Pro Trading Analytics

5

„Einführungspreis: 55 $ (nur 2 Kopien verfügbar!). Nächster Preis: 75 $. Endpreis: 149 $.“

Wenn Sie unser Produkt gekauft haben, senden Sie uns bitte eine Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse, um Ihre Excel ProTrading Analytics Vorlage zu erhalten.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dieser All-in-One Lösung: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard.

Ob Sie manuell traden oder Expert Advisors (EAs) verwenden — dieses leistungsstarke Tool ermöglicht Ihnen, Ihre Performance zu analysieren, zu optimieren und zu verbessern mit professionellen Kennzahlen und interaktiven Dashboards. Mit dem Pro Excel Dashboard können Sie Ihre Handelshistorie (manuell oder algorithmisch) tiefgehend analysieren und sogar die Performance jedes EAs anhand von Backtest-Ergebnissen bewerten. Sofort erhalten Sie detaillierte Einblicke und eine Performance-Bewertung basierend auf Schlüsselkennzahlen.

Sie können zudem Ihre allgemeine Konsistenz im Trading beurteilen – ein kritischer Faktor für Prop-Firm-Challenges und zum Halten von finanzierten Konten.

Was Sie erhalten:
• Trade History Exporter Skript (MT5)
– Export von Live- und Demo-Trades
– Sauberes, strukturiertes CSV-Format für direkte Excel-Nutzung
– Enthält professionelle Kennzahlen: Open/Close Zeit, Volumen, Profit, Pips, SL/TP, ROI, Drawdown %, Dauer, Risk-Reward Ratio

• Pro Excel Trading Analysis Vorlage (nach Kauf freigeschaltet)
– Performance Dashboard: Netto-Ertrag, Equity-Kurve, Win/Loss %, durchschnittliche Haltedauer…
– Drawdown-Analyse: maximaler / relativer Drawdown, Höchststand, Erholung…
– Trades-Journal: alle Trades, sortier- & filterbar
– Trade Quality Scorecard System: Bewertung jeder Strategie / EA basierend auf Backtest
– Risikokennzahlen: Sharpe, Sortino, Calmar, Erwartungswert, Profit Faktor
– Strategie-Filter: nach Symbol, Uhrzeit, Gewinn/Verlust, EA / manuell, Dauer
– Best vs Worst Trades: automatische Identifikation der stärksten und schwächsten Trades
– Konsistenzblatt: visuelles Dashboard zur Bewertung von Konsistenz, Ausreißern, Bewertungen
– Signal-Konverter: Import und Analyse von MT4/MT5 Signalhistorien
– Verdächtige Handelsmuster erkennen: Martingale, Hedging, Grid-Systeme, Einzahlungen etc.
– Verdächtige Einzahlungen erkennen: Träger fügt nach Drawdowns Kapital hinzu
– Growth Tracker: visuelle ROI-Aufteilung nach Monat/Jahr, mit zusammengesetztem Gesamtwert
– Beste & Schlechteste Trades: hebt Top 10 basierend auf Gewinn, Datum, Symbol hervor
– Monte Carlo-Simulation: Tausende zufällige Trade-Abfolgen simulieren
– What-If Analyse: hypothetische Szenarien ändern / Trades ausschließen / Lotgröße anpassen
– Risikorechner (Kelly + fester Risiko-%)
– Trade Visualizer: historische Trades direkt auf Charts mit Mehrsymbol-Unterstützung, automatischer Symbolerkennung, detaillierten Entry/Exit Tooltips
– Lizenz- geschützter Zugriff: Vorlage gesichert über MT5-Konto & PC-Autorisierung

Für wen:

  • Manuelle Trader, die Performance analysieren möchten

  • EA-Nutzer, die Roboter optimieren wollen

  • Entwickler, die Backtests sauber analysieren möchten

  • Strategietester, die visuelle Bewertung benötigen

Bonus: Vollständige Excel-Vorlage inklusive!
Nach dem Kauf erhalten Sie vollen Zugriff auf die Vorlage, die nahtlos mit Ihren exportierten Daten funktioniert. Einfach Skript ausführen, Excel öffnen und Daten aktualisieren.

