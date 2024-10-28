Quantum Quotient

5

Traderlar

 ve PropFirms adayları için Quantum Quotient'i tanıtmaktan mutluluk duyarız. Bu otomatik ticaret sistemi, MARTINGALE ve GRID taktiklerinden yoksun bir strateji uygular ve özel teknik ve temel göstergeler kullanılarak titizlikle oluşturulmuştur. Bu metodolojiler, bir yıldan fazla bir süredir titiz testlerden ve geliştirmelerden geçmiştir.

Quantum Quotient stratejisi dört temel adımı içerir:
1. Arz ve Talep Analizi: İlk olarak, sistem piyasada kesin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için arz ve talep seviyelerini hesaplar.
2. Likidite Kullanımı: Gelişmiş algoritmaları kullanarak, sistem işlem çifti için likidite emilimini değerlendirir, işlem yürütme optimizasyonu yapar ve slippage'ı minimize eder.
3. Günlük Performans Değerlendirmesi: Bu strateji, işlem çiftinin günlük göreli performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirir ve değişen piyasa koşullarına uyumlu yanıtlar sağlar.
4. Gerçek Zamanlı Haber Etki Analizi: Sistem, işlem çifti ile ilgili son dakika haberlerinin günlük etkisini dinamik olarak değerlendirir ve duyarlı bir ticaret yaklaşımı sağlar.

Bu ticaret sisteminin analizi, özel olarak tasarlanmış göstergelere dayanmaktadır ve geçen yıl boyunca gerçekleştirilen manuel geriye dönük ve ileriye dönük testlerle geliştirilmiştir, ayrıca uzman danışmanlar oluşturma konusunda beş yılı aşkın deneyimle tamamlanmıştır.

Uzman Danışmanın (EA) temel özellikleri:
- PropFirm seçenekleri mevcut
- Düşük çekilme stratejisi
- Grid veya Martingale tekniklerinin uygulanmaması
- Standart TP/SL oranı
- Sermaye risk yönetimi
- Varsayılan Optimizasyon Ayarları
- Otomatik ticaretin tüm yönlerini yöneten kapsamlı bir FOREX sistemi.

Tavsiyeler:
- Para birimi çifti: Çoklu para birimi - EA'yı GBPNZD grafiğine eklemeniz yeterlidir.
- Zaman dilimi: H1
- Minimum depozito: 1000 $
- Hesap türü: ECN, Raw veya düşük spreadli hesaplar.
- Uygun brokerler: Standart brokerler ve PropFirms
- ÖNEMLİ: Belgeleri dikkatlice okuyun!
- Hesap türü: Hedge


ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

Check my blog posts to know about my trading strategy concept and FTMO challenges I passed with this strategy [CLICK]

    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights 

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/116781

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612




    İncelemeler 4
    Sergey Porphiryev
    1793
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

