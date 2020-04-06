TAT Capital Hedge

Dies ist mein zweiter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um stetige monatliche Renditen im Bereich von 2-3% zu erzielen, mit einer glatten Aktienkurve und einem sehr geringen Drawdown. Er wurde über mehrere Jahre backgetestet, wobei jedes getestete Jahr konsistente Rentabilität zeigte.

Der EA ist für EURUSD bei Brokern gedacht, die sehr niedrige Spreads anbieten, idealerweise ein ECN-Konto, und ist für den H1-Zeitrahmen optimiert.

Die Strategie hinter diesem EA basiert auf einem Handelsansatz, den ich persönlich seit über sechs Jahren im manuellen Handel verwende. Ich bin nun dabei, meine Techniken schrittweise in vollautomatische Handelssysteme zu überführen.

Das Risikomanagement ist sehr konservativ. Ich empfehle ein Startkapital von $1.000, aber Sie können es an Ihr eigenes Budget und Ihre Risikotoleranz anpassen.


Haftungsausschluss:
Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Sie sollten nur Mittel einsetzen, deren Verlust Sie sich leisten können.

Tat Capital Trading Bot
Ady Tataru
Experten
Der Bot hat 280% seit dem 1. Januar 2025 bis zum 20. November 2025 gemacht, insgesamt 47 Trades mit einem Gewinnfaktor von 6,43, der Bot muss auf Daily Timeframe verwendet werden, Sie setzen es und vergessen es. Es hat mich 3 Jahre gekostet, diesen Bot fertig zu stellen, er läuft mit sehr geringer Losgröße und hohem RR, wenigen und qualitativ hochwertigen Trades. Probieren Sie es aus und danken Sie mir später. Jetzt läuft ein 20% Rabatt als Geschenk für Weihnachten! PS. Erfolg in der Vergangenhe