Lizenzierung & Schutz
Dieses Paket enthält ein sicheres Lizenzsystem: Sie werden aufgefordert, Ihre MT5-Kontonummer und Ihren PC-Benutzernamen (Windows) einzugeben. Dies stellt sicher, dass das Produkt exklusiv bleibt und nicht weitergegeben werden kann.

Download-Inhalt:

  • Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm

  • Benutzerhandbuch & Installationsanleitung

Support & Anpassung
Brauchen Sie Hilfe? Möchten Sie zusätzliche Metriken oder Visualisierungen? Ich helfe Ihnen gern, die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Einmal kaufen. Für immer analysieren.
Ob Anfänger oder EA-Entwickler — dieses Tool spart Ihnen Stunden manueller Arbeit und unterstützt Sie bei fundierten Handelsentscheidungen.


Bewertungen 2
labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

Empfohlene Produkte
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilitys
Second Level Candles And Alligator Indicators generiert alle 12 Sekunden eine K-Linie und verfügt über einen Alligator-Indikator, der für ultrakurzfristige Trader sehr hilfreich ist. Der Grund, warum das Programm beim Start möglicherweise nicht erfolgreich ist, liegt darin, dass die MT5 MqlTick-Daten in einer kleinen Menge geladen werden. Dies kann vermieden werden, indem man den Parameter display data ändert, z.B. display=100, und dann den Parameter display=300 erhöht, nachdem das Programm ord
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experten
Der Renko Expert Advisor basiert auf der Simulation von Renko-Balken. Der EA verfügt über zwei Optionen zur Erstellung von Renko-Balken. Klassisch und ATR. In der klassischen Version werden die Renko-Balken mit Flächen auf dem Hauptchart markiert; in der ATR-Version werden die Renko-Balken modelliert und im Indikatorfenster gezeichnet. Die Modellierung von Renko-Balken innerhalb des EA ermöglicht eine bessere Optimierung des Roboters als die Offline-Zeichnung von Renko-Balken. Unser neues, auf k
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   "Haven Key Levels PDH PDL"   hilft Tradern, Schlüsselniveaus auf dem Chart zu visualisieren. Er markiert automatisch die folgenden Niveaus: DO (Daily Open)   — Tageseröffnung. NYM (New York Midnight)   — New Yorker Mitternacht. PDH (Previous Day High)   — Hoch des Vortages. PDL (Previous Day Low)   — Tief des Vortages. WO (Weekly Open)   — Wocheneröffnung. MO (Monthly Open)   — Monatseröffnung. PWH (Previous Week High)   — Hoch der Vorwoche. PWL (Previous Week Low)   — Tief der
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Trend Wave Analyzer
Rong Bin Su
Utilitys
Trend-Wellen-Analysator Überblick Der Trend Wave Analyzer ist ein spezielles MQL5-Tool für MetaTrader 5, das Preistrendzyklen in Finanzmärkten identifiziert, analysiert und visualisiert. Es erkennt vollständige Aufwärts-/Abwärts-/Seitwärtskursbewegungen, indem es wichtige Wendepunkte (Höchst- und Tiefststände) in der Preisbewegung identifiziert und Händlern wertvolle Einblicke in Marktverhaltensmuster bietet. #Hauptmerkmale Multi-Symbol-Analyse: Analysieren Sie mehrere Handelsinstrumente gl
Predator tail
Aleksandr Davydov
Experten
Vielen Dank für Ihr Interesse an The Tail. Ich bin seit 2018 im Handel tätig. Oder besser gesagt, nicht ich handele, sondern die Armee meiner Roboter, die ich ständig weiterentwickle. Tail ist ein solcher Kandidat. Dieser Roboter arbeitet mit gleitenden Durchschnitten und filtert Trades nach dem RSI. Der Roboter bietet die Funktionalität der Volumen- und Positionskontrolle. Kombinieren Sie verschiedene Ansätze. Ich empfehle, ihn in einer Gruppe von 3-5 gleichen Robotern auf verschiedenen In
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs für Positionen - Transfer zum Breakeven und Trailing von Stop-Loss und Take-Profit - Disability-Levels - Intuitive , adaptive, anpassbare Schnittstelle . - Beliebi
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Weitere Produkte dieses Autors
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Der Trade Visualizer Indikator erweckt Ihre Handelsdaten zum Leben, indem er Ihre gesamte Handelshistorie direkt auf den MT5-Charts anzeigt. Egal ob Sie Ihre eigene Performance analysieren oder MQL5-Signalanbieter untersuchen – dieses Tool verwandelt Rohdaten in klare, intuitive Visualisierungen. Jeder Trade wird mit Ein- und Ausstiegspfeilen, Verbindungslinien und detaillierten Tooltips zu Preis, Gewinn, Volumen und Pips dargestellt. Hinweis: Wenn Sie diesen Indikator heruntergeladen haben, sen
