CyNera MT5

3.38

CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie

Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten

Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen

Verfügbare Kopien: 4

Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt wurde. CyNeras fortschrittliche Strategien und Technologien sollen sowohl erfahrenen Händlern als auch Neueinsteigern helfen, die einzigartigen Herausforderungen und Chancen des Goldhandels zu meistern. Mit CyNera haben Sie eine verlässliche Lösung, die auf die Feinheiten des Goldmarktes zugeschnitten ist. Es kombiniert adaptive, intelligente Strategien mit fortschrittlichen Funktionen wie der Multi-Zeitrahmen-Analyse, automatischen Handelseinstellungen und präzisem Risikomanagement. Diese Anpassungsfähigkeit macht CyNera zu einem vielseitigen Werkzeug, das auf schnelle Marktveränderungen reagieren kann, während es gleichzeitig den langfristigen Schutz Ihres Kapitals sicherstellt.


Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeiteinheit M30
 
Kapital min. 100$
Broker jeder Broker
Kontotyp jeder, geringerer Spread bevorzugt
Hebelwirkung ab 1:20
VPS bevorzugt, aber kein muss, auch MQL VPS


Der Kern von CyNeras Stärke

Modernste KI-gestützte Strategien

Im Kern von CyNera liegt eine leistungsstarke Kombination aus neuronalen Netzwerktechnologien, die darauf ausgelegt sind, die Entscheidungsfindung und die Prognosefähigkeiten zu verbessern. Das System nutzt neuroevolutionäre Netzwerke, die durch leistungsbasiertes Lernen die Handelsstrategien im Laufe der Zeit verfeinern. Dieser Ansatz ermöglicht es CyNera, sich dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen, das Risikomanagement zu optimieren und die Handelsausführung zu verbessern. Zusätzlich integriert CyNera Echo State Networks (ESN), die große Mengen historischer Daten verarbeiten können, um Muster zu erkennen und zukünftige Preisbewegungen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorherzusagen. Diese rekurrenten neuronalen Netze sind auf Zeitreihenprognosen spezialisiert und sorgen dafür, dass CyNera wichtige Marktsignale in Echtzeit erfassen und darauf reagieren kann.


Fortgeschrittene Transformator-Netzwerke für die Marktanalyse

CyNera integriert außerdem Transformator-Netzwerke, die die Verarbeitung natürlicher Sprache revolutioniert haben, aber ebenso kraftvoll auf Finanzmärkte angewendet werden können. Diese Netzwerke helfen CyNera, Marktsentiment aus Nachrichten, Berichten und wirtschaftlichen Ereignissen zu analysieren und so tiefere Einblicke in externe Faktoren zu erhalten, die den Goldpreis beeinflussen könnten. Dies fügt eine entscheidende Schicht kontextuellen Verständnisses zu CyNeras Handelsentscheidungen hinzu.


Generative Adversarial Networks (GANs) für Risikoszenarien

Um seine Robustheit weiter zu verbessern, verwendet CyNera Generative Adversarial Networks (GANs), die verschiedene Marktbedingungen simulieren, einschließlich seltener und extremer Szenarien. Durch diese Simulationen kann CyNera seine Strategien einem Stresstest unterziehen und anpassen, um unvorhersehbaren Marktereignissen standzuhalten und eine konstante Leistung auch in turbulenten Bedingungen zu gewährleisten.


Flexible Strategien für unterschiedliche Marktbedingungen

Egal, ob der Markt volatile Phasen oder Konsolidierungsphasen durchläuft, CyNera passt sich mühelos an. Es verwendet Ausbruchstrategien, um entscheidende Preisbewegungen zu erfassen, Retracement-Taktiken während Korrekturen und Trendfolge-Strategien, um langfristige Markttrends zu nutzen. Diese Kombination ermöglicht es CyNera, eine Vielzahl von Marktbedingungen effektiv zu nutzen.


Intelligentes Risikomanagement

Um Ihr Kapital zu schützen, integriert CyNera ein robustes Risikomanagement-Framework. Es verwendet feste Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Aufträge (TP) sowie Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern, wenn sich Trades günstig entwickeln. Durch die Vermeidung riskanter Techniken wie Martingale priorisiert CyNera Stabilität und Sicherheit und gewährleistet einen kontrollierten Handelsansatz.


