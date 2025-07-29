Recovery Boost Pro

5

Willkommen.

Sie können mich über mein Profil kontaktieren.



Quellcode auch verfügbar.(Nur ernsthafte Angebote)





Advanced Recovery & Trading EA - Unerreichte Flexibilität und Kontrolle:

Der EA ist für die Wiederherstellung von Trades aus anderen EAs, die in DD (Drawdown) oder Ihre manuelle Trades als auch kam verwendet.

Dieser EA ist ein funktionsreiches, präzise entwickeltes Handelswerkzeug, das weit über die Möglichkeiten typischer Expert Advisors hinausgeht. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die anpassungsfähige Strategien und eine robuste Risikokontrolle benötigen, und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Trade-Recovery-Systems, der Volumenkontrolle und der Trendlogik.

Der EA verwendet eine fortschrittliche Auto-Recovery-Strategie in Kombination mit einer gewichteten Positionierung, die darauf ausgelegt ist, die Gewinnrate zu maximieren und gleichzeitig eine dynamische und adaptive Risikoallokation zu gewährleisten.



Unerreichte Funktionen, die Sie nirgendwo anders finden werden:

4 verschiedene Lot-Sizing-Modi
Passen Sie an, wie die Lot-Größen in Recovery Trades mit hochflexiblen Methoden wachsen:

  • Multiplikator: Jeder neue Handel erhöht sich basierend auf einem Multiplikationsfaktor.

  • Plus Lot: Fügt eine feste Losgröße zur vorherigen hinzu

  • Umschaltbare Modi (Plus-Dann-Multiplikator oder Multiplikator-Dann-Plus):
    Sie können mit dem Plus-Lot-Wachstum beginnen und nach einer bestimmten Handelsnummer zu Multiplikator wechseln - oder mit Multiplikator beginnen und später zu Plus wechseln.
    Dieser Wechsel in zwei Richtungen gibt Ihnen die volle Flexibilität, die Lot-Progression mit Ihrem persönlichen Money-Management-Plan abzustimmen, so dass sich der EA dynamisch an jede Marktbedingung oder jedes Kontorisikoprofil anpassen kann.




3 intelligente Erholungsmodi:


Wählen Sie aus drei leistungsstarken Erholungsarten, die jeweils für unterschiedliche Handelsstile und Marktbedingungen konzipiert sind:

  1. Einweg-Erholung (nur im Trend): Eröffnet Erholungsgeschäfte strikt in Richtung des ursprünglichen Trends.

  2. Zwei-Wege-Erholung mit RSI: Eröffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen, intelligent gefiltert durch den RSI, um Fehleinstiege zu vermeiden.

  3. Zwei-Wege-Extra-Erholung: Ein hybrider Modus, der sowohl den einseitigen Ansatz als auch die RSI-basierte Zwei-Wege-Logik kombiniert - und Ihnen sowohl Leistung als auch Präzision bietet.





Wie das Rückforderungssystem funktioniert

WICHTIG 1: Der EA wird sich in jedem Zeitrahmen anders verhalten. GRUND? RSI und Candles Close (wenn Sie Kerzenfilter verwenden) ---- ich bevorzuge 2/3/5M CHART

WICHTIG 2: Um sich richtig zu erholen, müssen Sie über eine ausreichende freie Marge verfügen, damit der EA in der Lage ist, Erholungsgeschäfte zu eröffnen.

WICHTIG 3: Überprüfen Sie mit Ihrem Broker, ob Hedging erlaubt ist und überprüfen Sie auch im Tester die DISTANZ, ob Sie ein 2- oder dreistelliger Broker sind. Die EA-Standard-Distanz ist für 2 digit.for größeren Abstand in 3 digit fügen Sie eine 0, wenn Sie nicht wollen , sehr aggressiv sein.


  1. EA überwacht alle offenen Positionen auf dem ausgewählten Symbol und kann optional alle externen oder unrentablen Expert Advisors (EAs) stoppen, um die volle Kontrolle über den Erholungsprozess zu übernehmen.

  2. TakeProfit- und StopLoss-Levels werden für die betroffenen Positionenzurückgesetzt, und ausstehende Aufträge im Zusammenhang mit Erholungszyklen werden gelöscht, um widersprüchliche Signale oder unnötiges Risiko zu vermeiden.

  3. Wenn der konfigurierte Drawdown-Schwellenwert erreicht wird, eröffnet der EA eine Hedge-Position (Sie können auch wählen, NICHT ZU HEDGE), um ein weiteres Engagement zu verhindern und das Konto vor unkontrollierten Verlusten zu schützen.

  4. Erholungspositionen werden dann schrittweise auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Logik eröffnet - je nach Konfiguration entweder einseitig (trendorientiert), RSI-basiert zweiseitig oder im fortgeschrittenen "Zwei-Wege-Extra"-Modus.

