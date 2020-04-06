Link zur MT5-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/124674

Dieser EA wurde entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren, was ihn ideal macht, um häufige Kursschwankungen zu erfassen. Er beinhaltet auch fortschrittliche Risikomanagement-Funktionen, wie z.B.:

DieSuper Grid Strategy EA folgt einer einzigartigen Theorie der Marktbewegung, die äquidistante Ebenen verwendet, die als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren können. Dieses Gittersystem ermöglicht Pyramidierungs- und sogar Hedging-Strategien und hilft Ihnen, Ihre Gewinne zu maximieren.

Eine zusätzliche Funktion, "Order zum bevorzugten Zeitpunkt an den Markt senden", ist als Bonus enthalten. Kaufaufträge können zur gleichen Zeit wie Stop-Pending-Orders und Verkaufsaufträge zur gleichen Zeit wie Limit-Pending-Orders platziert werden.

Um das Beste aus dieser Strategie herauszuholen, empfehlen wir die Optimierung von Schlüsselparametern wie Orderdistanz (fest oder volatilitätsbasiert), Zeitpunkt der Orderplatzierung, Trailing-Stop und Verfall von Pending Orders.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Backtesting, der Optimierung und der Einrichtung unseres EA in Ihren Konten haben, kann ich ihn über die AnyDesk-App für Sie aus der Ferne konfigurieren.

Einige Grid Handelsstrategien Erklärung :

1. Klassische Grid-Strategie Bei der klassischen Grid-Strategie werden in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen über und unter einem zentralen Kursniveau platziert. Die Idee ist, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt zwischen den Rasterstufen schwankt. So funktioniert sie: Platzieren Sie Kauf-Stopp-Orders oberhalb des aktuellen Marktpreises und Verkaufs-Stopp-Orders unterhalb des aktuellen Preises. Legen Sie einen festen Abstand zwischen den einzelnen Aufträgen fest, z. B. 10 Pips für den Forex-Handel. Wenn sich der Markt bewegt, werden die Aufträge ausgelöst, und die Gewinne werden mitgenommen, wenn sich der Kurs umkehrt. Beispiel: Aktueller Kurs: 1,2000 Kauf-Stopp-Aufträge: 1.2010, 1.2020, 1.2030... Stop-Aufträge verkaufen: 1.1990, 1.1980, 1.1970... Wenn der Kurs eines dieser Niveaus erreicht, wird der entsprechende Auftrag ausgelöst, und wenn er sich zurückbewegt, sind die Gewinne gesichert. 2. Abgesicherte Grid-Strategie Hierbei handelt es sich um eine Variante des klassischen Rasters, bei der sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge auf denselben Rasterstufen platziert werden. Ziel ist es, die Position abzusichern, indem Gewinne in beide Richtungen mitgenommen werden. So funktioniert sie: Platzieren Sie Limit-Kauf- und Limit-Verkaufsaufträge in denselben Rasterintervallen. Wenn sich der Markt bewegt, werden die Kauf- und Verkaufsaufträge ausgelöst, wodurch Gewinne gesichert werden, während der Markt zwischen den Niveaus schwankt. Beispiel: Aktueller Kurs: 1,2000 Kauf-Limit-Order: 1.1990, 1.1980, 1.1970... Limit-Order verkaufen: 1.2010, 1.2020, 1.2030... Wenn der Kurs steigt und auf die Verkaufsaufträge trifft, werden diese ausgelöst, und wenn er wieder fällt, werden die Kaufaufträge ausgelöst.