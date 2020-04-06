Grid Strategy

Exklusives Angebot: 70% Rabatt für einen begrenzten Zeitraum.

Super Grid Strategy EA ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, perfekt für Forex- und CFD-Trader. Er platziert bis zu 20 schwebende Orders (10 Stop- und 10 Limit-Orders) zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt, mit anpassbaren Abständen zwischen den Orders für maximale Flexibilität.

Die wichtigsten Funktionen sind:

  • Festes Raster: Die Orders werden in einem festen Abstand zum Kurs und zwischen den einzelnen Orders platziert, wobei dieser Parameter je nach Marktbedingungen angepasst werden kann.
  • Dynamisches Raster: Die Orders werden anhand der Marktvolatilität mit Hilfe eines ATR-Multiplikators angepasst, so dass Sie Marktbewegungen besser erfassen können.
  • Flexible Auftragsarten: Wechseln Sie je nach Ihrer Strategie einfach zwischen Stop-Orders, Limit-Orders oder einer Kombination aus beidem.

Link zur MT5-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/124674

Dieser EA wurde entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren, was ihn ideal macht, um häufige Kursschwankungen zu erfassen. Er beinhaltet auch fortschrittliche Risikomanagement-Funktionen, wie z.B.:

  • Gewinn- und Verlustabschlüsse in Dollarbeträgen (Schließen aller Aufträge)
  • Einstellungen für den Ablauf schwebender Aufträge (Löschen aller schwebenden Aufträge nach nStunden)
  • Trailing Stop auf Basis von Punkten (strikter Stop, Gewinne sichern und kumulieren)

DieSuper Grid Strategy EA folgt einer einzigartigen Theorie der Marktbewegung, die äquidistante Ebenen verwendet, die als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren können. Dieses Gittersystem ermöglicht Pyramidierungs- und sogar Hedging-Strategien und hilft Ihnen, Ihre Gewinne zu maximieren.

Eine zusätzliche Funktion, "Order zum bevorzugten Zeitpunkt an den Markt senden", ist als Bonus enthalten. Kaufaufträge können zur gleichen Zeit wie Stop-Pending-Orders und Verkaufsaufträge zur gleichen Zeit wie Limit-Pending-Orders platziert werden.

Um das Beste aus dieser Strategie herauszuholen, empfehlen wir die Optimierung von Schlüsselparametern wie Orderdistanz (fest oder volatilitätsbasiert), Zeitpunkt der Orderplatzierung, Trailing-Stop und Verfall von Pending Orders.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Backtesting, der Optimierung und der Einrichtung unseres EA in Ihren Konten haben, kann ich ihn über die AnyDesk-App für Sie aus der Ferne konfigurieren.

Einige Grid Handelsstrategien Erklärung :

1. Klassische Grid-Strategie

Bei der klassischen Grid-Strategie werden in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen über und unter einem zentralen Kursniveau platziert. Die Idee ist, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt zwischen den Rasterstufen schwankt.
So funktioniert sie:
Platzieren Sie Kauf-Stopp-Orders oberhalb des aktuellen Marktpreises und Verkaufs-Stopp-Orders unterhalb des aktuellen Preises.
Legen Sie einen festen Abstand zwischen den einzelnen Aufträgen fest, z. B. 10 Pips für den Forex-Handel.
Wenn sich der Markt bewegt, werden die Aufträge ausgelöst, und die Gewinne werden mitgenommen, wenn sich der Kurs umkehrt.
Beispiel:
Aktueller Kurs: 1,2000
Kauf-Stopp-Aufträge: 1.2010, 1.2020, 1.2030...
Stop-Aufträge verkaufen: 1.1990, 1.1980, 1.1970...
Wenn der Kurs eines dieser Niveaus erreicht, wird der entsprechende Auftrag ausgelöst, und wenn er sich zurückbewegt, sind die Gewinne gesichert.

2. Abgesicherte Grid-Strategie

Hierbei handelt es sich um eine Variante des klassischen Rasters, bei der sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge auf denselben Rasterstufen platziert werden. Ziel ist es, die Position abzusichern, indem Gewinne in beide Richtungen mitgenommen werden.
So funktioniert sie:
Platzieren Sie Limit-Kauf- und Limit-Verkaufsaufträge in denselben Rasterintervallen.
Wenn sich der Markt bewegt, werden die Kauf- und Verkaufsaufträge ausgelöst, wodurch Gewinne gesichert werden, während der Markt zwischen den Niveaus schwankt.
Beispiel:
Aktueller Kurs: 1,2000
Kauf-Limit-Order: 1.1990, 1.1980, 1.1970...
Limit-Order verkaufen: 1.2010, 1.2020, 1.2030...

