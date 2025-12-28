IntraScalperEA

IntraScalper EA (Zurzeit zwei eingebaute Differenzstrategien)

IntraScalper EA ist ein professioneller EA für den Handel auf Basis von berechneten Niveaus. Zu Beginn eines jeden neuen Handelstages führt der EA eine neue Marktberechnung durch, um wichtige Handelsniveaus zu identifizieren, die den ganzen Tag über gültig bleiben.

Diese Version verwendet zwei eingebaute separate Strategien und einen festen Stop-Loss (SL) -Mechanismus und aktiviert nur das primäre Entscheidungslevel für präzise Einstiege.

Mindestguthaben/erforderliches Kapital: $150 für eine Strategie mit fester Losgröße 0,01.

Auto Lot Size ist speziell für mäßige/hohe Risiken oder Erträge konzipiert.

Auch in dieser Version können Händler das Rentabilitätspotenzial verbessern, indem sie den SL- und Ausführungsansatz des EAs an das aktuelle Marktverhalten anpassen.

⚙️ Empfohlene Einstellungen: Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)