Recovery Boost Pro
- Experten
- Antonis Michos
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 15 August 2025
- Aktivierungen: 5
Willkommen.
Quellcode auch verfügbar.(Nur ernsthafte Angebote)
Advanced Recovery & Trading EA - Unerreichte Flexibilität und Kontrolle:
Der EA ist für die Wiederherstellung von Trades aus anderen EAs, die in DD (Drawdown) oder Ihre manuelle Trades als auch kam verwendet.
Dieser EA ist ein funktionsreiches, präzise entwickeltes Handelswerkzeug, das weit über die Möglichkeiten typischer Expert Advisors hinausgeht. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die anpassungsfähige Strategien und eine robuste Risikokontrolle benötigen, und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Trade-Recovery-Systems, der Volumenkontrolle und der Trendlogik.
Der EA verwendet eine fortschrittliche Auto-Recovery-Strategie in Kombination mit einer gewichteten Positionierung, die darauf ausgelegt ist, die Gewinnrate zu maximieren und gleichzeitig eine dynamische und adaptive Risikoallokation zu gewährleisten.
Unerreichte Funktionen, die Sie nirgendwo anders finden werden:
4 verschiedene Lot-Sizing-Modi
Passen Sie an, wie die Lot-Größen in Recovery Trades mit hochflexiblen Methoden wachsen:
-
Multiplikator: Jeder neue Handel erhöht sich basierend auf einem Multiplikationsfaktor.
-
Plus Lot: Fügt eine feste Losgröße zur vorherigen hinzu
- Umschaltbare Modi (Plus-Dann-Multiplikator oder Multiplikator-Dann-Plus):
Sie können mit dem Plus-Lot-Wachstum beginnen und nach einer bestimmten Handelsnummer zu Multiplikator wechseln - oder mit Multiplikator beginnen und später zu Plus wechseln.
Dieser Wechsel in zwei Richtungen gibt Ihnen die volle Flexibilität, die Lot-Progression mit Ihrem persönlichen Money-Management-Plan abzustimmen, so dass sich der EA dynamisch an jede Marktbedingung oder jedes Kontorisikoprofil anpassen kann.
3 intelligente Erholungsmodi:
Wählen Sie aus drei leistungsstarken Erholungsarten, die jeweils für unterschiedliche Handelsstile und Marktbedingungen konzipiert sind:
-
Einweg-Erholung (nur im Trend): Eröffnet Erholungsgeschäfte strikt in Richtung des ursprünglichen Trends.
-
Zwei-Wege-Erholung mit RSI: Eröffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen, intelligent gefiltert durch den RSI, um Fehleinstiege zu vermeiden.
-
Zwei-Wege-Extra-Erholung: Ein hybrider Modus, der sowohl den einseitigen Ansatz als auch die RSI-basierte Zwei-Wege-Logik kombiniert - und Ihnen sowohl Leistung als auch Präzision bietet.
Wie das Rückforderungssystem funktioniert
WICHTIG 1: Der EA wird sich in jedem Zeitrahmen anders verhalten. GRUND? RSI und Candles Close (wenn Sie Kerzenfilter verwenden) ---- ich bevorzuge 2/3/5M CHART
WICHTIG 2: Um sich richtig zu erholen, müssen Sie über eine ausreichende freie Marge verfügen, damit der EA in der Lage ist, Erholungsgeschäfte zu eröffnen.
WICHTIG 3: Überprüfen Sie mit Ihrem Broker, ob Hedging erlaubt ist und überprüfen Sie auch im Tester die DISTANZ, ob Sie ein 2- oder dreistelliger Broker sind. Die EA-Standard-Distanz ist für 2 digit.for größeren Abstand in 3 digit fügen Sie eine 0, wenn Sie nicht wollen , sehr aggressiv sein.
-
EA überwacht alle offenen Positionen auf dem ausgewählten Symbol und kann optional alle externen oder unrentablen Expert Advisors (EAs) stoppen, um die volle Kontrolle über den Erholungsprozess zu übernehmen.