  5. Jede unrentable Order wird teilweise in Mikroportionen geschlossen, wobei zunächst die schlechtesten Kursniveaus anvisiert werden. Wiederherstellungsaufträge werden unter Verwendung eines kontrollierten, berechneten Volumens - basierend auf dem gewählten Lot-Wachstumsmodus - eröffnet, um den Druck auf das Konto gering zu halten.



Leitfaden für Tests und Simulationen

Um ein reales Erholungsszenario zu simulieren:

  1. Starten Sie den Strategie-Tester im Visualisierungsmodus.

  2. Stellen Sie dann die DD ein, die das Konto erreichen soll, um die Erholung zu starten.HINWEIS:der EA im Testmodus öffnet den ersten Trade automatisch.Ich habe auch die DD auf 0 gesetzt, damit die Erholung sofort beginnt.Sie können beides einstellen, wie Sie wollen.Wenn der Trade entweder Gewinn macht oder sich erholt, dann benutzen Sie das Panel unten rechts, um HAUPTHANDELS zu ERÖFFNEN.(Das Recovery-Trade-Panel kann jederzeit benutzt werden, wenn Sie eine Recovery-Position eröffnen wollen.)

NEU : Über die Erholungsschaltflächen. Jetzt befinden sich die Schaltflächen unter dem Hauptpanel PLUS Sie können sie überall hinziehen!

  1. Passen Sie Parameter wie den Recovery-Typ, das Lot-Sizing-Modell und die Filter an, um zu sehen, wie sich der EA unter verschiedenen Bedingungen verhält.

Hinweis: Dieser EA ist für die Arbeit pro Symbol konzipiert. Wenn Sie mehrere Paare wiederherstellen möchten, fügen Sie jedem Chart eine eigene Instanz mit unterschiedlichen magischen Zahlen zu. Der Wiederherstellungsprozess beginnt nur, wenn eine Verlustposition auf dem ausgewählten Instrument besteht.


Konfigurations- und Einrichtungsanweisungen (zum Testen und für den Live-Handel)


Schritt 1: Testvolumen für Backtesting - stellen Sie das Volumen ein, das Sie im Testmodus wiederhergestellt sehen möchten.
(HINWEIS: NACH der Wiederherstellung des Volumens können Sie den Test mit den Schaltflächen des Panels für die HAUPTHANDEL fortsetzen).
→ Eingabe: Testvolumen



Schritt 2: Aktivierungsbedingungen für die Erholung

 Konfigurieren Sie, wann der EA mit dem Erholungsprozess beginnen soll:

Aktivieren Sie das Hedging oder nicht

Legen Sie die Drawdown-Schwelle für den Beginn der Erholung fest

 Definieren Sie, ab welchem Verlust (in Kontowährung) der Erholungszyklus ausgelöst wird.



Schritt 3: Volumenlogik & Wachstumseinstellungen

 Legen Sie nun fest, wie sich die Handelsvolumina während der Erholung verhalten sollen:

Wählen Sie eine Losgrößenstrategie
Eingabe: Volume_MultiPlier_Type
Optionen:

Multiplikator

Plus

Plus-Dann-Multiplikator (Dynamisch)

Multiplikator-Dann-Plus (Dynamisch)

Einstellen der Losgröße des ersten Erholungsgeschäfts
 Eingabe: Volumen des ersten Recovery Trades

Parameter für die Losgröße festlegen
 Eingaben:

Volume_MultiPlier (z.B., 1.3) (jeder Trade wird mit X multipliziert)

Volume_Plus (z.B. 0.01)(jeder Trade wird um X erhöht)

Definieren Sie, wann von Plus → Multiplier oder umgekehrt gewechselt werden soll
Input: Volumen-Multiplikator-Änderung (nach X Trades)



Schritt 4: Recovery Execution & Safety Controls

 Erlauben Sie überlappende Recovery-Zyklen
Input: OverLap (nach wie vielen Positionen EA versuchen wird, eine Gewinn- mit einer Verlustposition zu schließen)

Limit max number of recovery trades
Inputs:

Max_Recovery_Buy

Max_Recovery_Sell

Enable Freeze Protection
 Input: Freeze DD
Sobald dieses DD-Niveau erreicht ist, werden die Erholungsgeschäfte pausiert und jedes Mal neu gestartet, wenn der Preis im Trend ist, basierend auf dem Eingang des MA oder EMA unten.
Wenn die Einstellung > 0 ist, wird EA auf die Trendausrichtung warten, um die Erholung wieder aufzunehmen.



Schritt 5: Profit Handling

Einstellungen für das Schließen von profitablen Trades und Teilschließungen:

Volumen für Teilschließungen (WIE VIELE Lots wird der EA jedes Mal wiederherstellen)
Input: Volume_Close

Partial TakeProfit in Kontowährung(Mindestgewinn, den der EA bei jeder Erholung erzielt)



    Wichtige Vorteile

    • Kann andere EAs während der Erholung überwachen und pausieren, um die volle Kontrolle über die betroffenen Positionen zu gewährleisten.

    • Verarbeitet automatisch TP/SL, schwebende Aufträge und sperrt Positionen, wenn nötig.

