The Infinity EA MT4

3.73

ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술

Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다.

특징

  • Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다.
  • EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다.
  • Infinity EA는 머신 러닝을 사용하여 시장 데이터로부터 지속적으로 학습합니다.
  • Infinity EA의 핵심은 위험 관리로, 자본을 보호하고 수익을 확보하는 고정 손절매 및 이익 실현 설정과 같은 기능이 있습니다.
  • EA는 또한 고품질 거래 진입 항목을 식별하기 위해 고급 캔들스틱 분석을 수행합니다.
  • Infinity EA는 소품 회사와 완벽히 호환됩니다.

프로모션 가격: 5개 구매 시 $499 | 다음 가격: $699 | 최종 가격: $2999

추천사항

  • 초기 자본금: $700.
  • 기간: 임의.
  • 추천 통화 쌍: XAUUSD(금)와 GBPUSD.
  • 브로커: Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets 등 스프레드가 낮은 추천 브로커
  • VPS: 중단 없는 거래를 위해서는 VPS를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 설정: 사용 편의성을 위해 사전 최적화됨—추가 설정이 필요 없음. 간단히 플러그 앤 플레이.

개발자에 대하여

외환 및 금 거래에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 저는 모든 레벨의 거래자를 위한 거래 프로세스를 자동화하는 전문가 자문가를 개발하는 데 전념해 왔습니다. 저의 목표는 효율적이고 안전하며 지속적으로 수익성이 있는 거래 솔루션을 만드는 것입니다.

위험 경고 - 외환 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. Infinity EA의 과거 실적은 미래 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 손실을 감당할 수 있는 금액으로만 거래하십시오.

리뷰 30
A T
48
A T 2025.11.07 11:17 
 

eccellente venditore sempre disponibile su telegram . Ho l Ea da poco ma ha già chiuso qualche operazione in profitto

jonasdemeuleneire
79
jonasdemeuleneire 2025.10.24 19:43 
 

i have been usung the ea for 6months now and i really like the performence of it. For now it runs on demo, but i start with live account soon. The latest updates zre pretty good. if you have questions or problems, the owner answer pretty fast so i can not complain.

jblanco360
82
jblanco360 2025.10.23 03:57 
 

Ive been using Infinity EA for a while now and its one of my favorites EA for gold. It has a high success rate and support when needed. Depending on your account settings, you will need to message the author to get the recommended setting for your balance and margin.

Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Forex Oscars PRO EA
Oskars Paeglis
Experts
Forex Oscar's PRO EA   is the advanced mathematics algorithms  system  with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points and required amount of the rate in any market situation. This system is focused on a  long-term  stable growth. It is a professional tool developed by me. I have done very big mathematical calculations and I have found the right formula to trade in the Forex market. It takes a lot of work and time to achieve the best results.Nothing fancy here only
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
TPS Bengal Tiger
Gopal Goswami
Experts
Introducing TPS Bengal Tiger EA: Unleash the Fierce Power of the Market Roar into the world of forex trading with the TPS Bengal Tiger EA, your ultimate companion for conquering the financial markets. Just like the majestic Bengal Tiger, this expert advisor is designed to prowl the trading landscape with precision and strength. Ferocious Performance: TPS Bengal Tiger EA combines cutting-edge algorithms with a predator's instinct, swiftly navigating the volatile forex terrain to seize profit o
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
Experts
Live Signal (Real Trading Data)  https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 Live Signal (Real Trading Data) ： https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA Smart Trend and Range EA is an automated trading program designed to operate based on market structure analysis under different market conditions. The EA analyzes price behavior and market structure to apply different trading logic in trending markets and ranging markets. It does not use martingale, grid, averaging, or recover
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experts
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
이 마틴 시스템에 작업 일반 고문이다. 장소 주문 평균 가격의 교차점에 따라. 여기서는 두 번째 및 후속 주문의 개봉 후 이익을 가진 종가,예를 들어, 판매는 포인트로 측정되며 계산되지 않습니다. 즉,전략 테스터의 전문가 고문을 직접 실행해야 합니다 그리고 특정 통화 쌍 등에 대한 설정을 올바르게 준비하십시오. 당신께 드린 자산에 대하여 브로커. extern double Lots       = 0.20 ;-이 첫 번째 구매 및 판매 주문이 열립니다 많은 가격입니다. extern int TakeProfit    = 400 ;-이 주문이 이익으로 마감되는 포인트의 가격입니다. extern int TPB           = 300 ;-이 두 개 이상의 주문의 종가가 될 것입니다 포인트의 가격입니다 구매 주문에 대한 이익. extern int TPS           = 400 ;-이 두 개 이상의 주문의 종가가 될 것입니다 포인트의 가격입니다 판매 주문에 대한 이익. extern int
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Rebatron
Agus Santoso
Experts
MQL5 블로그: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – 저변동성 멀티페어 전략을 위한 삼각 헤지 EA Rebatron은 세 가지 주요 통화쌍(예: EURUSD – GBPUSD – EURGBP)에 대해 삼각 헤지 방식을 활용하는 완전 자동화된 전문가 자문(EA)입니다. EURUSD – GBPUSD – EURGBP Rebatron은 이러한 통화쌍에 대해 동기화된 포지션을 오픈함으로써 자체 균형 삼각형을 형성하여 전체 노출을 줄이고 변동성 손실률을 최소화합니다. 전략 개요: Rebatron은 시장 방향에 의존하지 않습니다. 대신, 세 통화쌍 간의 상관관계를 활용하여 균형을 유지합니다. 즉, 한 통화쌍이 움직이면 다른 통화쌍들이 그 영
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experts
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
A T
48
A T 2025.11.07 11:17 
 

