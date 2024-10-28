Представляем вам Quantum Quotient для трейдеров и претендентов на PropFirms. Эта автоматизированная торговая система реализует стратегию, свободную от тактик MARTINGALE и GRID, тщательно разработанную с использованием собственных технических и фундаментальных индикаторов. Эти методологии прошли строгие испытания и доработку более года.



Стратегия Quantum Quotient включает в себя четыре ключевых шага:

1. Анализ спроса и предложения: В начале система вычисляет уровни спроса и предложения, чтобы точно определить точки входа и выхода на рынок.

2. Использование ликвидности: Используя сложные алгоритмы, система оценивает поглощение ликвидности для торговой пары, оптимизируя выполнение сделок и минимизируя проскальзывание.

3. Ежедневная оценка производительности: Эта стратегия включает в себя тщательную оценку ежедневной относительной производительности торговой пары, обеспечивая адаптивные реакции на изменяющиеся рыночные условия.

4. Анализ влияния новостей в реальном времени: Система динамически оценивает влияние актуальных новостей, касающихся торговой пары, в текущий день, обеспечивая отзывчивый подход к торговле.



Анализ этой торговой системы основан на специально разработанных индикаторах, разработанных в ходе ручного обратного и прямого тестирования за последний год, дополненных более чем пятью годами опыта создания экспертных советников.



Основные особенности советника (EA):



- Возможность выбора PropFirm

- Стратегия с низким уровнем просадки

- Отсутствие применения техник Grid или Martingale

- Стандартное соотношение TP/SL

- Управление капиталом

- Настройки по умолчанию

- Комплексная FOREX-система, управляющая всеми аспектами автоматической торговли.



Рекомендации:



- Валютная пара: Мультивалютная - Просто прикрепите EA к графику GBPNZD

- Таймфрейм: H1

- Минимальный депозит: $1000

- Тип счета: ECN, Raw или счета с низкими спредами.

- Подходящие брокеры: Стандартные брокеры и PropFirms

- ВАЖНО: Тщательно прочитайте документацию!

- Тип счета: Hedge



PLEASE NOTE: Upon purchasing the product, kindly send a private message to receive complete information. For insights into my trading strategy concept and successful completion of FTMO challenges using this strategy, refer to my [blog posts].

How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/116781 Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612