Dynamische Anpassung der Handelsfrequenz

Eines der herausragenden Merkmale von CyNera ist die Fähigkeit, die Handelsfrequenz entsprechend der Marktvolatilität anzupassen. In Zeiten hoher Volatilität erhöht CyNera die Anzahl der Trades, um schnelle Bewegungen auszunutzen, während es in ruhigeren Phasen die Handelsaktivität reduziert und sich nur auf die vielversprechendsten Chancen konzentriert. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass der EA ohne ständige Aufsicht optimal funktioniert.


Bewährte Leistung durch umfangreiche Tests

Mit über einem Jahrzehnt Backtesting unter Verwendung realistischer Marktsimulationen hat CyNera seine Robustheit und Rentabilität auch unter schwierigen Marktbedingungen bewiesen. Der EA hat konstante Wachstumskurven mit kontrollierten Rückschlägen gezeigt und seine Stabilität bei verschiedenen Broker-Datenfeeds und volatilen Phasen wie Wirtschaftskrisen unter Beweis gestellt.


Benutzerfreundlich und anpassbar

Die Standardeinstellungen von CyNera sind für eine einfache Verwendung optimiert, sodass sie auch für Anfänger zugänglich sind. Erfahrene Händler haben jedoch die Möglichkeit, Einstellungen wie Handelsfrequenz und Risikoniveau anzupassen. Ein umfassendes Benutzerhandbuch und ein engagiertes Support-Team sorgen dafür, dass Sie das Potenzial von CyNera mit minimalem Aufwand maximieren können.

CyNera ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein vertrauenswürdiger Partner im Goldhandel. Egal, ob Sie erfahren oder neu im algorithmischen Handel sind, CyNera bietet eine maßgeschneiderte, flexible Lösung, die Präzision mit langfristigem Kapitalschutz kombiniert. Durch die Integration modernster Analysen und bewährter Strategien stellt CyNera sicher, dass Sie profitable Chancen nutzen können, während Sie die Komplexität des Goldmarktes navigieren.

Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Handelsreise, indem Sie CyNera in Ihr Portfolio aufnehmen und ein neues Maß an Präzision, Sicherheit und Effizienz im Goldhandel freischalten.

Bewertungen 91
נחמן דוידוביץ
46
נחמן דוידוביץ 2025.12.23 21:15 
 

I've been using this robot since they removed the GPT and it only makes profits, just like in the test. Many thanks to the developer. Keep it up.👍😘😎

Jiří Hinz
507
Jiří Hinz 2025.12.13 11:33 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

