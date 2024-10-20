CyNera MT5

CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии

Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора

Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золотом. Передовые стратегии и технологии CyNera направлены на помощь как опытным трейдерам, так и новичкам в преодолении уникальных вызовов и возможностей, которые представляет торговля золотом. С CyNera у вас есть надежное решение, адаптированное к тонкостям золотого рынка. CyNera сочетает адаптивные интеллектуальные стратегии с продвинутыми функциями, такими как анализ на нескольких временных интервалах, автоматические корректировки торговли и точное управление рисками. Такая адаптивность делает CyNera универсальным инструментом, способным реагировать на быстрые изменения на рынке, обеспечивая при этом долгосрочную защиту капитала.


Символ XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм M30
 
Капитал мин. 100$
Брокер любой брокер
Тип счета любой, предпочтительно с низким спредом
Кредитное плечо от1:20
VPS предпочтительно, но не обязательно, можно и MQL VPS


Основная сила CyNera

Современные стратегии на основе искусственного интеллекта

В основе CyNera лежит мощное сочетание технологий нейронных сетей, направленных на улучшение процесса принятия решений и прогнозирования. Система использует нейроэволюционные сети, которые совершенствуют стратегии торговли на основе обучения, ориентированного на результаты. Этот подход позволяет CyNera динамически адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, оптимизируя как управление рисками, так и выполнение торговых операций. Кроме того, CyNera интегрирует эхо-сетевые нейронные сети (ESN), которые могут обрабатывать большие объемы исторических данных, обнаруживая шаблоны и прогнозируя будущие изменения цен с высокой точностью. Эти рекуррентные нейронные сети специализируются на прогнозировании временных рядов, что гарантирует, что CyNera сможет захватывать и реагировать на важные рыночные сигналы в реальном времени.


Продвинутые сети трансформеров для рыночного анализа

CyNera также включает в себя сети трансформеров, которые произвели революцию в обработке естественного языка, но одинаково мощны, когда применяются к финансовым рынкам. Эти сети помогают CyNera анализировать рыночные настроения на основе новостей, отчетов и экономических событий, предоставляя более глубокое понимание того, как внешние факторы могут влиять на цены на золото. Это добавляет критический слой контекстного понимания в торговые решения CyNera.


Генеративно-состязательные сети (GAN) для риск-сценариев

Для дальнейшего повышения своей устойчивости CyNera использует генеративно-состязательные сети (GAN), которые моделируют различные рыночные условия, включая редкие и экстремальные сценарии. Проведение этих симуляций позволяет CyNera протестировать свои стратегии на устойчивость и настроить их таким образом, чтобы противостоять непредсказуемым рыночным событиям, обеспечивая стабильную производительность даже в условиях турбулентности.


Гибкие стратегии для различных рыночных условий

Будь то рынок, переживающий волатильные фазы или периоды консолидации, CyNera легко адаптируется. Она использует стратегии прорыва для захвата ключевых ценовых движений, методы отката во время коррекций и стратегии следования за трендом для извлечения выгоды из долгосрочных рыночных трендов. Эта комбинация позволяет CyNera эффективно использовать широкий спектр рыночных условий.


Интеллектуальное управление рисками

Для защиты вашего капитала CyNera интегрирует надежную систему управления рисками. Она использует фиксированные приказы Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP), а также трейлинг-стопы для фиксации прибыли, когда сделки движутся в выгодном направлении. Избегая рискованных методов, таких как Мартингейл, CyNera приоритизирует стабильность и безопасность, обеспечивая контролируемый подход к торговле.


Динамическое регулирование частоты сделок

Одной из ключевых особенностей CyNera является её способность регулировать частоту сделок в зависимости от волатильности рынка. В периоды высокой волатильности CyNera увеличивает количество сделок, чтобы воспользоваться быстрыми движениями, а в более спокойные фазы снижает торговую активность, концентрируясь только на самых перспективных возможностях. Эта адаптивность гарантирует, что экспертный советник работает оптимально без необходимости постоянного контроля.


Доказанная эффективность благодаря обширному тестированию

С более чем десятилетием бэктестинга, основанного на реалистичных рыночных симуляциях, CyNera продемонстрировала свою устойчивость и прибыльность даже в сложных рыночных условиях. Экспертный советник показал стабильный рост с контролируемыми просадками, доказав свою стабильность на различных брокерских данных и в условиях рыночной волатильности, таких как экономические кризисы.


Удобство использования и настраиваемость

Стандартные настройки CyNera оптимизированы для простоты использования, что делает её доступной даже для начинающих. Однако опытные трейдеры могут настроить такие параметры, как частота торговли и уровень риска. Полное руководство пользователя и команда поддержки помогают вам максимально использовать потенциал CyNera с минимальными трудностями.

CyNera — это не просто торговый инструмент, а надёжный партнёр в торговле золотом. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в алгоритмической торговле, CyNera предлагает индивидуальное, гибкое решение, сочетающее точность и долгосрочную защиту капитала. Интегрируя передовой анализ и проверенные стратегии, CyNera помогает вам воспользоваться прибыльными возможностями и ориентироваться в сложностях золотого рынка.

Сделайте следующий шаг в вашем торговом путешествии, интегрировав CyNera в свой портфель, и откройте новый уровень точности, безопасности и эффективности в торговле золотом.