eccellente venditore sempre disponibile su telegram . Ho l Ea da poco ma ha già chiuso qualche operazione in profitto

jonasdemeuleneire
79
jonasdemeuleneire 2025.10.24 19:43 
 

i have been usung the ea for 6months now and i really like the performence of it. For now it runs on demo, but i start with live account soon. The latest updates zre pretty good. if you have questions or problems, the owner answer pretty fast so i can not complain.

jblanco360
82
jblanco360 2025.10.23 03:57 
 

Ive been using Infinity EA for a while now and its one of my favorites EA for gold. It has a high success rate and support when needed. Depending on your account settings, you will need to message the author to get the recommended setting for your balance and margin.

Nicat Bashirli
28
Nicat Bashirli 2025.10.16 00:48 
 

in first i was been angry for this guy , now i see im a real dump! but you made a so great powerful work of IT!!!! YOU ARE THE BEST SUPPORTER AND HELPER AND LIFE CHANGER !!!

BartKrab
39
BartKrab 2025.03.12 20:23 
 

I have been using the EA for a few weeks and I must say that the new Trendfilter has improved the EA a lot, very reliable entries. I use all 3 pairs, not every pair has trades every day but I guess I'd rather have less but good entries than more but less reliable entries. With the new Trendfilter I'd say it is a safe EA and higher risk settings aren't that risky.

Andy Teo
295
Andy Teo 2025.03.04 15:53 
 

After trading for close to a month, i have made 560 and have an outstanding unrealized loss at 850USD which are going to SL soon (it depends, i dont even know how the SL works. It does not show). You see it make multiple trades.. wins are usually small amounts. 1 SL loss will wipe out 20 small gains.

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.06.26 13:46
I want to assure you that the EA is working absolutely fine and doing an excellent job while generating consistent profits every month. Here is the proof of that : https://www.mql5.com/en/market/product/122482#!tab=comments&page=13&comment=57309648
eab7686Eric
30
eab7686Eric 2025.02.28 20:33 
 

Very safe, but effective ea. Better than any other ea I've tried.

golfnfx13
55
golfnfx13 2025.02.15 10:21 
 

I have been using this EA for about 2 months now so I figured its a good time to write my review on it. I am very impressed with this EA - I dropped it onto 4 accounts with $1000 in each account. It generates around $10 per account or 1% profits every day. It runs smooth and takes virtually no babysitting - the only thing I do is restart each account daily. The biggest drawdown I have seen is just over $50 or 5% per account. I use all the absolute lowest risk settings - as per the discussion I had with the developer. I can fully recommend this EA to anyone who is considering the purchase. Just be patient with profits.

winserlai
25
winserlai 2025.02.10 04:37 
 

Using this EA for several weeks, in the beginning, this EA works very slower and made a small profit. After contact with the seller, and under his suggestion, now this EA works smoothly. I am very appreciated the seller's assistance.

pangqiye
56
pangqiye 2025.02.05 20:33 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.02.06 09:25
Hello, this section is for reviews not for questions. and Hello, kindly update to version v1.36 and join the group to receive the important news and updates. And also go through the installation and features guide as well, set files are also available there, kindly download the set files and use them, it is very important to go through the installation and features guide, I have updated everything. Links : Channel Link : https://www.mql5.com/en/channels/au79goldea
Installation And Features Guide : https://www.mql5.com/en/blogs/post/759314
HawaiiTiger
110
HawaiiTiger 2025.02.05 08:42 
 

The EA uses a Grid/Martingale system. it adds up the trades at static intervals, there is no money management, you risk 100% of the account to get 1-2%. The money management is a false promise (only Martingale). Likewise, there is no analysis of the candlestick formations, the EA simply opens new trades at static intervals. In sideways phases, the EA works well, in trend phases, such as now in gold, you lose your account. My account is now with the default settings 90% in drawdown, just before the account explosion... Please do not buy this EA under any circumstances!