FREE
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Indikatoren
Der Quant Levels Indicator ist eine Premium-Komponente des Quantitative Trading Analysis Toolkit , das den subjektiven Handel in eine datengestützte Entscheidungsfindung umwandeln soll. Dieses fortschrittliche Tool bietet Unterstützungs- und Widerstandsanalysen auf institutionellem Niveau direkt auf Ihren MT5-Charts. " Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, indem Sie eine Bewertung hinterlassen ". Als Dankeschön stellen wir Ihnen eine spezielle Vorlage zur Verfügung, mit der Sie den Verlauf des S
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experten
Diese neue zeitbasierte Strategie ermöglicht es Ihnen, präzise Kauf-/Verkaufsaufträge zu jedem vordefinierten Zeitpunkt zu planen , so dass Sie Trades auf der Grundlage des Timings und nicht der technischen Analyse ausführen können. Das System kann automatisch den Auftragstyp (Kauf oder Verkauf) auf der Grundlage der technischen Bestätigungen durch RSI und gleitende Durchschnitte bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, alle Parameter in Bezug auf Kauf- und Verkaufskriterien anzupassen und technisc
FREE
Dynamic Fibo Scalper
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Dynamic Fibo Scalper ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das dynamische Fibonacci-Levels verwendet, um Handelsmöglichkeiten zu finden. Sie können bis zu 5 benutzerdefinierte Niveaus in den Eingaben des EA festlegen, und er wird die Kursbewegung überwachen. Wenn der Kurs eines der von Ihnen gewählten Niveaus überschreitet, wird der EA automatisch einen Kauf- oder Verkaufshandel eingehen. Dieser EA ist perfekt für Händler, die eine einfache und effektive Strategie auf Basis der Fibonacci-An
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Volume Profile Trading System ist nicht nur ein weiterer Volumenindikator. Während andere Indikatoren Ihnen zeigen, WO das Volumen konzentriert ist, zeigt Ihnen das Volume Profile Trading System , WO , WANN und WIE Sie es handeln können! Es zeigt die reale Volumenverteilung nach Preis statt nach Zeit. Es hilft Händlern, Fair-Value-Zonen, institutionelle Aktivitäten und Bereiche mit hoher Handelswahrscheinlichkeit präzise zu identifizieren. SONDERBONUSANGEBOT Jeder Kauf beinhaltet unseren "VP Bre
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Diese neue zeitbasierte Strategie ermöglicht es Ihnen, präzise Kauf-/Verkaufsaufträge zu jedem vordefinierten Zeitpunkt zu planen , so dass Sie Trades auf der Grundlage des Timings und nicht der technischen Analyse ausführen können . Das System kann automatisch den Auftragstyp (Kauf oder Verkauf) auf der Grundlage der technischen Bestätigungen durch RSI und gleitende Durchschnitte bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, alle Parameter in Bezug auf Kauf- und Verkaufskriterien anzupassen und technis
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
Experten
Die Range Breakout X2 folgt einer Scalping-Ausbruchsstrategie. Dieser Expertenberater wird die täglichen 4 Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und auf diesen Niveaus Long- und Short-Trades eröffnen. Gewinne können mit dem einstellbaren Trailing-Stop abgesichert werden... Dies ist eine optimierte Range-Breakout-Strategie mit einfacher und vollständiger Anpassung für alle Märkte: Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Backtests, die auf den Screenshot
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Strategy Master ist ein 5-in-1 EA, der eine Auswahl von 5 verschiedenen Strategien innerhalb eines einzigen Expert Advisors bietet. Sie können eine bis fünf Strategien gleichzeitig aktivieren und Ihren Handel anpassen, indem Sie Filter zur Validierung von Eingaben aktivieren oder deaktivieren. Diese fünf Strategien umfassen eine Reihe von Ansätzen, darunter drei technische Strategien (Gleitender Durchschnitt, Bollinger Bänder und Ichimoku), eine bekannte Preisaktionsstrategie (Breakout) und eine