    • Verwendet Teilschließungen und Mikroerholungen, um den Drawdown-Druck auf das Konto zu minimieren.

    • Flexibel genug, um Verluste von anderen EAs auszugleichen oder als leistungsstarke Recovery-Engine eigenständig zu arbeiten.

    • Unterstützt mehrere Lot-Sizing-Modelle, dynamisches Umschalten, Trendfilter, RSI-Filter und mehr.

    • Eingebaute intelligente Schutzmechanismen: Überlappungskontrolle, maximale Trades, RSI-Einstiegsfilter, MA-basierte Trendlogik.







      Eingänge:


      Allgemeine Einstellung
      1. MagicNumber (unterschiedlich bei allen Haupttrades und 0)

      Erläuterung: Ein eindeutiger Bezeichner, der vom EA verwendet wird, um seine Trades zu verfolgen. Verhindert Konflikte zwischen mehreren EAs oder Instanzen.

      2. Close All Minimum Profit (in Kontowährung)

      Erläuterung: Alle offenen Trades werden geschlossen, sobald der Gesamtgewinn XUnits der Kontowährung erreicht.

      3. Disable_EA

      Erläuterung: Legt fest, ob andere Expert Advisor (EA) deaktiviert werden sollen. Bei "Don't Disable" bleibt er immer aktiv.

      4. Delete_TP_SL

      Erläuterung: Wenn EIN, löscht der EA alle Take Profit- und Stop Loss-Einstellungen.

      5. Testvolumen

      Erläuterung: Handelslosgröße, die in Test- oder Simulationsszenarien verwendet wird.




      Handels-Panel-Einstellung
      6. Main_Trade_Allow

      Wert: ON

      Erläuterung: Aktiviert oder deaktiviert die Fähigkeit des EA, Haupthandelsgeschäfte nur auf TESTER zu öffnen.

      7. Main_Panel_Volume

      Wert: 0.1

      Erläuterung: Standard-Lotgröße für manuelle Trades über das Trading-Panel.

      8. Recovery_Trade_Allow

      Wert: ON

      Erläuterung: Ermöglicht dem EA, Recovery Trades zu platzieren (um Verluste auszugleichen).

      9. Recovery_Panel_Volume

      Wert: 0.1

      Erläuterung: Lotgröße für Recovery Trades, die über das Panel ausgelöst werden (sowohl im Tester als auch im LIVE).




      Hedge-Einstellung + RECOVERY-AKTIVIERUNG
      10. Absicherung

      Wert: ON

      Erläuterung: Ermöglicht Hedging.

      11. Start recovery at X$ DD (in Account Currency)


      Erläuterung: Das Recovery-System wird aktiviert, sobald der Drawdown X$-Einheiten der Kontowährung überschreitet.




      Recovery-Einstellung
      12. Volume_Close

      Erläuterung: Mindestvolumen, mit dem ein Teil einer Position geschlossen wird.

      13. Partial TakeProfit (in Kontowährung)

      Erläuterung: Ein Teil eines Trades wird geschlossen, wenn 1,0 Gewinneinheiten erreicht sind.

      14. Volumen des ersten Recovery Trades

      Erläuterung: Losgröße des ersten Erholungsgeschäfts.

      15. Volume_MultiPlier_Type


      Erläuterung: Art der Lotberechnung(wurde oben analysiert)

      16. Volume_MultiPlier

      Erläuterung: Multiplikator, der auf jeden neuen Recovery-Trade angewendet wird (falls Sie einen Multiplikator-Typ wählen)

      17. Volumen_Plus

      Erläuterung: Festes Inkrement, das zum Volumen jedes Geschäfts hinzugefügt wird (wenn Sie den Typ "Plus" wählen).

      18. Volumen-Multiplikator-Änderung (nach X Trades)

      Erläuterung: Nach 8 Recovery Trades kann sich die Lot-Sizing-Regel ändern (wenn Sie eine kombinierte Methode wählen)

      19. OverLap

      Erläuterung: Nach wie vielen geöffneten Erholungsgeschäften versucht der EA, teilweise zu schließen.

      20. Max_Recovery_Buy

      Erläuterung: Maximale Anzahl von Buy-Trades in der Recovery-Sequenz.

      21. Max_Recovery_Sell

      Erläuterung: Maximale Anzahl von Verkaufstransaktionen in der Erholungssequenz.

      22. Freeze DD (in Kontowährung) (0 ist deaktiviert)


      Erläuterung: Wenn der Drawdown 2000 Einheiten erreicht, wird die Erholungsseite, die in DD ist, eingefroren. Setzen Sie den Wert auf 0, um diese Funktion zu deaktivieren.




      Rastereinstellung
      23. Schritt

      Erläuterung: Abstand in Punkten zwischen den Erholungszügen.

      24. Step_MultiPlier

      Erläuterung: Jeder nachfolgende Schrittabstand erhöht sich durch Multiplikation mit diesem Wert.

