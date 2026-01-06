Sonderangebot verfügbar für 45$

Nur noch 9 Kopien zu diesem Preis - Nächster Preis 62$

Noctra – Übersicht



Der **Noctra** ist ein hochmoderner Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um speziell innerhalb des Währungspaares UK100,US500 im M30 -Zeitrahmen zu agieren. Durch die Nutzung von über 20 Jahren umfangreicher Preisdaten wurde unser Algorithmus fachmännisch entwickelt und trainiert, um hoch effiziente Handelsmuster zu identifizieren und davon zu profitieren, die einzigartig für dieses Währungspaar sind.



Hauptmerkmale des Expert Advisors (EA):



1. Fortschrittliches Mustererkennungssystem: Mit modernster Technologie verfügt die Noctra über ein fortschrittliches Mustererkennungssystem, das historische und Echtzeitdaten scannt und eine schnelle und genaue Identifizierung aufkommender Markttrends gewährleistet.



2. Dynamisches Handelsniveau-System: Der Roboter verwendet ein dynamisches Handelsniveau-System, das sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst, sodass er Eintritts- und Austrittspunkte für maximale Rentabilität optimieren kann.



3. Nutzung fortschrittlicher Handelsoptionen: Um die Handelsleistung zu verbessern, integriert die Noctra fortschrittliche Handelsoptionen wie Trailing Stops und Martingale-Strategien. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Leistung, während das Risiko effektiv verwaltet wird.



4. Originalsignal-Generierung: Anders als typische Systeme, die sich auf Martingale- oder Gitterstrategien stützen, generiert die Noctra ihre Signale durch ein proprietäres System, das speziell für UK100,US500 maßgeschneidert ist. Dieser nicht-abhängige Ansatz erhöht ihre Zuverlässigkeit und Effektivität.



5. Fokus auf M30 -Zeitrahmen: Der Roboter ist fein abgestimmt, um im M30 -Zeitrahmen zu handeln, kurzfristige Preisbewegungen zu erfassen und Trades mit Präzision auszuführen, um Renditen zu maximieren.



6. Spezialisierung auf UK100,US500: Der Noctra wurde ausschließlich für das Währungspaar UK100,US500 entwickelt und hat ein strenges Training und eine Optimierung durchlaufen, weshalb er ein Experte im Navigieren durch die einzigartigen Marktdynamiken dieses Symbols ist.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Noctra anspruchsvolle Technologie und umfassende Marktkenntnisse kombiniert und Händlern ein leistungsstarkes Werkzeug bietet, um im Handel mit UK100,US500 konsequenten Erfolg zu erzielen. Mit seinen einzigartigen Funktionen und dem spezialisierten Ansatz hebt er sich als Premium-Lösung für sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler hervor, die ihre Handelsstrategien optimieren möchten.





BITTE BEACHTEN: Nach dem Kauf des Produkts senden Sie bitte eine private Nachricht, um vollständige Informationen zu erhalten.

Wie erhalte ich weitere Informationen über den EA?

Support-Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights Beschreibung der Eingaben: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612