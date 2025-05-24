Pro Trading Analytics

„Einführungspreis: 55 $ (nur 2 Kopien verfügbar!). Nächster Preis: 75 $. Endpreis: 149 $.“

Wenn Sie unser Produkt gekauft haben, senden Sie uns bitte eine Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse, um Ihre Excel ProTrading Analytics Vorlage zu erhalten.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dieser All-in-One Lösung: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard.

Ob Sie manuell traden oder Expert Advisors (EAs) verwenden — dieses leistungsstarke Tool ermöglicht Ihnen, Ihre Performance zu analysieren, zu optimieren und zu verbessern mit professionellen Kennzahlen und interaktiven Dashboards. Mit dem Pro Excel Dashboard können Sie Ihre Handelshistorie (manuell oder algorithmisch) tiefgehend analysieren und sogar die Performance jedes EAs anhand von Backtest-Ergebnissen bewerten. Sofort erhalten Sie detaillierte Einblicke und eine Performance-Bewertung basierend auf Schlüsselkennzahlen.

Sie können zudem Ihre allgemeine Konsistenz im Trading beurteilen – ein kritischer Faktor für Prop-Firm-Challenges und zum Halten von finanzierten Konten.

Was Sie erhalten:

• Trade History Exporter Skript (MT5)

– Export von Live- und Demo-Trades

– Sauberes, strukturiertes CSV-Format für direkte Excel-Nutzung

– Enthält professionelle Kennzahlen: Open/Close Zeit, Volumen, Profit, Pips, SL/TP, ROI, Drawdown %, Dauer, Risk-Reward Ratio

• Pro Excel Trading Analysis Vorlage (nach Kauf freigeschaltet)

– Performance Dashboard: Netto-Ertrag, Equity-Kurve, Win/Loss %, durchschnittliche Haltedauer…

– Drawdown-Analyse: maximaler / relativer Drawdown, Höchststand, Erholung…

– Trades-Journal: alle Trades, sortier- & filterbar

– Trade Quality Scorecard System: Bewertung jeder Strategie / EA basierend auf Backtest

– Risikokennzahlen: Sharpe, Sortino, Calmar, Erwartungswert, Profit Faktor

– Strategie-Filter: nach Symbol, Uhrzeit, Gewinn/Verlust, EA / manuell, Dauer

– Best vs Worst Trades: automatische Identifikation der stärksten und schwächsten Trades

– Konsistenzblatt: visuelles Dashboard zur Bewertung von Konsistenz, Ausreißern, Bewertungen

– Signal-Konverter: Import und Analyse von MT4/MT5 Signalhistorien

– Verdächtige Handelsmuster erkennen: Martingale, Hedging, Grid-Systeme, Einzahlungen etc.

– Verdächtige Einzahlungen erkennen: Träger fügt nach Drawdowns Kapital hinzu

– Growth Tracker: visuelle ROI-Aufteilung nach Monat/Jahr, mit zusammengesetztem Gesamtwert

– Beste & Schlechteste Trades: hebt Top 10 basierend auf Gewinn, Datum, Symbol hervor

– Monte Carlo-Simulation: Tausende zufällige Trade-Abfolgen simulieren

– What-If Analyse: hypothetische Szenarien ändern / Trades ausschließen / Lotgröße anpassen

– Risikorechner (Kelly + fester Risiko-%)

– Trade Visualizer: historische Trades direkt auf Charts mit Mehrsymbol-Unterstützung, automatischer Symbolerkennung, detaillierten Entry/Exit Tooltips

– Lizenz- geschützter Zugriff: Vorlage gesichert über MT5-Konto & PC-Autorisierung

Für wen:

Manuelle Trader, die Performance analysieren möchten

EA-Nutzer, die Roboter optimieren wollen

Entwickler, die Backtests sauber analysieren möchten

Strategietester, die visuelle Bewertung benötigen

Bonus: Vollständige Excel-Vorlage inklusive!

Nach dem Kauf erhalten Sie vollen Zugriff auf die Vorlage, die nahtlos mit Ihren exportierten Daten funktioniert. Einfach Skript ausführen, Excel öffnen und Daten aktualisieren.

Lizenzierung & Schutz

Dieses Paket enthält ein sicheres Lizenzsystem: Sie werden aufgefordert, Ihre MT5-Kontonummer und Ihren PC-Benutzernamen (Windows) einzugeben. Dies stellt sicher, dass das Produkt exklusiv bleibt und nicht weitergegeben werden kann.

Download-Inhalt:

Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm

Benutzerhandbuch & Installationsanleitung

Support & Anpassung

Brauchen Sie Hilfe? Möchten Sie zusätzliche Metriken oder Visualisierungen? Ich helfe Ihnen gern, die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Einmal kaufen. Für immer analysieren.

Ob Anfänger oder EA-Entwickler — dieses Tool spart Ihnen Stunden manueller Arbeit und unterstützt Sie bei fundierten Handelsentscheidungen.