miko nata
224
miko nata 2025.12.01 21:45 
 

The latest version V4.8 & 4.9 is very good, I am very appreciate it, thank you

Empfohlene Produkte
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experten
Dieser Expert Advisor ist ausschließlich für den Handel mit dem Boom-Markt im 1-Minuten-Zeitrahmen konzipiert. Er arbeitet ausschließlich in der Verkaufsrichtung und konzentriert sich auf präzise Ausstiege zu bestimmten Zeitpunkten. Im Gegensatz zu typischen Signal-Bots generiert dieser EA keine Kauf-/Verkaufswarnungen, sondern führt Trades auf der Grundlage einer genau definierten Strategie aus, um von Preisbewegungen während Marktrückschlägen zu profitieren. Hauptmerkmale: Funktioniert aussch
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Aether Loom MT5
Fahril Zainal Arifin
Experten
Aether Loom Limitierte Zeitangebot:  Kopien verbleiben zu 599 USD: ( 4 /5) ,  Nächster Preis:   735. Geschenk :   Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um ein kostenloses EA zu beanspruchen. Test auf Live? :  Kontaktieren Sie mich für eine demo-bereite Evaluierungsversion. Einstellungsdatei: Für ordnungsgemäße Backtests senden Sie mir eine PN, damit ich Ihnen die für Backtesting vorbereitete Einstellungsdatei (.ini) senden kann. Telegram   :   Schreiben Sie uns nach Ihrem Kauf, um Zugang zu unse
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experten
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq ist ein dynamisches und optimiertes Scalper-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sicher zu profitieren. Ein vollständiges System mit Risikomanagement basierend auf der Optimierung neuronaler Netze und einem Smart-Lot-Erhöhungssystem basierend auf dem Saldogewinn ist für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Si
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experten
Hoher Zuwachs, geringer Rückzug des Bot. Großartig für Anfänger UND Profis. 5 EXEMPLARE ÜBRIG - NÄCHSTER PREIS $999 Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Gruppeninformationen, Handbuch und einen persönlichen Bonus! Prosperity Live-Fonds, echtes Geld (>$2.000) Signal: HIER KLICKEN ÜBER Ein seltener Diamant in einem Meer von EAs - 4x Verbesserungen in den meisten Backtest-Statistiken. Wir lesen Beschreibungen sagen "keine Martingale, Grid, oder 'AI'" - Ich biete alternative Parameter... Ursprüng
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experten
Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend. Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden. Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen. Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY. Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern. Willko
Primal Ruby FP
Ng Chu En
Experten
<<Primal Ruby FP - Der Gipfel des Mean Reversion Trading auf XAUUSD>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Wo Quantitative Präzision auf zeitloses Marktverhalten trifft Gold (XAUUSD) hat schon immer den Ruf gehabt, sowohl der sichere Hafen der globalen Finanzwelt als auch eines der volatilsten Handelsinstrumente der modernen Märkte zu sein. Inmitten dieser Volatilität erweist sich der Primal Ruby FP Expert Advisor (EA) als eine seltene Innovation: ein völl
Interest Arbitrage
Yan Jian Luo
Experten
Hochfrequenz-Arbitrage-Bürstenaufträge! Achtung! Achtung! Achtung! Für Brushing-Orders sind Low-Cost- und Low-Point-Plattformen erforderlich. Bitte erst prüfen und dann den Handel simulieren. Führen Sie nicht direkt den tatsächlichen Handel durch und testen Sie geeignete Handelsvarianten Eine Reihe von Arbitrage-Brushing-Strategien, die nach jahrelanger Forschung und Entwicklung entwickelt wurden Vorgeschlagene Sorte von Gold
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Hauptproblem beim Scalping ist die Schwierigkeit, falsche Signale von denen zu trennen, die eine Chance auf Erfolg haben. Das Interessante daran ist, dass viele für die Filterung auf viele komplizierte und völlig unnötige Algorithmen zurückgreifen, die nur zur Komplexität des Systems führen. In Wirklichkeit liegt die Antwort auf der Oberfläche und besteht darin, nur Preisimpulse zu suchen und zu finden und nicht auf leere Marktbewegungen zu achten. Der Megatrons Expert Advisor implementier