    Önerilen ürünler
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Uzman Danışmanlar
    RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
    Loss Recovery Trader MT5
    Michalis Phylactou
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Uzman Danışmanlar
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Uzman Danışmanlar
    SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    Uzman Danışmanlar
    The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Uzman Danışmanlar
    Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    3.96 (24)
    Uzman Danışmanlar
    Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
    Nova MFI Scalper
    Anita Monus
    Uzman Danışmanlar
    Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Mevcut promosyon: 349$'dan sadece 1 adet kaldı Son fiyat: 999$ Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   Düşük Riskli Canlı   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA, işlem seanslarının değişen süresi boyunca (23 saat ile 1 saat GMT+2, ABD DST) keskin ve etkili "ortalama geri dönüş" girişleri kullanır.    Bu ticaretlerin zaten çok yüksek bir başarı oranı var, ancak pazar pozisyonun aleyhine dönerse, EA ticari marka kurtarma modunu b
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    Uzman Danışmanlar
    Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
    Stock Index Trader EA MT5
    Yuriy Kuzmin
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    A new unique trading strategy Stock Index Trader, has been introduced, designed for trading the US30 index. The trading robot works on the timeframe (M30, H1) . The strategy does not use indicators with the exception of stop loss and take profit (floating, works according to ATR). The strategy works on Candlestick patterns, such as Piercing lines - a reversal pattern of Japanese candlesticks with additional installed filters and other popular patterns. The advisor does not use grid or martingale
    FREE
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Uzman Danışmanlar
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    TerminatorCrash
    Profxtwins (Pty) LTD
    Uzman Danışmanlar
    The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Uzman Danışmanlar
    Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
    Index 2in1
    Extraordinary Productions
    Uzman Danışmanlar
    INDEX 2IN1 1. Description and strategy The Index2in1 combines two strategies in one ea to enhance the performance and reduce the drawdown. Both strategies only open buy positions. The first strategy (DLO) refers to a Daily Long Only strategy which means that buy trades are taken daily if it meets the criteria as per the setup in the settings. The strategy is based on the premise that indices tend to go up in the long run. Trades are closed in the evening at the time specified in the settings.
    CrossPulse EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Uzman Danışmanlar
    Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
    AlgoFusion FX
    Salvatore Caligiuri
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    AlgoFusion FX , sağlam, çeşitlendirilmiş ve çok stratejili bir algoritmik ticaret yaklaşımı arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) dır. Olağanüstü risk yönetimi, piyasa uyumluluğu ve performans optimizasyonu için geliştirilmiş olan bu EA, gelişmiş niceliksel modeller ve makine öğrenimi algoritmalarını entegre ederek sürekli değişen piyasa koşullarında kârlılığı artırır. İster kurumsal bir yatırımcı ister bireysel bir yatırımcı olun, AlgoFusion FX , yenilik ve strat
    Zen Flow 2
    Hamza Ashraf
    2.73 (30)
    Uzman Danışmanlar
    BAŞLATMA PROMOSYONU: Mevcut fiyatla sadece birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 1.700$ 1 EA’yı bedava alın (2 ticaret hesabı için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Instruction Blog Link to Channel ZenFlow'e Hoşgeldiniz! ZenFlow, değişen piyasa trendlerine hassasiyet ve hızla uyum sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir EA'dır. XAUUSD( or GOLD) sembolü için optimize edilmiştir ve sadece bir grafik üzerinde çalıştırılmalıdır. Bu EA, yanıltıcı sinyalleri filtrelerken en uygun giriş noktal
    QuantumPip
    Evgeniy Scherbina
    4.36 (11)
    Uzman Danışmanlar
    The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Uzman Danışmanlar
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    Unobot EA
    Mark Joseph Borromeo Juan
    Uzman Danışmanlar
    UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
    Mean reversion automatic
    Samuel Bedin
    Uzman Danışmanlar
    Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
    Rebound EA
    Fabian Teschke
    Uzman Danışmanlar
    Expert Advisor trading RSI rebounds. The ea was designed and tested for indecies on the 5 minute chart (M5), different timeframes may have varying results. TP, SL and trailing stop are calculated on multiples of the current ATR. Risk is calculated based on the TP. Quick recommendations for different indecies: GER40 TP:3.5 SL:2 Trail:true/0.1 Upper:80 Lower:20 GER40 TP:4 SL:4 Trail:true/0.1 Upper:68 Lower:24 US100 TP:4 SL:2 Trail:true/0.1 Upper:80 Lower:10 XAUUSD TP:2 SL:2 Trail:true/0.1 Upper:
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Uzman Danışmanlar
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Sense Pro MT5
    Eduard Serousov
    Uzman Danışmanlar
    Sense Pro   - a highly customizable Expert Advisor for MetaTrader terminals that uses a grid trading algorithm. It works simultaneously in 2 directions: along the trend and against the trend. Trading in the direction of the trend works on the principle of closing profitable positions using Take Profit or Trailing Stop (configurable in the settings). Trading in the direction against the trend works by opening averaging orders to close losing positions at a profit. The EA has a wide range of se
    Daytrade Pro Algo MT5
    Profalgo Limited
    4.18 (11)
    Uzman Danışmanlar
    Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente
    Volume Hedger EA
    Sanele Celumusa Ngidi
    Uzman Danışmanlar
    50% discount PROMOTION PRICE $30 We Trade passed on Expect Volume and only open trade when the market is calm  The Entries are Left to run Till midday and if the take profit is not hit we close the Trade  we only execute trade around a specific time period  Please Ensure to enable the right EA setting as shown in the ScreenShot  The EA is able to see which market is moving the most and see which one is in second place, after its able to open positions based on the other market going on a  pul
