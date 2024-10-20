CyNera MT5

3.38

CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia

Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração

Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas

Cópias disponíveis: 4

Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal de ouro. As estratégias e tecnologias avançadas da CyNera são voltadas para ajudar tanto os traders experientes quanto os novatos a navegar pelos desafios e oportunidades únicos que o mercado de ouro apresenta. Com o CyNera, você tem uma solução confiável adaptada às complexidades do mercado de ouro. Ele combina estratégias adaptativas e inteligentes com recursos avançados como análise multitemporal, ajustes automáticos de negociação e gerenciamento de risco preciso. Essa adaptabilidade torna o CyNera uma ferramenta versátil, capaz de responder às rápidas mudanças do mercado enquanto garante a proteção a longo prazo do seu capital.


Símbolo XAUUSD (OURO)
Unidade de tempo M30
 
Capital mín. 100$
Corretor qualquer corretor
Tipo de conta qualquer, preferível spread mais baixo
Alavancagem a partir de 1:20
VPS preferido, mas não obrigatório, também MQL VPS


O Poder Central do CyNera

Estratégias de Ponta Baseadas em IA

No coração do CyNera está uma poderosa combinação de tecnologias de redes neurais, projetadas para aprimorar suas capacidades de tomada de decisão e previsão. O sistema utiliza redes neuroevolutivas, que evoluem por meio de aprendizado baseado em desempenho para refinar as estratégias de negociação ao longo do tempo. Essa abordagem permite que o CyNera se adapte dinamicamente às condições de mercado em constante mudança, otimizando tanto o gerenciamento de riscos quanto a execução de operações. Além disso, o CyNera integra Redes de Estado Eco (ESN), aproveitando sua capacidade de processar grandes quantidades de dados históricos para detectar padrões e prever movimentos futuros de preços com precisão notável. Essas redes neurais recorrentes são especializadas em previsões de séries temporais, garantindo que o CyNera possa capturar e agir em sinais de mercado críticos em tempo real.


Redes Transformer Avançadas para Análise de Mercado

O CyNera também incorpora Redes Transformer, que revolucionaram o processamento de linguagem natural, mas são igualmente poderosas quando aplicadas aos mercados financeiros. Essas redes ajudam o CyNera a analisar o sentimento do mercado a partir de notícias, relatórios e eventos econômicos, fornecendo insights mais profundos sobre como fatores externos podem influenciar os preços do ouro. Isso adiciona uma camada crucial de compreensão contextual às decisões de negociação do CyNera.


Redes Adversárias Gerativas (GANs) para Cenários de Risco

Para aumentar ainda mais sua robustez, o CyNera utiliza Redes Adversárias Gerativas (GANs), que simulam várias condições de mercado, incluindo cenários raros e extremos. Ao rodar essas simulações, o CyNera pode testar suas estratégias em condições de estresse e ajustá-las para suportar eventos de mercado imprevisíveis, garantindo um desempenho consistente, mesmo em condições turbulentas.


Estratégias Flexíveis para Diversas Condições de Mercado

Seja o mercado passando por fases voláteis ou períodos de consolidação, o CyNera se adapta com facilidade. Ele utiliza estratégias de rompimento para capturar movimentos de preço críticos, táticas de retração durante correções e estratégias de acompanhamento de tendências para surfar nas tendências de longo prazo do mercado. Essa combinação permite que o CyNera explore efetivamente uma ampla gama de condições de mercado.


Gestão Inteligente de Risco

Para proteger seu capital, o CyNera integra uma estrutura robusta de gestão de risco. Ele utiliza ordens fixas de Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP), juntamente com trailing stops para garantir lucros à medida que as operações evoluem de forma favorável. Evitando técnicas arriscadas, como o Martingale, o CyNera prioriza a estabilidade e a segurança sobre estratégias de alto risco, garantindo uma abordagem controlada de negociação.


