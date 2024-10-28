Nous présentons le Quantum Quotient pour les traders et les aspirants PropFirms. Ce système de trading automatisé met en œuvre une stratégie dépourvue de tactiques MARTINGALE et GRID, minutieusement construite à l'aide d'indicateurs techniques et fondamentaux propriétaires. Ces méthodologies ont fait l'objet de tests rigoureux et de perfectionnements pendant plus d'un an.



La stratégie Quantum Quotient comprend quatre étapes clés :

1. Analyse de l'Offre et de la Demande : Initialement, le système calcule les niveaux d'offre et de demande pour déterminer précisément les points d'entrée et de sortie sur le marché.

2. Utilisation de la Liquidité : En utilisant des algorithmes avancés, le système évalue l'absorption de liquidité pour la paire de trading, optimisant l'exécution des trades et minimisant le glissement.

3. Évaluation des Performances Quotidiennes : Cette stratégie intègre une évaluation approfondie des performances relatives quotidiennes de la paire de trading, assurant des réponses adaptatives aux conditions de marché évolutives.

4. Analyse de l'Impact des Nouvelles en Temps Réel : Le système évalue dynamiquement l'impact des nouvelles de dernière minute liées à la paire de trading sur la journée en cours, permettant une approche de trading réactive.



L'analyse de ce système de trading est basée sur des indicateurs conçus sur mesure, développés à partir de tests de rétrogradation et de progression manuels au cours de l'année écoulée, complétés par plus de cinq ans d'expertise dans la création de conseillers experts.



Principales caractéristiques du Conseiller Expert (EA) :

- Options PropFirm disponibles

- Stratégie à faible tirage

- Aucune application de techniques Grid ou Martingale

- Ratio TP/SL standard

- Gestion du risque de capital

- Paramètres optimisés par défaut

- Un système FOREX complet qui gère tous les aspects du trading automatisé.



Recommandations :

- Paire de devises : Multi-devises - Il suffit de joindre l'EA au graphique GBPNZD

- Période de temps : H1

- Dépôt minimum : 1000 $

- Type de compte : ECN, Raw ou comptes à faibles spreads.

- Courtiers appropriés : Courtiers standard et PropFirms

- IMPORTANT : Lisez attentivement la documentation !

- Type de compte : Hedge