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Trendline Breakouts ist ein halbautomatischer Expert Advisor, d. h. Sie müssen nur die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen und dann den Expert Advisor den Handel für Sie übernehmen lassen. Sie können diesen Experten für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwenden. Backtesting ist nicht möglich, da es sich um einen halbautomatischen EA handelt. Sie zeichnen die Trendlinien ein und lassen den Experten für Sie handeln. Mit diesem Experten können Sie automatisch Ausbrüche sowohl von hor
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen (Eigenhandelsunternehmen) zu bestehen, die den Einsatz von Hoch- und Niederfrequenzhandelsstrategien erlauben. Ein Geschenk , das in diesem Experten enthalten ist : Range Breakout Strategie , die tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert und sowohl Long- als auch Short-Trades automatisch an diesen Schlüsselpunkten initiiert. Wir verwenden eine spezielle HFT-Strategie, die große Bewegungen erkennt und Stop L
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Golden Candlesticks sind hochprofitable Muster, die aus Dutzenden von Mustern getestet und ausgewählt wurden. Dieser Expert Advisor ist das Ergebnis von neun Jahren intensiver Studien und praktischer Erfahrung an den Finanzmärkten. Wir haben die Arbeiten von Experten wie Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron und Gregory Morris analysiert... und uns dabei auf die Techniken der Candlestick-Muster konzentriert. Kostenloser Indikator zur Visualisierung beliebiger MT5/MT4-Signale in Ihrem Cha
Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Exklusives Angebot: 70% Rabatt für einen begrenzten Zeitraum. Super Grid Strategy EA ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, perfekt für Forex- und CFD-Trader. Er platziert bis zu 20 schwebende Orders (10 Stop- und 10 Limit-Orders) zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt, mit anpassbaren Abständen zwischen den Orders für maximale Flexibilität. Die wichtigsten Funktionen sind: Festes Raster: Die Orders werden in einem festen Abstand zum Kurs und zwischen den einzelnen Orders
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Händlern bei der automatischen Verwaltung ihrer Positionen zu helfen. Er kann manuelle Trades absichern, wenn ein bestimmter Schwellenwert (Verlust oder Gewinn) erreicht wird, und so das Risiko reduzieren. Der EA ermöglicht es Händlern auch, Kauf- oder Verkaufstransaktionen individuell auf Basis von Gewinn oder Verlust zu schließen, und er kann alle Transaktionen schließen, wenn ein bestimmter Gesamtgewinn oder -verlust erreicht wird. Mit anpassbaren Ei
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dieser Komplettlösung aus: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard . Unabhängig davon, ob Sie manuell oder mit Expert Advisors (EAs) handeln, ermöglicht Ihnen dieses leistungsstarke Tool die Analyse, Optimierung und Verbesserung Ihrer Performance mit professionellen Metriken und interaktiven Dashboards. Mit dem Pro Excel Dashboard können Sie Ihre Handelshistorie - manuell oder algorithmisch - eingehend analysieren und soga
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie die Herausforderungen der Prop-Firmen, bevor Sie echtes Geld riskieren ! Unser fortschrittlicher Simulator stellt authentische Handelsumgebungen der Prop-Firmen nach und hilft Ihnen dabei, zu üben, Strategien zu entwickeln und die Herausforderungen mit Zuversicht zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Herausforderung der Prop-Firmen simulieren, indem Sie Demo- oder Live-Konten verwenden, sowohl manuelle Handelsstrategien als auch den automatisierten Handel über EAs unter
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Experten
Die Range Breakout X2 folgt einer Scalping-Ausbruchsstrategie. Dieser Expertenberater wird die täglichen 4 Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und auf diesen Niveaus Long- und Short-Trades eröffnen. Gewinne können mit dem einstellbaren Trailing-Stop abgesichert werden... Dies ist eine optimierte Range-Breakout-Strategie mit einfacher und vollständiger Anpassung für alle Märkte: Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Backtests, die auf den Screenshot
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experten
Trendline Breakouts ist ein halbautomatischer Expert Advisor, d. h. Sie müssen nur die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen und dann den Expert Advisor den Handel für Sie übernehmen lassen. Sie können diesen Experten für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwenden. Backtesting ist nicht möglich, da es sich um einen halbautomatischen EA handelt. Sie zeichnen die Trendlinien ein und lassen den Experten für Sie handeln. Mit diesem Experten können Sie automatisch Ausbrüche von horizontal
