Executor AI UltraX MT5

3.89

Executor AI Ultra X ist ein Expert Advisor, der für den algorithmischen Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde und drei unabhängige Handelsstrategien verwendet. Seine Architektur integriert fortschrittliche Deep-Learning-Algorithmen wie Deep Q-Learning (DQN) und Time-Delay-Neuronale Netze (TDNN), was eine hohe Anpassungsfähigkeit und analytische Präzision bietet.

DQN, das auf Techniken des Reinforcement Learning basiert, optimiert die Entscheidungsalgorithmen durch die Simulation historischer Daten und die Analyse der aktuellen Marktbedingungen. TDNN, ein Modell eines neuronalen Netzes mit Zeitverzögerung, prognostiziert effektiv Preisbewegungen, indem es komplexe Zeitreihenmuster analysiert und Marktlatenzen berücksichtigt.

Der Expert Advisor verfügt über die exklusive Ultra X-Komponente, die hocheffizient und ressourcenschonend ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Systemen wie GPT belastet diese Komponente die Systemressourcen nicht und erfordert keine umfangreichen API-Aufrufe, wodurch ein reibungsloser Betrieb und eine nahtlose Integration in Handelsumgebungen gewährleistet werden.

Darüber hinaus beinhaltet er ein mehrstufiges Risikomanagementsystem mit adaptiven Stop-Loss-Mechanismen und Trailing-Stop-Algorithmen, die das Kapital in hochvolatilen Marktbedingungen schützen. Die Integration von drei Handelsstrategien in einer einzigen Plattform ermöglicht Diversifikation, reduziert systematische und unsystematische Risiken und verbessert die Widerstandsfähigkeit des Algorithmus gegenüber verschiedenen Marktszenarien.

Angebot für kurze Zeit!
Der Executor AI Ultra X ist während der Black Friday-Woche für nur 499 $ erhältlich. Danach wird der Preis deutlich steigen. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht!

Ultra X ist vollständig lokal, integriert sich in MetaTrader 5 ohne Verwendung von APIs und bietet:

  • Geschwindigkeit: Vorhersagen erfolgen in Millisekunden.
  • Stabilität: Keine Abhängigkeit von externen Servern.
  • Flexibilität: Das Modell kann problemlos mit neuen Daten aktualisiert werden.

Ultra X ist ein leistungsstarkes Tool, das die Effizienz des automatisierten Handels erheblich steigert.

Vorteile eines API-freien Ansatzes:

  • Vollständig lokale Verarbeitung: Kein Betrieb eines API-Servers erforderlich.
  • Minimale Latenz: Die Verarbeitung ist schneller als bei einer Netzwerkverbindung.
  • Einfache Anpassung: Keine zusätzlichen Abhängigkeiten wie Flask oder REST API.

Empfehlungen:

  • Währungspaar: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: H1
  • Minimale Einzahlung: $100
  • Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber ECN- und Raw-Spread-Konten sind bevorzugt
  • Hebel: Beliebig
  • VPS-Nutzung empfohlen, um den EA rund um die Uhr laufen zu lassen.

Besonderheiten:

  • Jede Position ist durch einen Stop-Loss abgesichert.
  • Automatische Berechnung der Lotgröße für ein optimales Risikomanagement.
  • Einfache Installation mit voreingestellten Parametern, die für die meisten Broker optimiert sind.
  • Die Ergebnisse des Strategie-Testers stimmen perfekt mit der realen Handelsleistung überein.
  • Keine Nutzung von Grid, Martingale oder anderen Hochrisikostrategien.
  • Kompatibel mit allen Prop-Firmen.
  • Eine ausgezeichnete Wahl für Anfänger und erfahrene Trader.
  • Funktioniert nahtlos mit jedem Broker.

Executor AI Ultra X wurde mit vereinfachten Einstellungen für Anfänger und erweiterten Anpassungsoptionen für erfahrene Trader entwickelt. Benutzerhandbücher und Support stellen sicher, dass Sie das volle Potenzial des Tools problemlos ausschöpfen können.



Bewertungen 20
Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
469
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