      25. Candle_Filter

      Erläuterung: Wenn ON, Gitter oder Erholung Trades sind nur eine in jeder Kerze zu schließen und nach dem Abstand erfüllt ist.Wenn OFF die Positionen öffnen genau auf der Grundlage der Entfernung.(Wenn es eine große Kerze, kann es mehrere Positionen in es natürlich auf der Grundlage der sistance öffnen.

      26. Erste_Erholung


      Erläuterung: Der Typ des Erholungsmodus (oben erklärt) - wählen Sie zwischen 3 Typen.




      RSI Erholungseinstellung
      27. RSI_Recovery_Period


      Erläuterung: Die Periode, die für den RSI (Relative Strength Index) Indikator für Erholungssignale verwendet wird.

      28. RSI_Recovery_OS

      Erläuterung: Der überverkaufte RSI-Wert. Wenn der RSI unter diesem Wert liegt, kann dies ein Erholungskaufsignal auslösen.

      29. RSI_Recovery_OB

      Erläuterung: RSI überkaufter Bereich. Wenn der RSI über diesem Wert liegt, kann er einen Verkaufserholungshandel auslösen.

      MA Einstellung
      30. MA_Period

      Erläuterung: Die Periode des gleitenden Durchschnitts, die bei der Strategiefilterung verwendet wird.

      31. MA_Methode

      Erläuterung: Typ des verwendeten gleitenden Durchschnitts (z. B. Einfach, Exponential).

      32. MA_Applied_Price

      Erläuterung: Der für die Berechnung des MA verwendete Preis (normalerweise Close, Open, High, Low).


      Bewertungen 5
      Ferran Lopez Navarro
      3063
      Ferran Lopez Navarro 2025.12.30 17:25 
       

      This EA has helped me a lot in recovering from deep drawdowns. Thanks to the author, Antonis, for his support and attention. I highly recommend having this EA ready as part of your risk management toolkit. It is a powerful recovery tool for both manual trading and other EAs.

      Tomasz Pi
      134
      Tomasz Pi 2025.12.04 16:39 
       

      Ohh... This recovery EA is I.N.S.A.N.E. !!! Other recovery EA blown me a half of account by hedging and multiplying lots, until market changed direction and it was't enough equity - this one saved my rest of account in one night - from -600$ to 0$ loss. EA opens many mini trades and secure account, works partialy - piece by piece - and finally brings loss into small profit. Don't hesitate - buy it. You really need this EA.

      Schatzi5427
      629
      Schatzi5427 2025.11.22 10:47 
       

      Ants Recovery Boost has been my best purchase to assist my recovery efforts. I used 2 other Recovery EA's but non gets close to this one which I have been using for 2 weeks Live.