-
TakeProfit- und StopLoss-Levels werden für die betroffenen Positionenzurückgesetzt, und ausstehende Aufträge im Zusammenhang mit Erholungszyklen werden gelöscht, um widersprüchliche Signale oder unnötiges Risiko zu vermeiden.
-
Wenn der konfigurierte Drawdown-Schwellenwert erreicht wird, eröffnet der EA eine Hedge-Position (Sie können auch wählen, NICHT ZU HEDGE), um ein weiteres Engagement zu verhindern und das Konto vor unkontrollierten Verlusten zu schützen.
-
Erholungspositionen werden dann schrittweise auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Logik eröffnet - je nach Konfiguration entweder einseitig (trendorientiert), RSI-basiert zweiseitig oder im fortgeschrittenen "Zwei-Wege-Extra"-Modus.
-
Jede unrentable Order wird teilweise in Mikroportionen geschlossen, wobei zunächst die schlechtesten Kursniveaus anvisiert werden. Wiederherstellungsaufträge werden unter Verwendung eines kontrollierten, berechneten Volumens - basierend auf dem gewählten Lot-Wachstumsmodus - eröffnet, um den Druck auf das Konto gering zu halten.
Leitfaden für Tests und Simulationen
Um ein reales Erholungsszenario zu simulieren:
-
Starten Sie den Strategie-Tester im Visualisierungsmodus.
-
Stellen Sie dann die DD ein, die das Konto erreichen soll, um die Erholung zu starten.HINWEIS:der EA im Testmodus öffnet den ersten Trade automatisch.Ich habe auch die DD auf 0 gesetzt, damit die Erholung sofort beginnt.Sie können beides einstellen, wie Sie wollen.Wenn der Trade entweder Gewinn macht oder sich erholt, dann benutzen Sie das Panel unten rechts, um HAUPTHANDELS zu ERÖFFNEN.(Das Recovery-Trade-Panel kann jederzeit benutzt werden, wenn Sie eine Recovery-Position eröffnen wollen.)
-
Passen Sie Parameter wie den Recovery-Typ, das Lot-Sizing-Modell und die Filter an, um zu sehen, wie sich der EA unter verschiedenen Bedingungen verhält.
Hinweis: Dieser EA ist für die Arbeit pro Symbol konzipiert. Wenn Sie mehrere Paare wiederherstellen möchten, fügen Sie jedem Chart eine eigene Instanz mit unterschiedlichen magischen Zahlen zu. Der Wiederherstellungsprozess beginnt nur, wenn eine Verlustposition auf dem ausgewählten Instrument besteht.
Konfigurations- und Einrichtungsanweisungen (zum Testen und für den Live-Handel)
Schritt 1: Testvolumen für Backtesting - stellen Sie das Volumen ein, das Sie im Testmodus wiederhergestellt sehen möchten.
(HINWEIS: NACH der Wiederherstellung des Volumens können Sie den Test mit den Schaltflächen des Panels für die HAUPTHANDEL fortsetzen).
→ Eingabe: Testvolumen
Schritt 2: Aktivierungsbedingungen für die Erholung
Konfigurieren Sie, wann der EA mit dem Erholungsprozess beginnen soll:
Aktivieren Sie das Hedging oder nicht
Legen Sie die Drawdown-Schwelle für den Beginn der Erholung fest
Definieren Sie, ab welchem Verlust (in Kontowährung) der Erholungszyklus ausgelöst wird.
