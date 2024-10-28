Quantum Quotient

推出面向交易员和PropFirms挑战者的Zenith Zone Bot。该机器人采用一种基于定制技术和基本指标的独特策略，通过一年多的专业研究和改进而打磨而成。 Zenith Zone策略分为四个全面的步骤： 验证的供需水平：机器人首先通过计算验证的供需水平，为市场上的精确入场和退出点提供可能。 流动性吸收：利用先进算法，机器人评估了交易对的流动性吸收，优化交易执行并将滑点最小化。 每日相对表现：该策略包括对交易对每日相对表现的强大评估，确保对变化中的市场条件做出适应性回应。 有影响的新闻分析：在实时中，Bot评估了与当天交易对相关的突发新闻对市场的影响，提供了一种动态且响应灵活的交易方法。 这个交易机器人的独特之处在于从定制设计的指标中得出的分析深度。这些指标是在过去一年的严格手工回测和前期测试的结果，结合了在MQL市场为交易机器人编程的五年经验。这确保了一个可靠且有效的交易工具，在竞争激烈的市场中脱颖而出。 无需优化；最佳选项已默认设置。 EA的主要特点： 添加了PropFirm选项 低于10%的低回撤 没有网格或马丁格尔。 标准的TP/SL比率 资本风险管理 默认优化设置 一套