      Empfohlene Produkte
      Neural Bitcoin Impulse
      Denys Babiak
      Experten
      Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
      M15 Scalping
      Minh Phuong Phung
      Experten
      Ein professioneller Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5 , der eine Multi-Timeframe-Trendanalyse mit Breakout-Einstiegssignalen kombiniert . Der EA ist für alle Zeitrahmen und Währungspaare, einschließlich der wichtigsten Paare und XAUUSD , geeignet . Hauptmerkmale: 1. Multi-Timeframe-Analyse : Verwendet EMA-Indikatoren im aktuellen Zeitrahmen für Einstiegssignale Analysiert den Trend im höheren Zeitrahmen zur Bestätigung der Richtung Konfigurierbarer höherer Zeitrahmen ( Standard: H1) Funkt
      Yen Master EA
      Yibeltal Beyabel Eneyew
      Experten
      Yen Master ist ein leistungsstarker und profitabler Expert Advisor, der eine Kombination von Techniken verwendet, um die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für den Handel zu ermitteln. Er wurde mit hochgenauen Daten im Backtesting getestet und für den Handel mit geringem Risiko optimiert. Im Folgenden finden Sie einige der Funktionen und Ergebnisse von Yen Master: Hohe Leistung : Yen Master hat einen sehr hohen Return on Investment. Der Expert Advisor kann ein kleines Konto von $200 auf $248.
      Exp TickSniper PRO FULL
      Vladislav Andruschenko
      3.97 (58)
      Experten
      Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
      SmartScalp Pro MT5
      Serhii Shtepa
      Experten
      Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
      Bear vs Bull EA MT5
      Nguyen Nghiem Duy
      Experten
      Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
      CryptoSecurency
      Ruslan Brezovskiy
      Experten
      Cryptosecurency ist ein vollautomatischer Trend-Trading-Roboter für den Trading mit Kryptowährungen. Der Roboter betritt den Trade in Momenten erhöhter Volatilität in Richtung des Impulses. Die Bestimmung des Impulses erfolgt anhand eines von zwei Algorithmen: basierend auf der prozentualen Preisänderung über einen bestimmten Zeitraum oder anhand eingebauter Bollinger-Band-Indikatoren. Zur Messung der Trendstärke kann der ADX-Indikator verwendet werden. Positionen werden über Stop Loss/Take Prof
      Shinkiro DE40 Scalper
      Wilna Barnard
      Experten
      Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Shinkiro DE40 Scalper: Präzises Scalping auf einem dynamischen Index Der Shinkiro DE40 Scalper ist ein automatisiertes Handelssystem, das potenzielle Handelsmöglichkeiten anhand der höchsten und niedrigsten Preisniveaus der letzten X Balken identifiziert. Dieses Expert Advisor (EA) konzentriert sich auf Konsistenz und Risikomanagement und erzielt die besten Ergebnisse
      The Simple Grid Trader
      Pei Hoon Ng
      Experten
      Dieser einfache Grid-Trading-EA platziert Limit-Kaufaufträge oder Kauf-Stopp-Aufträge mit Gewinnmitnahme bei jedem Schritt auf der Grundlage der angegebenen Preisspanne. Der Benutzer muss die folgenden Einstellungen vornehmen: inputUpperRange - Dies definiert den Höchstpreis. Standardwert ist Ask + 1000 Punkte. inputLowerRange - Hier wird der untere Preis festgelegt, Standardwert ist Ask - 1000 Punkte . inputGridLevels - Hier wird die Anzahl der Level (oder Orders) festgelegt, die innerhalb des
      Bober Real MT5
      Arnold Bobrinskii
      4.76 (17)
      Experten
      Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
      Breakout King EA MT5
      Shruti Ajay Jais
      Experten
      Breakout King EA - Reine Price Action Breakout Logik, kombiniert mit striktem Risikomanagement Breakout King EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Breakout-Gelegenheiten mit Hilfe der Preisaktionslogik zu identifizieren und zu handeln. Dieser EA wurde ursprünglich für den persönlichen Gebrauch entwickelt und unter Live-Marktbedingungen getestet. Aufgrund seiner Leistung und Stabilität wird er nun auf dem MQL5-Markt für andere Händler zur Verfügung
      SAWA Netting Grid EA
      Alejandro Funes
      Experten
      Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
      Gap Rider
      Ofer Dvir
      Experten
      GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
      Loss Recovery Trader MT5
      Michalis Phylactou
      5 (3)
      Experten
      Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
      Double MACD
      Daksh Ojha Kumar
      Experten
      Im Gegensatz zu vielen anderen Handelsrobotern, die in einer kurzen Backtest-Periode beeindruckende Ergebnisse zeigen oder Kurvenanpassungstechniken verwenden, wurde dieser Roboter über einen langen Zeitraum von 3 Jahren getestet. Die Backtest-Ergebnisse sind realistisch und zeigen, dass der Roboter sich an verschiedene Marktumgebungen anpassen kann und langfristig profitabel bleibt. Dieser Forex-Handelsroboter wurde entwickelt, um Privatanlegern eine leistungsstarke und risikoarme Lösung zu bie
      EA Builder PRO
      Arthur Hatchiguian
      4.5 (8)
      Experten
      EA Builder ist ein Tool, mit dem Sie Ihren eigenen Algorithmus erstellen und an Ihren eigenen Handelsstil anpassen können. Klassischer Handel, Grid, Martingal, Kombination von Indikatoren mit Ihren persönlichen Einstellungen, unabhängige Aufträge oder DCA, sichtbare oder unsichtbare TP/SL, Trailing Stop, Verlustabdeckungssystem, Break-Even-System, Handelszeiten, automatische Positionsgröße und vieles mehr. Der EA Builder hat alles, was Sie brauchen, um Ihren perfekten EA zu erstellen. Es gibt ei
      Impuls Pro
      Sergey Batudayev
      Experten
      Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
      Infinity Trend EA Multi Timeframe with RSI Filter
      Tsuyoshi Uno
      Experten
      Kapitalschutz hat Priorität – Gewinne werden dennoch angestrebt Dieser Expert Advisor (EA) wurde mit dem Kapitalschutz als oberster Priorität entwickelt und erreichte in Backtests ein durchschnittliches jährliches Wachstum von +24,5% (abhängig von den Bedingungen). Dank vier robuster Filter, einschließlich Range-Erkennung , generiert der EA lediglich 0 bis wenige hochselektive Trades pro Monat . Er sorgt für langfristige Stabilität und wechselt nach Erreichen des täglichen Gewinnziels oder in P
      Detroit Smash FX
      Michael Prescott Burney
      Experten
      VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKTESTS! NACHRICHT MIR UND FORDERN SIE EINE 5-TAGE-DEMOVERSION DES EA HEUTE! Detroit Smash FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit USDCAD auf dem H1-Chart entwickelt wurde und der eine präzise Handelsausführung mit strukturiertem Risikomanagement verbindet. Er unterstützt sowohl dynamische als auch feste Losgrößen und ermöglicht es Händlern, das Engagement je nach Kontogröße und Risikopräferenz anzupassen und den Take-Profit zu definieren, um Gewinn
