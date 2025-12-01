Prop Firm Trading Simulator

Meistern Sie die Herausforderungen der Prop-Firmen, bevor Sie echtes Geld riskieren! Unser fortschrittlicher Simulator stellt authentische Handelsumgebungen der Prop-Firmen nach und hilft Ihnen dabei, zu üben, Strategien zu entwickeln und die Herausforderungen mit Zuversicht zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Herausforderung der Prop-Firmen simulieren, indem Sie Demo- oder Live-Konten verwenden, sowohl manuelle Handelsstrategien als auch den automatisierten Handel über EAs unterstützen, personalisierte Herausforderungen für benutzerdefinierte Zeiträume erstellen und sich selbst herausfordern, die Disziplin zu entwickeln, die für eine beständige Rentabilität erforderlich ist. Unabhängig davon, ob Sie sich auf FTMO, MFF oder eine andere Eigenhandelsbewertung vorbereiten, bietet unser Tool genau dieselben Anforderungen an die Durchsetzung von Regeln und das Risikomanagement, so dass Sie erfolgreiche Strategien in einer risikofreien Umgebung entwickeln können, bevor Sie sich an die Herausforderungen eines echten, finanzierten Kontos wagen.

Challenge Rules (SetFile Included):
Starting Capital: $1,000
Profit Target: 2%
Maximum Drawdown: 2%
Maximum Lot Size: 0.20
Stop Loss: Required
Single Trade Profit Limit: Must be less than 30% of the initial balance
Commission: $5 included
Minimum Trades: 15

Hauptmerkmale

Überwachung der Herausforderung in Echtzeit

  • Live-Statistik Dashboard - Verfolgen Sie Saldo, Eigenkapital, P&L, Drawdowns in Echtzeit

  • Professionelle Metriken - Geschlossene vs. offene P&L, Gewinnrate, Handelsanalyse

  • Unterstützung von manuellem/Autotrading: Sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierter Handel über Expert Advisors

Vollständige Durchsetzung von Prop-Firm-Regeln

  • Gewinnzielmanagement - Setzen und verfolgen Sie spezifische Gewinnziele

  • Drawdown-Schutz - Tägliche und maximale Drawdown-Limits mit Warnhinweisen

  • Anforderungen an den Handelstag - Verfolgung von aktiven Mindesthandelstagen

  • Risikomanagement - Einhaltung von Stop-Loss und Positionsgrößenlimits

  • Zeitbeschränkungen - Countdown für die Challenge-Dauer

Erweitertes Risikomanagement

  • Duales P&L-Tracking - Getrennte Erfassung von geschlossenen Gewinnen und offenen Positionen

  • Echtzeit-Warnungen bei Verstößen - Sofortige Benachrichtigung bei Regelverstößen

  • Auto-Trade-Schutz - Optionale automatische Handelsschließung bei Verstößen

  • Anpassbare Limits - Passen Sie alle Parameter an jede Prop-Firma an

Flexible Handelsmodi

  • Live Account Ready - Verwendung mit Real- oder Demokonten beliebiger Broker

  • Mehrere Versuche - Verfolgen Sie die Leistung über mehrere Challenge-Versuche hinweg

  • Alle Instrumente - Funktioniert mit Forex, Krypto, Aktien, Indizes

Handelsverwaltung(Update v1.1)

  • Überwachen und kontrollieren Sie alle offenen Positionen direkt von Ihrem Dashboard aus, mit P&L-Verfolgung in Echtzeit und Schließungsfunktionen mit einem Klick.

Warum sollten Sie unseren Simulator wählen?

Üben Sie wie die Profis: In der Simulation scheitern , in der Realität erfolgreich sein. Beherrschen Sie die Prop-Firm-Regeln, bevor Sie Ihr Konto finanzieren.

Erzielen Sie konstante Gewinne: Entwickeln Sie disziplinierte Handelsgewohnheiten, die auch die strengsten Bewertungen von Prop-Firmen bestehen.

Im Gegensatz zu den begrenzten kostenlosen Testversuchen von Prop-Firmen: Führen Sie unbegrenzte Challenges für unbegrenzte Zeiträume durch , ohne Registrierung, E-Mail-Anforderungen oder wöchentliche Werbe-E-Mails.

Sparen Sie Tausende von fehlgeschlagenen Anfechtungen: Eine fehlgeschlagene Anfechtung kann mehr als 500 Dollar kosten, unser Simulator kostet weniger als eine Wiederholung.

Verschaffen Sie sich einen unfairen Vorteil: Sie wissen genau, wie Sie von Prop-Firmen bewertet werden. Üben Sie unter identischen Bedingungen.

Unterstützte Prop-Firmen-Regeln

  1. Kontostand (beliebiges Kapital)
  2. Gewinnziele (beliebiger Betrag)
  3. Tägliche Drawdown-Grenzen
  4. Maximale Drawdown-Grenzen
  5. Mindesthandelstage
  6. Zeitlimits (Kalender/Handelstage)
  7. Stop-Loss-Anforderungen
  8. Positionsgrößen-Limits
  9. Kommissionen (angewandt)
  10. Regeln für den Wochenendhandel
  11. Gewinnlimits für einzelne Trades
  12. Maximal offene Trades

Wichtige Tipps und bewährte Praktiken für die Challenge

Bevor Sie eine Challenge starten:

  • Schließen Sie alle offenen Trades, bevor Sie den Simulator aktivieren, um eine genaue Bilanzverfolgung zu gewährleisten.
  • Legen Sie realistische Parameter fest, die mit den tatsächlichen Regeln Ihrer Zielfirma übereinstimmen.
  • Wenn eine Losgrößenverletzung auftritt, schließen Sie die übergroße Position, bevor Sie den nächsten Versuch starten.
  • Mindestens ein Geschäft muss eröffnet und geschlossen werden, um als Handelstag zu gelten.
  • Mehrere Trades am selben Tag zählen trotzdem nur als ein Handelstag
  • Hängen Sie den EA nur an einen Chart und verwenden Sie die mitgelieferte Vorlage
  • Verwenden Sie die Exportfunktion, um Ihre Handelsleistung zwischen den Versuchen zu analysieren, oder verwenden Sie den benutzerdefinierten Export und die professionelle Analyse mit unserer Excel ProTrading Analytic Template
  • Beginnen Sie mit Demokonten, um die Regeln zu beherrschen, bevor Sie Live-Fonds einsetzen
  • Nutzen Sie die Pausenfunktion während Marktschließungen oder persönlichen Pausen

FAQ

F: Funktioniert dies mit meinem Broker?
A: Ja! Kompatibel mit jedem MT5-Broker, der EAs unterstützt.

F: Kann ich es für den Live-Handel verwenden?
A: Auf jeden Fall! Funktioniert sowohl mit Demo- als auch mit Live-Konten.

F: Wie genau ist die Simulation?
A: Wir replizieren die exakte Durchsetzung der Prop-Firm-Regeln und Berechnungen.

F: Gibt es laufenden Support?
A: Ja, wir bieten kontinuierliche Updates und professionellen Support.


