Ratio X Gold ML EA - Adaptives AI-Handelssystem für Gold (XAUUSD)
Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel.
Überblick
Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep-Learning-Vorhersagen mit Filtern der technischen Analyse und schafft so einen Ausgleich zwischen Anpassungsfähigkeit und Disziplin. Das System wurde anhand großer Datensätze über das historische Verhalten von Gold trainiert und so optimiert, dass es sowohl Trending- als auch Range-Bedingungen ohne Martingale, Grid oder Averaging handhaben kann.
Der EA passt die Positionsgröße, die Stoppabstände und die Entscheidungsschwellen auf der Grundlage von Volatilität und Signalvertrauen automatisch an. Zu Testzwecken enthält er einen Validierungsmodus, der so konzipiert ist, dass er alle MQL5-Marktsicherheitsanforderungen erfüllt, einschließlich Stop-Level und Aktienschutz.
Hauptmerkmale
- Optimiert für Gold (XAUUSD) auf den Zeitrahmen M15, H1 und H4
- Zwei Betriebsmodi: ML-Modus (Live-KI-Handel) und Validierungsmodus (sichere Markttests)
- Deep-Learning-Vorhersagekern integriert mit technischen Bestätigungsfiltern
- Risikokontrolllogik mit Eigenkapital- und Margenüberwachung zur Verhinderung von Stop-Outs
- Dynamisches SL/TP-Sizing auf Basis von Volatilität und Modellvertrauen
- Automatisches Positionsmanagement und Selbstkorrekturlogik
- Keine Martingal-, Grid- oder Hedge-Techniken
- Einzelposition-pro-Symbol-Regel für Netting-Konformität
- Völlig autonomer Betrieb, sobald er mit einem Chart verbunden ist
Maschinenlernender Motor
- Vorgefertigtes ONNX-Modell, das direkt in den EA eingebettet ist (keine externen Abhängigkeiten)
- Verarbeitet OHLC-Daten und technische Indikatoren in Echtzeit
- Sagt kurzfristige Richtungswahrscheinlichkeiten und Konfidenzwerte voraus
- Integriert mit adaptiven Schwellenwerten zum Ausgleich von Genauigkeit und Häufigkeit
Technische Architektur
- Trend-Filter: 50 EMA und 200 EMA für die Makrorichtung
- Momentum-Filter: RSI und Volatilitäts-Delta-Analyse
- KI-Kern: ONNX neuronales Modell mit kontextbezogener Gewichtung
- Ausführungsmodul: Adaptiver Handelsmanager mit Trailing und Breakeven (ML-Modus)
Risiko-Management-System
- Automatische Lot-Skalierung (basierend auf Kontostand oder festem Risikoanteil)
- Eigenkapital- und Margenschutz zur Vermeidung von Stop-Out-Ereignissen
- Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände (volatilitätsangepasst)
- Optionaler Trailing Stop und Breakeven (nur im ML-Modus aktiv)
- Einzelposition pro Symbol zur Gewährleistung der Netting-Kompatibilität
Betriebsmodi
Validierungsmodus (Standard)
- Entspricht allen MQL5 Marktvalidierungsstandards
- Verwendet minimale Losgröße, keine SL/TP-Modifikation in Marktnähe
- Enthält Eigenkapital-/Margenschutz, um einen erzwungenen Stop-Out zu verhindern
- Garantiert sicheres Bestehen der Markttests
ML-Modus (KI-Handel)
- Aktiviert die Vorhersage-Engine für maschinelles Lernen
- Dynamisches SL/TP- und Trailing-Management aktiviert
- Volle Autonomie mit adaptiver Risikokontrolle
- Reale Handelslogik identisch mit Backtests der Entwickler
Richtlinien für den Einsatz
- Symbol: XAUUSD
- Zeitrahmen: M15, H1, oder H4
- Mindesteinlage: $300 (empfohlen $500+)
- Makler: ECN/STP mit rohen Spreads bevorzugt
- Konto-Typ: Hedging oder Netting unterstützt
- EA nur an einen Chart anhängen - er verwaltet alles selbstständig
Übersicht der Eingaben
- Ausführungsmodus: MODUS_VALIDIERUNG / MODUS_ML
- Risiko Prozentsatz: Standard 1-2% des Guthabens
- Maximal erlaubte Streuung: 30 Punkte
- Trailing Stop: Optional (nur im ML-Modus)
- Schwellenwerte für Equity Guard: 95% Eigenkapital oder 200% Margin-Level
Warum Ratio X Gold ML EA wählen?
- KI-gesteuerte Vorhersagen + klassisches Risikomanagement
- Sicherer Validierungsmodus - vollständig konform mit den MQL5-Standards
- Dynamische Anpassungsfähigkeit an Volatilität und Trendverschiebungen
- Eingebauter Margenschutz zum Schutz vor schwarzen Schwänen
- Speziell für das Verhalten und das Liquiditätsprofil von Gold optimiert
Anforderungen
- MetaTrader 5-Terminal
- Verfügbares Handelssymbol: XAUUSD
- Empfohlenes Mindestguthaben: $300+
- VPS für kontinuierlichen Betrieb
- Broker-Verbindung mit niedriger Latenz
Was Sie erhalten
- RX Gold ML EA-Datei (.ex5) - bereit zur Installation
- Vollständige Konfigurationsanleitung im Kommentarbereich
- Technische Unterstützung bei der Einrichtung und Optimierung
- Kostenlose monatliche Updates
- Bis zu 10 Geräteaktivierungen
Ideale Benutzer
- Goldhändler, die nach KI-gestützter Analyse und Ausführung suchen
- Entwickler und Analysten, die ML-basierte Strategien testen
- Händler, die eine robuste, nicht-martingale Logik mit Sicherheitsfunktionen suchen
- Benutzer, die einen EA wollen, der bereits vom MQL5 Market validiert und akzeptiert wurde
Nicht geeignet für
- Händler, die garantierte Gewinne erwarten
- Scalping oder gitterbasierte Systeme
- Konten mit weniger als $100 Guthaben
- Diejenigen, die mit den EA-Setup-Verfahren nicht vertraut sind
Ratio X Gold ML EA
Adaptives AI-System für MetaTrader 5
Dual Mode: ML Trading & Validierung Sicherheit
Risikohinweis: Dieser Expert Advisor ist ein Analyse- und Ausführungstool. Vergangene Leistungen und Backtests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Testen Sie immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.