      Fast and the Furious
      Anton Chuev
      Experten
      Die Funktionsweise dieses Expert Advisors ist in erster Linie auf die Eliminierung unrentabler Positionen nach dem Martingale-Prinzip mit Neuberechnung des Loses je nach Marktsituation ausgelegt. Der EA verwendet gleitende Durchschnitte mit verschiedenen Perioden, um die Trendstärke und den Zeitpunkt für die Eröffnung eines Geschäfts zu bestimmen, sowie RSI, um die Eröffnung von Geschäften auf dem Höhepunkt eines Trends zu vermeiden. Die Lot-Berechnung erfolgt automatisch in Abhängigkeit vom akt
      GoldHFT MT5
      Aldo Marco Ronchese
      4.5 (4)
      Experten
      High Frequency Trader für Gold! Das bedeutet, dass dieser EA viele Male in einer Sekunde handeln kann, um Nachrichten und schnelle Bewegungen auszunutzen, während er in langsamen Märkten geduldig auf kleine Bewegungen wartet, um diese auszunutzen. Die MT4-Version finden Sie hier Wir stellen Ihnen die Zukunft des XAUUSD-Handels vor: EA Gold HFT Der KI-gestützte Expert Advisor, der lernt und sich dem Markt anpasst EA Gold HFT ist ein neues Trading-Tool, das künstliche Intelligenz einsetzt, um Ih
      ThanosAlgotrade
      Irina Manikeeva
      1 (1)
      Experten
      ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
      Fractal grid
      Sergei Tsarev
      Experten
      Der Advisor handelt auf der Grundlage eines entwickelten Indikators, der es Ihnen ermöglicht, die richtigen Einstiegspunkte zu bestimmen, wenn der Preis seine unidirektionale Bewegung fortsetzt. Umfangreiche Erfahrungen im Handel haben es mir ermöglicht, einen Roboter nach meiner persönlichen Strategie zu entwickeln, der gerne mit einem volatilen Markt arbeitet. Daher hat das System keine Angst vor Nachrichten und arbeitet rund um die Uhr. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, wurde das System mi
      Tensline
      Vladimir Karputov
      Experten
      Einfach, effizient, profitabel - ein Expert Advisor, der für Sie arbeitet Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Einfachheit und Kontrolle legen. Mit minimalen Einstellungen ist er unglaublich einfach zu konfigurieren und zu starten - keine komplexe Optimierung erforderlich. Hält jeweils nur eine Marktposition - kein Durcheinander, keine Überschneidungen. Flexible Strategieauswahl - wählen Sie die Strategie, die am besten zu Ihrem Handelsstil passt. Backtesting-Ergebniss
      Aussie Precision
      Kaloyan Ivanov
      Experten
      Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
      TropangFX v1 MT5
      Jordanilo Sarili
      Experten
      PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
      Black Wolf MT5
      Mike Pascal Plavonil
      3 (3)
      Experten
      EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
      Price Action Trender
      Blessing Takura Chirewa
      Experten
      Dieser Roboter basiert auf einer MACD-Strategie für tendenzielle Märkte. Die Beschreibung der Strategie finden Sie auf dem beigefügten youtube-Video. Das Video erklärt die Strategie und zeigt einen grundlegenden Backtest und eine Optimierung an einigen Symbolen. Es wird empfohlen, einen eigenen Backtest und eine eigene Optimierung durchzuführen, bevor Sie den Roboter einsetzen. Das Video ist zu finden unter >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
      MadoCryptoXPro
      Mohamad Taha
      Experten
      Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
      Grid ATR Bands Bounce EA
      AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
      Experten
      Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (394)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      4.85 (27)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
      Aot
      Thi Ngoc Tram Le
      4.75 (52)
      Experten
      AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (101)
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
      CryonX EA MT5
      Solomon Din
      5 (11)
      Experten
      Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (13)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
      Nova Gold X
      Hicham Chergui
      2.73 (26)
      Experten
      Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.65 (20)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      X Fusion AI
      Chen Jia Qi
      4.9 (30)
      Experten
      X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (15)
      Experten
      Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
      Goldwave EA MT5
      Shengzu Zhong
      5 (7)
      Experten
      Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.82 (90)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.52 (77)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (497)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      Vortex Turbo EA
      Stanislav Tomilov
      5 (4)
      Experten
      Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (89)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.52 (66)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      4.16 (19)
      Experten
      Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
      ABS GoldGrid
      Thi Ngoc Tram Le
      4.18 (28)
      Experten
      S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
      Golden Zephyr
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      2.33 (3)
      Experten
      Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
      HTTP ea
      Yury Orlov
      5 (9)
      Experten
      How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
      Cheat Engine
      Connor Michael Woodson
      5 (3)
      Experten
      Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
      Gold Atlas
      Jimmy Peter Eriksson
      5 (7)
      Experten
      Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse Einführungspreis! Nur noch 4 Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar. Nächster Preis: 289 $. Endpreis: 999 $. Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Experten
      PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.37 (51)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Ultimate Pulse
      Clifton Creath
      5 (4)
      Experten
      Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
      Pivot Killer
      BLODSALGO LIMITED
      4.63 (24)
      Experten
      Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
      Vortex Gold EA
      Stanislav Tomilov
      5 (30)
      Experten
      Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.78 (55)
      Experten
      Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
      Weitere Produkte dieses Autors
      Trend and Counter trend Project
      Antonis Michos
      5 (3)
      Experten