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
Gold Strike EA - Präzisionsmotor für Goldmärkte Gold Strike EA ist ein spezielles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde, um mit Disziplin und Präzision in Umgebungen mit hoher Volatilität zu agieren. Es wendet eine raffinierte Ausbruchslogik um wichtige Preisniveaus herum an, kombiniert mit einem intelligenten Risiko- und Kapitalmanagement, um nur dann am Markt tätig zu werden, wenn die Bedingungen passen. Das System arbeitet innerhalb optimierter Handels
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Prophet"-Strategie vor, Es ist dasjenige, das für eine hohe Gewinnrate und für langes und stabiles Handeln ausgewählt wurde Prophet ist der Auserwählte unter vielen, weil es eine Strategie ist, die durch die Bedeutung der Winrate hervorgehoben wird, es ist eine der wenigen Strategien, die Sie ähnlich einer Winrate von 100% finden werden, es basiert auf einem internen Algorithmus, der mehrere Strategien berät Faktoren, die durchgeführt werden können, und Anpassung
Forex Moon AI
David Hausberger
Experten
!!!!!!! ANGEBOT NUR FÜR 10 EXEMPLARE!!!!!  Danach steigt der Preis für 10 Exemplare auf 600 $  Finaler Preis ist 1449 $   ...FOREX MOON AI DER INTELLIGENTE SCALPER... !WICHTIG !   Damit der Backtest fehlerfrei läuft muss in den Einstellungen unter: Limit Time Range: Timerange = True ausgewählt sein. Die Uhrzeit muss so eingestellt sein das der EA nicht während des Rollovers ihres Brokers handelt. Es werden keine Risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid angewandt. Alle Trades werde
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Experten
EA-Name: XAU Coin EA Master v1.0 Empfohlenes Symbol: XAUUSD Empfohlener Zeitrahmen: H1 Hauptzyklus (mit eingebauter D1-Layout-Bestätigung) Nachdem Sie die kostenlose Testversion heruntergeladen haben, ändern Sie bitte den Parameter "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" auf "false", um die Backtesting-Funktion zu nutzen; andernfalls werden während des Backtestings keine Positionen eröffnet. Bitte stellen Sie auch die Zeit vor dem Schließen der Nachrichten (in Minuten
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experten
Born to Kill Zone ist eine Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, bei der Händler von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen profitieren wollen. Bei der Durchführung der Analyse verwendet dieser EA einen gleitenden Durchschnittsindikator . Wie wir wissen, sind gleitende Durchschnitte zuverlässige Indikatoren, die von professionellen Händlern häufig verwendet werden. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positi
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Monk-Strategie, eine solide und sehr stabile langfristige Strategie. Meine Strategie hat sichere und langfristige Einstiegsmuster, sie konsultiert ständig die Nachrichten und Festivals, die während des Live-Marktes stattfinden, sie bietet maximalen Risikoschutz sowie eine langfristige Wiederherstellung eines Netzes, sie verfügt über verschiedene intelligente interne Methoden , wo es in einem Chart-Setup konfiguriert werden kann, um eine komfortable adaptive Konfiguration für die KI von 1 einzig
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
Indikatoren
Mogalef Bands - Dynamische Bereichsstruktur & Zielzonen (MT5) Mogalef Bands ist ein visueller Marktstruktur-Indikator, der den Preis als eine dynamische Spanne modelliert, die sich stufenweise verschiebt. Anstatt sich auf isolierte "Signale" zu verlassen, bietet er kontextbezogene Ebenen, um: zu identifizieren, wo der Preis derzeit "arbeitet" (Operationszone), potenzielle Ausdehnungsbereiche (Ziele) zu lokalisieren, und das Marktrauschen durch eine nicht impulsive, stabile Aktualisierungslogik (
