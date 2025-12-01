Prop Firm Trading Simulator

Meistern Sie die Herausforderungen der Prop-Firmen, bevor Sie echtes Geld riskieren! Unser fortschrittlicher Simulator stellt authentische Handelsumgebungen der Prop-Firmen nach und hilft Ihnen dabei, zu üben, Strategien zu entwickeln und die Herausforderungen mit Zuversicht zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Herausforderung der Prop-Firmen simulieren, indem Sie Demo- oder Live-Konten verwenden, sowohl manuelle Handelsstrategien als auch den automatisierten Handel über EAs unterstützen, personalisierte Herausforderungen für benutzerdefinierte Zeiträume erstellen und sich selbst herausfordern, die Disziplin zu entwickeln, die für eine beständige Rentabilität erforderlich ist. Unabhängig davon, ob Sie sich auf FTMO, MFF oder eine andere Eigenhandelsbewertung vorbereiten, bietet unser Tool genau dieselben Anforderungen an die Durchsetzung von Regeln und das Risikomanagement, so dass Sie erfolgreiche Strategien in einer risikofreien Umgebung entwickeln können, bevor Sie sich an die Herausforderungen eines echten, finanzierten Kontos wagen.

:Setfiles und dedizierter Support für alle großen Prop-Firmen verfügbar - fragen Sie einfach!

Unterstützung von manuellem/Autotrading: Sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierter Handel über Expert Advisors

Anforderungen an den Handelstag - Verfolgung von aktiven Mindesthandelstagen

Anpassbare Limits - Passen Sie alle Parameter an jede Prop-Firma an

Mehrere Versuche - Verfolgen Sie die Leistung über mehrere Challenge-Versuche hinweg

Warum sollten Sie unseren Simulator wählen?

Üben Sie wie die Profis: In der Simulation scheitern , in der Realität erfolgreich sein. Beherrschen Sie die Prop-Firm-Regeln, bevor Sie Ihr Konto finanzieren.

Erzielen Sie konstante Gewinne: Entwickeln Sie disziplinierte Handelsgewohnheiten, die auch die strengsten Bewertungen von Prop-Firmen bestehen.

Im Gegensatz zu den begrenzten kostenlosen Testversuchen von Prop-Firmen: Führen Sie unbegrenzte Challenges für unbegrenzte Zeiträume durch , ohne Registrierung, E-Mail-Anforderungen oder wöchentliche Werbe-E-Mails.



Sparen Sie Tausende von fehlgeschlagenen Anfechtungen: Eine fehlgeschlagene Anfechtung kann mehr als 500 Dollar kosten, unser Simulator kostet weniger als eine Wiederholung.

Verschaffen Sie sich einen unfairen Vorteil: Sie wissen genau, wie Sie von Prop-Firmen bewertet werden. Üben Sie unter identischen Bedingungen.