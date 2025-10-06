Quantitative Trading Analysis

Verwandle dein Trading von Vermutungen in datenbasierte Entscheidungen.
Erlebe die Kraft der quantitativen Analyse, die von professionellen Institutionen verwendet wird – jetzt für jeden ernsthaften Trader zugänglich.

„Im Trading gilt: Was gemessen wird, kann verbessert werden. Beginne damit, das zu messen, was wirklich zählt.“

Dies ist ein vollständiges, vom Autor urheberrechtlich geschütztes Toolkit für quantitative Analysen – entwickelt für Trader, die das Marktverhalten, die Volatilität, die Liquidität und Handelschancen tiefgehend verstehen möchten.

Diese Excel-Vorlage (mit VBA-Automatisierung) verbindet sich nahtlos mit MT5 (oder jeder anderen OHLCV-Datenquelle) und verwandelt Rohdaten mit nur wenigen Klicks in umsetzbare Handelsanalysen.

Das Toolkit verkörpert den quantitativen Ansatz, den Investmentbanken ihren Nachwuchsanalysten beibringen.
Es stellt den entscheidenden ersten Schritt in der professionellen Trading-Ausbildung dar – das Verständnis von Marktverhalten und Risiko durch Daten, nicht durch Spekulation.

Der Kauf beinhaltet alle zukünftigen Updates.
Die Lizenz kann auf bis zu 10 verschiedenen Computern oder VPS-Systemen verwendet werden.

Blog-Beitrag: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Quant Level Indikator: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
MQL5-Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading

Hauptfunktionen

1. Mehrquellen-Datenintegration

  • Kompatibel mit allen Märkten und Zeitrahmen (Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto)

  • Direkter OHLCV-Datenimport aus MetaTrader 5

  • Flexible Datenquellen: Import von beliebigen Plattformen oder Websites

  • Empfohlener Zeitrahmen: H1

2. Erweiterte Quantitative Analyse

  • Automatische Histogrammerstellung und statistische Auswertungen

  • Automatische Berechnung von Renditen für jede Kerze/Periode

  • Risikomessung: Volatilität, Standardabweichung und Marktverhalten

  • Professionelle Berichte mit nur einem Klick

3. Sitzungsbasierte Volatilität & Strategiebewertung

  • Ermittlung der richtungsstärksten Handelssitzungen (bullisch/bärisch)

  • Strategievorschläge: Breakout- oder Range-Handel

  • Stundenweise Performanceanalyse

  • Zeitmusteranalyse: Beste Tage und Stunden für Long-/Short-Positionen

4. Zeitbasiertes Kursverhalten

  • Bullische und bärische Tendenzen nach Stunden des Tages

  • Beste Wochentage für Long- oder Short-Trades

  • Vergleich von monatlicher Volatilität und Trendstärke

  • Erkennung starker Trendtage gegenüber ruhigen Tagen

5. Volumen- und Liquiditätsanalyse

  • Integration von Broker-Volumendaten (sofern verfügbar)

  • Analyse der liquidesten Handelszeiten und -tage

  • Korrelation zwischen Volumen und Rendite

  • Untersuchung der Beziehung zwischen Volumen und Volatilität

6. Fortschrittliche Unterstützungs- und Widerstandsanalyse

  • Zwei bewährte Berechnungsmethoden

  • Mathematische Levelberechnung auf Basis der Range Division Theorie

  • Volumengewichtete Niveaus mit Bestätigung durch Marktaktivität

  • Kostenloser MT5-Indikator zur automatischen Leveldarstellung

7. Kerzenmusteranalyse

  • Automatische Erkennung wichtiger Candlestick-Formationen

  • Historische Erfolgsraten und durchschnittliche Renditen

  • Marktspezifische Musteranalysen

  • Analyse von Umkehr- und Fortsetzungssignalen

8. Zusammenfassende Analyse
Erhalte eine vollständige Übersicht deiner quantitativen Performance – inklusive Statistik, Verteilungen, Volatilität, Liquidität und Zeitmuster – alles auf einer Seite.
Vergleiche Ergebnisse über verschiedene Märkte hinweg und treffe fundierte Entscheidungen schneller.

Warum Diese Vorlage?

  • Entwickelt von einem erfahrenen Marktprofi mit jahrelanger Trading- und Analyseerfahrung.

  • Macht quantitative Methoden für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen zugänglich.

  • Klare Tabellen und Diagramme – keine Programmierung erforderlich.

  • Hilft dir, intelligenter zu handeln, basierend auf statistischen Daten statt Intuition.

Wichtige Hinweise

  • Alle Methoden und Berechnungen sind urheberrechtlich geschützt.

  • Dieses Produkt dient Bildungs- und Analysezwecken zur Verbesserung deiner Handelsentscheidungen.

  • Inklusive kostenlosem MT5-Indikator zur Visualisierung exportierter Levels direkt im Chart.

Paketinhalt

  • Haupt-Excel-Vorlage mit allen Analysetools

  • MT5-Datenimport-Skript

  • Kostenloser MT5-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Kostenlose zukünftige Updates und Verbesserungen

Lizenzierung & Schutz

Für die Lizenzierung werden deine MT5-Kontonummer und dein Windows-Benutzername benötigt.
Dies gewährleistet Exklusivität und Schutz vor unbefugter Weitergabe.