Wenn der Kurs steigt und auf die Verkaufsaufträge trifft, werden diese ausgelöst, und wenn er wieder fällt, werden die Kaufaufträge ausgelöst.

3. Zeitbasierte Grid-Strategie

Diese Strategie basiert auf der Platzierung von Rasteraufträgen zu bestimmten Tageszeiten, z. B. während Sitzungen mit hoher Volatilität wie der Eröffnung in London oder New York. Ziel ist es, Kursbewegungen während der Marktvolatilität zu erfassen.
So funktioniert es:
Platzieren Sie schwebende Aufträge in vorher festgelegten Abständen kurz vor einer wichtigen Marktsitzung (z. B. 30 Minuten vor der Eröffnung der Londoner Sitzung).
Die Größe des Rasters und der Abstand zwischen den Aufträgen basieren auf der erwarteten Volatilität während dieser Sitzung.
Beispiel:
Wenn die Londoner Börsensitzung kurz vor der Eröffnung steht, platzieren Sie Kauf- und Verkaufsstopp-Aufträge 10 Pips vom aktuellen Kurs entfernt, um einen Ausbruch zu erwarten.

4. Volatilitätsbasierte Rasterstrategie

Diese Strategie passt den Rasterabstand auf der Grundlage der Marktvolatilität unter Verwendung von Indikatoren wie Average True Range (ATR) an (aktivieren Sie das dynamische Raster).
Wie sie funktioniert:
Anstatt feste Intervalle für die Platzierung von Orders zu verwenden, ist das Raster dynamisch, wobei die Abstände zwischen den Orders auf der Marktvolatilität basieren (z. B. ATR-Niveaus und Multiplikatorfaktor).
Erhöhen Sie bei hoher Volatilität den ATR-Multiplikator, um die Rasterabstände zu vergrößern, und verringern Sie bei niedriger Volatilität den ATR-Multiplikator, um das Raster zu verkleinern.
Beispiel:
Wenn ATR eine hohe Volatilität anzeigt, kann der ATR-Multiplikator mehr als 3 betragen.
Bei geringer Volatilität kann der ATR-Multiplikator kleiner als 3 sein.



Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experten
Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut. In diesem Berater 4 Arten der Eröffnung von Transaktionen: 1 ist, wenn auf 3 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf oder Verkauf ist 2-Das ist, wenn 2 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf und 1 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 3 ist, wenn 1 Zeitrahmen Signal für den Kauf und 2 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 4-Das ist, wenn 1 Zeitrahmen Kaufsignal für
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experten
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Der ultimative Prop-Firm-Kontenschützer Sind Sie es leid, bei Ihren Prop-Firm-Challenges (FTMO, MFF usw.) aufgrund eines einzigen emotionalen Trades oder eines momentanen Fehlers im Risikomanagement zu scheitern? RiskGuardian Pro ist Ihr Obligatorisches Disziplin-System, das Ihnen hilft, Bewertungen zu bestehen und Ihr finanziertes Konto zu schützen. Gelöste Kernprobleme: * Anti-Tilt-Hard-Lock: Schließt sofort alle Trades und sperrt das Terminal in dem Mom
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experten
Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen die totale Kontrolle direkt von Ihrem Chart aus. können Sie all diese Funktionen direkt auf Ihrem Trading-Chart sehen. Alles ist farbkodiert. Eigenkapital und Live-GuV werden in Grün angezeigt , wenn der Handel im Gewinn ist , und in Rot , wenn der Handel im Minus ist. Bewegliches Panel - doppelklicken Sie auf die Uhrbeschriftung und bewegen Sie das Panel an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Zeigt die lok
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Alexandrit
Florian Riedrich
5 (1)
Experten
Start-Promo: $50 Dies ist nur ein Anfang. Der Preis ist also niedrig. Sobald ich Zeit habe, den EA zu verbessern, wird der Preis steigen. Dies ist mein selbst entwickelter EA "Alexandrit". Die Grundidee dahinter ist der Handel mit dem Trend. Es werden nur Währungspaare gehandelt (keine Metalle oder Indizes). Mein persönliches Gewinn-Ziel: 8% pro Monat. Mehr ist möglich, aber das ist natürlich mit Risiken verbunden. Die maximale DD sollte 50% nicht überschreiten. Sie können wählen, um alle Pos
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartStep FX - Die neue Generation des Rasterhandels Sind Sie auf der Suche nach einem soliden, vollautomatischen Expert Advisor , mit dem Sie konstante Gewinne im Forex-Handel erzielen können? SmartStep FX wurde für Trader entwickelt, die mit einer bewährten Strategie echte Ergebnisse erzielen wollen. Was macht SmartStep FX einzigartig? SmartStep FX wird mit optimierten Parametern geliefert - Sie brauchen nichts zu ändern. Optimiert für AUDCAD auf M5 - ein stabiles Paar mit relativ ge
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Experten
FDM Strategy ist ein Expert Advisor, der auf Fraktalen und der fünfdimensionalen Methode basiert. Das fünfdimensionale Expertensystem wurde auf der Grundlage einer Theorie entwickelt, die die Chaostheorie mit der Handelspsychologie und den jeweiligen Auswirkungen auf die Marktbewegung kombiniert. Es gibt auch einen ADX (Messung der Trendstärke mit dem Average Directional Movement Index), der als Handelsfilter verwendet wird. Long- und Short-Trade-Signale: Wenn das zu kaufende Fraktal über dem Al
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experten
Berater " Divergence Progression» Um den Berater zu arbeiten, müssen Sie den Indikator aus dem Abschnitt CodeBase herunterladen-http: / / www. mql5. com / ru / code / 32437-und in den Ordner MQL4/Indicators legen Empfohlene Optionen D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30;Schließen auf dem entgegengesetzten Signal=false; Dieser Berater ist mittelfristig und ist nur für den Handel in der Periode D1 vorgesehe
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experten
Der EA kann mehrere Währungen handeln. Bitte prüfen Sie unsere Signale ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) für detaillierte Informationen. Kein Raster oder Martingal! Keine manuelle Konfiguration oder Anpassung erforderlich! Jeder Handel ist durch Stop Loss geschützt. Dieser Expert Advisor handelt nur für einen kurzen Zeitrahmen in der Nacht, während des Endes der New Yorker Sitzung. Er nutzt Momente geringer Volatilität und geht auf der Grundlage von Indikatoren in den Handel ein
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experten
Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt und während einer Periode, in der die Preise flach sind, handelt. Darüber hinaus gibt es einen eingebauten Filter von Spread und Slippage. Jeder offene Auftrag hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Außerdem schließt das System zur Bewertung der Marktvolatilität Aufträge, wenn sich die Marktbedingungen in eine für den Händler negative Richtung verändern. Der Expert Advisor arbeitet mit den Pa
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experten
