oder H4

M15, H1, oder H4 Mindesteinlage: $300 (empfohlen $500+)

$300 (empfohlen $500+) Makler: ECN/STP mit rohen Spreads bevorzugt

ECN/STP mit rohen Spreads bevorzugt Konto-Typ: Hedging oder Netting unterstützt

Hedging oder Netting unterstützt EA nur an einen Chart anhängen - er verwaltet alles selbstständig

Übersicht der Eingaben

Ausführungsmodus: MODUS_VALIDIERUNG / MODUS_ML

MODUS_VALIDIERUNG / MODUS_ML Risiko Prozentsatz: Standard 1-2% des Guthabens

Standard 1-2% des Guthabens Maximal erlaubte Streuung: 30 Punkte

30 Punkte Trailing Stop: Optional (nur im ML-Modus)

Optional (nur im ML-Modus) Schwellenwerte für Equity Guard: 95% Eigenkapital oder 200% Margin-Level

Warum Ratio X Gold ML EA wählen?

KI-gesteuerte Vorhersagen + klassisches Risikomanagement

Sicherer Validierungsmodus - vollständig konform mit den MQL5-Standards

Dynamische Anpassungsfähigkeit an Volatilität und Trendverschiebungen

Eingebauter Margenschutz zum Schutz vor schwarzen Schwänen

Speziell für das Verhalten und das Liquiditätsprofil von Gold optimiert

Anforderungen

MetaTrader 5-Terminal

Verfügbares Handelssymbol: XAUUSD

Empfohlenes Mindestguthaben: $300+

VPS für kontinuierlichen Betrieb

Broker-Verbindung mit niedriger Latenz

Was Sie erhalten

RX Gold ML EA-Datei (.ex5) - bereit zur Installation

Vollständige Konfigurationsanleitung im Kommentarbereich

Technische Unterstützung bei der Einrichtung und Optimierung

Kostenlose monatliche Updates

Bis zu 10 Geräteaktivierungen

Ideale Benutzer

Goldhändler, die nach KI-gestützter Analyse und Ausführung suchen

Entwickler und Analysten, die ML-basierte Strategien testen

Händler, die eine robuste, nicht-martingale Logik mit Sicherheitsfunktionen suchen

Benutzer, die einen EA wollen, der bereits vom MQL5 Market validiert und akzeptiert wurde

Nicht geeignet für

Händler, die garantierte Gewinne erwarten

Scalping oder gitterbasierte Systeme

Konten mit weniger als $100 Guthaben

Diejenigen, die mit den EA-Setup-Verfahren nicht vertraut sind





Ratio X Gold ML EA

Adaptives AI-System für MetaTrader 5

Dual Mode: ML Trading & Validierung Sicherheit





Risikohinweis: Dieser Expert Advisor ist ein Analyse- und Ausführungstool. Vergangene Leistungen und Backtests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Testen Sie immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.