Ajuste Dinâmico da Frequência de Trading

Um dos principais destaques do CyNera é sua capacidade de ajustar a frequência das operações de acordo com a volatilidade do mercado. Durante períodos de alta volatilidade, o CyNera aumenta o número de operações para aproveitar os movimentos rápidos, enquanto em fases mais tranquilas, reduz a atividade de negociação, focando apenas nas oportunidades mais promissoras. Essa adaptabilidade garante que o EA funcione de forma otimizada sem a necessidade de supervisão constante.


Desempenho Comprovado Através de Extensos Testes

Com mais de uma década de backtesting utilizando simulações de mercado realistas, o CyNera demonstrou sua robustez e lucratividade mesmo em condições de mercado desafiadoras. O EA apresentou curvas de crescimento consistentes com drawdowns controlados, provando sua estabilidade em várias fontes de dados de corretoras e fases voláteis, como crises econômicas.


Fácil de Usar e Personalizável

As configurações padrão do CyNera estão otimizadas para facilidade de uso, tornando-o acessível até mesmo para iniciantes. No entanto, para traders experientes, há a opção de ajustar configurações como a frequência de negociação e os níveis de risco. Um manual de usuário abrangente e uma equipe de suporte dedicada garantem que você possa maximizar o potencial do CyNera com o mínimo de esforço.

O CyNera não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável na negociação de ouro. Seja você experiente ou novo na negociação algorítmica, o CyNera oferece uma solução personalizada e flexível que combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises de ponta e estratégias comprovadas, o CyNera garante que você possa aproveitar as oportunidades lucrativas enquanto navega pelas complexidades do mercado de ouro.

Dê o próximo passo em sua jornada de negociação incorporando o CyNera ao seu portfólio e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência na negociação de ouro.


Comentários 91
נחמן דוידוביץ
46
נחמן דוידוביץ 2025.12.23 21:15 
 

I've been using this robot since they removed the GPT and it only makes profits, just like in the test. Many thanks to the developer. Keep it up.👍😘😎

Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:33 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

