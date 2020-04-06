Dynamic Fibo Scalper

Dynamic Fibo Scalper es una herramienta de trading automatizada que utiliza niveles dinámicos de Fibonacci para encontrar oportunidades de trading. Puede establecer hasta 5 niveles personalizados en las entradas del EA, y éste monitorizará el movimiento del precio. Cuando el precio cruza cualquiera de sus niveles elegidos, el EA entrará automáticamente en una operación de compra o venta.


Este AE es perfecto para los operadores que desean una estrategia simple y eficaz basada en el análisis de Fibonacci. Es totalmente personalizable, fácil de usar y funciona en cualquier mercado, lo que le da más control sobre sus operaciones sin necesidad de supervisar los gráficos durante todo el día.

La estrategia ha sido probada en US30 y Nasdaq (mercados volátiles) utilizando los marcos de tiempo de 1 y 5 minutos. Puede solicitar cualquier archivo de ayuda o realizar sus propias optimizaciones para sus mercados preferidos.

Archivos de configuración :Nasdaq;US30

Un Regalo incluido en este experto: Estrategia Range Breakout que identifica los niveles diarios de soporte y resistencia e inicia operaciones tanto Largas como Cortas automáticamente en estos puntos clave.

Un descuento del 50% ya se aplica por un tiempo limitado.

Señales Fibo :

Buy_Level4 = Comprar después de la ruptura del Nivel 4 (61.8%)

Sell_Level2 = Vender después de la ruptura del Nivel 2 (38.2%)

Buy_Level2 = Compra después de la ruptura del Nivel 2 (38.2%)

Sell_Level4 = Vender tras la ruptura del Nivel 4 (61,8%)

Buy_Level3 = Compra tras ruptura del Nivel 3 (50%)

Sell_Level3 = Vender tras la ruptura del Nivel 3 (50%)



