Quantum Quotient

5

トレーダーとPropFirmsの志願者向けにQuantum Quotientをご紹介します。この自動取引システムは、MARTINGALEおよびGRIDの戦術を使用しない戦略を実装し、独自の技術的および基本的な指標を使用して入念に構築されています。これらの手法は、1年以上にわたる厳格なテストと改良を経ています。

Quantum Quotient戦略には、以下の4つの主要なステップが含まれます：
1. 供給と需要の分析：まず、システムは供給と需要のレベルを計算し、市場で正確なエントリーポイントとエグジットポイントを特定します。
2. リクイディティの活用：高度なアルゴリズムを利用して、システムは取引ペアのリクイディティ吸収を評価し、取引の実行を最適化し、スリッページを最小限に抑えます。
3. 日次パフォーマンスの評価：この戦略は、取引ペアの日次相対パフォーマンスの徹底的な評価を統合し、変化する市場状況に対する適応的な対応を確保します。
4. リアルタイムニュースの影響分析：システムは、トレーディングペアに関連する最新のニュースの影響を動的に評価し、現在の日におけるレスポンシブなトレーディングアプローチを可能にします。

この取引システムの分析は、カスタムデザインの指標に基づいています。これらの指標は、過去1年間の手動バックテストおよびフォワードテストを経て開発され、エキスパートアドバイザーの作成における5年以上の経験と組み合わされています。

専門家アドバイザー（EA）の主な機能：
- PropFirmオプション利用可能
- 低ドローダウン戦略
- GridまたはMartingaleテクニックの適用なし
- 標準のTP/SL比率
- 資本リスク管理
- デフォルトの最適化設定
- すべての自動取引の側面を管理する包括的なFOREXシステム。

お勧め：
- 通貨ペア：マルチ通貨 - GBPNZDチャートにEAを添付するだけ
- タイムフレーム：H1
- 最低入金額：$1000
- アカウントタイプ：ECN、Raw、または低スプレッドのアカウント。
- 適切なブローカー：標準ブローカーとPropFirms
- 重要：文書を注意深く読んでください！
- アカウントタイプ：ヘッジ


ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

Check my blog posts to know about my trading strategy concept and FTMO challenges I passed with this strategy [CLICK]

    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights 

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/116781

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612




    レビュー 4
    Sergey Porphiryev
    1947
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

