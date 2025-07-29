Recovery Boost Pro

Willkommen.

Advanced Recovery & Trading EA - Unerreichte Flexibilität und Kontrolle:

Der EA ist für die Wiederherstellung von Trades aus anderen EAs, die in DD (Drawdown) oder Ihre manuelle Trades als auch kam verwendet.

Dieser EA ist ein funktionsreiches, präzise entwickeltes Handelswerkzeug, das weit über die Möglichkeiten typischer Expert Advisors hinausgeht. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die anpassungsfähige Strategien und eine robuste Risikokontrolle benötigen, und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Trade-Recovery-Systems, der Volumenkontrolle und der Trendlogik.

Der EA verwendet eine fortschrittliche Auto-Recovery-Strategie in Kombination mit einer gewichteten Positionierung, die darauf ausgelegt ist, die Gewinnrate zu maximieren und gleichzeitig eine dynamische und adaptive Risikoallokation zu gewährleisten.



Unerreichte Funktionen, die Sie nirgendwo anders finden werden:

4 verschiedene Lot-Sizing-Modi

Passen Sie an, wie die Lot-Größen in Recovery Trades mit hochflexiblen Methoden wachsen:

3 intelligente Erholungsmodi:

Wählen Sie aus drei leistungsstarken Erholungsarten, die jeweils für unterschiedliche Handelsstile und Marktbedingungen konzipiert sind:

Zwei-Wege-Extra-Erholung: Ein hybrider Modus, der sowohl den einseitigen Ansatz als auch die RSI-basierte Zwei-Wege-Logik kombiniert - und Ihnen sowohl Leistung als auch Präzision bietet.

Zwei-Wege-Erholung mit RSI: Eröffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen, intelligent gefiltert durch den RSI, um Fehleinstiege zu vermeiden.

















Wie das Rückforderungssystem funktioniert

WICHTIG 1: Der EA wird sich in jedem Zeitrahmen anders verhalten. GRUND? RSI und Candles Close (wenn Sie Kerzenfilter verwenden) ---- ich bevorzuge 2/3/5M CHART

WICHTIG 2: Um sich richtig zu erholen, müssen Sie über eine ausreichende freie Marge verfügen, damit der EA in der Lage ist, Erholungsgeschäfte zu eröffnen.

WICHTIG 3: Überprüfen Sie mit Ihrem Broker, ob Hedging erlaubt ist und überprüfen Sie auch im Tester die DISTANZ, ob Sie ein 2- oder dreistelliger Broker sind. Die EA-Standard-Distanz ist für 2 digit.for größeren Abstand in 3 digit fügen Sie eine 0, wenn Sie nicht wollen , sehr aggressiv sein.





EA überwacht alle offenen Positionen auf dem ausgewählten Symbol und kann optional alle externen oder unrentablen Expert Advisors (EAs) stoppen, um die volle Kontrolle über den Erholungsprozess zu übernehmen. TakeProfit- und StopLoss-Levels werden für die betroffenen Positionenzurückgesetzt, und ausstehende Aufträge im Zusammenhang mit Erholungszyklen werden gelöscht, um widersprüchliche Signale oder unnötiges Risiko zu vermeiden. Wenn der konfigurierte Drawdown-Schwellenwert erreicht wird, eröffnet der EA eine Hedge-Position (Sie können auch wählen, NICHT ZU HEDGE) , um ein weiteres Engagement zu verhindern und das Konto vor unkontrollierten Verlusten zu schützen. Erholungspositionen werden dann schrittweise auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Logik eröffnet - je nach Konfiguration entweder einseitig (trendorientiert), RSI-basiert zweiseitig oder im fortgeschrittenen "Zwei-Wege-Extra"-Modus. Jede unrentable Order wird teilweise in Mikroportionen geschlossen, wobei zunächst die schlechtesten Kursniveaus anvisiert werden. Wiederherstellungsaufträge werden unter Verwendung eines kontrollierten, berechneten Volumens - basierend auf dem gewählten Lot-Wachstumsmodus - eröffnet, um den Druck auf das Konto gering zu halten.









Um ein reales Erholungsszenario zu simulieren:

Starten Sie den Strategie-Tester im Visualisierungsmodus. Stellen Sie dann die DD ein, die das Konto erreichen soll, um die Erholung zu starten.HINWEIS:der EA im Testmodus öffnet den ersten Trade automatisch.Ich habe auch die DD auf 0 gesetzt, damit die Erholung sofort beginnt.Sie können beides einstellen, wie Sie wollen.Wenn der Trade entweder Gewinn macht oder sich erholt, dann benutzen Sie das Panel unten rechts, um HAUPTHANDELS zu ERÖFFNEN.(Das Recovery-Trade-Panel kann jederzeit benutzt werden, wenn Sie eine Recovery-Position eröffnen wollen.)

NEU : Über die Erholungsschaltflächen. Jetzt befinden sich die Schaltflächen unter dem Hauptpanel PLUS Sie können sie überall hinziehen!

