Missed Opportunity Analyzer
- Indikatoren
- Abdeljalil El Kedmiri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
DerMissed Opportunity Analyzer ist ein professionelles historisches Analysewerkzeug, das hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, die Sie in der Vergangenheitverpassthaben, identifiziert und visualisiert. Im Gegensatz zu prädiktiven Indikatoren bietet er eine 100%ige, nicht rückblickende Analyse, die Ihnen hilft, das Kursverhalten zu studieren, Ihre Strategie zu verfeinern und Ihre Handelsdisziplin zu verbessern.
Kernkonzept
Der Indikator durchsucht historische Daten, um bestätigte Kursschwankungen zu finden, bei denen:
✅ der Kurs Ihr Ziel (TP) erreicht hat, bevor erIhren Stop Loss (SL) berührt hat
✅ die Bewegung innerhalb Ihres maximalen Bars-Limits abgeschlossen wurde
✅ alle Risikomanagementregeln erfüllt wurden
Ergebnis: Sie sehen genau, wo Siehätten einsteigen sollen, mit vollständiger Visualisierung von Einstieg, Ausstieg, SL- und TP-Niveaus und Gewinnen in Form von Pips und Prozenten.
Schlüsselfunktionen, die Tradern helfen
1. Erkennung von historischen Mustern
-
Visualisieren Sie wiederholbares Kursverhalten: Sehen Sie, welche Swing-Punkte konsistent zu profitablen Bewegungen führen
-
Identifizieren Sie Ihre besten Setups: Entdecken Sie, welche Bedingungen (Zeit, Kursniveaus, RR-Verhältnisse) für Ihre Strategie am besten geeignet sind
-
Lernen Sie aus verpassten Gelegenheiten - : Studieren Sie, was Sie übersehen haben, um zukünftige Entscheidungen zu verbessern
2. Professionelle Risikomanagement-Simulation
-
Testen Sie verschiedene SL/TP-Kombinationen: Finden Sie das optimale Risiko-Ertrags-Verhältnis für Ihren Handelsstil
-
Validieren Sie die Einstellungen für die Swing-Erkennung: Passen Sie die Links/Rechts-Balken an die von Ihnen bevorzugte Bestätigungsmethode an
-
Simulieren Sie Handelsmanagementregeln: Testen Sie "Was-wäre-wenn"-Szenarien mit maximalen Trades, Wartezeiten usw.
3. Einblicke in das Marktverhalten
-
Zeitbasierte Analyse: Entdecken Sie, welche Handelszeiten die besten Chancen bieten
-
Instrumentenspezifische Muster: Sehen Sie, wie sich verschiedene Märkte (Forex, Gold, Krypto) unterschiedlich verhalten
-
Erkennung von Trends und Handelsspannen: Identifizieren Sie, welche Swing-Typen unter verschiedenen Marktbedingungen am besten funktionieren
Wie es hilft, Ihr Trading zu verbessern
Für die Strategieentwicklung:
-
Backtesting ohne Kodierung: Visuelle Validierung Ihrer Einstiegs-/Ausstiegslogik
-
Optimieren Sie die Parameter: Finden Sie die besten TP/SL, Swing-Empfindlichkeit und Zeitfilter
-
Vertrauen aufbauen: Sehen Sie den Beweis, dass Ihre Strategieunter vergangenen Bedingungen funktioniert hätte
Zur Verbesserung der Fähigkeiten:
-
Trainieren Sie Ihr Auge: Lernen Sie, Setups mit hohen Wahrscheinlichkeiten schneller zu erkennen
-
Verbessern Sie Ihre Geduld: Sehen Sie, wie sich das Warten auf bestätigte Schwankungen auszahlt
-
FOMO reduzieren: Verstehen Sie, dass verpasste Gelegenheiten Teil des Spiels sind
Für das Risikomanagement:
-
Finden Sie realistische Erwartungen: Sehen Sie die tatsächlichen Bewegungen im Vergleich zu Ihren Zielen
-
Optimieren Sie die Positionsgröße: Basierend auf historischen Gewinnraten und RR-Ratios
-
Vermeiden Sie Overtrading: Simulieren Sie Grenzen der Handelsfrequenz
Die Philosophie
"Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, die Vergangenheit zu studieren. Dieser Indikator sagt Ihnen nicht, wohin sich der Kurs als Nächstes bewegen wird, sondern zeigt Ihnen, wohin er sich auf der Grundlage Ihrer Regelnhätte bewegen sollen, damit Sie morgen besser handeln können."