    おすすめのプロダクト
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    エキスパート
    RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    エキスパート
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    エキスパート
    SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    エキスパート
    The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    エキスパート
    Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
    Nova MFI Scalper
    Anita Monus
    エキスパート
    Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
    Gap Rider
    Ofer Dvir
    エキスパート
    GapRider EA - ダイナミックな買いサイドギャップトレーディングエキスパートアドバイザー 概要 GapRider EAは、MetaTrader 5向けに設計された洗練された適応型エキスパートアドバイザー（EA）で、買いサイドのギャップトレーディングに特化しています。このEAは、市場の大きなギャップを特定し、戦略的な買い注文を配置し、市場のボラティリティに基づくダイナミックなサイジングを活用して、トレードのエントリーとエグジットを最適化します。堅牢な機能セットを備えたGapRiderは、大きな市場変動後の価格リトレースメントを活用する強力なツールをトレーダーに提供し、初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。 主な機能 ダイナミックサイジングテクノロジー : 平均ローソク足レンジに基づいてストップロス、トレイリングストップ、エントリー条件を自動的に調整し、変化する市場環境への適応性を確保します。 ギャップ検出メカニズム : ユーザーが定義した閾値（デフォルト：平均ローソク足レンジの3倍）を超える大きな価格変動（ギャップ）を特定し、高確率のトレードセットアップをピンポイント
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    エキスパート
    現在のプロモーション: 残り 1 個 349$ 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   低リスクライブ :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA は、取引セッションのレンジング期間中 (23h から 1h GMT+2、US DST の間) に、シャープで効果的な「平均回帰」エントリを使用します。    これらの取引はすでに非常に高い成功率を持っていますが、市場がポジションに反対した場合、EA はそのトレードマーク回復モードを初期化します。 回復アルゴリズムは、失敗したすべての最初のエントリを収益性の高い結果に変換しようとします。   この EA は、以前の EA のライブ結果を出発点として使用して開発され、MT5 で 99.99% の Tickdata を使用して最適化され、各取引で 7 ドル/ロットの手数料を使用しました。 すべてのペアに対して複数の「ランダム設定」によるストレス テストが行​​われ、すべてのテストに成功しました。 こ
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    エキスパート
    Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    エキスパート
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    TerminatorCrash
    Profxtwins (Pty) LTD
    エキスパート
    The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
    Rambo Bitcoin Bot
    Riaan Adriaan Swanepoel
    5 (2)
    エキスパート
    Rambo Bitcoin Bot – M15 Timeframe, optimized for Exness and compatible with other brokers that offer competitive spreads and stable trading conditions. This algorithm operates on BTC/USD in the M15 timeframe, focusing on structured and selective entries rather than high-frequency or aggressive compounding. It maintains controlled exposure and aims for steady long-term growth. The equity curve shows a stable upward trajectory with an approximate slope between 28 and 35, indicating progressive
    Loss Recovery Trader MT5
    Michalis Phylactou
    5 (3)
    エキスパート
    Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    エキスパート
    Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
    Index 2in1
    Extraordinary Productions
    エキスパート
    INDEX 2IN1 1. Description and strategy The Index2in1 combines two strategies in one ea to enhance the performance and reduce the drawdown. Both strategies only open buy positions. The first strategy (DLO) refers to a Daily Long Only strategy which means that buy trades are taken daily if it meets the criteria as per the setup in the settings. The strategy is based on the premise that indices tend to go up in the long run. Trades are closed in the evening at the time specified in the settings.
    CrossPulse EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    エキスパート
    Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
    AlgoFusion FX
    Salvatore Caligiuri
    5 (2)
    エキスパート
    AlgoFusion FX は、堅牢で多様なマルチ戦略型アルゴリズム取引を求めるトレーダー向けに設計された エキスパートアドバイザー（EA） です。卓越したリスク管理、市場適応性、パフォーマンス最適化を目的として開発されており、高度な定量モデルと機械学習アルゴリズムを統合することで、変化し続ける市場環境での収益性を向上させます。 機関投資家であれ個人投資家であれ、 AlgoFusion FX は革新と戦略的卓越性を通じて安定した結果をもたらす高度なアルゴリズム取引ソリューションを提供します。 LIVE CERTIFIED RESULTS:   Strategy N.1   |   Strategy N.2 主な特徴 マルチ戦略フレームワーク – トレンドフォロー、平均回帰、ブレイクアウト、スキャルピング戦略を組み合わせ、分散を強化しリスクの露出を最小限に抑えます。 適応型AI最適化 – 機械学習技術を活用し、過去のパフォーマンスとリアルタイム市場分析に基づいて取引パラメータを動的に調整します。 ポートフォリオの分散化 – すべての外国為替ペアとゴールドを含む複数の資産クラスを統合し、リ
    Zen Flow 2
    Hamza Ashraf
    2.9 (30)
    エキスパート
    発売プロモーション： 現在の価格で残っているのはわずか数コピーです！ 最終価格：1,700ドル 1 EAを無料で取得（2つの取引口座用）-> 購入後に連絡してください Instruction Blog Link to Channel ZenFlowへようこそ！ ZenFlowは、変化する市場トレンドに正確かつ迅速に適応するよう設計された高度なEAです。XAUUSD( or GOLD)シンボルの取引に最適化されており、1つのチャートでのみ実行するべきです。このEAは、偽のシグナルをフィルタリングしながら最適なエントリーポイントを特定するモメンタムベースのインジケーターと組み合わせた洗練されたトレンドフォロー戦略を使用しています。トレーリングストップロス機能は、リスクを有効に管理しながら利益を確保するのに役立ちます。 最先端の技術で構築されたこのEAは、特にトレンド市場で効率的であり、取引の実行精度が高いことを保証します。内蔵のリスク管理システムには、ダイナミックなロットサイズ、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップが含まれており、すべてがあなたの資本を守りながら取引の
    QuantReaper EA
    Ville Alexander Hirvelae
    エキスパート
    This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    エキスパート
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    Aura Superstar MT5
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    エキスパート
    Aura Superstar は、 ロールオーバー時間中に通貨  を取引するように設計された、完全に自動化された EA です  。  これは、機械学習クラスター分析と遺伝的スキャルピング  アルゴリズムに基づいています。ディープ マシン ラーニング メカニズム、マルチレベル パーセプトロン、および従来のインジケーターと組み合わせた適応型ニューロ フィルターを使用した最初のマルチ通貨スキャルパーです。エキスパートは 2003 年以来安定した結果を示しています。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、ヘッジはありません。優れた ECN ブローカーに適しています。  近い将来、独占性とユーザー数の制限を維持するために、エキスパートアドバイザーの価格が大幅に引き上げられる予定です。 次回価格 750 ドル、最終価格 1000 ドル、この価格で残り 2/10 部。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile MT4 用 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market
    Mean reversion automatic
    Samuel Bedin
    エキスパート
    Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
    Rebound EA
    Fabian Teschke
    エキスパート
    Expert Advisor trading RSI rebounds. The ea was designed and tested for indecies on the 5 minute chart (M5), different timeframes may have varying results. TP, SL and trailing stop are calculated on multiples of the current ATR. Risk is calculated based on the TP. Quick recommendations for different indecies: GER40 TP:3.5 SL:2 Trail:true/0.1 Upper:80 Lower:20 GER40 TP:4 SL:4 Trail:true/0.1 Upper:68 Lower:24 US100 TP:4 SL:2 Trail:true/0.1 Upper:80 Lower:10 XAUUSD TP:2 SL:2 Trail:true/0.1 Upper:
