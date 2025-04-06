Trendline Breakouts MT4

Trendline Breakouts ist ein halbautomatischer Expert Advisor, d. h. Sie müssen nur die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen und dann den Expert Advisor den Handel für Sie übernehmen lassen.

Sie können diesen Experten für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwenden. Backtesting ist nicht möglich, da es sich um einen halbautomatischen EA handelt. Sie zeichnen die Trendlinien ein und lassen den Experten für Sie handeln.

Mit diesem Experten können Sie automatisch Ausbrüche sowohl von horizontalen Unterstützungs- und Widerstandslinien als auch von Trendlinien handeln, im Gegensatz zum traditionellen Ansatz der Verwendung von Pending Orders.

Ein Geschenk, das in diesem Experten enthalten ist: Range Breakout Strategie, die tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert und sowohl Long- als auch Short-Trades automatisch an diesen Schlüsselpunkten initiiert.

Link für die MT5-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/104566

Wie funktioniert es?

Dieser Experte sucht nach einer Trendlinie oder einer horizontalen Linie auf dem Chart.

Wenn der Preis die obere Trendlinie (Widerstand) überschreitet, wird ein Kaufauftrag eröffnet.

Wenn der Kurs unter die untere Trendlinie (Unterstützung) fällt, wird ein Verkaufsauftrag erteilt.

Anmerkungen:

  • Der Widerstand ist die obere oder höchste Trendlinie, die im Diagramm zu finden ist.
  • Die Unterstützung ist die untere Trendlinie im Diagramm.
  • Wenn nur eine Trendlinie gefunden wird, wird sie sowohl als obere als auch als untere Trendlinie identifiziert.
  • Entfernen Sie alle unnötigen Trendlinien und horizontalen Linien, um zu verhindern, dass der Experte Trades auf der Grundlage veralteter Linien ausführt.
<Allgemeine Eingaben>

Widerstandsdurchbruch: Wenn der Kurs die obere Trendlinie (Widerstand) überschreitet, wird eine Kauforder eröffnet.

Support Break: Der Preis kreuzt unter der unteren Trendlinie (Support), eine Verkaufsorder wird eröffnet.

Range Breakout : Der Kurs durchbricht die Unterstützung oder den Widerstand (diese Option muss nicht aktiviert werden).

Zeitintervall : Anzahl der Stunden vor " Time end" zur Identifizierung von High und Low der Range dies ist eine Empfindlichkeit des des Hoch- und Tiefstwert-Algorithmus für den ersten und zweiten Bereich ( kleinerer Wert = weniger Hochs und Tiefs, größerer Wert = mehr Hochs und Tiefs).

Time end : Ende der Zeit zur Ermittlung der Höchst- und Tiefstwerte für den Bereich.

Trail Stop : Der Trailing Stop wird in diesem eingestellten Abstand hinter dem aktuellen Marktpreis nachgezogen.

Trail Step : Der SL wird nur geändert, wenn er mindestens diesen Abstand über dem vorherigen SL liegt.

Täglicher Drawdown: Gewinn/Verlust Heute, wenn Ihr Konto einen Verlust von $50 erleidet, wird der Experte den Handel automatisch bis zum nächsten Tag deaktivieren.

Handelsgröße: Losgröße für jeden Handel, wenn der Modus "Festes Handelsvolumen" gewählt wurde.

Max Open Trades: Maximal gleichzeitig geöffnete Trades.

Zeit- und Tagesfilter: Aktiviert oder deaktiviert den Zeitfilter, der geprüft wird, bevor neue Aufträge erteilt werden.

Magic Number: Diese Nummer sollte für jeden EA in Ihrem Konto eindeutig sein, da die EAs sie zur Identifizierung ihrer eigenen Trades verwenden.

Absicherung zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie verkaufen möchten, wenn eine Long-Position geöffnet ist, und umgekehrt.

Audible_Alerts : Alarme für jeden Auftrag "Kauf oder Verkauf".

Push_Notifcations : Benachrichtigungen für mobile Endgeräte.