Otros productos de este autor
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Indicadores
Volume Profile Trading System NO es sólo otro indicador de volumen. Es un completo ecosistema de negociación que combina la visualización profesional del perfil de volumen con una estrategia de negociación automatizada inteligente. Mientras que otros indicadores le muestran DÓNDE se concentra el volumen , Volume Profile Trading System le muestra DÓNDE , CUÁNDO y CÓMO negociarlo , mostrando la distribución real del volumen por precio en lugar de por tiempo. Ayuda a los operadores a identificar co
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Indicadores
Quant Levels Indicator es un componente premium del Quantitative Trading Analysis Toolkit , diseñado para transformar el trading subjetivo en una toma de decisiones basada en datos. Esta herramienta avanzada proporciona análisis de soporte y resistencia de nivel institucional directamente en sus gráficos MT5. " Por favor, apoye nuestro trabajo dejando una reseña ". Como regalo de agradecimiento, compartiremos una plantilla especial que le ayudará a visualizar el historial de operaciones de señal
FREE
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
Indicadores
El indicador Trade Visualizer da vida a tus datos de trading mostrando el historial completo de operaciones directamente en los gráficos de MT5. Ya sea que analices tu propio rendimiento o estudies señales de traders en MQL5, esta herramienta transforma los datos brutos en visuales claros e intuitivos. Cada operación se muestra con flechas de entrada y salida, líneas conectadas y detalles como precio, beneficio, volumen y pips. Nota: Si descargaste este indicador, envíanos un mensaje con tu corr
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Asesores Expertos
Esta nueva estrategia basada en el tiempo le permite programar órdenes precisas de compra/venta en cualquier momento predefinido , lo que le permite ejecutar operaciones basándose en el momento oportuno en lugar de en el análisis técnico. El sistema puede determinar automáticamente el tipo de orden (compra o venta) basándose en las confirmaciones técnicas proporcionadas por el RSI y las medias móviles. Usted tiene la libertad de ajustar y personalizar todos los parámetros relacionados con los cr
FREE
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Asesores Expertos
Trendline Breakouts es un asesor experto semiautomático, lo que significa que sólo tiene que dibujar las líneas de soporte y resistencia, y luego dejar que el asesor experto maneje las operaciones por usted. Puede utilizar este experto para cualquier mercado y marco temporal. Backtesting no está disponible porque se trata de un EA semi-automático. Usted dibuja las líneas de tendencia y deja que el experto opere por usted. Este experto le permite operar automáticamente en rupturas de soportes y r
Pro Trading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
5 (2)
Utilidades
“Precio de lanzamiento: $55 (¡solo 2 copias disponibles!). Siguiente precio: $75. Precio final: $149.” Si compraste nuestro producto, envíanos un mensaje para recibir tu plantilla de Excel ProTrading Analytics . Desbloquea todo el potencial de tu estrategia con esta solución completa: Exportador de Historial de Operaciones + Panel de Control Profesional en Excel. Ya sea que operes manualmente o con Asesores Expertos (EAs), esta potente herramienta te permite analizar, optimizar y mejorar tu rend
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Esta nueva estrategia basada en el tiempo le permite programar órdenes precisas de compra/venta en cualquier momento predefinido , lo que le permite ejecutar operaciones basándose en el momento oportuno en lugar de en el análisis técnico . El sistema puede determinar automáticamente el tipo de orden (compra o venta) basándose en las confirmaciones técnicas proporcionadas por el RSI y las medias móviles. Usted tiene la libertad de ajustar y personalizar todos los parámetros relacionados con los c
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
Asesores Expertos
El Range Breakout X2 sigue una estrategia de scalping breakout. Este experto identificará los 4 niveles diarios clave de soporte y resistencia y abrirá operaciones largas y cortas en estos niveles. Nota : Debido a las condiciones actuales del mercado (mercado volátil), recomendamos activar los segundos niveles (15H) y desactivar los primeros niveles (11H). Esta es una estrategia de ruptura de rango optimizada con una personalización simple y completa para todos los mercados Forex, índices, acci
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Strategy Master es un EA 5 en 1, que ofrece una selección de 5 estrategias distintas dentro de un único asesor experto. Puede activar de una a cinco estrategias simultáneamente y personalizar sus operaciones activando o desactivando filtros para validar las entradas. Estas cinco estrategias abarcan una amplia gama de enfoques, incluyendo tres estrategias técnicas (Media Móvil, Bandas de Bollinger e Ichimoku), una estrategia de acción de precios de renombre (Breakout) y una estrategia basada en e
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Trendline Breakouts es un asesor experto semiautomático, lo que significa que sólo tiene que dibujar las líneas de soporte y resistencia, y luego dejar que el asesor experto maneje las operaciones por usted. Puede utilizar este experto para cualquier mercado y marco temporal. Backtesting no está disponible porque se trata de un EA semi-automático. Usted dibuja las líneas de tendencia y deja que el experto opere por usted. Este experto le permite operar automáticamente en rupturas de soportes y r
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
Asesores Expertos
Este EA está diseñado para pasar los retos de las empresas de prop (empresa de comercio de propiedad) que permiten el uso de estrategias de comercio de alta y baja frecuencia. Un regalo incluido en este experto : Estrategia de ruptura de rango que identifica los niveles diarios de soporte y resistencia e inicia operaciones tanto largas como cortas automáticamente en estos puntos clave. Utilizamos la estrategia especial de HFT que detecta movimientos grandes y emplea la pérdida de la parada para