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    エキスパート
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Unobot EA
    Mark Joseph Borromeo Juan
    エキスパート
    UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    エキスパート
    The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
    Sense Pro MT5
    Eduard Serousov
    エキスパート
    Sense Pro   - a highly customizable Expert Advisor for MetaTrader terminals that uses a grid trading algorithm. It works simultaneously in 2 directions: along the trend and against the trend. Trading in the direction of the trend works on the principle of closing profitable positions using Take Profit or Trailing Stop (configurable in the settings). Trading in the direction against the trend works by opening averaging orders to close losing positions at a profit. The EA has a wide range of se
    Volume Hedger EA
    Sanele Celumusa Ngidi
    エキスパート
    50% discount PROMOTION PRICE $30 We Trade passed on Expect Volume and only open trade when the market is calm  The Entries are Left to run Till midday and if the take profit is not hit we close the Trade  we only execute trade around a specific time period  Please Ensure to enable the right EA setting as shown in the ScreenShot  The EA is able to see which market is moving the most and see which one is in second place, after its able to open positions based on the other market going on a  pul
    Gold Farming
    Sigit Hariyono
    エキスパート
    Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
    Pro Experience
    Yurii Yasny
    エキスパート
    Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    エキスパート
    トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.67 (39)
    エキスパート
    AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (22)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    エキスパート
    ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    エキスパート
    XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    エキスパート
    Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    エキスパート
    重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    エキスパート
    シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    エキスパート
    ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    エキスパート
    Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    エキスパート
    特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (7)
    エキスパート
    X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    エキスパート
    長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    エキスパート
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    エキスパート
    新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (3)
    エキスパート
    Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    エキスパート
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    エキスパート
    概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    4 (3)
    エキスパート
    世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    エキスパート
    BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    エキスパート
    プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    エキスパート
    PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    エキスパート
    Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remstoneを
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    エキスパート
    重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    エキスパート
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    エキスパート
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    エキスパート
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    エキスパート
    AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
    作者のその他のプロダクト
    Pound Yen Trader
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (2)
    エキスパート
    Pound Yen Trader – 概要   **Pound Yen Trader** は、M15 タイムフレームで GBPJPY 通貨ペアを操作するために特別に設計された最先端のトレーディングロボットです。20 年以上の広範な価格データを活用し、当社のアルゴリズムは、特定の通貨ペアにユニークな高効率なトレーディングパターンを特定し、活用するために専門的に開発およびトレーニングされています。    主な特長   1. **高度なパターン認識システム**: 最先端の技術を活用し、Pound Yen Trader には、過去およびリアルタイムデータをスキャンし、新たに出現する市場のトレンドを迅速かつ正確に特定する高度なパターン認識システムが搭載されています。   2. **動的レベルトレーディングシステム**: ロボットは、変化する市場条件に適応する動的レベルトレーディングシステムを採用しており、最大の収益を得るためにエントリーおよびイグジットポイントを最適化できます。   3. **先進的なトレーディングオプションの活用**: トレーディングパフォーマンスを向上させるために
    Zenith Zone Bot MT5
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (4)
    エキスパート
    トレーダーとPropFirmsの挑戦者向けのZenith Zone Botをご紹介します。このロボットは、カスタム開発されたテクニカルおよびファンダメンタルインジケーターに基づいたユニークな戦略を採用しており、一年以上にわたる専念した研究と改良を経ています。 Zenith Zone戦略は、以下の4つの包括的なステップで展開されます： 確認済みのサプライとデマンドのレベル：ロボットは確認済みのサプライとデマンドのレベルを計算することから始め、市場での正確なエントリーポイントと出口ポイントを可能にします。 リキディティの吸収：高度なアルゴリズムを活用して、ロボットはトレーディングペアのリキディティの吸収を評価し、トレードの実行を最適化し、スリッページを最小限に抑えます。 デイリーレリティブパフォーマンス：戦略には、トレーディングペアのデイリーレリティブパフォーマンスの堅実な評価が組み込まれており、変動する市場状況に対応した適応的な対応を保証します。 影響力のあるニュース分析：Botはリアルタイムで、トレーディングペアに関連する当日の重要なニュースの影響を評価し、ダイナミックで反応性のある取
    フィルタ:
    Sergey Porphiryev
    1947
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    開発者からの返信 Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:10
    Thank you so much I appreciate it.
    juan inocencio farriña geraldino
    25
    juan inocencio farriña geraldino 2025.05.12 21:10 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    開発者からの返信 Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:10
    Hello please update the EA to the latest version which will be up by tomorrow.
    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    開発者からの返信 Mohammadmahdi Sanei 2025.04.05 06:51
    Dear John, it a privilege to have great customers like. Looking forward for your feedback.
    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    開発者からの返信 Mohammadmahdi Sanei 2024.12.07 09:54
    Thank you for your feedback dear Daniele, Your insights for improving the EA is highly appreciated. Happy trading
    レビューに返信