Schritt 3: Volumenlogik & Wachstumseinstellungen
Legen Sie nun fest, wie sich die Handelsvolumina während der Erholung verhalten sollen:
Wählen Sie eine Losgrößenstrategie
Eingabe: Volume_MultiPlier_Type
Optionen:
Multiplikator
Plus
Plus-Dann-Multiplikator (Dynamisch)
Multiplikator-Dann-Plus (Dynamisch)
Einstellen der Losgröße des ersten Erholungsgeschäfts
Eingabe: Volumen des ersten Recovery Trades
Parameter für die Losgröße festlegen
Eingaben:
Volume_MultiPlier (z.B., 1.3) (jeder Trade wird mit X multipliziert)
Volume_Plus (z.B. 0.01)(jeder Trade wird um X erhöht)
Definieren Sie, wann von Plus → Multiplier oder umgekehrt gewechselt werden soll
Input: Volumen-Multiplikator-Änderung (nach X Trades)
Schritt 4: Recovery Execution & Safety Controls
Erlauben Sie überlappende Recovery-Zyklen
Input: OverLap (nach wie vielen Positionen EA versuchen wird, eine Gewinn- mit einer Verlustposition zu schließen)
Limit max number of recovery trades
Inputs:
Max_Recovery_Buy
Max_Recovery_Sell
Enable Freeze Protection
Input: Freeze DD
Sobald dieses DD-Niveau erreicht ist, werden die Erholungsgeschäfte pausiert und jedes Mal neu gestartet, wenn der Preis im Trend ist, basierend auf dem Eingang des MA oder EMA unten.
Wenn die Einstellung > 0 ist, wird EA auf die Trendausrichtung warten, um die Erholung wieder aufzunehmen.
Schritt 5: Profit Handling
Einstellungen für das Schließen von profitablen Trades und Teilschließungen:
Volumen für Teilschließungen (WIE VIELE Lots wird der EA jedes Mal wiederherstellen)
Input: Volume_Close
Partial TakeProfit in Kontowährung(Mindestgewinn, den der EA bei jeder Erholung erzielt)
-
Kann andere EAs während der Erholung überwachen und pausieren, um die volle Kontrolle über die betroffenen Positionen zu gewährleisten.
-
Verarbeitet automatisch TP/SL, schwebende Aufträge und sperrt Positionen, wenn nötig.
-
Verwendet Teilschließungen und Mikroerholungen, um den Drawdown-Druck auf das Konto zu minimieren.
-
Flexibel genug, um Verluste von anderen EAs auszugleichen oder als leistungsstarke Recovery-Engine eigenständig zu arbeiten.
-
Unterstützt mehrere Lot-Sizing-Modelle, dynamisches Umschalten, Trendfilter, RSI-Filter und mehr.
-
Eingebaute intelligente Schutzmechanismen: Überlappungskontrolle, maximale Trades, RSI-Einstiegsfilter, MA-basierte Trendlogik.
Eingänge:
Allgemeine Einstellung
1. MagicNumber (unterschiedlich bei allen Haupttrades und 0)
Erläuterung: Ein eindeutiger Bezeichner, der vom EA verwendet wird, um seine Trades zu verfolgen. Verhindert Konflikte zwischen mehreren EAs oder Instanzen.
2. Close All Minimum Profit (in Kontowährung)
Erläuterung: Alle offenen Trades werden geschlossen, sobald der Gesamtgewinn XUnits der Kontowährung erreicht.
3. Disable_EA
Erläuterung: Legt fest, ob andere Expert Advisor (EA) deaktiviert werden sollen. Bei "Don't Disable" bleibt er immer aktiv.
4. Delete_TP_SL
Erläuterung: Wenn EIN, löscht der EA alle Take Profit- und Stop Loss-Einstellungen.
5. Testvolumen
Erläuterung: Handelslosgröße, die in Test- oder Simulationsszenarien verwendet wird.
Handels-Panel-Einstellung
6. Main_Trade_Allow
Wert: ON
Erläuterung: Aktiviert oder deaktiviert die Fähigkeit des EA, Haupthandelsgeschäfte nur auf TESTER zu öffnen.
7. Main_Panel_Volume
Wert: 0.1
Erläuterung: Standard-Lotgröße für manuelle Trades über das Trading-Panel.
8. Recovery_Trade_Allow
Wert: ON
Erläuterung: Ermöglicht dem EA, Recovery Trades zu platzieren (um Verluste auszugleichen).
9. Recovery_Panel_Volume
Wert: 0.1
Erläuterung: Lotgröße für Recovery Trades, die über das Panel ausgelöst werden (sowohl im Tester als auch im LIVE).
Hedge-Einstellung + RECOVERY-AKTIVIERUNG
10. Absicherung
Wert: ON
Erläuterung: Ermöglicht Hedging.
