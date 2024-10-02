The Infinity EA MT4

ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술

Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다.

6,000명 이상의 멤버로 구성된 MQL5 커뮤니티에 가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요.

MQL5 커뮤니티에 가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전

Infinity EA 설정 방법

특징



Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다.

EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다.

Infinity EA는 머신 러닝을 사용하여 시장 데이터로부터 지속적으로 학습합니다.

Infinity EA의 핵심은 위험 관리로, 자본을 보호하고 수익을 확보하는 고정 손절매 및 이익 실현 설정과 같은 기능이 있습니다.

EA는 또한 고품질 거래 진입 항목을 식별하기 위해 고급 캔들스틱 분석을 수행합니다.

Infinity EA는 소품 회사와 완벽히 호환됩니다.

프로모션 가격: 5개 구매 시 $499 | 다음 가격: $699 | 최종 가격: $2999

추천사항



초기 자본금: $700.

기간: 임의.

추천 통화 쌍: XAUUSD(금)와 GBPUSD.

브로커: Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets 등 스프레드가 낮은 추천 브로커

VPS: 중단 없는 거래를 위해서는 VPS를 사용하는 것이 좋습니다.

설정: 사용 편의성을 위해 사전 최적화됨—추가 설정이 필요 없음. 간단히 플러그 앤 플레이.

개발자에 대하여



외환 및 금 거래에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 저는 모든 레벨의 거래자를 위한 거래 프로세스를 자동화하는 전문가 자문가를 개발하는 데 전념해 왔습니다. 저의 목표는 효율적이고 안전하며 지속적으로 수익성이 있는 거래 솔루션을 만드는 것입니다.

위험 경고 - 외환 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. Infinity EA의 과거 실적은 미래 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 손실을 감당할 수 있는 금액으로만 거래하십시오.