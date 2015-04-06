Neuron Gold

EA Neuron Gold — Neuronale Intelligenz für XAUUSD auf M30

Neuron Gold ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er verwendet zwei unabhängige automatische Strategien, die sowohl einzeln als auch gemeinsam betrieben werden können, und verfügt außerdem über ein vollständig integriertes manuelles Bedienpanel direkt im Chart.

Automatische Strategien des Neuron Gold

1. Flaggenmuster-Strategie

Erkennt automatisch klassische Trendfortsetzungsformationen (Bull Flag und Bear Flag).
Der EA identifiziert:

  • geneigte Konsolidierungsphasen

  • Richtung der Flagge

  • Ausbruchspunkt

  • Trendfortsetzung

Trades werden nur ausgeführt, wenn das Muster vollständig gebildet und bestätigt ist, was die Präzision der Einstiege erheblich verbessert.

2. Strategie für Ausbruch & Bestätigung von Unterstützung und Widerstand

Der EA verfolgt wichtige S/R-Zonen und erkennt:

  • echten Ausbruch (Breakout)

  • Rücksetzer/Pullback

  • Bestätigung des Ausbruchs

  • optimalen Einstiegspunkt

Dies verhindert Fehlausbrüche und ermöglicht extrem präzise automatische Einstiege.

Beide Strategien können gleichzeitig verwendet werden und bilden ein äußerst effizientes hybrides Handelssystem.

Neuronales Netzwerk — Notwendig für maximale Performance

Um das interne Lernmodell zu aktivieren, muss der Benutzer:

  • die Einstellung „Neural Network = true“ aktivieren

  • dies vor jedem Backtest tun

  • die Option auch im Live-Handel aktiviert lassen

Das neuronale Netzwerk kalibriert automatisch Indikatoren, passt Einstiegfilter an und optimiert das gesamte Verhalten des EAs entsprechend den Marktbedingungen.

Intelligentes Chart-Panel

Das integrierte Panel zeigt:

  • Spread

  • Swap für Kauf und Verkauf

  • maximalen Gewinn

  • Kontostand und Eigenkapital

  • Symbol-Informationen

  • Tasten für manuelle Trades und Pending Orders

Der proprietäre, im EA integrierte Indikator liefert zudem visuelle Signale für manuelle Einstiegbestätigungen direkt im Chart.

Nachgewiesene Performance

Neuron Gold wurde von 2023 bis heute getestet mit:

  • 100% Tick-Modellierung in Echtzeitqualität

  • Sharpe-Ratio von 4.5

  • hoher Stabilität während starker Gold-Volatilität

Sicherheit & Risikomanagement

Enthält:

  • festen und dynamischen Stop Loss

  • intelligenten Trailing Stop

  • Spread-Filter

  • Zeitfilter

  • Schutz vor extremer Volatilität

  • automatische Expositionskontrolle


