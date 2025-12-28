IntraScalperEA

IntraScalper EA (Zurzeit zwei eingebaute Differenzstrategien)

IntraScalper EA ist ein professioneller EA für den Handel auf Basis von berechneten Niveaus. Zu Beginn eines jeden neuen Handelstages führt der EA eine neue Marktberechnung durch, um wichtige Handelsniveaus zu identifizieren, die den ganzen Tag über gültig bleiben.

Diese Version verwendet zwei eingebaute separate Strategien und einen festen Stop-Loss (SL) -Mechanismus und aktiviert nur das primäre Entscheidungslevel für präzise Einstiege.

Mindestguthaben/erforderliches Kapital: $150 für eine Strategie mit fester Losgröße 0,01.

Auto Lot Size ist speziell für mäßige/hohe Risiken oder Erträge konzipiert.

Auch in dieser Version können Händler das Rentabilitätspotenzial verbessern, indem sie den SL- und Ausführungsansatz des EAs an das aktuelle Marktverhalten anpassen.

⚙️ Empfohlene Einstellungen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)

⚠️ Wichtiger Hinweis:

  • Dieser EA wurde speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt und optimiert.

  • Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren - die Ergebnisse hängen vollständig von der Marktvolatilität, der Liquidität und dem Risikomanagement des Benutzers ab.

  • Es wird dringend empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu testen und zu optimieren, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.


Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Monk-Strategie, eine solide und sehr stabile langfristige Strategie. Meine Strategie hat sichere und langfristige Einstiegsmuster, sie konsultiert ständig die Nachrichten und Festivals, die während des Live-Marktes stattfinden, sie bietet maximalen Risikoschutz sowie eine langfristige Wiederherstellung eines Netzes, sie verfügt über verschiedene intelligente interne Methoden , wo es in einem Chart-Setup konfiguriert werden kann, um eine komfortable adaptive Konfiguration für die KI von 1 einzig
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experten
Quantum Pro Gold Scalper ist Ihre Elite-KI-Engine für XAUUSD auf dem H4-Zeitrahmen - gebaut, um nur die hochwertigsten Bewegungen auf Gold mit rücksichtsloser Disziplin und messerscharfer Risikokontrolle zu jagen. VERWENDEN SIE ES NUR 30MIN ODER 4H ZEITRAHMEN AUF GOLD VERWENDEN SIE DAS SET IM KOMMENTARBEREICH FÜR DAS BESTE ERGEBNIS! Treffen Sie Quantum Pro - den Goldspezialisten Hallo, Trader! Quantum Pro Gold Scalper ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für GOLD
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der EMAGap Trader Robot macht kurzfristige Trades auf dem 1min Zeitrahmen und sucht nach kleinen Marktschwankungen im Instrument: Mini-Index (B3), verwendet neue Handelstechnologie, die Ergebnisse auf Intraday sind unglaublich. Exklusive Version für die Instrumente WIN$ und IND$ (B3 Mini-Index). Verwendete Strategie: gleitender Durchschnitt und Volatilität. Anfangslot: Mini-Index Version, ab 1 Lot. Version Bra50, ab 0,05 Mini-Lots. Einstellbarer StopLoss und Take Profit. Risikomanagement: (%)
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
Evogue
Habeeb Babatunde Bello
Experten
BITTE LESEN SIE DIE EINFÜHRUNG UND DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN EA TESTEN UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DAS SETFILE NUR FÜR GOLD HERUNTERLADEN. Einführung in EVOGUE EA: Revolutionierung des Goldhandels mit Orderflow, Marktstruktur und Preisaktion In der schnelllebigen Welt des Devisen- und Rohstoffhandels, in der Volatilität an erster Stelle steht, ist die Suche nach einem zuverlässigen Expert Advisor (EA), der beständige Gewinne liefert, ohne Ihr Kapital unnötigen R
GoldZ AI MT5
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik des asiatischen Schlu
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader! Ich präsentiere den alten Gott meine "ANUK"-Strategie, es ist eine intelligente Strategie mit 3 Arten von eingebauten Strategien (Sie können diese innerhalb ihrer Optionen wählen), es ist entworfen, um den Handel zu betreten, wo es einen starken Trend oder einen Markt Break erkennt, hat es einen eingebauten Algorithmus, um Positionen zu erholen und schnell zu verlassen, kann es konfiguriert werden, um in einigen Sitzungen zu arbeiten, wie der Händler bevorzugt, es hat auch eine g
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experten
Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend. Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden. Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen. Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY. Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern. Willko
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experten
Oneiroi handelt hart mit überverkauften und überkauften Bedingungen. Auf M15 können Sie eine sehr hohe Trefferquote erzielen. Das System handelt nicht viel, weil die Erfüllung der drei Bedingungen ziemlich schwer ist. Es funktioniert mit jedem Paar und jedem Broker, aber einige sind besser als andere. Der EA funktioniert auch auf kleinen Konten, aber ich würde dringend empfehlen, ein 100kcent-Konto zu verwenden. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, viel profitabler und viel stressfreier zu sei
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
Aether Loom MT5
Fahril Zainal Arifin
Experten
Aether Loom Limitierte Zeitangebot:  Kopien verbleiben zu 599 USD: ( 4 /5) ,  Nächster Preis:   735. Geschenk :   Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um ein kostenloses EA zu beanspruchen. Test auf Live? :  Kontaktieren Sie mich für eine demo-bereite Evaluierungsversion. Einstellungsdatei: Für ordnungsgemäße Backtests senden Sie mir eine PN, damit ich Ihnen die für Backtesting vorbereitete Einstellungsdatei (.ini) senden kann. Telegram   :   Schreiben Sie uns nach Ihrem Kauf, um Zugang zu unse
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
Experten
Beschreibung des Produkts Sind Sie bereit, eines der dynamischsten Instrumente der Welt zu beherrschen? Hören Sie auf, die Richtung des Goldmarktes zu erraten und beginnen Sie mit Azaha Pattern Breakout auf der Grundlage bestätigter Preismuster zu handeln. Azaha Pattern Breakout wurde speziell für den modernen Händler entwickelt und ist ein erstklassiger Expert Advisor (EA), der eine disziplinierte und objektive Breakout-Handelsstrategie automatisiert. Er ermöglicht es Ihnen, Chancen auf dem
Libim
Tai Fung Pontus To
Experten
Libim - Breakout-Handelsroboter für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Vorteile des Breakout-Handels mit Libim , einem innovativen Forex-Handelsroboter für die MetaTrader 5-Plattform. Libim ist darauf spezialisiert, Ausbruchsgelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, damit Sie keine potenzielle Marktbewegung verpassen. Ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Libim bietet eine zuverlässige, automatisierte Lösung, um Ihre Handelsleistung zu verbessern. Hauptmerkmale: Ausbruchshandelss
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Rebote en Bandas