Maximo Momentum VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Dream Chaser
Roman Lomaev
Experten
Dream Chaser: Expert Advisor für MetaTrader 4 Dream Chaser   ist ein leistungsstarker und multifunktionaler Expert Advisor, der die Analyse der Marktvolatilität mit einer Grid-Handelsstrategie kombiniert. Er wurde für die automatische Suche nach Einstiegspunkten und das Positionsmanagement entwickelt und ist mit einer benutzerfreundlichen visuellen Schnittstelle für die manuelle Steuerung ausgestattet. Hauptmerkmale Hybride Strategie:   Nutzt die Analyse der Kerzengröße für den initialen E
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Handelsroboter für Forex, Gold EA (XAUUSD) und Krypto ℹ️ℹ️ Hauptinfo und Ergebnisse in der MT5 Version : Check it out hereℹ️ℹ️ Hören Sie auf, Charts zu beobachten. Fangen Sie an, Ihr Leben zu leben. Sie sind nicht in den Handel eingestiegen, um an einen Bildschirm gefesselt zu sein. Sie sind wegen der Freiheit eingestiegen: Zeitfreiheit, Flexibilität und Seelenfrieden. DoIt Alpha Pulse AI wurde für Händler entwickelt, die eine automatisierte Ausführu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Bazooka EA
Davit Beridze
Experten
Bazooka EA – Trend- und Momentum-Expert Advisor für MT4 Die Standardeinstellungen sind für den Backtest des EA auf GOLD M5 (Methode Open Prices) für den Zeitraum von Anfang 2024 bis heute konfiguriert. Die optimalen Einstellungen für andere Timeframes finden Sie im Kommentarbereich. Bazooka EA   ist ein vollautomatischer Expert Advisor für   MetaTrader 4 , der für den Handel von   gerichteten Marktbewegungen   entwickelt wurde. Der EA kombiniert   Trendbestätigung   mit   Momentum-Filterung , um
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experten
Goldzilla Skalpierung M1 Mein Portfolio prüfen MQL5 Algo-Handelsgemeinschaft https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) , der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontroll
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experten
XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Weitere Produkte dieses Autors
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Der Trade Visualizer Indikator erweckt Ihre Handelsdaten zum Leben, indem er Ihre gesamte Handelshistorie direkt auf den MT5-Charts anzeigt. Egal ob Sie Ihre eigene Performance analysieren oder MQL5-Signalanbieter untersuchen – dieses Tool verwandelt Rohdaten in klare, intuitive Visualisierungen. Jeder Trade wird mit Ein- und Ausstiegspfeilen, Verbindungslinien und detaillierten Tooltips zu Preis, Gewinn, Volumen und Pips dargestellt. Hinweis: Wenn Sie diesen Indikator heruntergeladen haben, sen
FREE
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Indikatoren
Der Quant Levels Indicator ist eine Premium-Komponente des Quantitative Trading Analysis Toolkit , das den subjektiven Handel in eine datengestützte Entscheidungsfindung umwandeln soll. Dieses fortschrittliche Tool bietet Unterstützungs- und Widerstandsanalysen auf institutionellem Niveau direkt auf Ihren MT5-Charts. " Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, indem Sie eine Bewertung hinterlassen ". Als Dankeschön stellen wir Ihnen eine spezielle Vorlage zur Verfügung, mit der Sie den Verlauf des S
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experten
Diese neue zeitbasierte Strategie ermöglicht es Ihnen, präzise Kauf-/Verkaufsaufträge zu jedem vordefinierten Zeitpunkt zu planen , so dass Sie Trades auf der Grundlage des Timings und nicht der technischen Analyse ausführen können. Das System kann automatisch den Auftragstyp (Kauf oder Verkauf) auf der Grundlage der technischen Bestätigungen durch RSI und gleitende Durchschnitte bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, alle Parameter in Bezug auf Kauf- und Verkaufskriterien anzupassen und technisc
FREE
Dynamic Fibo Scalper
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Dynamic Fibo Scalper ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das dynamische Fibonacci-Levels verwendet, um Handelsmöglichkeiten zu finden. Sie können bis zu 5 benutzerdefinierte Niveaus in den Eingaben des EA festlegen, und er wird die Kursbewegung überwachen. Wenn der Kurs eines der von Ihnen gewählten Niveaus überschreitet, wird der EA automatisch einen Kauf- oder Verkaufshandel eingehen. Dieser EA ist perfekt für Händler, die eine einfache und effektive Strategie auf Basis der Fibonacci-An
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Volume Profile Trading System ist nicht nur ein weiterer Volumenindikator. Während andere Indikatoren Ihnen zeigen, WO das Volumen konzentriert ist, zeigt Ihnen das Volume Profile Trading System , WO , WANN und WIE Sie es handeln können! Es zeigt die reale Volumenverteilung nach Preis statt nach Zeit. Es hilft Händlern, Fair-Value-Zonen, institutionelle Aktivitäten und Bereiche mit hoher Handelswahrscheinlichkeit präzise zu identifizieren. SONDERBONUSANGEBOT Jeder Kauf beinhaltet unseren "VP Bre