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
High frequency Arbitrage
Yan Jian Luo
Experten
Hochfrequenz-Arbitrage-Bürstenaufträge! Achtung! Achtung! Achtung! Für Brushing-Orders sind Low-Cost- und Low-Point-Plattformen erforderlich. Bitte erst prüfen und dann den Handel simulieren. Führen Sie nicht direkt den tatsächlichen Handel durch und testen Sie geeignete Handelsvarianten Eine Reihe von Arbitrage-Brushing-Strategien, die nach jahrelanger Forschung und Entwicklung entwickelt wurden Vorgeschlagene Sorte von Gold
Bitcoin Smart
Mehdi Ghanadan
4.29 (7)
Experten
TickAll - Automatisierter Handelsroboter "Bitte testen Sie es im 15-Minuten-Zeitrahmen von Bitcoin " Wenn Sie mich bewerten, werde ich das Original und die erweiterte Version posten Einführung: TickAll ist ein automatisierter Handelsroboter, der sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern auf dem Forex-Markt helfen soll. Mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen und aktueller Marktanalysen hilft TickAll Ihnen, die besten Handelsentscheidungen zu treffen. Unser Handelsroboter zeichnet sich
FREE
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experten
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Level (TP) für alle Trades auf einem bestimmten Symbol. Dieser Expert Advisor scannt jeden Chart, auf dem er platziert ist, und arbeitet auf der Grundlage des Symbols dieses Charts, wobei er unabhängig über mehrere Charts gleichzeitig funktioniert. Hauptmerkmale: Platziert automatisch Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für alle offenen Trades auf dem aktuellen Chartsymbol Wendet die gleichen Einstellungen
ErusFX 1 Percent Hunter
Erwin Rustandi
Experten
Expert Advisor Beschreibung ErusFX 1 Percent Hunter ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem stochastischen Oszillator basiert, der Kauf- und Verkaufspositionen sammelt, bis die Gewinnbedingung von 1% erreicht ist. Empfohlene Paare : EURUSD ZeitRahmen : H4 Bitte testen Sie verschiedene Variationen der EA-Einstellungen, um das für Sie passende Ergebnis zu erhalten Einstellung Beschreibung Volumen =====>>>>> Setze Lot von Saldo, Beispiel Saldo 1.000, Volumen 100 als Lot ist 0.01, Beispiel S
GuardianTrader Bot
Pedram Feizmirza
Experten
Guardian Trader ist ein fortschrittlicher, trendfolgender Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die frühesten Korrekturmöglichkeiten in trendmärkten zu erkennen. Aufgebaut um ein professionelles Money-Management-System, liefert er nachhaltiges Wachstum, konsistente Ergebnisse und robusten Schutz Ihres Trading-Kapitals. Präzise Trend-Einstiege Guardian Trader identifiziert Markttrends und führt Trades nur an den optimalsten Pullback-Punkten aus – für maximale Genauigkeit und minimierte unnötig
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experten
Explosive Breakout Hunter ist ein Expert Advisor (EA), der darauf abzielt, durch das Erkennen starker Breakouts maximale Gewinne zu erzielen. Mit einer Trefferquote von etwa 50 % und nur wenigen Trades pro Monat legt dieser EA mehr Wert auf Qualität als auf Quantität. Er wartet geduldig auf die besten Gelegenheiten und sammelt dabei kontinuierlich bedeutende Gewinne. Die Ergebnisse der Backtests können Sie anhand von Screenshots überprüfen, um das Gewinnpotenzial einzuschätzen. Außerdem laden wi
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der EMAGap Trader Robot macht kurzfristige Trades auf dem 1min Zeitrahmen und sucht nach kleinen Marktschwankungen im Instrument: Mini-Index (B3), verwendet neue Handelstechnologie, die Ergebnisse auf Intraday sind unglaublich. Exklusive Version für die Instrumente WIN$ und IND$ (B3 Mini-Index). Verwendete Strategie: gleitender Durchschnitt und Volatilität. Anfangslot: Mini-Index Version, ab 1 Lot. Version Bra50, ab 0,05 Mini-Lots. Einstellbarer StopLoss und Take Profit. Risikomanagement: (%)
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
Auswahl:
נחמן דוידוביץ
46
נחמן דוידוביץ 2025.12.23 21:15 
 

