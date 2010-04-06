Alpha Gold Strategy

Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für volatile Märkte entwickelt wurde und einen starken Fokus auf risikokontrolliertes Positionsmanagement und systematische Gewinnmitnahme legt.

Der EA arbeitet mit einem zweiseitigen Marktteilnahmemodell, das eine dynamische Anpassung an sich ändernde Preisbedingungen ermöglicht. Er verlässt sich nicht auf Indikatoren, Kurvenanpassung oder Signalvorhersage. Stattdessen konzentriert er sich auf das Preisverhalten und ein strukturiertes Handelsmanagement.

Wichtigste Highlights:

  • Dynamisches Positionssizing mit kontrolliertem Exposure-Wachstum

  • Eingebauter Gewinnschutz

  • Effizienter Umgang mit hoher Volatilität und schwankenden Bedingungen

  • Keine Martingale, keine Gitterexplosionen, keine Indikatorabhängigkeit

Das System ist darauf ausgelegt, Gewinne schrittweise zu realisieren und gleichzeitig das Risiko auf Portfolioebene zu managen, anstatt sich auf einzelne Trades zu verlassen. Daher ist es für Händler geeignet, die Stabilität, Beständigkeit und disziplinierte Automatisierung gegenüber aggressivem Scalping oder Signaljagd schätzen.

Empfohlene Verwendung:

  • Am besten geeignet für volatile Instrumente (z. B. Gold / XAUUSD)

  • Funktioniert über mehrere Zeitrahmen, Wette für 1Minute

  • Optimiert für Konten mit ausreichender Marge

  • Angemessene Risikoeinstellungen sind für eine langfristige Performance unerlässlich

  • Abgesichertes Rastersystem

  • Nicht geeignet für kleine Konten unter 700$

Wichtiger Hinweis:

Wie alle fortschrittlichen Handelssysteme funktioniert dieser EA am besten, wenn die Marktbedingungen mit seiner Designlogik übereinstimmen. Es ist kein "get-rich-quick"-Tool, sondern eine professionelle automatisierte Strategie für disziplinierte Trader, die speziell für Prop-Firmen, vermögende Privatpersonen und Institutionen entwickelt wurde. Obwohl es für Konten mit einer 700$ Einzahlung funktioniert hat. aber Risiken sind damit entsprechend verbunden. mit richtigem Risikomanagement und Timing habe ich ein 700$ Konto in ein 3000$ Konto umgewandelt. Auch Backtest gezeigt ist nur als Referenz. Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, Spread, Slippage, Leverage und Risikoeinstellungen ab. Live-Ergebnisse können abweichen.