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Diese neue zeitbasierte Strategie ermöglicht es Ihnen, präzise Kauf-/Verkaufsaufträge zu jedem vordefinierten Zeitpunkt zu planen , so dass Sie Trades auf der Grundlage des Timings und nicht der technischen Analyse ausführen können . Das System kann automatisch den Auftragstyp (Kauf oder Verkauf) auf der Grundlage der technischen Bestätigungen durch RSI und gleitende Durchschnitte bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, alle Parameter in Bezug auf Kauf- und Verkaufskriterien anzupassen und technis
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
Experten
Die Range Breakout X2 folgt einer Scalping-Ausbruchsstrategie. Dieser Expertenberater wird die täglichen 4 Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und auf diesen Niveaus Long- und Short-Trades eröffnen. Gewinne können mit dem einstellbaren Trailing-Stop abgesichert werden... Dies ist eine optimierte Range-Breakout-Strategie mit einfacher und vollständiger Anpassung für alle Märkte: Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Backtests, die auf den Screenshot
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Strategy Master ist ein 5-in-1 EA, der eine Auswahl von 5 verschiedenen Strategien innerhalb eines einzigen Expert Advisors bietet. Sie können eine bis fünf Strategien gleichzeitig aktivieren und Ihren Handel anpassen, indem Sie Filter zur Validierung von Eingaben aktivieren oder deaktivieren. Diese fünf Strategien umfassen eine Reihe von Ansätzen, darunter drei technische Strategien (Gleitender Durchschnitt, Bollinger Bänder und Ichimoku), eine bekannte Preisaktionsstrategie (Breakout) und eine
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Trendline Breakouts ist ein halbautomatischer Expert Advisor, d. h. Sie müssen nur die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen und dann den Expert Advisor den Handel für Sie übernehmen lassen. Sie können diesen Experten für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwenden. Backtesting ist nicht möglich, da es sich um einen halbautomatischen EA handelt. Sie zeichnen die Trendlinien ein und lassen den Experten für Sie handeln. Mit diesem Experten können Sie automatisch Ausbrüche sowohl von hor
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen (Eigenhandelsunternehmen) zu bestehen, die den Einsatz von Hoch- und Niederfrequenzhandelsstrategien erlauben. Ein Geschenk , das in diesem Experten enthalten ist : Range Breakout Strategie , die tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert und sowohl Long- als auch Short-Trades automatisch an diesen Schlüsselpunkten initiiert. Wir verwenden eine spezielle HFT-Strategie, die große Bewegungen erkennt und Stop L
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Golden Candlesticks sind hochprofitable Muster, die aus Dutzenden von Mustern getestet und ausgewählt wurden. Dieser Expert Advisor ist das Ergebnis von neun Jahren intensiver Studien und praktischer Erfahrung an den Finanzmärkten. Wir haben die Arbeiten von Experten wie Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron und Gregory Morris analysiert... und uns dabei auf die Techniken der Candlestick-Muster konzentriert. Kostenloser Indikator zur Visualisierung beliebiger MT5/MT4-Signale in Ihrem Cha
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Händlern bei der automatischen Verwaltung ihrer Positionen zu helfen. Er kann manuelle Trades absichern, wenn ein bestimmter Schwellenwert (Verlust oder Gewinn) erreicht wird, und so das Risiko reduzieren. Der EA ermöglicht es Händlern auch, Kauf- oder Verkaufstransaktionen individuell auf Basis von Gewinn oder Verlust zu schließen, und er kann alle Transaktionen schließen, wenn ein bestimmter Gesamtgewinn oder -verlust erreicht wird. Mit anpassbaren Ei
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dieser Komplettlösung aus: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard . Unabhängig davon, ob Sie manuell oder mit Expert Advisors (EAs) handeln, ermöglicht Ihnen dieses leistungsstarke Tool die Analyse, Optimierung und Verbesserung Ihrer Performance mit professionellen Metriken und interaktiven Dashboards. Mit dem Pro Excel Dashboard können Sie Ihre Handelshistorie - manuell oder algorithmisch - eingehend analysieren und soga
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie die Herausforderungen der Prop-Firmen, bevor Sie echtes Geld riskieren ! Unser fortschrittlicher Simulator stellt authentische Handelsumgebungen der Prop-Firmen nach und hilft Ihnen dabei, zu üben, Strategien zu entwickeln und die Herausforderungen mit Zuversicht zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Herausforderung der Prop-Firmen simulieren, indem Sie Demo- oder Live-Konten verwenden, sowohl manuelle Handelsstrategien als auch den automatisierten Handel über EAs unter
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Experten
