HFT Prop Firm US30 Pro

**HFT Prop Firm - Beschreibung des Expertenberaters:**

Der Expertenberater (EA) namens HFT Prop Firm ist eine innovative Lösung, die speziell für die Genehmigung an proprietären Handelsschreibtischen entwickelt wurde, die den Hochfrequenzhandel (HFT) ermöglichen. Dieser EA bietet zwei einzigartige Trader-Modi, bekannt als Trader-Modus 1 und Trader-Modus 2, und bietet den Benutzern Flexibilität während des Genehmigungsprozesses.

Der HFT Prop Firm EA zeichnet sich durch die Bereitstellung von zwei verschiedenen Optionen für HFT-Operationen aus: Normal HFT und Turbo HFT, die beide Aufträge in Millisekunden ausführen, um die Transaktionseffizienz zu optimieren. Trader haben auch die Möglichkeit, voreingestellte Konfigurationen zu verwenden, die für verschiedene Kontogrößen von 50.000 bis 500.000 angepasst sind. Darüber hinaus wird der Kontogenehmigungsprozess schnell durchgeführt und in vielen Fällen innerhalb von 10 Tagen abgeschlossen, und kann je nach den vom Benutzer gewählten benutzerdefinierten Einstellungen oft am selben Tag genehmigt werden.

Das Hauptmerkmal dieses EAs ist seine Vielseitigkeit, da es nicht nur die Bedürfnisse von Tradern erfüllt, die eine Genehmigung an proprietären Handelsschreibtischen suchen, sondern auch nach der Genehmigung auf echten Konten verwendet werden kann. Benutzer können zwischen dem normalen Trader-Modus und der Grid-Trader-Option für tägliche Operationen wählen. Dies macht den HFT Prop Firm zu einem umfassenden und einfach zu konfigurierenden Roboter, der sich perfekt an Trader anpasst, die eine Genehmigung an proprietären Schreibtischen suchen, sowie an diejenigen, die auf echten Konten handeln möchten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die HFT-Optionen speziell für Testkontogenehmigungszwecke entwickelt wurden. Für die Verwendung auf echten Konten muss der Benutzer die Einstellungen anpassen und die Grid-Trader- oder Day-Trader-Option auswählen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem HFT Prop Firm, ein umfassendes Werkzeug zu sein, das die spezifischen Anforderungen von Schreibtisch-Tradern erfüllt, und Genehmigung sowie die Fähigkeit zur täglichen Handel bietet, was es auf dem Markt für proprietäre Handelsschreibtische einzigartig macht.

**EA-Betrieb:**

| Zeitrahmen | M1 oder M5 |

**Haupt-Prop-Firmen:**



. Infinity Forex Found



Der HFT Prop Firm EA ist kompatibel und kann in den führenden Prop-Firmen von heute verwendet werden, um Tradern eine effiziente und flexible Erfahrung zu bieten, die nach Genehmigung und Betrieb an renommierten proprietären Handelsschreibtischen suchen.