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.10.28 10:11
This review is completely false and misleading. Our EA does **not** use any Martingale or Grid system—each trade is opened independently with smart risk control and AI-driven decision-making. You can choose strict SL/TP or let the built-in AI manage everything automatically. It’s designed for consistent, safe performance in all market conditions, not high-risk gambling. Don’t take anyone’s word for it—simply **backtest it yourself** and see the real results. Most users are surprised by how stable and profitable it truly is.
Adam J.
223
Adam J. 2025.02.02 19:56 
 

Unfortunately, after almost a month of use according to the developer's recommendations, I have to consider the EA logic as very bad, not inaccurate, very bad. And the level of risk does not matter here, but the strategy itself. The EA earns from time to time but open positions exceed the profits by more than twice. You can see it even on the developer's live signal.. constant open positions at a floating big loss. Stay away from this EA, which buys very high, sells very low and creates a grid on top of that... I have not been able to get out of the sell position for 3 weeks. Waste of money. The author asked for a positive review after one week of running the EA and in return some additional bot and financial rewards... unfortunately I can't give a positive review.

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.10.28 10:14
Thank you for sharing your experience, but your statement contains several misunderstandings about how the EA actually works. The EA does not use any grid or Martingale logic — every trade is opened independently based on real-time market analysis and dynamic AI algorithms, not by stacking positions or chasing losses. If you experienced prolonged drawdown, it was likely due to market conditions or using overly aggressive settings, which can be easily adjusted. The EA includes strict Stop Loss, Take Profit, and smart exit logic that prevent uncontrolled exposure when configured correctly. Our verified backtests clearly show consistent performance when used as intended. Many users achieve steady, low-risk growth by letting the AI manage trades or by applying the recommended conservative settings. We always encourage traders to backtest and monitor live results before forming conclusions, the data speaks for itself. This EA is built for stability, transparency, and long-term results, not quick hype. Once properly tested, you’ll see why so many users trust it as a reliable, intelligent trading solution.
Mina Melad
63
Mina Melad 2025.02.02 07:39 
 

It is a FAKE !! I have been testing the EA for around 2 weeks now The EA during the back test never opened a buy and a sell at the same time; however, during the live trades it does. Negative return up to now. probably it is coded to view a good back testing so it convinces you to buy it. I do not recommend it at all !!!

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.10.28 10:19
This review is completely false and misleading. The EA never opens buy and sell trades at the same time, it strictly follows directional logic based on real market analysis and AI signals. Every trade is opened independently and always in one direction according to the detected trend or reversal setup. The claim that it behaves differently in live trading compared to backtesting is simply not true; both use the same internal logic and parameters. If this EA were fake, then how come my own results and those of many clients using my recommended personalized settings show consistent, real profits? The issue isn’t with the EA, but with improper use of risk or deviation from the recommended setup. Despite clear guidance and warnings against over-risking, some users still choose unsafe lot sizes or leverage settings, which naturally leads to poor results. When used as instructed, the EA performs exactly as designed, steady, transparent, and intelligent. I encourage anyone interested to backtest it or try it with the recommended settings and see the genuine performance for themselves.
Donwanz
263
Donwanz 2025.01.30 14:58 
 

Author promise a free Martini EA license if users give him 5 star. I don't think it's right to do so. It's misleading to others into buying something that truly doesn't work as it's mentioned. Using this EA for almost 4 weeks. It has higher drawdown and few dollars profits. The Author refused to admit that it's a Grid trading system. Currently holding on to 6 sell positions trades of gold. EA is taking 0.01 sell trade when price of gold is $25 against the trade. When testing this EA on backtest, it doesn't show that it is a Grid system and backtest has SL. I'm using the low risk settings.

https://www.mql5.com/en/signals/2285721 . Good to have this link. This will show how you continue to add funds just to avoid higher drawdown. Used to claim that your account only 5% drawdown..

