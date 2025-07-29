Gold Slinger

BLACK FRIDAY !!! - PREIS KANN SICH AUFGRUND DER NACHFRAGE ÄNDERN - DER BESTE BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast ist ein vollwertiger Algorithmus Expert Advisor Dieser EA arbeitet auf der Basis von Break Out des Hochs oder Tiefs der letzten Kerze, Sie können alle Einstellungen nach Ihren Wünschen ändern. Der EA verfügt auch über ein Zeitmanagement, Sie können Ihre Aufträge auf der Grundlage von Start- und Endzeit festlegen oder ihn die ganze Zeit laufen lassen. Es gibt Fix Lot und A