为交易员和PropFirms申请人推出 Quantum Quotient。这个自动交易系统采用了一种不含MARTINGALE和GRID策略的策略，是通过专有的技术和基本指标精心构建的。这些方法经过一年多的严格测试和完善。
Quantum Quotient策略包括四个关键步骤：
1. 供需分析：首先，系统计算供需水平，以准确确定市场的进出点。
2. 流动性利用：利用先进的算法，系统评估交易对的流动性吸收，优化交易执行并最小化滑点。
3. 每日绩效评估：该策略整合了对交易对每日相对绩效的彻底评估，确保对不断变化
的市场条件做出适应性响应。
4. 实时新闻影响分析：系统动态评估与当天交易对相关的突发新闻对市场的影响，从而实现灵活的交易方法。
对这个交易系统的分析基于定制的指标，这些指标是在过去一年里通过手工反向测试和正向测试开发的，再加上五年以上的专家顾问经验。
专家顾问（EA）的主要特点：
- 提供PropFirm选项
- 低回撤策略
- 不适用Grid或Martingale技术
- 标准的TP/SL比例
- 资本风险管理
- 默认优化设置
- 一种全面的FOREX系统，管理所有自动交易的方面。
建议：
- 货币对：多货币 - 只需将EA附加到GBPNZD图表上
- 时间框架：H1
- 最低存款：$1000
- 账户类型：ECN、Raw或具有低点差的账户。
- 适用的经纪人：标准经纪人和PropFirms
- 重要提示：仔细阅读文档！
- 账户类型：对冲
