Grid Strategy
- Experten
- Abdeljalil El Kedmiri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Super Grid Strategy EA ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, perfekt für Forex- und CFD-Trader. Er platziert bis zu 20 schwebende Orders (10 Stop- und 10 Limit-Orders) zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt, mit anpassbaren Abständen zwischen den Orders für maximale Flexibilität.
Die wichtigsten Funktionen sind:
- Festes Raster: Die Orders werden in einem festen Abstand zum Kurs und zwischen den einzelnen Orders platziert, wobei dieser Parameter je nach Marktbedingungen angepasst werden kann.
- Dynamisches Raster: Die Orders werden anhand der Marktvolatilität mit Hilfe eines ATR-Multiplikators angepasst, so dass Sie Marktbewegungen besser erfassen können.
- Flexible Auftragsarten: Wechseln Sie je nach Ihrer Strategie einfach zwischen Stop-Orders, Limit-Orders oder einer Kombination aus beidem.
Link zur MT5-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/124674
Dieser EA wurde entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren, was ihn ideal macht, um häufige Kursschwankungen zu erfassen. Er beinhaltet auch fortschrittliche Risikomanagement-Funktionen, wie z.B.:
- Gewinn- und Verlustabschlüsse in Dollarbeträgen (Schließen aller Aufträge)
- Einstellungen für den Ablauf schwebender Aufträge (Löschen aller schwebenden Aufträge nach nStunden)
- Trailing Stop auf Basis von Punkten (strikter Stop, Gewinne sichern und kumulieren)
DieSuper Grid Strategy EA folgt einer einzigartigen Theorie der Marktbewegung, die äquidistante Ebenen verwendet, die als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren können. Dieses Gittersystem ermöglicht Pyramidierungs- und sogar Hedging-Strategien und hilft Ihnen, Ihre Gewinne zu maximieren.
Eine zusätzliche Funktion, "Order zum bevorzugten Zeitpunkt an den Markt senden", ist als Bonus enthalten. Kaufaufträge können zur gleichen Zeit wie Stop-Pending-Orders und Verkaufsaufträge zur gleichen Zeit wie Limit-Pending-Orders platziert werden.
Um das Beste aus dieser Strategie herauszuholen, empfehlen wir die Optimierung von Schlüsselparametern wie Orderdistanz (fest oder volatilitätsbasiert), Zeitpunkt der Orderplatzierung, Trailing-Stop und Verfall von Pending Orders.
Sollten Sie Schwierigkeiten beim Backtesting, der Optimierung und der Einrichtung unseres EA in Ihren Konten haben, kann ich ihn über die AnyDesk-App für Sie aus der Ferne konfigurieren.
Einige Grid Handelsstrategien Erklärung :
1. Klassische Grid-Strategie
2. Abgesicherte Grid-Strategie
Wenn der Kurs steigt und auf die Verkaufsaufträge trifft, werden diese ausgelöst, und wenn er wieder fällt, werden die Kaufaufträge ausgelöst.