      -70% RABATT Beitreten der Telegrammgruppe. Kopieren und fügen Sie die folgende Adresse ein: https://t.me/+nW-jTNrIjwM3YjJk oder kontaktieren Sie mich. Oder folgen Sie dem Link unter meinem Profil HIER ist eine KOSTENLOSE Datei zur Verwendung in einem LIVE-DEMO-Konto . Über EA: Es gibt Dutzende von Berechnungen, die auf dem Chart für den bestmöglichen Einstieg gemacht werden, um Nachrichten, plötzliche Veränderungen usw. zu VERMEIDEN, die alle auf vergangenen Reaktionen basieren und für
      Virtual Trendline Scalper
      Antonis Michos
      4.71 (14)
      Experten
      Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil 4 Tage, um die MyForexFunds Phase 1 Bewertung zu bestehen ( siehe Screenshot unten ) HIER ist eine KOSTENLOSE Datei zur Verwendung in einem LIVE-DEMO-Konto. Willkommen. Virtual Trendline Scalper ist eine Scalping-Maschine (handelt ziemlich oft), die virtuelle Trades in virtuellen Trendlinien verwendet, bevor sie eine echte in anständigen bis perfekten Orten öffnet. WICHTIG: Aufgrund der riesigen Menge an Variablen, die im Code des EA
      Gold Stallion
      Antonis Michos
      4.73 (45)
      Experten
      -40% AUS HIER ist eine KOSTENLOSE Datei zur Verwendung in einem LIVE-DEMO-Konto . Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil oder kontaktieren Sie mich Riesiges Upgrade in: Einstiegsbedingungen.(Die gleichen wie vorher plus einige Einschränkungen für noch besser). Buttons für Pause und Neustart des EA aus dem Chart hinzugefügt. Zusätzliche Eingabe für Pause EA basierend auf der Anzahl der Positionen und Neustart der EA basierend auf Kerze von 4H-Chart, wenn es wieder im Trend
      Virtual Trendline Scalper MT5
      Antonis Michos
      5 (3)
      Experten
      Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil 4 Tage, um die MyForexFunds Phase 1 Bewertung zu bestehen ( siehe Screenshot unten ) HIER ist eine KOSTENLOSE Datei zur Verwendung in einem LIVE-DEMO-Konto. Willkommen. Virtual Trendline Scalper ist eine Scalping-Maschine (handelt ziemlich oft), die virtuelle Trades in virtuellen Trendlinien verwendet, bevor sie eine echte in anständigen bis perfekten Orten öffnet. WICHTIG: Aufgrund der riesigen Menge an Variablen, die im Code des EA
      Unstoppable
      Antonis Michos
      4.27 (15)
      Experten
      Update Option zur Aktivierung der Überlappung zur Reduzierung der DD hinzugefügt. Eingabe für schnellere NON VISUAL-Tests hinzugefügt. ERGEBNISSE IM BACKTEST WERDEN UNKORREKT SEIN, WEIL DAS AKTUELLE VOLUMEN FÜR DIE BERECHNUNGEN VERWENDET WIRD, also schauen Sie sich bitte das LIVE-SIGNAL an oder lesen Sie echte Bewertungen und lassen Sie den EA nur mit der VISUALISIERUNG laufen, um seine STRATEGIE zu sehen! Herzlich willkommen. - Unstoppable ist ein EA, der die ganze Zeit handelt!!!
      Cent Builder
      Antonis Michos
      3.67 (3)
      Experten
      -40% RABATT CENT BUILDER ist ein EA, der dafür gemacht ist, VIEL zu handeln, daher braucht er eine gewisse Marge, um profitabel zu sein. Ich schlage vor, es auf Cent-Konten oder in BIG regulären Konten zu verwenden. -*- Der EA ist trendfolgend mit HEDGE SYSTEM (wenn Sie es wollen, verwenden Sie es. Wenn nicht, wählen Sie HEDGE OFF. ALSO können Sie die Losgröße und WANN es beginnen wird). -*- Der EA verwendet auch ein SUPER partial closing System zur Erholung. Join Telegram Group (Copy
      C Evolution MT5
      Antonis Michos
      5 (1)
      Utilitys
      Treten Sie der Out of the Box Telegram Gruppe bei suchen Sie nach "Out of the Box" auf Telegram oder kontaktieren Sie mich Dies ist nicht nur ein einfaches Kopierprogramm, das Ihnen NUR erlaubt, Transaktionen zwischen verschiedenen MetaTrader 4 Konten in beliebiger Richtung und Menge so schnell und einfach wie möglich zu kopieren, natürlich tut es das. Dieser Kopierer TUT VIEL VIEL MEHR!!! BITTE LESEN SIE UNTEN UND SEHEN SIE SICH DIE SCREENSHOTS AN. Viele von uns haben Martingale EAs oder ke
      Virtual KillerTrade
      Antonis Michos
      5 (12)
      Utilitys
      -40% AUS Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil oder kontaktieren Sie mich Willkommen. Virtual Killer Trade ist ein außergewöhnlicher EA, der : Sie anleitet, WANN Sie den ERSTEN Handel eröffnen sollten. Danach beginnt ein intelligentes System, diesen Handel zu verwalten , und Sie müssen sich nicht darum kümmern, wann Sie ihn schließen müssen, noch wann Sie einen zweiten oder dritten etc. eröffnen müssen! Legen Sie den EA an, warten Sie auf das Signal, eröffnen Sie den Hand
      Advanced Semi Auto trading
      Antonis Michos
      3.67 (6)
      Experten
      -40% RABATT Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil oder kontaktieren Sie mich Willkommen. Advanced Semi Auto Trading : Sie können den EA nach eigenem Gutdünken BASIEREND AUF IHRER ANALYSE verwenden. ANALYSIEREN Sie den Markt und drücken Sie dann einfach die Kauf- oder Verkaufstasten des EA. Der EA verwaltet die Trades auf der Grundlage eines fortschrittlichen Algorithmus der Marktanalyse, Take-Profit-Systeme und eine sehr fortschrittliche und SOPHISTICATED OVERLAPPING-SYSTEM
      Unparallel Code
      Antonis Michos
      4 (4)
      Experten
      Treten Sie der Telegrammgruppe bei, indem Sie auf den Link klicken, den Sie unter dem Profil meines Bildes finden. Herzlich willkommen. Unparallel Code verwendet 97 Bedingungen, die auf verschiedenen Indikatoren basieren, um den Markt zu scannen und eine Position zu eröffnen. Es gibt zwei Bedingungen, die auf Kerzenformationen basieren, die den Mindestabstand zwischen den Trades bestimmen. Zwei Stop-Loss-Eingaben, eine nur für die erste Position und eine für den Rest. Sie können z.B. nur d
      Copy Evolution
      Antonis Michos
      3 (1)
      Utilitys
      Treten Sie der Out of the Box Telegram Gruppe bei suchen Sie nach "Out of the Box" auf Telegram oder kontaktieren Sie mich Dies ist nicht nur ein einfaches Kopierprogramm, das Ihnen NUR erlaubt, Transaktionen zwischen verschiedenen MetaTrader 4 Konten in beliebiger Richtung und Menge so schnell und einfach wie möglich zu kopieren, natürlich tut es das. Dieser Kopierer TUT VIEL VIEL MEHR!!! BITTE LESEN SIE UNTEN UND SEHEN SIE SICH DIE SCREENSHOTS AN. Viele von uns haben Martingale EAs oder ke
      The Hedging Master
      Antonis Michos
      Experten
      40% Rabatt für 2 TAGE Treten Sie der Out of the Box Telegram Gruppe bei suchen Sie nach "Out of the Box" auf Telegram oder kontaktieren Sie mich Der Quellcode steht auch zum Verkauf (nur seriöse Angebote). Bitte beachten Sie: Dieser EA (Expert Advisor) wird kontinuierlich gehandelt. Es ist normal, dass beim Backtesting gelegentlich Probleme auftauchen; wäre dies nicht der Fall, wäre der EA viel mehr wert. Sie müssen ihn also genau überwachen. Um dies zu erleichtern, verwende ich eine Einga
      Auswahl:
      Ferran Lopez Navarro
      3063
      Ferran Lopez Navarro 2025.12.30 17:25 
       

