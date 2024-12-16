Dynamic Fibo Scalper ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das dynamische Fibonacci-Levels verwendet, um Handelsmöglichkeiten zu finden. Sie können bis zu 5 benutzerdefinierte Niveaus in den Eingaben des EA festlegen, und er wird die Kursbewegung überwachen. Wenn der Kurs eines der von Ihnen gewählten Niveaus überschreitet, wird der EA automatisch einen Kauf- oder Verkaufshandel eingehen.

Dieser EA ist perfekt für Händler, die eine einfache und effektive Strategie auf Basis der Fibonacci-Analyse suchen. Er ist vollständig anpassbar, einfach zu bedienen und funktioniert auf jedem Markt, was Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Trades gibt, ohne dass Sie den ganzen Tag Charts beobachten müssen.

Die Strategie wurde an den Märkten US30 und Nasdaq (volatile Märkte) mit 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen getestet. Sie können jede beliebige Hilfe, Set-Datei anfordern oder Ihre eigenen Optimierungen für Ihre bevorzugten Märkte vornehmen.

Eingestellte Dateien:Nasdaq;US30



Ein Geschenk , das in diesem Experten enthalten ist: Range Breakout Strategie, die tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert und sowohl Long- als auch Short-Trades automatisch an diesen Schlüsselpunkten initiiert.

Ein 50% Rabatt ist bereits für eine begrenzte Zeit angewendet.

Fibo-Signale :