miko nata
214
miko nata 2025.12.01 21:45 
 

The latest version V4.8 & 4.9 is very good, I am very appreciate it, thank you

Produtos recomendados
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experts
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
O SCIPIO AI é meu robô de negociação automática, criado após mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele automatiza 100% da atividade de NEGOCIAÇÃO: entrada, gerenciamento e stop loss. Dia após dia, o TRADER não precisa fazer nada. Este EA abre apenas 1 NEGOCIAÇÃO por vez e imediatamente define o STOP LOSS bem próximo. Não utiliza grade ou martingale, apenas uma negociação por vez, evitando grandes perdas. Ele utiliza inteligência artificial para identificar o melhor momento par
Aether Loom MT5
Fahril Zainal Arifin
Experts
Aether Loom Oferta por Tempo Limitado:  Cópias disponíveis por 599 USD: ( 4 /5) ,  Próximo preço:   834. Presente :   Depois de comprar, entre em contato comigo para reivindicar um EA complementar. Testar ao Vivo? :  Entre em contato comigo para uma versão de avaliação pronta para demonstração. Arquivo de Configuração: Para um backtest apropriado, envie-me uma mensagem privada para que eu envie o arquivo de configuração (.ini) pronto para backtesting. Telegram   :   Envie-nos uma mensagem após
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experts
*Nasdaq Quant NAS100 Uma Ferramenta sofisticada com adição de redes neurais uma inovação no mercado de robôs forex a otimização da estratégia com a ajuda do aprendizado de maquina trabalho inteligente para buscar os melhores resultados Corretora indicada: pepperstone, Robo Forex,Moneta markets O Quant NAS100 é um expert advisor confiável e experiente que usa sua inteligência artificial GPT-4 quantitativa para identificar as melhores oportunidades de mercado e maximizar seus lucros ao operar o í
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experts
Strategy of entering orders according to the time period of taking the top and bottom and entering orders according to the trend. Maximum of 2 orders per day. Depending on the purpose and trading plan, it can be edited at will. Can set the stop loss and profit levels as desired. Can trade any forex currency pair but prioritize USDJPY. Note: I am using Exness which has server time GMT+0. You need to change accordingly if your server time is different. Welcome everyone to experience. A test with o
Primal Ruby FP
Ng Chu En
Experts
<<Primal Ruby FP — The Pinnacle of Mean Reversion Trading on XAUUSD>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your gift.  Where Quantitative Precision Meets Timeless Market Behavior Gold (XAUUSD) has always carried the reputation of being both the safe haven of global finance and one of the most volatile trading instruments in modern markets. Amid this volatility, the Primal Ruby FP Expert Advisor (EA) emerges as a rare innovation: a fully autonomous, academically engineered algorit
Interest Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experts
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experts
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Experts
Gold Strike EA – Precision Engine for Gold Markets Gold Strike EA is a specialized automated trading system built exclusively for XAUUSD, engineered to operate with discipline and precision in high-volatility environments. It applies a refined breakout logic around key price levels, combined with intelligent risk and capital management, to engage the market only when conditions align. The system operates within optimized trading windows, avoiding market noise while protecting profits through dy
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a estratégia "Profeta", é o escolhido para uma alta taxa de vitórias e para negociações longas e estáveis profeta é o escolhido entre muitos, pois é uma estratégia destacada pela importância do winrate, é uma das poucas estratégias que você encontrará semelhante a um winrate de %100, é baseado em um algoritmo interno que consulta várias estratégias fatores para que possam ser realizados e cerca de adaptação ao mercado contém todas as proteções necessárias para contr
Forex Moon AI
David Hausberger
Experts
...FOREX MOON AI THE INTELLIGENT SCALPER... IMPORTANTE !  Para que o backtest funcione sem erros, deve ser definido o seguinte nas definições abaixo: Intervalo de tempo limite: Intervalo de tempo = Verdadeiro deve ser seleccionado. O tempo deve ser definido de modo a que a EA não negoceie durante o capotamento do seu corretor. Não são utilizadas estratégias arriscadas como Martingale ou Grid. Todas as transacções são executadas com SL e TP. Forex Moon AI é um escalper com cálculo inte
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Experts
EA Name: XAU Coin EA Master v1.0 Recommended Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: H1 main cycle (with built-in D1 layout confirmation) After downloading the free trial version, please change the "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" parameter to "false" to use the backtesting function; otherwise, no positions will be opened during backtesting. Also, please adjust the pre-news closing time (in minutes, 0 indicates disabled) to be the same as the pre-news trading ban
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experts
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Monk, uma estratégia de longo prazo sólida e muito estável. minha estratégia possui padrões de entrada para prazos seguros e longos, consulta constantemente as notícias e festivais que estão acontecendo durante o mercado ao vivo, possui proteções máximas contra riscos, além de uma recuperação de rede a longo prazo, possui diferentes métodos internos inteligentes , onde pode ser configurado em uma configuração de gráfico, para poder estabelecer uma configuração adaptativa confortável para o AI d
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
Indicadores
Mogalef Bands — Dynamic Range Structure & Target Zones (MT5) Mogalef Bands is a visual market-structure indicator that models price as a dynamic range that shifts in stages. Instead of relying on isolated “signals”, it provides contextual levels to: identify where price is currently “working” (operating zone), locate potential extension areas (targets), and filter market noise through a non-impulsive, stable update logic (with inertia). It is designed for discretionary traders who want clear lev
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
High frequency Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Bitcoin Smart
Mehdi Ghanadan
4.29 (7)
Experts
TickAll - Automated Trading Robot "Please test it in the BITCOIN 15-minute timeframe"  If you rate me, I will post the original and advanced version Introduction:   TickAll     is an automated trading robot designed to assist both novice traders and professional traders in the Forex market. Utilizing advanced algorithms and up-to-date market analysis,   TickAll         helps you make the best trading decisions. Our trading robot stands out from the rest due to its unique feature - the ability t
FREE
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
ErusFX 1 Percent Hunter
Erwin Rustandi
Experts
Expert Advisor Description ErusFX 1 Percent Hunter is a simple expert advisor based on stochastic oscillator that will collect sell and buy positions until the profit condition is reached by 1%. Pairs recommendation : EURUSD TimeFrames : H4 Please backtest various variations of the EA settings to get the result that suits your desired Setting Description Volume =====>>>>> Set Lot from balance, example balance 1.000, volume 100 than lot is 0.01, example balance 1.000, volume 300 than lot is 0.0
GuardianTrader Bot
Pedram Feizmirza
Experts
Guardian Trader é um Expert Advisor avançado de acompanhamento de tendência, projetado para identificar as primeiras oportunidades de retração em mercados em tendência. Construído em torno de um sistema profissional de gerenciamento de capital, ele oferece crescimento sustentável, resultados consistentes e proteção robusta ao seu capital de investimento. Entradas precisas na tendência O Guardian Trader identifica as tendências do mercado e executa operações apenas nos pontos de pullback mais oti
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experts
Explosive Breakout Hunter é um Expert Advisor (EA) projetado para maximizar os lucros ao capturar rompimentos fortes no mercado. Com uma taxa de acerto de aproximadamente 50% e apenas algumas operações por mês, este EA prioriza qualidade sobre quantidade. Ele espera pacientemente pelas melhores oportunidades, acumulando lucros significativos de forma consistente. Você pode verificar os resultados dos testes retrospectivos através de capturas de tela para avaliar o potencial de lucro. Além disso,
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Mais do autor
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Experts
CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA Manual e arquivos de configuração : Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço : O preço aumenta com base no número de cópias vendidas Cópias disponíveis : 5 Análise de Instantâneos com IA: Uma Inovação no Mercado O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação, capturando e processando instantâneos detalhados das condições
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experts
CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA Manual e arquivos de configuração : Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço : O preço aumenta com base no número de cópias vendidas Cópias disponíveis : 5 Análise de Instantâneos com IA: Uma Inovação no Mercado O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação, capturando e processando instantâneos detalhados das condições
Filtro:
נחמן דוידוביץ
46
נחמן דוידוביץ 2025.12.23 21:15 
 

