Quantum Quotient

5

Wir stellen den Quantum Quotient für Trader und Bewerber von PropFirms vor. Dieses automatisierte Handelssystem implementiert eine Strategie ohne MARTINGALE- und GRID-Taktiken, die sorgfältig unter Verwendung proprietärer technischer und fundamentaler Indikatoren entwickelt wurde. Diese Methodologien haben über ein Jahr lang rigorose Tests und Verfeinerungen durchlaufen.

Die Quantum Quotient-Strategie umfasst vier Schlüsselschritte:
1. Angebot und Nachfrage Analyse: Zunächst berechnet das System die Angebots- und Nachfrageebenen, um präzise Ein- und Ausstiegspunkte auf dem Markt zu bestimmen.
2. Liquiditätsnutzung: Unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen bewertet das System die Liquiditätsabsorption für das Handelspaar, optimiert die Handelsausführung und minimiert das Slippage.
3. Tägliche Leistungsbewertung: Diese Strategie integriert eine gründliche Bewertung der täglichen relativen Leistung des Handelspaares und stellt sicher, dass auf sich ändernde Marktbedingungen reagiert wird.
4. Echtzeit-Nachrichten-Impaktanalyse: Das System bewertet dynamisch die Auswirkungen von aktuellen Nachrichten auf das Handelspaar am aktuellen Tag und ermöglicht einen reaktionsfähigen Handelsansatz.

Die Analyse dieses Handelssystems basiert auf benutzerdefinierten Indikatoren, die durch manuelle Backtesting- und Forwardtesting-Tests im letzten Jahr entwickelt wurden, ergänzt durch über fünf Jahre Erfahrung in der Erstellung von Expertenberatern.

Hauptmerkmale des Expertenberaters (EA):
- PropFirm-Optionen verfügbar
- Niedr

ige Drawdown-Strategie
- Keine Anwendung von Grid- oder Martingale-Techniken
- Standard-TP/SL-Verhältnis
- Kapitalrisikomanagement
- Standardoptimierte Einstellungen
- Ein umfassendes FOREX-System, das alle Aspekte des automatisierten Handels verwaltet.

Empfehlungen:
- Währungspaar: Multi-Währung - Einfach den EA an den GBPNZD-Chart anhängen
- Zeitrahmen: H1
- Mindesteinlage: $1000
- Kontotyp: ECN, Raw oder Konten mit niedrigen Spreads.
- Geeignete Broker: Standardbroker und PropFirms
- WICHTIG: Lesen Sie die Dokumentation sorgfältig durch!
- Kontotyp: Hedge


ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

Check my blog posts to know about my trading strategy concept and FTMO challenges I passed with this strategy [CLICK]

    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights 

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/116781

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612




    Bewertungen 4
    Sergey Porphiryev
    1948
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