Die Range Breakout X2 folgt einer Scalping-Ausbruchsstrategie. Dieser Expertenberater wird die täglichen 4 Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und auf diesen Niveaus Long- und Short-Trades eröffnen. Gewinne können mit dem einstellbaren Trailing-Stop abgesichert werden... Dies ist eine optimierte Range-Breakout-Strategie mit einfacher und vollständiger Anpassung für alle Märkte: Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Backtests, die auf den Screenshot
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experten
Trendline Breakouts ist ein halbautomatischer Expert Advisor, d. h. Sie müssen nur die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen und dann den Expert Advisor den Handel für Sie übernehmen lassen. Sie können diesen Experten für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwenden. Backtesting ist nicht möglich, da es sich um einen halbautomatischen EA handelt. Sie zeichnen die Trendlinien ein und lassen den Experten für Sie handeln. Mit diesem Experten können Sie automatisch Ausbrüche von horizontal
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Strategy Master ist ein 5-in-1 EA, der eine Auswahl von 5 verschiedenen Strategien innerhalb eines einzigen Expert Advisors bietet. Sie können eine bis fünf Strategien gleichzeitig aktivieren und Ihren Handel anpassen, indem Sie Filter zur Validierung von Eingaben aktivieren oder deaktivieren. Diese fünf Strategien umfassen eine Reihe von Ansätzen, darunter drei technische Strategien (Gleitender Durchschnitt, Bollinger Bänder und Ichimoku), eine bekannte Preisaktionsstrategie (Breakout) und eine
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Golden Candlesticks sind hochprofitable Muster, die aus Dutzenden von Mustern getestet und ausgewählt wurden. Dieser Expert Advisor ist das Ergebnis von neun Jahren intensiver Studien und praktischer Erfahrung an den Finanzmärkten. Wir haben die Arbeiten von Experten wie Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron und Gregory Morris analysiert ... und uns dabei auf die Techniken der Candlestick-Muster konzentriert. Kostenloser Indikator zur Visualisierung beliebiger MT5/MT4-Signale in Ihrem Ch
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Exklusives Angebot: 70% Rabatt für einen begrenzten Zeitraum. Super Grid Strategy EA ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, perfekt für Forex- und CFD-Trader. Es platziert bis zu 20 schwebende Orders (10 Stop- und 10 Limit-Orders) zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt, mit anpassbaren Abständen zwischen den Orders für maximale Flexibilität. Die wichtigsten Funktionen sind: Festes Raster: Die Orders werden in einem festen Abstand zum Kurs und zwischen den einzelnen Orders
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA ist ein fortschrittliches Tool für Händler, die ihre Trades schnell und effizient über die Tastatur ausführen möchten. Es ermöglicht Benutzern, Aufträge mit anpassbaren Hotkeys zu platzieren, zu ändern und zu schließen, um den Handel so schnell und intuitiv wie möglich zu gestalten. Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieser EA verbessert Ihre Handelserfahrung, indem er manuelle Klicks reduziert und die Reaktionszeit verbessert. Key
Pro Trading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
5 (2)
Utilitys
„Einführungspreis: 55 $ (nur 2 Kopien verfügbar!). Nächster Preis: 75 $. Endpreis: 149 $.“ Wenn Sie unser Produkt gekauft haben, senden Sie uns bitte eine Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse, um Ihre Excel ProTrading Analytics Vorlage zu erhalten. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dieser All-in-One Lösung: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard . Ob Sie manuell traden oder Expert Advisors (EAs) verwenden — dieses leistungsstarke Tool ermöglicht Ihnen, Ihre Pe
Quantitative Trading Analysis
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Verwandle dein Trading von Vermutungen in datenbasierte Entscheidungen. Erlebe die Kraft der quantitativen Analyse, die von professionellen Institutionen verwendet wird – jetzt für jeden ernsthaften Trader zugänglich. „Im Trading gilt: Was gemessen wird, kann verbessert werden. Beginne damit, das zu messen, was wirklich zählt.“ Dies ist ein vollständiges, vom Autor urheberrechtlich geschütztes Toolkit für quantitative Analysen – entwickelt für Trader, die das Marktverhalten, die Volatilität, die
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Missed Opportunity Analyzer
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Der Missed Opportunity Analyzer ist ein professionelles historisches Analysewerkzeug, das hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, die Sie in der Vergangenheit verpasst haben, identifiziert und visualisiert . Im Gegensatz zu prädiktiven Indikatoren bietet er eine 100%ige, nicht rückblickende Analyse, die Ihnen hilft, das Kursverhalten zu studieren, Ihre Strategie zu verfeinern und Ihre Handelsdisziplin zu verbessern. Kernkonzept Der Indikator durchsucht historische Daten, um bestätigte Kursschw
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension