Dynamic Fibo Scalper
- Asesores Expertos
- Abdeljalil El Kedmiri
- Versión: 1.1
- Actualizado: 16 diciembre 2024
- Activaciones: 10
Dynamic Fibo Scalper es una herramienta de trading automatizada que utiliza niveles dinámicos de Fibonacci para encontrar oportunidades de trading. Puede establecer hasta 5 niveles personalizados en las entradas del EA, y éste monitorizará el movimiento del precio. Cuando el precio cruza cualquiera de sus niveles elegidos, el EA entrará automáticamente en una operación de compra o venta.
Este AE es perfecto para los operadores que desean una estrategia simple y eficaz basada en el análisis de Fibonacci. Es totalmente personalizable, fácil de usar y funciona en cualquier mercado, lo que le da más control sobre sus operaciones sin necesidad de supervisar los gráficos durante todo el día.
La estrategia ha sido probada en US30 y Nasdaq (mercados volátiles) utilizando los marcos de tiempo de 1 y 5 minutos. Puede solicitar cualquier archivo de ayuda o realizar sus propias optimizaciones para sus mercados preferidos.
Archivos de configuración :Nasdaq;US30
Un Regalo incluido en este experto: Estrategia Range Breakout que identifica los niveles diarios de soporte y resistencia e inicia operaciones tanto Largas como Cortas automáticamente en estos puntos clave.
Señales Fibo :
Buy_Level4 = Comprar después de la ruptura del Nivel 4 (61.8%)
Sell_Level2 = Vender después de la ruptura del Nivel 2 (38.2%)
Buy_Level2 = Compra después de la ruptura del Nivel 2 (38.2%)
Sell_Level4 = Vender tras la ruptura del Nivel 4 (61,8%)
Buy_Level3 = Compra tras ruptura del Nivel 3 (50%)
Sell_Level3 = Vender tras la ruptura del Nivel 3 (50%)