      This EA has helped me a lot in recovering from deep drawdowns. Thanks to the author, Antonis, for his support and attention. I highly recommend having this EA ready as part of your risk management toolkit. It is a powerful recovery tool for both manual trading and other EAs.

      Tomasz Pi
      134
      Tomasz Pi 2025.12.04 16:39 
       

      Ohh... This recovery EA is I.N.S.A.N.E. !!! Other recovery EA blown me a half of account by hedging and multiplying lots, until market changed direction and it was't enough equity - this one saved my rest of account in one night - from -600$ to 0$ loss. EA opens many mini trades and secure account, works partialy - piece by piece - and finally brings loss into small profit. Don't hesitate - buy it. You really need this EA.

      Schatzi5427
      629
      Schatzi5427 2025.11.22 10:47 
       

      Ants Recovery Boost has been my best purchase to assist my recovery efforts. I used 2 other Recovery EA's but non gets close to this one which I have been using for 2 weeks Live.

      Iputu Jaya Wiharsa
      1029
      Iputu Jaya Wiharsa 2025.08.20 11:31 
       

      This is one of the option to Recovery the trade. Try on demo first and find the setting appropriate to your solutions.

      Wan Suryolaksono
      1891
      Wan Suryolaksono 2025.07.30 07:35 
       

      From the backtesting, this EA is what I'm looking for. I will report again after it makes important rescue for me..

      03 August

      This EA best of the best for gold EA companion. Just need a very extensive research to find the best setting for our need

      Antwort auf eine Rezension