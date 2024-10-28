Wir stellen den Quantum Quotient für Trader und Bewerber von PropFirms vor. Dieses automatisierte Handelssystem implementiert eine Strategie ohne MARTINGALE- und GRID-Taktiken, die sorgfältig unter Verwendung proprietärer technischer und fundamentaler Indikatoren entwickelt wurde. Diese Methodologien haben über ein Jahr lang rigorose Tests und Verfeinerungen durchlaufen.



Die Quantum Quotient-Strategie umfasst vier Schlüsselschritte:

1. Angebot und Nachfrage Analyse: Zunächst berechnet das System die Angebots- und Nachfrageebenen, um präzise Ein- und Ausstiegspunkte auf dem Markt zu bestimmen.

2. Liquiditätsnutzung: Unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen bewertet das System die Liquiditätsabsorption für das Handelspaar, optimiert die Handelsausführung und minimiert das Slippage.

3. Tägliche Leistungsbewertung: Diese Strategie integriert eine gründliche Bewertung der täglichen relativen Leistung des Handelspaares und stellt sicher, dass auf sich ändernde Marktbedingungen reagiert wird.

4. Echtzeit-Nachrichten-Impaktanalyse: Das System bewertet dynamisch die Auswirkungen von aktuellen Nachrichten auf das Handelspaar am aktuellen Tag und ermöglicht einen reaktionsfähigen Handelsansatz.



Die Analyse dieses Handelssystems basiert auf benutzerdefinierten Indikatoren, die durch manuelle Backtesting- und Forwardtesting-Tests im letzten Jahr entwickelt wurden, ergänzt durch über fünf Jahre Erfahrung in der Erstellung von Expertenberatern.



Hauptmerkmale des Expertenberaters (EA):

- PropFirm-Optionen verfügbar

- Niedr



ige Drawdown-Strategie

- Keine Anwendung von Grid- oder Martingale-Techniken

- Standard-TP/SL-Verhältnis

- Kapitalrisikomanagement

- Standardoptimierte Einstellungen

- Ein umfassendes FOREX-System, das alle Aspekte des automatisierten Handels verwaltet.



Empfehlungen:

- Währungspaar: Multi-Währung - Einfach den EA an den GBPNZD-Chart anhängen

- Zeitrahmen: H1

- Mindesteinlage: $1000

- Kontotyp: ECN, Raw oder Konten mit niedrigen Spreads.

- Geeignete Broker: Standardbroker und PropFirms

- WICHTIG: Lesen Sie die Dokumentation sorgfältig durch!

- Kontotyp: Hedge





ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

Check my blog posts to know about my trading strategy concept and FTMO challenges I passed with this strategy [CLICK]

How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/116781 Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612