I've been using this robot since they removed the GPT and it only makes profits, just like in the test. Many thanks to the developer. Keep it up.👍😘😎

Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:33 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

miko nata
214
miko nata 2025.12.01 21:45 
 

The latest version V4.8 & 4.9 is very good, I am very appreciate it, thank you

Madok33
163
Madok33 2025.10.18 20:50 
 

no connecting 4.90

Chen Nina
82
Chen Nina 2025.09.05 14:05 
 

The latest version currently has a very high profit accuracy rate

Krzyhs
192
Krzyhs 2025.07.08 15:31 
 

Wasted money

Dai Zhong Fu
169
Dai Zhong Fu 2025.06.09 04:33 
 

Why haven’t opened anay position? the EA ;It's been almost 2 weeks，I Spend money to buy。

Mr Aleksandar Aleksandrov
484
Mr Aleksandar Aleksandrov 2025.05.24 09:42 
 

No work !!!

Shu Ting Xu
443
Shu Ting Xu 2025.05.08 11:15 
 

This EA is a complete fraud. After purchasing, it destroyed two of my accounts (one large, one small) due to its reckless, gambler-like trading behavior. The latest "updated" version (4.70, 2025.04.21) is completely broken, showing constant "Connection Error" and "AI GPT Unavailable" messages. The seller does NOT provide real support—just copy-pasted replies like "Restart EA, add URL" with no actual fix. The backtests are manipulated (showing fake 100% profits), but in reality, this EA loses money and crashes accounts. DO NOT WASTE YOUR MONEY. No refunds, no working product, just lies and losses. A total scam.