11. Start recovery at X$ DD (in Account Currency)
Erläuterung: Das Recovery-System wird aktiviert, sobald der Drawdown X$-Einheiten der Kontowährung überschreitet.
Recovery-Einstellung
12. Volume_Close
Erläuterung: Mindestvolumen, mit dem ein Teil einer Position geschlossen wird.
13. Partial TakeProfit (in Kontowährung)
Erläuterung: Ein Teil eines Trades wird geschlossen, wenn 1,0 Gewinneinheiten erreicht sind.
14. Volumen des ersten Recovery Trades
Erläuterung: Losgröße des ersten Erholungsgeschäfts.
15. Volume_MultiPlier_Type
Erläuterung: Art der Lotberechnung(wurde oben analysiert)
16. Volume_MultiPlier
Erläuterung: Multiplikator, der auf jeden neuen Recovery-Trade angewendet wird (falls Sie einen Multiplikator-Typ wählen)
17. Volumen_Plus
Erläuterung: Festes Inkrement, das zum Volumen jedes Geschäfts hinzugefügt wird (wenn Sie den Typ "Plus" wählen).
18. Volumen-Multiplikator-Änderung (nach X Trades)
Erläuterung: Nach 8 Recovery Trades kann sich die Lot-Sizing-Regel ändern (wenn Sie eine kombinierte Methode wählen)
19. OverLap
Erläuterung: Nach wie vielen geöffneten Erholungsgeschäften versucht der EA, teilweise zu schließen.
20. Max_Recovery_Buy
Erläuterung: Maximale Anzahl von Buy-Trades in der Recovery-Sequenz.
21. Max_Recovery_Sell
Erläuterung: Maximale Anzahl von Verkaufstransaktionen in der Erholungssequenz.
22. Freeze DD (in Kontowährung) (0 ist deaktiviert)
Erläuterung: Wenn der Drawdown 2000 Einheiten erreicht, wird die Erholungsseite, die in DD ist, eingefroren. Setzen Sie den Wert auf 0, um diese Funktion zu deaktivieren.
Rastereinstellung
23. Schritt
Erläuterung: Abstand in Punkten zwischen den Erholungszügen.
24. Step_MultiPlier
Erläuterung: Jeder nachfolgende Schrittabstand erhöht sich durch Multiplikation mit diesem Wert.
25. Candle_Filter
Erläuterung: Wenn ON, Gitter oder Erholung Trades sind nur eine in jeder Kerze zu schließen und nach dem Abstand erfüllt ist.Wenn OFF die Positionen öffnen genau auf der Grundlage der Entfernung.(Wenn es eine große Kerze, kann es mehrere Positionen in es natürlich auf der Grundlage der sistance öffnen.
26. Erste_Erholung
Erläuterung: Der Typ des Erholungsmodus (oben erklärt) - wählen Sie zwischen 3 Typen.
RSI Erholungseinstellung
27. RSI_Recovery_Period
Erläuterung: Die Periode, die für den RSI (Relative Strength Index) Indikator für Erholungssignale verwendet wird.
28. RSI_Recovery_OS
Erläuterung: Der überverkaufte RSI-Wert. Wenn der RSI unter diesem Wert liegt, kann dies ein Erholungskaufsignal auslösen.
29. RSI_Recovery_OB
Erläuterung: RSI überkaufter Bereich. Wenn der RSI über diesem Wert liegt, kann er einen Verkaufserholungshandel auslösen.
MA Einstellung
30. MA_Period
Erläuterung: Die Periode des gleitenden Durchschnitts, die bei der Strategiefilterung verwendet wird.
31. MA_Methode
Erläuterung: Typ des verwendeten gleitenden Durchschnitts (z. B. Einfach, Exponential).
32. MA_Applied_Price
Erläuterung: Der für die Berechnung des MA verwendete Preis (normalerweise Close, Open, High, Low).
This EA has helped me a lot in recovering from deep drawdowns. Thanks to the author, Antonis, for his support and attention. I highly recommend having this EA ready as part of your risk management toolkit. It is a powerful recovery tool for both manual trading and other EAs.