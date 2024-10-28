Quantum Quotient

5

Presentiamo il Quantum Quotient per trader e aspiranti PropFirms. Questo sistema di trading automatico implementa una strategia priva di tattiche MARTINGALE e GRID, costruita meticolosamente utilizzando indicatori tecnici e fondamentali proprietari. Queste metodologie sono state sottoposte a rigorosi test e affinamenti per oltre un anno.

La strategia Quantum Quotient comprende quattro passaggi chiave:
1. Analisi dell'Offerta e della Domanda: Inizialmente, il sistema calcola i livelli di offerta e domanda per individuare punti di ingresso e uscita precisi sul mercato.
2. Utilizzo della Liquidità: Sfruttando algoritmi avanzati, il sistema valuta l'assorbimento di liquidità per la coppia di trading, ottimizzando l'esecuzione degli scambi e minimizzando lo slippage.
3. Valutazione delle Performance Giornaliere: Questa strategia integra una valutazione approfondita delle performance relative giornaliere della coppia di trading, garantendo risposte adattive alle condizioni di mercato in evoluzione.
4. Analisi dell'Impatto delle Notizie in Tempo Reale: Il sistema valuta dinamicamente l'impatto delle notizie dell'ultimo momento legate alla coppia di trading nella giornata in corso, consentendo un approccio di trading reattivo.

L'analisi di questo sistema di trading si basa su indicatori progettati su misura, sviluppati attraverso test manuali di retrocessione e avanzamento nell'ultimo anno, integrati da oltre cinque anni di esperienza nella creazione di consulenti esperti.

Caratteristiche principali del Consulente Esperto (EA):
- Opzioni PropFirm disponibili
- Strategia a basso drawdown
- Nessuna applicazione di tecniche Grid o Martingale
- Rapporto TP/SL standard
- Gestione del rischio di capitale
- Impostazioni ottimizzate per impostazione predefinita
- Un sistema FOREX completo che gestisce tutti gli aspetti del trading automatico.

Raccomandazioni:
- Coppia di valute: Multi-valuta - Basta allegare l'EA al grafico GBPNZD
- Timeframe: H1
- Deposito minimo: $1000
- Tipo di account: ECN, Raw o account con spread bassi.
- Broker adatti: Broker standard e PropFirms
- IMPORTANTE: Leggere attentamente la documentazione!
- Tipo di account: Hedge


ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

Check my blog posts to know about my trading strategy concept and FTMO challenges I passed with this strategy [CLICK]

    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights 

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/116781

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612




    Recensioni 4
    Sergey Porphiryev
    1793
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

    Rispondi alla recensione