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Strategy Master ist ein 5-in-1 EA, der eine Auswahl von 5 verschiedenen Strategien innerhalb eines einzigen Expert Advisors bietet. Sie können eine bis fünf Strategien gleichzeitig aktivieren und Ihren Handel anpassen, indem Sie Filter zur Validierung von Eingaben aktivieren oder deaktivieren. Diese fünf Strategien umfassen eine Reihe von Ansätzen, darunter drei technische Strategien (Gleitender Durchschnitt, Bollinger Bänder und Ichimoku), eine bekannte Preisaktionsstrategie (Breakout) und eine
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Golden Candlesticks sind hochprofitable Muster, die aus Dutzenden von Mustern getestet und ausgewählt wurden. Dieser Expert Advisor ist das Ergebnis von neun Jahren intensiver Studien und praktischer Erfahrung an den Finanzmärkten. Wir haben die Arbeiten von Experten wie Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron und Gregory Morris analysiert ... und uns dabei auf die Techniken der Candlestick-Muster konzentriert. Kostenloser Indikator zur Visualisierung beliebiger MT5/MT4-Signale in Ihrem Ch
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Experten
Exklusives Angebot: 70% Rabatt für einen begrenzten Zeitraum. Super Grid Strategy EA ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, perfekt für Forex- und CFD-Trader. Es platziert bis zu 20 schwebende Orders (10 Stop- und 10 Limit-Orders) zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt, mit anpassbaren Abständen zwischen den Orders für maximale Flexibilität. Die wichtigsten Funktionen sind: Festes Raster: Die Orders werden in einem festen Abstand zum Kurs und zwischen den einzelnen Orders
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA ist ein fortschrittliches Tool für Händler, die ihre Trades schnell und effizient über die Tastatur ausführen möchten. Es ermöglicht Benutzern, Aufträge mit anpassbaren Hotkeys zu platzieren, zu ändern und zu schließen, um den Handel so schnell und intuitiv wie möglich zu gestalten. Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieser EA verbessert Ihre Handelserfahrung, indem er manuelle Klicks reduziert und die Reaktionszeit verbessert. Key
Quantitative Trading Analysis
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Verwandle dein Trading von Vermutungen in datenbasierte Entscheidungen. Erlebe die Kraft der quantitativen Analyse, die von professionellen Institutionen verwendet wird – jetzt für jeden ernsthaften Trader zugänglich. „Im Trading gilt: Was gemessen wird, kann verbessert werden. Beginne damit, das zu messen, was wirklich zählt.“ Dies ist ein vollständiges, vom Autor urheberrechtlich geschütztes Toolkit für quantitative Analysen – entwickelt für Trader, die das Marktverhalten, die Volatilität, die
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Missed Opportunity Analyzer
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Der Missed Opportunity Analyzer ist ein professionelles historisches Analysewerkzeug, das hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, die Sie in der Vergangenheit verpasst haben, identifiziert und visualisiert . Im Gegensatz zu prädiktiven Indikatoren bietet er eine 100%ige, nicht rückblickende Analyse, die Ihnen hilft, das Kursverhalten zu studieren, Ihre Strategie zu verfeinern und Ihre Handelsdisziplin zu verbessern. Kernkonzept Der Indikator durchsucht historische Daten, um bestätigte Kursschw
Auswahl:
labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Abdeljalil El Kedmiri
3328
Antwort vom Entwickler Abdeljalil El Kedmiri 2025.08.03 14:09
Thank you for your feedback!
Glad to hear you’re enjoying the new features like Monte Carlo, What If analysis... . I truly appreciate your support and will keep working to make the product even better. Thanks again for the recommendation!
Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

Abdeljalil El Kedmiri
3328
Antwort vom Entwickler Abdeljalil El Kedmiri 2025.07.22 19:00
Thank you for your support! Version 1.5 is now ready and packed with powerful new professional features!
Antwort auf eine Rezension