Отзывы 91
נחמן דוידוביץ
46
נחמן דוידוביץ 2025.12.23 21:15 
 

I've been using this robot since they removed the GPT and it only makes profits, just like in the test. Many thanks to the developer. Keep it up.👍😘😎

Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:33 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

miko nata
214
miko nata 2025.12.01 21:45 
 

The latest version V4.8 & 4.9 is very good, I am very appreciate it, thank you

נחמן דוידוביץ
46
נחמן דוידוביץ 2025.12.23 21:15 
 

I've been using this robot since they removed the GPT and it only makes profits, just like in the test. Many thanks to the developer. Keep it up.👍😘😎

Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:33 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

miko nata
214
miko nata 2025.12.01 21:45 
 

The latest version V4.8 & 4.9 is very good, I am very appreciate it, thank you

Madok33
162
Madok33 2025.10.18 20:50 
 

no connecting 4.90

Chen Nina
82
Chen Nina 2025.09.05 14:05 
 

The latest version currently has a very high profit accuracy rate

Krzyhs
192
Krzyhs 2025.07.08 15:31 
 

Wasted money

Dai Zhong Fu
169
Dai Zhong Fu 2025.06.09 04:33 
 

Why haven’t opened anay position? the EA ;It's been almost 2 weeks，I Spend money to buy。

Mr Aleksandar Aleksandrov
484
Mr Aleksandar Aleksandrov 2025.05.24 09:42 
 

No work !!!

Shu Ting Xu
443
Shu Ting Xu 2025.05.08 11:15 
 

This EA is a complete fraud. After purchasing, it destroyed two of my accounts (one large, one small) due to its reckless, gambler-like trading behavior. The latest "updated" version (4.70, 2025.04.21) is completely broken, showing constant "Connection Error" and "AI GPT Unavailable" messages. The seller does NOT provide real support—just copy-pasted replies like "Restart EA, add URL" with no actual fix. The backtests are manipulated (showing fake 100% profits), but in reality, this EA loses money and crashes accounts. DO NOT WASTE YOUR MONEY. No refunds, no working product, just lies and losses. A total scam.

karaenes1
39
karaenes1 2025.04.04 22:34 
 

nicht reinfallen! Diese/r Frau/Mann ist nur auf Profit ausgelegt. Und zwar nicht über die Benutzung des EA's sondern über die Profite durch uns! Verkauft ein EA welches kompletter SCAM ist und hat dazu noch kurz vor dem ragequit schnell die Beschreibung angepasst und alles was mit ChatGPT zu tun hat entfernt und daraufhin ChatGPT auch noch im EA deaktiviert hat. Gegen solche Leute muss MQL etwas unternehmen und nicht einfach jeden erlauben einen EA zu veröffentlichen. Es sollte außerdem der Sourcecode von jedem EA geprüft werden, ob die Backtest's manipuliert worden sind!

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:38 
 

SCAM !!!

Michal
106
Michal 2025.03.08 20:56 
 

I tried to defend the creator of this EA. I hoped that corrections would be implemented when it turned out that EA working with AI is useless. It is true that it sometimes opens profitable transactions but one SL and after profits. The creator stopped even reading messages, not to mention replying to them. I think EA will be doomed to failure and will not be updated. I will change my opinion when EA gets a solid correction and it will become profitable

fer9808
71
fer9808 2025.02.27 05:59 
 

My account is burn by many SL.

Erick LeFou
84
Erick LeFou 2025.02.20 15:08 
 

low numbers of trades before it broke. all new 5 stars telling AI is good is fake since AI is currently broken even devs said to switch AI off.is it worth the price? nop . will switch my reviews if there is an update fixing the issues

Amr Gomaa Saleh Husain
513
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.02.20 04:28 
 

I won’t deny that I made some money with this bot at first, but over time, I felt it wasn’t safe for long-term use. I’m glad I removed it from my main account before hitting the stop-loss. After that, I noticed its performance declined.

Christian_M
250
Christian_M 2025.02.19 11:31 
 

At first I was excited. I won seven times in a row. Now the losses are too big for me and I'm turning it off. Two losses in a row eat up all my winnings... Won 7 times, lost twice. Account balance: -2800€. What a pity

Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali
249
Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali 2025.02.18 09:08 
 

Don’t buy this ea it is very bad ea don’t loss your money

Alex W.
60
Alex W. 2025.02.17 17:12 
 

I purchased the CyNera EA on February 3, 2025, expecting a state-of-the-art AI-powered trading algorithm that would deliver outstanding performance, as advertised. Unfortunately, the reality is completely different. 🔴 Main Issues: Hardly any trades: The EA often remains inactive for days, even when there is sufficient market movement. AI does not work: The so-called AI strategy seems to be non-functional. There are no noticeable adjustments or reactions to market changes. Suggested settings do not improve performance: Even after using the max trades setfile and trying different optimizations, the results remain disappointing. Support only provides generic responses: Instead of offering a real solution, they just suggest adjusting settings or using different setfiles. 💡 Conclusion: This EA does not deliver what it promises. The highly praised AI is non-functional, and the algorithm does not show any convincing trading strategy. If you are looking for a reliable and profitable EA, better alternatives are available. I cannot recommend this product! ❌

Veravat Jintanakun
43
Veravat Jintanakun 2025.02.13 10:55 
 

It's all a scam! I have never made a profit from it since I bought it three months ago. I have lost more money from losses than I have gained in profits. I set everything according to the manufacturer’s instructions, but I saw no results.

The testing is deceptive—during the test, trades are opened, and no matter how you adjust or set the risk level (high or low), the orders are always placed in the same way. Every time the manufacturer updates it, the lost orders disappear.

This is the worst EA ever—completely ineffective and unusable in real trading. I have never made a single profit since purchasing it, and I have lost more money than I gained. I want a refund and to get this useless EA away from me. It is nothing but garbage in the trading community. Beware!

So What
41
So What 2025.02.11 15:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

