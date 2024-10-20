CyNera MT5

3.38

CyNera：您的交易，我们的技术

手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件

价格: 价格根据售出的许可证数量上涨

可用副本: 4

交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。


符号 XAUUSD (黄金)
时间周期 M30
 
资本 最少 100 美元
经纪商 任何经纪商
账户类型 任何，较低点差优先
杠杆 从 1:20 起
VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS


CyNera 的核心力量

前沿的 AI 驱动策略

CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增强其决策能力和预测能力。该系统利用神经进化网络，通过基于表现的学习来不断改进交易策略。这种方法使 CyNera 能够动态适应不断变化的市场条件，优化风险管理和交易执行。 此外，CyNera 集成了回声状态网络 (ESN)，利用其处理大量历史数据的能力，检测模式并以惊人的准确性预测未来的价格走势。这些循环神经网络专门用于时间序列预测，确保 CyNera 能够实时捕捉并应对关键市场信号。


市场分析的先进 Transformer 网络

CyNera 还结合了 Transformer 网络，这些网络虽然最初用于自然语言处理，但在应用于金融市场时同样强大。该网络帮助 CyNera 分析新闻、报告和经济事件中的市场情绪，从而深入了解外部因素如何影响黄金价格。这为 CyNera 的交易决策增加了一个至关重要的背景层次。


用于风险场景的生成对抗网络（GANs）

为了进一步增强其稳健性，CyNera 使用生成对抗网络 (GAN)，模拟包括罕见和极端场景在内的各种市场条件。通过运行这些模拟，CyNera 可以对其策略进行压力测试，并进行调整，以应对不可预测的市场事件，帮助确保即使在动荡的情况下也能保持一致的表现。


适应多样化市场条件的灵活策略

无论市场处于波动期还是盘整期，CyNera 都能轻松适应。它采用突破策略抓住关键价格波动，修正期间采用回撤策略，并通过趋势跟踪策略捕捉长期市场趋势。这种组合使 CyNera 能够有效利用广泛的市场条件。


智能风险管理

为了保护您的资本，CyNera 集成了一个强大的风险管理框架。它使用固定的止损 (SL) 和止盈 (TP) 订单，以及追踪止损来锁定有利的交易利润。通过避免类似 Martingale 的高风险技术，CyNera 优先考虑稳定性和安全性，确保采取受控的交易方法。


动态交易频率调整

CyNera 的一个突出特点是它能够根据市场波动性调整交易频率。在高波动期，CyNera 增加交易次数，以利用快速的价格波动；在较平静的阶段，它则减少交易活动，专注于最有前途的机会。这种适应性确保了 EA 在无需频繁监管的情况下表现最佳。


通过广泛测试证明的性能

通过超过十年的回测，采用逼真的市场模拟，CyNera 证明了其在艰难市场条件下的稳健性和盈利能力。EA 显示出稳定的增长曲线和受控的回撤，证明了其在不同经纪商数据源和波动性阶段（例如经济危机）中的稳定性。


用户友好且可定制

CyNera 的默认设置已优化以便于使用，即使是初学者也能轻松上手。然而，对于有经验的交易者来说，还可以选择微调交易频率和风险水平等设置。全面的用户手册和专门的支持团队确保您可以轻松发挥 CyNera 的潜力。

CyNera 不仅是一个交易工具，更是您黄金交易的可信赖伙伴。无论您是经验丰富的交易者还是算法交易的新手，CyNera 提供了一个量身定制的灵活解决方案，结合了精准性和长期资本保护。通过整合前沿分析和经过验证的策略，CyNera 确保您能够抓住有利可图的机会，同时驾驭黄金市场的复杂性。

通过将 CyNera 纳入您的投资组合，迈出您交易之旅的下一步，在黄金交易中解锁新的精准度、安全性和效率。

评分 91
נחמן דוידוביץ
46
נחמן דוידוביץ 2025.12.23 21:15 
 

I've been using this robot since they removed the GPT and it only makes profits, just like in the test. Many thanks to the developer. Keep it up.👍😘😎

Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:33 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

miko nata
214
miko nata 2025.12.01 21:45 
 

The latest version V4.8 & 4.9 is very good, I am very appreciate it, thank you

筛选:
