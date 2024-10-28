Traderlar



ve PropFirms adayları için Quantum Quotient'i tanıtmaktan mutluluk duyarız. Bu otomatik ticaret sistemi, MARTINGALE ve GRID taktiklerinden yoksun bir strateji uygular ve özel teknik ve temel göstergeler kullanılarak titizlikle oluşturulmuştur. Bu metodolojiler, bir yıldan fazla bir süredir titiz testlerden ve geliştirmelerden geçmiştir.



Quantum Quotient stratejisi dört temel adımı içerir:

1. Arz ve Talep Analizi: İlk olarak, sistem piyasada kesin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için arz ve talep seviyelerini hesaplar.

2. Likidite Kullanımı: Gelişmiş algoritmaları kullanarak, sistem işlem çifti için likidite emilimini değerlendirir, işlem yürütme optimizasyonu yapar ve slippage'ı minimize eder.

3. Günlük Performans Değerlendirmesi: Bu strateji, işlem çiftinin günlük göreli performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirir ve değişen piyasa koşullarına uyumlu yanıtlar sağlar.

4. Gerçek Zamanlı Haber Etki Analizi: Sistem, işlem çifti ile ilgili son dakika haberlerinin günlük etkisini dinamik olarak değerlendirir ve duyarlı bir ticaret yaklaşımı sağlar.



Bu ticaret sisteminin analizi, özel olarak tasarlanmış göstergelere dayanmaktadır ve geçen yıl boyunca gerçekleştirilen manuel geriye dönük ve ileriye dönük testlerle geliştirilmiştir, ayrıca uzman danışmanlar oluşturma konusunda beş yılı aşkın deneyimle tamamlanmıştır.



Uzman Danışmanın (EA) temel özellikleri:

- PropFirm seçenekleri mevcut

- Düşük çekilme stratejisi

- Grid veya Martingale tekniklerinin uygulanmaması

- Standart TP/SL oranı

- Sermaye risk yönetimi

- Varsayılan Optimizasyon Ayarları

- Otomatik ticaretin tüm yönlerini yöneten kapsamlı bir FOREX sistemi.



Tavsiyeler:

- Para birimi çifti: Çoklu para birimi - EA'yı GBPNZD grafiğine eklemeniz yeterlidir.

- Zaman dilimi: H1

- Minimum depozito: 1000 $

- Hesap türü: ECN, Raw veya düşük spreadli hesaplar.

- Uygun brokerler: Standart brokerler ve PropFirms

- ÖNEMLİ: Belgeleri dikkatlice okuyun!

- Hesap türü: Hedge





ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

How do I get more information about the EA?