I've been using this robot since they removed the GPT and it only makes profits, just like in the test. Many thanks to the developer. Keep it up.👍😘😎

Jiří Hinz
507
Jiří Hinz 2025.12.13 11:33 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

miko nata
224
miko nata 2025.12.01 21:45 
 

The latest version V4.8 & 4.9 is very good, I am very appreciate it, thank you

Madok33
163
Madok33 2025.10.18 20:50 
 

no connecting 4.90

Chen Nina
82
Chen Nina 2025.09.05 14:05 
 

The latest version currently has a very high profit accuracy rate

Krzyhs
192
Krzyhs 2025.07.08 15:31 
 

Wasted money

Dai Zhong Fu
169
Dai Zhong Fu 2025.06.09 04:33 
 

Why haven’t opened anay position? the EA ;It's been almost 2 weeks，I Spend money to buy。

Mr Aleksandar Aleksandrov
484
Mr Aleksandar Aleksandrov 2025.05.24 09:42 
 

No work !!!

Shu Ting Xu
443
Shu Ting Xu 2025.05.08 11:15 
 

This EA is a complete fraud. After purchasing, it destroyed two of my accounts (one large, one small) due to its reckless, gambler-like trading behavior. The latest "updated" version (4.70, 2025.04.21) is completely broken, showing constant "Connection Error" and "AI GPT Unavailable" messages. The seller does NOT provide real support—just copy-pasted replies like "Restart EA, add URL" with no actual fix. The backtests are manipulated (showing fake 100% profits), but in reality, this EA loses money and crashes accounts. DO NOT WASTE YOUR MONEY. No refunds, no working product, just lies and losses. A total scam.

karaenes1
39
karaenes1 2025.04.04 22:34 
 

nicht reinfallen! Diese/r Frau/Mann ist nur auf Profit ausgelegt. Und zwar nicht über die Benutzung des EA's sondern über die Profite durch uns! Verkauft ein EA welches kompletter SCAM ist und hat dazu noch kurz vor dem ragequit schnell die Beschreibung angepasst und alles was mit ChatGPT zu tun hat entfernt und daraufhin ChatGPT auch noch im EA deaktiviert hat. Gegen solche Leute muss MQL etwas unternehmen und nicht einfach jeden erlauben einen EA zu veröffentlichen. Es sollte außerdem der Sourcecode von jedem EA geprüft werden, ob die Backtest's manipuliert worden sind!

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:38 
 

SCAM !!!

Michal
106
Michal 2025.03.08 20:56 
 

I tried to defend the creator of this EA. I hoped that corrections would be implemented when it turned out that EA working with AI is useless. It is true that it sometimes opens profitable transactions but one SL and after profits. The creator stopped even reading messages, not to mention replying to them. I think EA will be doomed to failure and will not be updated. I will change my opinion when EA gets a solid correction and it will become profitable

fer9808
71
fer9808 2025.02.27 05:59 
 

My account is burn by many SL.

Erick LeFou
84
Erick LeFou 2025.02.20 15:08 
 

low numbers of trades before it broke. all new 5 stars telling AI is good is fake since AI is currently broken even devs said to switch AI off.is it worth the price? nop . will switch my reviews if there is an update fixing the issues

Amr Gomaa Saleh Husain
513
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.02.20 04:28 
 

I won’t deny that I made some money with this bot at first, but over time, I felt it wasn’t safe for long-term use. I’m glad I removed it from my main account before hitting the stop-loss. After that, I noticed its performance declined.

Christian_M
250
Christian_M 2025.02.19 11:31 
 

At first I was excited. I won seven times in a row. Now the losses are too big for me and I'm turning it off. Two losses in a row eat up all my winnings... Won 7 times, lost twice. Account balance: -2800€. What a pity

Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali
249
Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali 2025.02.18 09:08 
 

Don’t buy this ea it is very bad ea don’t loss your money

Alex W.
60
Alex W. 2025.02.17 17:12 
 

I purchased the CyNera EA on February 3, 2025, expecting a state-of-the-art AI-powered trading algorithm that would deliver outstanding performance, as advertised. Unfortunately, the reality is completely different. 🔴 Main Issues: Hardly any trades: The EA often remains inactive for days, even when there is sufficient market movement. AI does not work: The so-called AI strategy seems to be non-functional. There are no noticeable adjustments or reactions to market changes. Suggested settings do not improve performance: Even after using the max trades setfile and trying different optimizations, the results remain disappointing. Support only provides generic responses: Instead of offering a real solution, they just suggest adjusting settings or using different setfiles. 💡 Conclusion: This EA does not deliver what it promises. The highly praised AI is non-functional, and the algorithm does not show any convincing trading strategy. If you are looking for a reliable and profitable EA, better alternatives are available. I cannot recommend this product! ❌

Veravat Jintanakun
43
Veravat Jintanakun 2025.02.13 10:55 
 

It's all a scam! I have never made a profit from it since I bought it three months ago. I have lost more money from losses than I have gained in profits. I set everything according to the manufacturer’s instructions, but I saw no results.

The testing is deceptive—during the test, trades are opened, and no matter how you adjust or set the risk level (high or low), the orders are always placed in the same way. Every time the manufacturer updates it, the lost orders disappear.

This is the worst EA ever—completely ineffective and unusable in real trading. I have never made a single profit since purchasing it, and I have lost more money than I gained. I want a refund and to get this useless EA away from me. It is nothing but garbage in the trading community. Beware!

So What
41
So What 2025.02.11 15:16 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

12345
Antwort auf eine Rezension