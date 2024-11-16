Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X ist ein Expert Advisor, der für den algorithmischen Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde und drei unabhängige Handelsstrategien verwendet. Seine Architektur integriert fortschrittliche Deep-Learning-Algorithmen wie Deep Q-Learning (DQN) und Time-Delay-Neuronale Netze (TDNN), was eine hohe Anpassungsfähigkeit und analytische Präzision bietet.

DQN, das auf Techniken des Reinforcement Learning basiert, optimiert die Entscheidungsalgorithmen durch die Simulation historischer Daten und die Analyse der aktuellen Marktbedingungen. TDNN, ein Modell eines neuronalen Netzes mit Zeitverzögerung, prognostiziert effektiv Preisbewegungen, indem es komplexe Zeitreihenmuster analysiert und Marktlatenzen berücksichtigt.

Der Expert Advisor verfügt über die exklusive Ultra X-Komponente, die hocheffizient und ressourcenschonend ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Systemen wie GPT belastet diese Komponente die Systemressourcen nicht und erfordert keine umfangreichen API-Aufrufe, wodurch ein reibungsloser Betrieb und eine nahtlose Integration in Handelsumgebungen gewährleistet werden.

Darüber hinaus beinhaltet er ein mehrstufiges Risikomanagementsystem mit adaptiven Stop-Loss-Mechanismen und Trailing-Stop-Algorithmen, die das Kapital in hochvolatilen Marktbedingungen schützen. Die Integration von drei Handelsstrategien in einer einzigen Plattform ermöglicht Diversifikation, reduziert systematische und unsystematische Risiken und verbessert die Widerstandsfähigkeit des Algorithmus gegenüber verschiedenen Marktszenarien.

Angebot für kurze Zeit!

Der Executor AI Ultra X ist während der Black Friday-Woche für nur 499 $ erhältlich. Danach wird der Preis deutlich steigen. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht!

Ultra X ist vollständig lokal, integriert sich in MetaTrader 5 ohne Verwendung von APIs und bietet:

Flexibilität: Das Modell kann problemlos mit neuen Daten aktualisiert werden.

Ultra X ist ein leistungsstarkes Tool, das die Effizienz des automatisierten Handels erheblich steigert.

Vorteile eines API-freien Ansatzes:

Vollständig lokale Verarbeitung: Kein Betrieb eines API-Servers erforderlich.

Minimale Latenz: Die Verarbeitung ist schneller als bei einer Netzwerkverbindung.

Einfache Anpassung: Keine zusätzlichen Abhängigkeiten wie Flask oder REST API.

Empfehlungen:

Währungspaar: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Minimale Einzahlung: $100

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber ECN- und Raw-Spread-Konten sind bevorzugt

Hebel: Beliebig

VPS-Nutzung empfohlen, um den EA rund um die Uhr laufen zu lassen.

Besonderheiten:

Jede Position ist durch einen Stop-Loss abgesichert.

Automatische Berechnung der Lotgröße für ein optimales Risikomanagement.

Einfache Installation mit voreingestellten Parametern, die für die meisten Broker optimiert sind.

Die Ergebnisse des Strategie-Testers stimmen perfekt mit der realen Handelsleistung überein.

Keine Nutzung von Grid, Martingale oder anderen Hochrisikostrategien.

Kompatibel mit allen Prop-Firmen.

Eine ausgezeichnete Wahl für Anfänger und erfahrene Trader.

Funktioniert nahtlos mit jedem Broker.

Executor AI Ultra X wurde mit vereinfachten Einstellungen für Anfänger und erweiterten Anpassungsoptionen für erfahrene Trader entwickelt. Benutzerhandbücher und Support stellen sicher, dass Sie das volle Potenzial des Tools problemlos ausschöpfen können.



