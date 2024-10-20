CyNera MT5

3.34

CyNera: Il Tuo Trading, La Nostra Tecnologia

Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione

Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute

Copie disponibili: 4

Il trading dell'oro, uno degli strumenti più volatili sul mercato, richiede precisione, analisi approfondita e una solida gestione del rischio. Il CyNera Expert Advisor integra perfettamente questi elementi in un sofisticato sistema progettato per il trading ottimale dell'oro. Le strategie e le tecnologie avanzate di CyNera sono pensate per aiutare sia i trader esperti sia i principianti ad affrontare le sfide e le opportunità uniche che il trading dell'oro presenta. Con CyNera, hai una soluzione affidabile adattata alle complessità del mercato dell'oro. Combina strategie intelligenti e adattive con funzionalità avanzate come l'analisi su più timeframe, gli aggiustamenti automatici del trading e una gestione precisa del rischio. Questa adattabilità rende CyNera uno strumento versatile, in grado di rispondere ai rapidi cambiamenti del mercato garantendo al contempo la protezione a lungo termine del tuo capitale.


Simbolo XAUUSD (ORO)
Unità di tempo M30
 
Capitale min. 100$
Broker qualsiasi broker
Tipo di conto qualsiasi, preferibile spread ridotto
Leva da 1:20
VPS preferito, ma non obbligatorio, anche MQL VPS


Il Cuore della Potenza di CyNera

Strategie Avanzate Basate sull'Intelligenza Artificiale

Al centro di CyNera c'è una potente combinazione di tecnologie di reti neurali, progettata per migliorare le capacità decisionali e predittive. Il sistema utilizza reti neuroevolutive, che si evolvono attraverso l'apprendimento basato sulle prestazioni per perfezionare le strategie di trading nel tempo. Questo approccio consente a CyNera di adattarsi dinamicamente alle condizioni di mercato in evoluzione, ottimizzando sia la gestione del rischio sia l'esecuzione degli scambi. Inoltre, CyNera integra le Echo State Networks (ESN), sfruttando la loro capacità di elaborare grandi quantità di dati storici per rilevare modelli e prevedere i futuri movimenti dei prezzi con notevole precisione. Queste reti neurali ricorrenti sono specializzate nelle previsioni delle serie temporali, garantendo che CyNera possa catturare e reagire ai segnali di mercato critici in tempo reale.


Reti Transformer Avanzate per l'Analisi del Mercato

CyNera incorpora anche le Reti Transformer, che hanno rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio naturale ma sono altrettanto potenti quando applicate ai mercati finanziari. Queste reti aiutano CyNera ad analizzare il sentiment del mercato basandosi su notizie, report e eventi economici, fornendo approfondimenti su come i fattori esterni possano influenzare i prezzi dell'oro. Questo aggiunge un livello cruciale di comprensione contestuale alle decisioni di trading di CyNera.


Reti Generative Avversarie (GAN) per Scenari di Rischio

Per migliorare ulteriormente la sua robustezza, CyNera utilizza le Reti Generative Avversarie (GAN), che simulano varie condizioni di mercato, compresi scenari rari ed estremi. Con queste simulazioni, CyNera può sottoporre le sue strategie a test di stress e adattarle per resistere a eventi di mercato imprevedibili, garantendo così prestazioni costanti anche in condizioni turbolente.


Strategie Flessibili per Diverse Condizioni di Mercato

Che il mercato stia attraversando fasi di elevata volatilità o periodi di consolidamento, CyNera si adatta con facilità. Impiega strategie di breakout per catturare i movimenti critici dei prezzi, tattiche di ritracciamento durante le correzioni e strategie di trend-following per sfruttare le tendenze di mercato a lungo termine. Questa combinazione consente a CyNera di sfruttare efficacemente un'ampia gamma di condizioni di mercato.


Gestione Intelligente del Rischio

Per salvaguardare il tuo capitale, CyNera integra un solido framework di gestione del rischio. Utilizza ordini fissi di Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP), insieme a trailing stop per bloccare i profitti quando gli scambi evolvono favorevolmente. Evitando tecniche rischiose come il Martingala, CyNera dà priorità alla stabilità e alla sicurezza rispetto a strategie ad alto rischio, garantendo un approccio controllato al trading.