    Empfohlene Produkte
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Experten
    RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    Experten
    Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Experten
    Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
    Nova MFI Scalper
    Anita Monus
    Experten
    Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
    Gap Rider
    Ofer Dvir
    Experten
    GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    Experten
    Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experten
    Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
    TerminatorCrash
    Profxtwins (Pty) LTD
    Experten
    Der Terminator Crash Robot ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Er ist speziell für den Handel mit den Boom- und Crash-Indizes konzipiert. Der Roboter eröffnet nur Kauftrades. Er kauft den Crash. Er kauft den Boom-Index. Der beste Zeitrahmen für den Einsatz des Roboters ist der 1m. Der Benutzer kann von 1 bis zu n Trades zu einer Zeit, können Sie entscheiden, die Höhe der Pips Sie bereit sind, in den Einstellungen zu riskieren. Der Expert Advisor läuft nur auf Derivaten. Wir raten Ihnen, nu
    Rambo Bitcoin Bot
    Riaan Adriaan Swanepoel
    5 (2)
    Experten
    Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimiert für Exness und kompatibel mit anderen Brokern, die wettbewerbsfähige Spreads und stabile Handelsbedingungen bieten. Dieser Algorithmus arbeitet auf BTC/USD im M15-Zeitrahmen und konzentriert sich auf strukturierte und selektive Einträge statt auf Hochfrequenz oder aggressives Compounding. Er hält ein kontrolliertes Engagement aufrecht und strebt ein stetiges langfristiges Wachstum an. Die Aktienkurve zeigt einen stabilen Aufwärtstrend mit einer unge
    Loss Recovery Trader MT5
    Michalis Phylactou
    5 (3)
    Experten
    Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Experten
    Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
    Index 2in1
    Extraordinary Productions
    Experten
    INDEX 2IN1 1. Beschreibung und Strategie Der Index2in1 kombiniert zwei Strategien in einem ea, um die Performance zu verbessern und den Drawdown zu reduzieren. Beide Strategien eröffnen nur Kaufpositionen. Bei der ersten Strategie (DLO) handelt es sich um eine Daily-Long-Only-Strategie, was bedeutet, dass täglich Kaufgeschäfte getätigt werden, wenn die Kriterien gemäß den Einstellungen erfüllt sind. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass Indizes auf lange Sicht zu einem Anstieg neigen. Die
    CrossPulse EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Experten
    Willkommen in der Welt des Präzisionshandels! Der CrossPulse EA ist mit einer detaillierten Handelslogik ausgestattet, um Ihnen, dem Händler, ein dynamisches und anpassbares Werkzeug an die Hand zu geben. Mit einem Preis von nur $65 ist dieser EA für diejenigen gedacht, die ihre Handelsstrategien selbst verfeinern und optimieren möchten. Bitte beachten Sie, dass CrossPulse nicht voroptimiert ist - es ist so aufgebaut, dass es eine Grundlage für Ihre Optimierung bietet und Ihnen die volle Kontro
    AlgoFusion FX
    Salvatore Caligiuri
    5 (2)
    Experten
    AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
    Zen Flow 2
    Hamza Ashraf
    2.9 (30)
    Experten
    START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
    QuantReaper EA
    Ville Alexander Hirvelae
    Experten
    Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experten
    Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
    Aura Superstar MT5
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Experten
    Aura Superstar    ist ein vollautomatischer EA, der für den Devisenhandel    während der Rollover-Zeit entwickelt wurde   .    Er basiert auf Clusteranalysen für maschinelles Lernen und genetischen Scalping-    Algorithmen. Der erste Multi-Currency-Scalper, der einen Mechanismus des tiefen maschinellen Lernens, ein mehrstufiges Perzeptron und einen adaptiven Neurofilter kombiniert mit klassischen Indikatoren verwendet. Expert hat seit 2003 stabile Ergebnisse gezeigt. Es werden keine gefährlichen
    Mean reversion automatic
    Samuel Bedin
    Experten
    Mean Reversion Automatic ist ein Handels-Bot für Menschen, die eine sichere Handelsautomatisierung wünschen. Basierend auf mehreren Filtern, die effiziente Trades machen. Entwickelt für die wichtigsten Forex. Adjustables Parameter availables. Machen Sie x3 in ein paar Monaten verlieren ein paar Penny, wie Sie auf dem Screenshot sehen können. Inklusive Geld-Management und Wachstum Compounding. Machen Sie Ihre Trades in völliger Sicherheit mit diesem Bot. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren
    Rebound EA
    Fabian Teschke
    Experten