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Las velas doradas son patrones altamente rentables que han sido probados y seleccionados entre docenas de patrones. Este Asesor Experto es el resultado de nueve años de estudio en profundidad y experiencia práctica en los mercados financieros. Hemos analizado los trabajos de expertos como Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron y Gregory Morris... centrándonos en las técnicas de patrones de velas. Indicador gratuito para visualizar cualquier señal MT5/MT4 en su gráfico : https://www.mql5.c
Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Oferta exclusiva: 70% de descuento por tiempo limitado. Super Grid Strategy EA es una herramienta de trading versátil y potente, perfecta tanto para traders de Forex como de CFDs. Coloca hasta 20 órdenes pendientes (10 stop y 10 limitadas) en el momento que usted prefiera, con distancias y espaciado entre órdenes personalizables para una máxima flexibilidad. Sus principales características son: Cuadrícula fija : Las órdenes se colocan a una distancia fija del precio y entre cada orden, y este p
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
Este Asesor Experto está diseñado para ayudar a los operadores a gestionar sus posiciones automáticamente. Puede cubrir operaciones manuales cuando se alcanza un umbral especificado (pérdida o ganancia), reduciendo el riesgo. El EA también permite a los operadores cerrar operaciones de compra o venta de forma individual en función de los beneficios o las pérdidas, y puede cerrar todas las operaciones cuando se alcanza un determinado beneficio o pérdida total. Con ajustes personalizables para la
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
Libere todo el potencial de su estrategia de negociación con esta solución todo en uno : Exportador del historial de operaciones + Cuadro de mandos de negociación Pro Excel . Tanto si opera manualmente como si utiliza Asesores Expertos (EA), esta potente herramienta le permite analizar, optimizar y mejorar su rendimiento con métricas de nivel profesional y paneles interactivos. Con Pro Excel Dashboard, puede analizar en profundidad su historial de operaciones -manuales o algorítmicas- e incluso
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
Nuestro avanzado simulador recrea auténticos entornos de trading de empresas de props, ayudándole a practicar, elaborar estrategias y superar retos con confianza. Con nuestro simulador, puede simular cualquier reto de empresa de props utilizando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y automatizado mediante EAs , crea retos personalizados para periodos personalizados y se reta a sí mismo a desarrollar la disciplina necesaria para una rentabilidad constante . Ya sea que se e
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Asesores Expertos
Range Breakout X2 sigue una estrategia de scalping breakout. Este experto identificará los 4 niveles diarios clave de soporte y resistencia y abrirá operaciones largas y cortas en estos niveles. Nota : Debido a las condiciones actuales del mercado (mercado volátil), recomendamos activar los segundos niveles (15H) y desactivar los primeros niveles (11H). Esta es una estrategia de ruptura de rango optimizada con una personalización simple y completa para todos los mercados de índices, divisas, ac
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Strategy Master es un EA 5 en 1, que ofrece una selección de 5 estrategias distintas dentro de un único asesor experto. Puede activar de una a cinco estrategias simultáneamente y personalizar sus operaciones activando o desactivando filtros para validar las entradas. Estas cinco estrategias abarcan una amplia gama de enfoques, incluyendo tres estrategias técnicas (Media Móvil, Bandas de Bollinger e Ichimoku), una estrategia de acción de precios de renombre (Breakout) y una estrategia basada en e
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Las velas doradas son patrones altamente rentables que han sido probados y seleccionados entre docenas de patrones. Este Asesor Experto es el resultado de nueve años de estudio en profundidad y experiencia práctica en los mercados financieros. Hemos analizado los trabajos de expertos como Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron y Gregory Morris... centrándonos en las técnicas de patrones de velas. Indicador gratuito para visualizar cualquier señal MT5/MT4 en su gráfico : https://www.mql5.c
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Asesores Expertos
Oferta exclusiva: 70% de descuento por tiempo limitado. Super Grid Strategy EA es una herramienta de trading versátil y potente, perfecta tanto para traders de Forex como de CFDs. Coloca hasta 20 órdenes pendientes (10 stop y 10 limitadas) en el momento que usted prefiera, con distancias y espaciado entre órdenes personalizables para una máxima flexibilidad. Sus principales características son: Cuadrícula fija : Las órdenes se colocan a una distancia fija del precio y entre cada orden, y este p
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA es una herramienta avanzada diseñada para operadores que desean ejecutar operaciones de forma rápida y eficiente utilizando su teclado. Permite a los usuarios colocar, modificar y cerrar órdenes con teclas de acceso rápido personalizables, haciendo que el trading sea lo más rápido e intuitivo posible. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, este EA mejora su experiencia de trading reduciendo los clics manuales y mejorando el tiempo de reacción.
Quantitative Trading Analysis
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
Transforma tu forma de operar: pasa de las suposiciones a las decisiones basadas en datos. Experimenta el poder del análisis cuantitativo utilizado por instituciones profesionales, ahora accesible para todo trader serio. “En el trading, lo que se mide se puede mejorar. Empieza a medir lo que realmente importa.” Este es un completo paquete de herramientas de análisis cuantitativo, original y con derechos de autor, diseñado para traders que desean comprender en profundidad el comportamiento del me
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real!   Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a d