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experten
In diesem Produkt wird eine Handelsstrategie mit einem der auf dem Markt gebräuchlichen Indikatoren verwendet, und zwar in Verbindung mit einer soliden Markterfahrung, bei der die mögliche Trendänderung aufgrund der Berührung der Bollinger-Bänder beobachtet wird. Die Kerzen müssen sich ihrerseits so verhalten, dass man versteht, dass sich der Trend aufgrund ihrer Zusammensetzung ändern wird. Andererseits müssen der Take Profit und der Stop Loss nicht positioniert werden, da der Algorithmus so ko
AI Neuro
Peter Robert Grange
4.75 (16)
Experten
AI Neuro Dynamics EA Adaptives Signal-Architektur-System für XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics ist weit mehr als ein gewöhnlicher Expert Advisor – es handelt sich um ein modulares kognitives Handelssystem , das speziell für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Es ist präzise, anpassungsfähig und auf hohe Marktvolatilität ausgelegt. Dabei erfüllt es vollständig die strengen Risikound Performanceanforderungen von Prop-Firmen . Angetrieben von einer firmeneigenen neuro-quantenbasierten Entscheidungsarchit
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PowerPro Volatility: eine automatisierte Präzision zu Ihren Diensten Sind Sie bereit, Ihren Ansatz für den Handel mit synthetischen Indizes zu verändern? Wir stellen Ihnen PowerPro Volatility vor, die ultimative Lösung für alle, die ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig ihren Aufwand minimieren wollen. Dank Dank fortschrittlicher Automatisierung und Spitzentechnologie ist dieser Handelsroboter so konzipiert, dass er außergewöhnliche Leistungen ohne jeglic
GuardianTrader Bot
Pedram Feizmirza
Experten
Guardian Trader ist ein fortschrittlicher, trendfolgender Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die frühesten Korrekturmöglichkeiten in trendmärkten zu erkennen. Aufgebaut um ein professionelles Money-Management-System, liefert er nachhaltiges Wachstum, konsistente Ergebnisse und robusten Schutz Ihres Trading-Kapitals. Präzise Trend-Einstiege Guardian Trader identifiziert Markttrends und führt Trades nur an den optimalsten Pullback-Punkten aus – für maximale Genauigkeit und minimierte unnötig
Primal Ruby FP
Ng Chu En
Experten
<<Primal Ruby FP - Der Gipfel des Mean Reversion Trading auf XAUUSD>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Wo Quantitative Präzision auf zeitloses Marktverhalten trifft Gold (XAUUSD) hat schon immer den Ruf gehabt, sowohl der sichere Hafen der globalen Finanzwelt als auch eines der volatilsten Handelsinstrumente der modernen Märkte zu sein. Inmitten dieser Volatilität erweist sich der Primal Ruby FP Expert Advisor (EA) als eine seltene Innovation: ein völl
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experten
Trang Holding EA - Verwenden Sie die Trendlinie von H4, um die Kauf-/Verkaufszone zu bestätigen, dann öffnen Sie den ersten Eintrag, wenn die Kerze ausbricht - Halten Sie den Gewinn mit Trailing Stop. Wir haben 2 Optionen: + geringes Risiko; halten Sie nur 3 (füllen Sie die Anzahl, die Sie wollen) Trades, schließen Sie einen Teil der Combo, wenn die Märkte sich negativ bewegen + hohes Risiko: alle Trades der Kombo bis zum TP der Kombo halten - Ich mag die Hochrisiko-Option mit maximalem Autolot
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experten
Gold Precision Trader - Der XAUUSD-Vorteil ohne Indikatoren Handeln Sie mit Gold wie ein Profi - ohne sich auf nachlaufende Indikatoren oder verwirrende Signale zu verlassen. Dieses System wurde für eine schnelle Ausführung, hochwahrscheinliche Einstiege und mechanische Konsistenz entwickelt. Es eliminiert Rauschen und lässt Sie mit echter Struktur handeln, 1-3 Trades täglich. Was es anders macht Speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt Handelt nur bei klaren, hochwahrscheinlichen Setups Kon
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experten
PROFESSIONELLES ALGORITHMISCHES HANDELSSYSTEM ÜBERBLICK CRT ADVANCED ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das auf der Analyse japanischer Candlestick-Formationen basiert. Es wurde speziell für Devisen-, Index- und Rohstoffmärkte entwickelt und implementiert eine systematische Methodik, die reine Preisaktion mit fortschrittlichem Risikomanagement kombiniert. Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, ich werde Ihnen kostenlose Sets und Unterstützung schicken. Ich danke Ihnen.
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Weitere Produkte dieses Autors
IntraScalpermt4
Mangesh Popat Ubale
Indikatoren
Der IntraScalpermt4-Indikator ist eine fortschrittliche, dynamische Level-Strategie, die auf bewährten Price-Action-Prinzipien basiert. Zu Beginn jeder Handelssitzung berechnet er automatisch das entscheidende Golden Level - einen Schlüsselpunkt, der Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit anzeigt. Die obere blaue Linie signalisiert eine bestätigte Short-Bewegung in Richtung der gepunkteten Linien, während die gleiche Logik für Abwärtstrends gilt. Jede gepunktete Linie wird einmal pro
IntraScalper
Mangesh Popat Ubale
Indikatoren
IntraScalper ist eine fortschrittliche, dynamische Level-Strategie, die auf bewährten Preisaktionsprinzipien basiert. Zu Beginn einer jeden Handelssitzung wird automatisch das entscheidende Golden Level berechnet - ein Schlüsselpunkt, der Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit anzeigt. Die obere blaue Linie signalisiert eine bestätigte Short-Bewegung in Richtung der gepunkteten Linien, während die gleiche Logik für Abwärtstrends gilt. Jede gepunktete Linie wird einmal pro Tag gezeichn
