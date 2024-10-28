トレーダーとPropFirmsの志願者向けにQuantum Quotientをご紹介します。この自動取引システムは、MARTINGALEおよびGRIDの戦術を使用しない戦略を実装し、独自の技術的および基本的な指標を使用して入念に構築されています。これらの手法は、1年以上にわたる厳格なテストと改良を経ています。



Quantum Quotient戦略には、以下の4つの主要なステップが含まれます：

1. 供給と需要の分析：まず、システムは供給と需要のレベルを計算し、市場で正確なエントリーポイントとエグジットポイントを特定します。

2. リクイディティの活用：高度なアルゴリズムを利用して、システムは取引ペアのリクイディティ吸収を評価し、取引の実行を最適化し、スリッページを最小限に抑えます。

3. 日次パフォーマンスの評価：この戦略は、取引ペアの日次相対パフォーマンスの徹底的な評価を統合し、変化する市場状況に対する適応的な対応を確保します。

4. リアルタイムニュースの影響分析：システムは、トレーディングペアに関連する最新のニュースの影響を動的に評価し、現在の日におけるレスポンシブなトレーディングアプローチを可能にします。



この取引システムの分析は、カスタムデザインの指標に基づいています。これらの指標は、過去1年間の手動バックテストおよびフォワードテストを経て開発され、エキスパートアドバイザーの作成における5年以上の経験と組み合わされています。



専門家アドバイザー（EA）の主な機能：

- PropFirmオプション利用可能

- 低ドローダウン戦略

- GridまたはMartingaleテクニックの適用なし

- 標準のTP/SL比率

- 資本リスク管理

- デフォルトの最適化設定

- すべての自動取引の側面を管理する包括的なFOREXシステム。



お勧め：

- 通貨ペア：マルチ通貨 - GBPNZDチャートにEAを添付するだけ

- タイムフレーム：H1

- 最低入金額：$1000

- アカウントタイプ：ECN、Raw、または低スプレッドのアカウント。

- 適切なブローカー：標準ブローカーとPropFirms

- 重要：文書を注意深く読んでください！

- アカウントタイプ：ヘッジ





ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

Check my blog posts to know about my trading strategy concept and FTMO challenges I passed with this strategy [CLICK]

How do I get more information about the EA?

Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/116781 Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759612