karaenes1
39
karaenes1 2025.04.04 22:34 
 

nicht reinfallen! Diese/r Frau/Mann ist nur auf Profit ausgelegt. Und zwar nicht über die Benutzung des EA's sondern über die Profite durch uns! Verkauft ein EA welches kompletter SCAM ist und hat dazu noch kurz vor dem ragequit schnell die Beschreibung angepasst und alles was mit ChatGPT zu tun hat entfernt und daraufhin ChatGPT auch noch im EA deaktiviert hat. Gegen solche Leute muss MQL etwas unternehmen und nicht einfach jeden erlauben einen EA zu veröffentlichen. Es sollte außerdem der Sourcecode von jedem EA geprüft werden, ob die Backtest's manipuliert worden sind!

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:38 
 

SCAM !!!

Michal
106
Michal 2025.03.08 20:56 
 

I tried to defend the creator of this EA. I hoped that corrections would be implemented when it turned out that EA working with AI is useless. It is true that it sometimes opens profitable transactions but one SL and after profits. The creator stopped even reading messages, not to mention replying to them. I think EA will be doomed to failure and will not be updated. I will change my opinion when EA gets a solid correction and it will become profitable

fer9808
71
fer9808 2025.02.27 05:59 
 

My account is burn by many SL.

Erick LeFou
84
Erick LeFou 2025.02.20 15:08 
 

low numbers of trades before it broke. all new 5 stars telling AI is good is fake since AI is currently broken even devs said to switch AI off.is it worth the price? nop . will switch my reviews if there is an update fixing the issues

Amr Gomaa Saleh Husain
513
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.02.20 04:28 
 

I won’t deny that I made some money with this bot at first, but over time, I felt it wasn’t safe for long-term use. I’m glad I removed it from my main account before hitting the stop-loss. After that, I noticed its performance declined.

Christian_M
250
Christian_M 2025.02.19 11:31 
 

At first I was excited. I won seven times in a row. Now the losses are too big for me and I'm turning it off. Two losses in a row eat up all my winnings... Won 7 times, lost twice. Account balance: -2800€. What a pity

Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali
249
Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali 2025.02.18 09:08 
 

Don’t buy this ea it is very bad ea don’t loss your money

Alex W.
60
Alex W. 2025.02.17 17:12 
 

I purchased the CyNera EA on February 3, 2025, expecting a state-of-the-art AI-powered trading algorithm that would deliver outstanding performance, as advertised. Unfortunately, the reality is completely different. 🔴 Main Issues: Hardly any trades: The EA often remains inactive for days, even when there is sufficient market movement. AI does not work: The so-called AI strategy seems to be non-functional. There are no noticeable adjustments or reactions to market changes. Suggested settings do not improve performance: Even after using the max trades setfile and trying different optimizations, the results remain disappointing. Support only provides generic responses: Instead of offering a real solution, they just suggest adjusting settings or using different setfiles. 💡 Conclusion: This EA does not deliver what it promises. The highly praised AI is non-functional, and the algorithm does not show any convincing trading strategy. If you are looking for a reliable and profitable EA, better alternatives are available. I cannot recommend this product! ❌

Veravat Jintanakun
43
Veravat Jintanakun 2025.02.13 10:55 
 

It's all a scam! I have never made a profit from it since I bought it three months ago. I have lost more money from losses than I have gained in profits. I set everything according to the manufacturer’s instructions, but I saw no results.

The testing is deceptive—during the test, trades are opened, and no matter how you adjust or set the risk level (high or low), the orders are always placed in the same way. Every time the manufacturer updates it, the lost orders disappear.

This is the worst EA ever—completely ineffective and unusable in real trading. I have never made a single profit since purchasing it, and I have lost more money than I gained. I want a refund and to get this useless EA away from me. It is nothing but garbage in the trading community. Beware!

So What
41
So What 2025.02.11 15:16 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

12345
Responder ao comentário