Missed Opportunity Analyzer

DerMissed Opportunity Analyzer ist ein professionelles historisches Analysewerkzeug, das hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, die Sie in der Vergangenheitverpassthaben, identifiziert und visualisiert. Im Gegensatz zu prädiktiven Indikatoren bietet er eine 100%ige, nicht rückblickende Analyse, die Ihnen hilft, das Kursverhalten zu studieren, Ihre Strategie zu verfeinern und Ihre Handelsdisziplin zu verbessern.

Kernkonzept

Der Indikator durchsucht historische Daten, um bestätigte Kursschwankungen zu finden, bei denen:

✅ der Kurs Ihr Ziel (TP) erreicht hat, bevor erIhren Stop Loss (SL) berührt hat

✅ die Bewegung innerhalb Ihres maximalen Bars-Limits abgeschlossen wurde

✅ alle Risikomanagementregeln erfüllt wurden

Ergebnis: Sie sehen genau, wo Siehätten einsteigen sollen, mit vollständiger Visualisierung von Einstieg, Ausstieg, SL- und TP-Niveaus und Gewinnen in Form von Pips und Prozenten.

Schlüsselfunktionen, die Tradern helfen

1. Erkennung von historischen Mustern

Visualisieren Sie wiederholbares Kursverhalten : Sehen Sie, welche Swing-Punkte konsistent zu profitablen Bewegungen führen

Identifizieren Sie Ihre besten Setups : Entdecken Sie, welche Bedingungen (Zeit, Kursniveaus, RR-Verhältnisse) für Ihre Strategie am besten geeignet sind

Lernen Sie aus verpassten Gelegenheiten - : Studieren Sie, was Sie übersehen haben, um zukünftige Entscheidungen zu verbessern

2. Professionelle Risikomanagement-Simulation

Testen Sie verschiedene SL/TP-Kombinationen : Finden Sie das optimale Risiko-Ertrags-Verhältnis für Ihren Handelsstil

Validieren Sie die Einstellungen für die Swing-Erkennung : Passen Sie die Links/Rechts-Balken an die von Ihnen bevorzugte Bestätigungsmethode an

Simulieren Sie Handelsmanagementregeln: Testen Sie "Was-wäre-wenn"-Szenarien mit maximalen Trades, Wartezeiten usw.

3. Einblicke in das Marktverhalten

Zeitbasierte Analyse : Entdecken Sie, welche Handelszeiten die besten Chancen bieten

Instrumentenspezifische Muster : Sehen Sie, wie sich verschiedene Märkte (Forex, Gold, Krypto) unterschiedlich verhalten

Erkennung von Trends und Handelsspannen: Identifizieren Sie, welche Swing-Typen unter verschiedenen Marktbedingungen am besten funktionieren