Regolazione Dinamica della Frequenza di Trading

Una delle caratteristiche distintive di CyNera è la sua capacità di regolare la frequenza degli scambi in base alla volatilità del mercato. Durante periodi di alta volatilità, CyNera aumenta il numero di scambi per sfruttare i movimenti rapidi, mentre in fasi più tranquille riduce l'attività di trading, concentrandosi solo sulle opportunità più promettenti. Questa adattabilità garantisce che l'EA funzioni in modo ottimale senza la necessità di una supervisione costante.


Prestazioni Dimostrate Attraverso Test Estensivi

Con oltre un decennio di backtesting utilizzando simulazioni di mercato realistiche, CyNera ha dimostrato la sua robustezza e redditività anche in condizioni di mercato difficili. L'EA ha mostrato curve di crescita costanti con drawdown controllati, dimostrando la sua stabilità su vari feed di dati dei broker e fasi volatili come le crisi economiche.


Facile da Usare e Personalizzabile

Le impostazioni predefinite di CyNera sono ottimizzate per la facilità d'uso, rendendolo accessibile anche ai principianti. Tuttavia, i trader esperti hanno la possibilità di perfezionare impostazioni come la frequenza degli scambi e i livelli di rischio. Un manuale utente completo e un team di supporto dedicato assicurano che tu possa massimizzare il potenziale di CyNera con il minimo sforzo.

CyNera non è solo uno strumento di trading, ma un partner di fiducia nel trading dell'oro. Che tu sia esperto o nuovo nel trading algoritmico, CyNera offre una soluzione su misura e flessibile che combina precisione con la protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi all'avanguardia e strategie comprovate, CyNera garantisce che tu possa cogliere opportunità redditizie navigando nelle complessità del mercato dell'oro.

Fai il prossimo passo nel tuo percorso di trading integrando CyNera nel tuo portafoglio e sblocca un nuovo livello di precisione, sicurezza ed efficienza nel trading dell'oro.


Filtro:
Madok33
162
Madok33 2025.10.18 20:50 
 

scam EA DEAD

Chen Nina
79
Chen Nina 2025.09.05 14:05 
 

The latest version currently has a very high profit accuracy rate

Krzyhs
192
Krzyhs 2025.07.08 15:31 
 

Wasted money

Dai Zhong Fu
169
Dai Zhong Fu 2025.06.09 04:33 
 

Why haven’t opened anay position? the EA ;It's been almost 2 weeks，I Spend money to buy。

Mr Aleksandar Aleksandrov
484
Mr Aleksandar Aleksandrov 2025.05.24 09:42 
 

No work !!!

Shu Ting Xu
443
Shu Ting Xu 2025.05.08 11:15 
 

This EA is a complete fraud. After purchasing, it destroyed two of my accounts (one large, one small) due to its reckless, gambler-like trading behavior. The latest "updated" version (4.70, 2025.04.21) is completely broken, showing constant "Connection Error" and "AI GPT Unavailable" messages. The seller does NOT provide real support—just copy-pasted replies like "Restart EA, add URL" with no actual fix. The backtests are manipulated (showing fake 100% profits), but in reality, this EA loses money and crashes accounts. DO NOT WASTE YOUR MONEY. No refunds, no working product, just lies and losses. A total scam.

karaenes1
39
karaenes1 2025.04.04 22:34 
 

nicht reinfallen! Diese/r Frau/Mann ist nur auf Profit ausgelegt. Und zwar nicht über die Benutzung des EA's sondern über die Profite durch uns! Verkauft ein EA welches kompletter SCAM ist und hat dazu noch kurz vor dem ragequit schnell die Beschreibung angepasst und alles was mit ChatGPT zu tun hat entfernt und daraufhin ChatGPT auch noch im EA deaktiviert hat. Gegen solche Leute muss MQL etwas unternehmen und nicht einfach jeden erlauben einen EA zu veröffentlichen. Es sollte außerdem der Sourcecode von jedem EA geprüft werden, ob die Backtest's manipuliert worden sind!

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:38 
 

SCAM !!!

Michal
106
Michal 2025.03.08 20:56 
 

I tried to defend the creator of this EA. I hoped that corrections would be implemented when it turned out that EA working with AI is useless. It is true that it sometimes opens profitable transactions but one SL and after profits. The creator stopped even reading messages, not to mention replying to them. I think EA will be doomed to failure and will not be updated. I will change my opinion when EA gets a solid correction and it will become profitable

fer9808
71
fer9808 2025.02.27 05:59 
 

My account is burn by many SL.