Passen Sie Parameter wie den Recovery-Typ, das Lot-Sizing-Modell und die Filter an, um zu sehen, wie sich der EA unter verschiedenen Bedingungen verhält.

Hinweis: Dieser EA ist für die Arbeit pro Symbol konzipiert. Wenn Sie mehrere Paare wiederherstellen möchten, fügen Sie jedem Chart eine eigene Instanz mit unterschiedlichen magischen Zahlen zu. Der Wiederherstellungsprozess beginnt nur, wenn eine Verlustposition auf dem ausgewählten Instrument besteht.





Konfigurations- und Einrichtungsanweisungen (zum Testen und für den Live-Handel)





Schritt 1: Testvolumen für Backtesting - stellen Sie das Volumen ein, das Sie im Testmodus wiederhergestellt sehen möchten.

(HINWEIS: NACH der Wiederherstellung des Volumens können Sie den Test mit den Schaltflächen des Panels für die HAUPTHANDEL fortsetzen).

→ Eingabe: Testvolumen





Schritt 2: Aktivierungsbedingungen für die Erholung



Konfigurieren Sie, wann der EA mit dem Erholungsprozess beginnen soll:



Aktivieren Sie das Hedging oder nicht



Legen Sie die Drawdown-Schwelle für den Beginn der Erholung fest



Definieren Sie, ab welchem Verlust (in Kontowährung) der Erholungszyklus ausgelöst wird.





Schritt 3: Volumenlogik & Wachstumseinstellungen



Legen Sie nun fest, wie sich die Handelsvolumina während der Erholung verhalten sollen:



Wählen Sie eine Losgrößenstrategie

Eingabe: Volume_MultiPlier_Type

Optionen:



Multiplikator



Plus



Plus-Dann-Multiplikator (Dynamisch)



Multiplikator-Dann-Plus (Dynamisch)



Einstellen der Losgröße des ersten Erholungsgeschäfts

Eingabe: Volumen des ersten Recovery Trades



Parameter für die Losgröße festlegen

Eingaben:



Volume_MultiPlier (z.B., 1.3) (jeder Trade wird mit X multipliziert)



Volume_Plus (z.B. 0.01)(jeder Trade wird um X erhöht)



Definieren Sie, wann von Plus → Multiplier oder umgekehrt gewechselt werden soll

Input: Volumen-Multiplikator-Änderung (nach X Trades)





Schritt 4: Recovery Execution & Safety Controls



Erlauben Sie überlappende Recovery-Zyklen

Input: OverLap (nach wie vielen Positionen EA versuchen wird, eine Gewinn- mit einer Verlustposition zu schließen)



Limit max number of recovery trades

Inputs:



Max_Recovery_Buy



Max_Recovery_Sell



Enable Freeze Protection

Input: Freeze DD

Sobald dieses DD-Niveau erreicht ist, werden die Erholungsgeschäfte pausiert und jedes Mal neu gestartet, wenn der Preis im Trend ist, basierend auf dem Eingang des MA oder EMA unten.

Wenn die Einstellung > 0 ist, wird EA auf die Trendausrichtung warten, um die Erholung wieder aufzunehmen.





Schritt 5: Profit Handling



Einstellungen für das Schließen von profitablen Trades und Teilschließungen:



Volumen für Teilschließungen (WIE VIELE Lots wird der EA jedes Mal wiederherstellen)

Input: Volume_Close



Partial TakeProfit in Kontowährung(Mindestgewinn, den der EA bei jeder Erholung erzielt)







Kann andere EAs während der Erholung überwachen und pausieren , um die volle Kontrolle über die betroffenen Positionen zu gewährleisten.

Verarbeitet automatisch TP/SL, schwebende Aufträge und sperrt Positionen , wenn nötig.

Verwendet Teilschließungen und Mikroerholungen, um den Drawdown-Druck auf das Konto zu minimieren.

Flexibel genug, um Verluste von anderen EAs auszugleichen oder als leistungsstarke Recovery-Engine eigenständig zu arbeiten.

Unterstützt mehrere Lot-Sizing-Modelle , dynamisches Umschalten, Trendfilter, RSI-Filter und mehr.

Eingebaute intelligente Schutzmechanismen: Überlappungskontrolle, maximale Trades, RSI-Einstiegsfilter, MA-basierte Trendlogik.



















Eingänge:





Allgemeine Einstellung

1. MagicNumber (unterschiedlich bei allen Haupttrades und 0)



Erläuterung: Ein eindeutiger Bezeichner, der vom EA verwendet wird, um seine Trades zu verfolgen. Verhindert Konflikte zwischen mehreren EAs oder Instanzen.



2. Close All Minimum Profit (in Kontowährung)



Erläuterung: Alle offenen Trades werden geschlossen, sobald der Gesamtgewinn XUnits der Kontowährung erreicht.



3. Disable_EA



Erläuterung: Legt fest, ob andere Expert Advisor (EA) deaktiviert werden sollen. Bei "Don't Disable" bleibt er immer aktiv.