    Expert Advisor Handel RSI Rebounds. Der ea wurde für Unbeständigkeiten auf dem 5-Minuten-Chart (M5) entwickelt und getestet, andere Zeitrahmen können unterschiedliche Ergebnisse haben. TP, SL und Trailing Stop werden auf Vielfachen der aktuellen ATR berechnet. Das Risiko wird auf der Grundlage des TP berechnet. Schnelle Empfehlungen für verschiedene Indizes: GER40 TP:3.5 SL:2 Trail:true/0.1 Obere:80 Untere:20 GER40 TP:4 SL:4 Trail:true/0.1 Oben:68 Unten:24 US100 TP:4 SL:2 Trail:true/0.1 Oberer:
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
    Unobot EA
    Mark Joseph Borromeo Juan
    Experten
    UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Experten
    Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
    Sense Pro MT5
    Eduard Serousov
    Experten
    Sense Pro - ein hochgradig anpassbarer Expert Advisor für MetaTrader-Terminals, der einen Grid-Handelsalgorithmus verwendet. Er arbeitet gleichzeitig in 2 Richtungen: mit dem Trend und gegen den Trend. Der Handel in Trendrichtung funktioniert nach dem Prinzip des Schließens profitabler Positionen mit Take Profit oder Trailing Stop (konfigurierbar in den Einstellungen). Der Handel gegen den Trend funktioniert durch die Eröffnung von Durchschnittsaufträgen, um Verlustpositionen mit Gewinn zu sch
    Volume Hedger EA
    Sanele Celumusa Ngidi
    Experten
    50% Rabatt PROMOTION PRICE $30 Wir handeln nach dem erwarteten Volumen und eröffnen den Handel nur, wenn der Markt ruhig ist. Die Einträge werden bis zum Mittag laufen gelassen und wenn der Take Profit nicht erreicht wird, schließen wir den Handel Wir führen den Handel nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums aus. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige EA-Einstellung aktivieren, wie im ScreenShot gezeigt Der EA ist in der Lage zu erkennen, welcher Markt sich am stärksten bewegt und we
    Gold Farming
    Sigit Hariyono
    Experten
    Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
    Pro Experience
    Yurii Yasny
    Experten
    Pro Erfahrung Nur 4 Exemplare für 99,00 USD verfügbar. Nächster Preis 199 USD ECN Pro Experience ist eine Scalping-Strategie, die auf dem Durchbrechen von starken Kursniveaus basiert. Eine der ältesten und zuverlässigsten Strategien, die vom Autor für den aktuellen Markt modernisiert wurde. Die Strategie erfordert keine Optimierungen. Wir haben sie gemäß der Empfehlung auf dem Chart installiert und genießen das Trading!!!! Vorteile der ECN Pro Erfahrung: - optimales SL/TP-Verhältnis - niedrige
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Weitere Produkte dieses Autors
    Pound Yen Trader
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (2)
    Experten
    Pound Yen Trader – Übersicht   **Pound Yen Trader** ist ein hochmodernes Trading-Roboter, das sorgfältig entwickelt wurde, um speziell im GBPJPY-Währungspaar im M15-Zeitrahmen zu operieren. Mit über 20 Jahren umfassender Preisdaten hat unser Algorithmus eine fachkundige Entwicklung und Schulung durchlaufen, um hoch effiziente Handelsmuster zu identifizieren und zu nutzen, die einzigartig für dieses Währungspaar sind.    Hauptmerkmale   1. **Fortgeschrittenes Mustererkennungssystem**: Durch d
    Zenith Zone Bot MT5
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (4)
    Experten
    Vorstellung des Zenith Zone Bot für Trader und Herausforderer von PropFirms. Dieser Roboter verwendet eine einzigartige Strategie, die auf individuell entwickelten technischen und fundamentalen Indikatoren basiert und durch über ein Jahr intensiver Forschung und Verfeinerung geschärft wurde. Die Zenith Zone-Strategie entfaltet sich in vier umfassenden Schritten: Verifizierte Angebots- und Nachfrageebenen: Der Roboter beginnt mit der Berechnung verifizierter Angebots- und Nachfrageebenen und ermö
    Auswahl:
    Sergey Porphiryev
    1948
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    Mohammadmahdi Sanei
    2942
    Antwort vom Entwickler Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:10
    Thank you so much I appreciate it.
    juan inocencio farriña geraldino
    25
    juan inocencio farriña geraldino 2025.05.12 21:10 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Mohammadmahdi Sanei
    2942
    Antwort vom Entwickler Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:10
    Hello please update the EA to the latest version which will be up by tomorrow.
    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Mohammadmahdi Sanei
    2942
    Antwort vom Entwickler Mohammadmahdi Sanei 2025.04.05 06:51
    Dear John, it a privilege to have great customers like. Looking forward for your feedback.
    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

    Mohammadmahdi Sanei
    2942
    Antwort vom Entwickler Mohammadmahdi Sanei 2024.12.07 09:54
    Thank you for your feedback dear Daniele, Your insights for improving the EA is highly appreciated. Happy trading
    Antwort auf eine Rezension