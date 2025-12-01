Prop Firm Trading Simulator
- Utilitys
- Abdeljalil El Kedmiri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Meistern Sie die Herausforderungen der Prop-Firmen, bevor Sie echtes Geld riskieren! Unser fortschrittlicher Simulator stellt authentische Handelsumgebungen der Prop-Firmen nach und hilft Ihnen dabei, zu üben, Strategien zu entwickeln und die Herausforderungen mit Zuversicht zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Herausforderung der Prop-Firmen simulieren, indem Sie Demo- oder Live-Konten verwenden, sowohl manuelle Handelsstrategien als auch den automatisierten Handel über EAs unterstützen, personalisierte Herausforderungen für benutzerdefinierte Zeiträume erstellen und sich selbst herausfordern, die Disziplin zu entwickeln, die für eine beständige Rentabilität erforderlich ist. Unabhängig davon, ob Sie sich auf FTMO, MFF oder eine andere Eigenhandelsbewertung vorbereiten, bietet unser Tool genau dieselben Anforderungen an die Durchsetzung von Regeln und das Risikomanagement, so dass Sie erfolgreiche Strategien in einer risikofreien Umgebung entwickeln können, bevor Sie sich an die Herausforderungen eines echten, finanzierten Kontos wagen.
- Fordern Sie eine 1-Tages-Testversion an, da die Dienstprogramme im Backtester nicht funktionieren.
- FTMO 10K Medium und Advanced Level und 100K Challenge SetFiles:Setfiles und dedizierter Support für alle großen Prop-Firmen verfügbar - fragen Sie einfach!
- MT5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/156290
Hauptmerkmale
Überwachung der Herausforderung in Echtzeit
Live-Statistik Dashboard - Verfolgen Sie Saldo, Eigenkapital, P&L, Drawdowns in Echtzeit
Professionelle Metriken - Geschlossene vs. offene P&L, Gewinnrate, Handelsanalyse
Unterstützung von manuellem/Autotrading: Sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierter Handel über Expert Advisors
Vollständige Durchsetzung von Prop-Firm-Regeln
Gewinnzielmanagement - Setzen und verfolgen Sie spezifische Gewinnziele
Drawdown-Schutz - Tägliche und maximale Drawdown-Limits mit Warnhinweisen
Anforderungen an den Handelstag - Verfolgung von aktiven Mindesthandelstagen
Risikomanagement - Einhaltung von Stop-Loss und Positionsgrößenlimits
Zeitbeschränkungen - Countdown für die Challenge-Dauer
Erweitertes Risikomanagement
Duales P&L-Tracking - Getrennte Erfassung von geschlossenen Gewinnen und offenen Positionen
Echtzeit-Warnungen bei Verstößen - Sofortige Benachrichtigung bei Regelverstößen
Auto-Trade-Schutz - Optionale automatische Handelsschließung bei Verstößen
Anpassbare Limits - Passen Sie alle Parameter an jede Prop-Firma an
Flexible Handelsmodi
Live Account Ready - Verwendung mit Real- oder Demokonten beliebiger Broker
Mehrere Versuche - Verfolgen Sie die Leistung über mehrere Challenge-Versuche hinweg
Alle Instrumente - Funktioniert mit Forex, Krypto, Aktien, Indizes
Handelsverwaltung(Update v1.1)
- Überwachen und kontrollieren Sie alle offenen Positionen direkt von Ihrem Dashboard aus, mit P&L-Verfolgung in Echtzeit und Schließungsfunktionen mit einem Klick.
Warum sollten Sie unseren Simulator wählen?
Üben Sie wie die Profis: In der Simulation scheitern , in der Realität erfolgreich sein. Beherrschen Sie die Prop-Firm-Regeln, bevor Sie Ihr Konto finanzieren.
Erzielen Sie konstante Gewinne: Entwickeln Sie disziplinierte Handelsgewohnheiten, die auch die strengsten Bewertungen von Prop-Firmen bestehen.
Im Gegensatz zu den begrenzten kostenlosen Testversuchen von Prop-Firmen: Führen Sie unbegrenzte Challenges für unbegrenzte Zeiträume durch , ohne Registrierung, E-Mail-Anforderungen oder wöchentliche Werbe-E-Mails.
Sparen Sie Tausende von fehlgeschlagenen Anfechtungen: Eine fehlgeschlagene Anfechtung kann mehr als 500 Dollar kosten, unser Simulator kostet weniger als eine Wiederholung.
Verschaffen Sie sich einen unfairen Vorteil: Sie wissen genau, wie Sie von Prop-Firmen bewertet werden. Üben Sie unter identischen Bedingungen.
Unterstützte Prop-Firmen-Regeln
- Kontostand (beliebiges Kapital)
- Gewinnziele (beliebiger Betrag)
- Tägliche Drawdown-Grenzen
- Maximale Drawdown-Grenzen
- Mindesthandelstage
- Zeitlimits (Kalender/Handelstage)
- Stop-Loss-Anforderungen
- Positionsgrößen-Limits
- Kommissionen (angewandt)
- Regeln für den Wochenendhandel
- Gewinnlimits für einzelne Trades
- Maximal offene Trades
Wichtige Tipps und bewährte Praktiken für die Challenge
Bevor Sie eine Challenge starten:
- Schließen Sie alle offenen Trades, bevor Sie den Simulator aktivieren, um eine genaue Bilanzverfolgung zu gewährleisten.
- Legen Sie realistische Parameter fest, die mit den tatsächlichen Regeln Ihrer Zielfirma übereinstimmen.
- Wenn eine Losgrößenverletzung auftritt, schließen Sie die übergroße Position, bevor Sie den nächsten Versuch starten.
- Mindestens ein Geschäft muss eröffnet und geschlossen werden, um als Handelstag zu gelten.
- Mehrere Trades am selben Tag zählen trotzdem nur als ein Handelstag
- Hängen Sie den EA nur an einen Chart und verwenden Sie die mitgelieferte Vorlage
- Verwenden Sie die Exportfunktion, um Ihre Handelsleistung zwischen den Versuchen zu analysieren, oder verwenden Sie den benutzerdefinierten Export und die professionelle Analyse mit unserer Excel ProTrading Analytic Template
- Beginnen Sie mit Demokonten, um die Regeln zu beherrschen, bevor Sie Live-Fonds einsetzen
- Nutzen Sie die Pausenfunktion während Marktschließungen oder persönlichen Pausen
FAQ
F: Funktioniert dies mit meinem Broker?
A: Ja! Kompatibel mit jedem MT5-Broker, der EAs unterstützt.
F: Kann ich es für den Live-Handel verwenden?
A: Auf jeden Fall! Funktioniert sowohl mit Demo- als auch mit Live-Konten.
F: Wie genau ist die Simulation?
A: Wir replizieren die exakte Durchsetzung der Prop-Firm-Regeln und Berechnungen.
F: Gibt es laufenden Support?
A: Ja, wir bieten kontinuierliche Updates und professionellen Support.