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.01.30 15:14
I’d like to address the claims made in this review, as they are misleading and based on misunderstandings. First and foremost, Martini EA is not given in exchange for a 5-star review, it is simply a complementary bonus that comes with Infinity EA as part of the package. There are no conditions attached to it, and it is not used as an incentive for ratings. Secondly, Infinity EA works exactly as intended, but like any trading system, it requires patience and proper expectations. Those who are looking for quick riches or expect unrealistic gains without understanding the strategy will struggle with any EA. The claim that it "does not work" is simply false, and the verified live trading results prove otherwise. Here is the link to the live signal as proof: https://www.mql5.com/en/signals/2285721 .Additionally, the claim that Infinity EA is a grid or martingale system is incorrect. This is a common misunderstanding among those who are not fully familiar with the system’s strategy. Unlike grid or martingale EAs, Infinity EA uses AI-driven logic to trade high-probability turning points and strategically average out trades, ensuring controlled risk management. Lastly, the backtesting argument is also misleading. The same averaging logic has been present in backtests since 2018, but it appears the reviewer may have overlooked this, possibly due to impatience. Infinity EA operates with an AI-based real-time strategy adaptation, utilizing a combination of static, dynamic, and hidden SL/TP mechanisms to optimize trade execution. The system is designed for long-term, consistent results, not reckless gambling. This review paints a false narrative that does not align with the actual live trading proof and how the EA is designed to function. Proper understanding, patience, and correct risk settings are key to making the most out of Infinity EA.
Laszlo Daniel Toeroek
224
Laszlo Daniel Toeroek 2025.01.16 15:42 
 

I need your help. I put the robot on M15 chart for all three instruments. All three started, but the expert on the XAUUSD did not set stoploss and takeprofit values ​​for gold trading. This is very big problem. When I ran it on a tester, it always exposed the TP and SL levels. What can I do? This is bug?

Unfortunately, the problem is serious. He has already opened several trades on all three instruments, but he no longer sets stoplosses and take profits anywhere. It is not allowed to trade.

If the expert opens a search, he must indicate the TP and SL levels on the chart, regardless of whether it is static, dynamic or hidden. How to solve this?

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.01.16 22:08
As you know its an AI based system, so it uses static, dynamic and hidden sl tp mechanism. EA keeps an eye on trades 24x7, whether there is sl or not, its totally normal and part of the AI. And I have messaged you personally to provide proper settings as per your account details. If I have cleared your doubt about the EA, would like to request you to re consider your review. Because its not what you have mentioned and proper measures have been taken to design this program. Thank you!
gakuya0514
64
gakuya0514 2025.01.09 10:57 
 

どの時間足で設定すればいいのかわかりません。 今のところ利益はマイナスになっています。 誰か教えてください。

Abhimanyu Hans
32139
개발자의 답변 Abhimanyu Hans 2025.01.09 11:15
Thank you for your feedback. I’d like to clarify a few points to ensure a better understanding for you and others considering The Infinity EA. The Infinity EA comes with a detailed setup guide and recommended settings for optimal performance, including the appropriate time frames and parameters. It appears the issue you’re facing stems from an improper setup, which can significantly affect results. As always, I’m here to assist and provide guidance to ensure you’re able to use the EA effectively. For potential buyers, I encourage you to consider the extensive positive feedback and proven results from experienced users. Reviews like this, often based on a lack of understanding or incomplete setup, should be interpreted accordingly. My team and I are always available to support new users to help them succeed with The Infinity EA. Kindly contact me for setup guidance, and I would like to request you, reviews are for reviewing product performance, not for product setup. For setting up product properly if you new here on mql5, I am always here to help and provide settings according to your account.
NidaOguz
41
NidaOguz 2024.12.20 09:45 
 

First of all, honest and polite seller. The expert works the same way on the real account as he does on the bactest account. It has come to a whole different point after the new updates. I don't trade anymore. I left the job to the experts. I definitely recommend this expert.

Philipp Kiesel
95
Philipp Kiesel 2024.12.18 21:13 
 

Great EA which does exactly as the creater promised. i would give 6 stars if i could for the support of the creater. Just great!

Andreas Wipfli
232
Andreas Wipfli 2024.12.18 18:06 
 

Sehr guter EA. Stabile und Qualitativ saubere Signale. Ein EA der genau tut was er soll, gute Performance abliefern. Was ich auch sehr beeindruckt und überzeugt hat, ist der schnelle Support und eine kompetente Problembehandlung. Danke Abhimanyu007. Weiter so.

Victor deSouza
952
Victor deSouza 2024.12.12 15:30 
 

Excellent Seller. EA works very well so far. Communication is also very good.

Update: EA is good with low risk settings which seller provided set files for.

Can recommend