    Pro Experience
    Yurii Yasny
    Uzman Danışmanlar
    Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
    Super Smart Triangle XXX
    Giorgi Durgarian
    Uzman Danışmanlar
    Our  SMART TRIANGLE EA is  somehow like a grid , but it differs WAY TOO MUCH from ordinary grid and martingale strategies, because we always trade in TRIANGLE. For example in any situation 3 orders are opened at the same time ( For example EURUSD, EURGBP and GBPUSD in this triangle. In any situation does not matter if GBPUSD goes up or down , we always have EURGBP that insures our position and in gives defense in case of volatile market. This strategy is based on a correlation and discorellati
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (289)
    Uzman Danışmanlar
    Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (12)
    Uzman Danışmanlar
    Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Uzman Danışmanlar
    AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    4.8 (15)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (33)
    Uzman Danışmanlar
    Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (20)
    Uzman Danışmanlar
    Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Uzman Danışmanlar
    Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Uzman Danışmanlar
    Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (119)
    Uzman Danışmanlar
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.44 (84)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (19)
    Uzman Danışmanlar
    VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.4 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (10)
    Uzman Danışmanlar
    EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.28 (58)
    Uzman Danışmanlar
    SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
    Aurum Sentinel Pro
    Christian Da Costa
    Uzman Danışmanlar
    Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.8 (49)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.54 (26)
    Uzman Danışmanlar
    AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Uzman Danışmanlar
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Prometheus MT5
    Evgenii Aksenov
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (10)
    Uzman Danışmanlar
    VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Remstone
    Remstone
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.21 (87)
    Uzman Danışmanlar
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Yazarın diğer ürünleri
    Pound Yen Trader
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Pound Yen Trader – Genel Bakış   **Pound Yen Trader**, M15 zaman diliminde GBPJPY döviz çiftinde işlem yapmak üzere titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir ticaret robotudur. 20 yılı aşkın kapsamlı fiyat verilerini kullanarak, algoritmamız, bu döviz çiftine özgü yüksek verimli ticaret desenlerini tanımlayıp bunlardan yararlanmak için uzmanlıkla geliştirilmiş ve eğitilmiştir.    Ana Özellikler   1. **Gelişmiş Desen Tanıma Sistemi**: En son teknolojiyi kullanarak, Pound Yen Trader, tarihsel
    Zenith Zone Bot MT5
    Mohammadmahdi Sanei
    4.33 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Zenith Zone Bot'u tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz, bu traderlar ve PropFirms meydan okuyanlar için geliştirildi. Bu robot, özel olarak geliştirilmiş teknik ve temel göstergelere dayanan eşsiz bir strateji kullanmakta, bunlar üzerinde bir yıldan fazla süren özverili araştırma ve iyileştirme ile olgunlaştırılmıştır. Zenith Zone stratejisi dört kapsamlı adımda açıklanır: Onaylanmış Arz ve Talep Seviyeleri: Robot, onaylanmış arz ve talep seviyelerini hesaplayarak piyasada kesin giriş ve çıkış noktala
    Zenith Zone Bot MT4
    Mohammadmahdi Sanei
    Uzman Danışmanlar
    Zenith Zone Bot'u tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz, bu traderlar ve PropFirms meydan okuyanlar için geliştirildi. Bu robot, özel olarak geliştirilmiş teknik ve temel göstergelere dayanan eşsiz bir strateji kullanmakta, bunlar üzerinde bir yıldan fazla süren özverili araştırma ve iyileştirme ile olgunlaştırılmıştır. Zenith Zone stratejisi dört kapsamlı adımda açıklanır: Onaylanmış Arz ve Talep Seviyeleri: Robot, onaylanmış arz ve talep seviyelerini hesaplayarak piyasada kesin giriş ve çıkış noktala
    Quantum Quotient MT4
    Mohammadmahdi Sanei
    2.5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Traderlar  ve PropFirms adayları için Quantum Quotient'i tanıtmaktan mutluluk duyarız. Bu otomatik ticaret sistemi, MARTINGALE ve GRID taktiklerinden yoksun bir strateji uygular ve özel teknik ve temel göstergeler kullanılarak titizlikle oluşturulmuştur. Bu metodolojiler, bir yıldan fazla bir süredir titiz testlerden ve geliştirmelerden geçmiştir. Quantum Quotient stratejisi dört temel adımı içerir: 1. Arz ve Talep Analizi: İlk olarak, sistem piyasada kesin giriş ve çıkış noktalarını belirleme
    Pound Yen Trader MT4
    Mohammadmahdi Sanei
    Uzman Danışmanlar
    Pound Yen Trader – Genel Bakış   **Pound Yen Trader**, M15 zaman diliminde GBPJPY döviz çiftinde işlem yapmak üzere titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir ticaret robotudur. 20 yılı aşkın kapsamlı fiyat verilerini kullanarak, algoritmamız, bu döviz çiftine özgü yüksek verimli ticaret desenlerini tanımlayıp bunlardan yararlanmak için uzmanlıkla geliştirilmiş ve eğitilmiştir.    Ana Özellikler   1. **Gelişmiş Desen Tanıma Sistemi**: En son teknolojiyi kullanarak, Pound Yen Trader, tarihsel
    Filtrele:
    Sergey Porphiryev
    1793
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Geliştiriciden yanıt Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:10
    Thank you so much I appreciate it.
    juan inocencio farriña geraldino
    25
    juan inocencio farriña geraldino 2025.05.12 21:10 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Geliştiriciden yanıt Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:10
    Hello please update the EA to the latest version which will be up by tomorrow.
    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Geliştiriciden yanıt Mohammadmahdi Sanei 2025.04.05 06:51
    Dear John, it a privilege to have great customers like. Looking forward for your feedback.
    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

    Mohammadmahdi Sanei
    3054
    Geliştiriciden yanıt Mohammadmahdi Sanei 2024.12.07 09:54
    Thank you for your feedback dear Daniele, Your insights for improving the EA is highly appreciated. Happy trading
    İncelemeye yanıt