Erick LeFou
84
Erick LeFou 2025.02.20 15:08 
 

low numbers of trades before it broke. all new 5 stars telling AI is good is fake since AI is currently broken even devs said to switch AI off.is it worth the price? nop . will switch my reviews if there is an update fixing the issues

Amr Gomaa Saleh Husain
508
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.02.20 04:28 
 

I won’t deny that I made some money with this bot at first, but over time, I felt it wasn’t safe for long-term use. I’m glad I removed it from my main account before hitting the stop-loss. After that, I noticed its performance declined.

Christian_M
250
Christian_M 2025.02.19 11:31 
 

At first I was excited. I won seven times in a row. Now the losses are too big for me and I'm turning it off. Two losses in a row eat up all my winnings... Won 7 times, lost twice. Account balance: -2800€. What a pity

Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali
248
Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali 2025.02.18 09:08 
 

Don’t buy this ea it is very bad ea don’t loss your money

Alex W.
60
Alex W. 2025.02.17 17:12 
 

I purchased the CyNera EA on February 3, 2025, expecting a state-of-the-art AI-powered trading algorithm that would deliver outstanding performance, as advertised. Unfortunately, the reality is completely different. 🔴 Main Issues: Hardly any trades: The EA often remains inactive for days, even when there is sufficient market movement. AI does not work: The so-called AI strategy seems to be non-functional. There are no noticeable adjustments or reactions to market changes. Suggested settings do not improve performance: Even after using the max trades setfile and trying different optimizations, the results remain disappointing. Support only provides generic responses: Instead of offering a real solution, they just suggest adjusting settings or using different setfiles. 💡 Conclusion: This EA does not deliver what it promises. The highly praised AI is non-functional, and the algorithm does not show any convincing trading strategy. If you are looking for a reliable and profitable EA, better alternatives are available. I cannot recommend this product! ❌

Veravat Jintanakun
43
Veravat Jintanakun 2025.02.13 10:55 
 

It's all a scam! I have never made a profit from it since I bought it three months ago. I have lost more money from losses than I have gained in profits. I set everything according to the manufacturer’s instructions, but I saw no results.

The testing is deceptive—during the test, trades are opened, and no matter how you adjust or set the risk level (high or low), the orders are always placed in the same way. Every time the manufacturer updates it, the lost orders disappear.

This is the worst EA ever—completely ineffective and unusable in real trading. I have never made a single profit since purchasing it, and I have lost more money than I gained. I want a refund and to get this useless EA away from me. It is nothing but garbage in the trading community. Beware!

So What
41
So What 2025.02.11 15:16 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thokuc
48
Thokuc 2025.02.11 10:31 
 

I have tested this Expert Advisor (EA) and unfortunately, I have to share a very disappointing experience. First of all, it’s immediately clear that the EA executes an extremely low number of trades—far too few to generate any meaningful results. In today’s fast-paced trading environment, where speed and frequency are crucial, this EA simply lacks the necessary activity and efficiency. In theory, it might sound appealing, but in practice, this means traders are either left dealing with significant drawdowns or long periods with almost no action at all. To make matters worse, the EA is extremely overpriced. For the price they charge, I expect much better results, a higher trade frequency, and, above all, a clearer strategy that’s actually profitable. What is delivered, however, is far from that. During my testing phase, the EA was not only unprofitable, but it also incurred losses compared to other, cheaper alternatives. The most frustrating issue, though, is the fact that the EA is marketed with fake backtesting results. The supposedly impressive numbers presented on the website or in the promotional material are simply unrealistic and don’t reflect the actual performance. I personally ran the backtests and found significant discrepancies, which raises serious trust issues. It feels almost like an attempt at fraud, as the EA is being falsely advertised as a lucrative tool, while the reality is far from that. For this reason, I have already attempted to get my money back, as I believe selling this EA based on fake backtest data is borderline fraudulent. It is simply unacceptable that such practices still exist in 2025. Buyers should be aware that they are not only wasting their money here but potentially dealing with an unfair product.

Daniil Shchukin
1856
Daniil Shchukin 2025.02.10 06:28 
 

Just scam EA. Welltrade scam broker. One loss can blow your account, check first author signal and you will see.

Dhaval Prahladbhai Patel
738
Dhaval Prahladbhai Patel 2025.02.06 21:49 
 

My experiences with this EA is very bed. I lose more then i earn. Its just wasting time and money. Very very disappointed. Initially EA perform good but every time continously update and update EA and finally they lost....

12345
Rispondi alla recensione