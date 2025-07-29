Gold Slinger

Gold Slinger ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der mehrere Handelssysteme enthält, die hauptsächlich auf Standard-Meta-Trader-Indikatoren, Unterstützungswiderständen, einfachen neuronalen Netzen und Kerzenformationen basieren. Jedes Handelssystem hat seinen eigenen Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmus und sichert sich manchmal gegenseitig ab, um den Equity Drawdown zu reduzieren. Dieser Trading Advisor kann für alle Paare und alle Zeitrahmen verwendet werden, aber er ist speziell für den Gold XAUUSD 1H Zeitrahmen konzipiert.


Hauptmerkmale:
  • Kein Martingal.
  • Kein Raster.
  • Keine Mittelwertbildung.
Parameter einstellen:
  • Expert Name - EA-Name und Kommentar zu den Trades.
  • Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades, die sich von anderen EAs unterscheiden muss.
  • Feste Lots - Feste Basis-Lotgröße.
  • Auto Lots - Wahr, wenn Sie die automatische Losgrößenberechnung aktivieren möchten.
  • Auto Lots Risk - Risikoberechnung zur Berechnung der automatischen Losgröße.
  • Allow Hedging - Wenn false, sendet der EA nur eine Order zur gleichen Zeit.
  • Stop Loss (Points) - Fester Stop Loss für jede Order.
  • Take Profit (Points) - Fester Take Profit für jede Order.
  • Averaging Basket TP ($) - Average Basket Take Profit von Kauf- oder Verkaufsaufträgen in der Kontowährung (Nullwert bedeutet deaktiviert). '
  • Trailing Stop Loss - Ziehen des Stop Loss zum vorherigen Hoch/Tief-Balken im SL-Abstand.
  • Max Spread Allowed (Points) - Wenn der Spread höher wird, wird der EA nicht handeln.

Empfehlungen:
  • XAUUSD H1.
  • ECN-Konto mit Null-Spread oder Raw-Spread-Konto.
  • Konto, das Hedging unterstützt.

  • ===Set-Datei===


Anmerkung:

  • Die Standardeinstellung ist für Goldpaare mit 2-stelligen Kursen gedacht, z. B: 3245.23
  • Wenn Ihr Broker 3-stellige Notierungen wie 3245,234 verwendet, müssen Sie die SL TP-Einstellung anpassen.


Alexandre Bellini
614
Alexandre Bellini 2025.09.11 12:50 
 

o melhor