4. Delete_TP_SL



Erläuterung: Wenn EIN, löscht der EA alle Take Profit- und Stop Loss-Einstellungen.



5. Testvolumen



Erläuterung: Handelslosgröße, die in Test- oder Simulationsszenarien verwendet wird.









Handels-Panel-Einstellung

6. Main_Trade_Allow



Wert: ON



Erläuterung: Aktiviert oder deaktiviert die Fähigkeit des EA, Haupthandelsgeschäfte nur auf TESTER zu öffnen.



7. Main_Panel_Volume



Wert: 0.1



Erläuterung: Standard-Lotgröße für manuelle Trades über das Trading-Panel.



8. Recovery_Trade_Allow



Wert: ON



Erläuterung: Ermöglicht dem EA, Recovery Trades zu platzieren (um Verluste auszugleichen).



9. Recovery_Panel_Volume



Wert: 0.1



Erläuterung: Lotgröße für Recovery Trades, die über das Panel ausgelöst werden (sowohl im Tester als auch im LIVE).









Hedge-Einstellung + RECOVERY-AKTIVIERUNG

10. Absicherung



Wert: ON



Erläuterung: Ermöglicht Hedging.



11. Start recovery at X$ DD (in Account Currency)





Erläuterung: Das Recovery-System wird aktiviert, sobald der Drawdown X$-Einheiten der Kontowährung überschreitet.









Recovery-Einstellung

12. Volume_Close



Erläuterung: Mindestvolumen, mit dem ein Teil einer Position geschlossen wird.



13. Partial TakeProfit (in Kontowährung)



Erläuterung: Ein Teil eines Trades wird geschlossen, wenn 1,0 Gewinneinheiten erreicht sind.



14. Volumen des ersten Recovery Trades



Erläuterung: Losgröße des ersten Erholungsgeschäfts.



15. Volume_MultiPlier_Type



Erläuterung: Art der Lotberechnung(wurde oben analysiert)



16. Volume_MultiPlier



Erläuterung: Multiplikator, der auf jeden neuen Recovery-Trade angewendet wird (falls Sie einen Multiplikator-Typ wählen)



17. Volumen_Plus



Erläuterung: Festes Inkrement, das zum Volumen jedes Geschäfts hinzugefügt wird (wenn Sie den Typ "Plus" wählen).



18. Volumen-Multiplikator-Änderung (nach X Trades)



Erläuterung: Nach 8 Recovery Trades kann sich die Lot-Sizing-Regel ändern (wenn Sie eine kombinierte Methode wählen)



19. OverLap



Erläuterung: Nach wie vielen geöffneten Erholungsgeschäften versucht der EA, teilweise zu schließen.



20. Max_Recovery_Buy



Erläuterung: Maximale Anzahl von Buy-Trades in der Recovery-Sequenz.



21. Max_Recovery_Sell



Erläuterung: Maximale Anzahl von Verkaufstransaktionen in der Erholungssequenz.



22. Freeze DD (in Kontowährung) (0 ist deaktiviert)





Erläuterung: Wenn der Drawdown 2000 Einheiten erreicht, wird die Erholungsseite, die in DD ist, eingefroren. Setzen Sie den Wert auf 0, um diese Funktion zu deaktivieren.









Rastereinstellung

23. Schritt



Erläuterung: Abstand in Punkten zwischen den Erholungszügen.



24. Step_MultiPlier



Erläuterung: Jeder nachfolgende Schrittabstand erhöht sich durch Multiplikation mit diesem Wert.



25. Candle_Filter



Erläuterung: Wenn ON, Gitter oder Erholung Trades sind nur eine in jeder Kerze zu schließen und nach dem Abstand erfüllt ist.Wenn OFF die Positionen öffnen genau auf der Grundlage der Entfernung.(Wenn es eine große Kerze, kann es mehrere Positionen in es natürlich auf der Grundlage der sistance öffnen.



26. Erste_Erholung





Erläuterung: Der Typ des Erholungsmodus (oben erklärt) - wählen Sie zwischen 3 Typen.









RSI Erholungseinstellung

27. RSI_Recovery_Period





Erläuterung: Die Periode, die für den RSI (Relative Strength Index) Indikator für Erholungssignale verwendet wird.



28. RSI_Recovery_OS



Erläuterung: Der überverkaufte RSI-Wert. Wenn der RSI unter diesem Wert liegt, kann dies ein Erholungskaufsignal auslösen.



29. RSI_Recovery_OB



Erläuterung: RSI überkaufter Bereich. Wenn der RSI über diesem Wert liegt, kann er einen Verkaufserholungshandel auslösen.



MA Einstellung

30. MA_Period



Erläuterung: Die Periode des gleitenden Durchschnitts, die bei der Strategiefilterung verwendet wird.



31. MA_Methode



Erläuterung: Typ des verwendeten gleitenden Durchschnitts (z. B. Einfach, Exponential).



32. MA_Applied_Price



Erläuterung: Der für die Berechnung des MA verwendete Preis (normalerweise Close, Open, High, Low).