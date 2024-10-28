Quantum Quotient

5

Presentamos Quantum Quotient para los traders y aspirantes a PropFirms. Este sistema de trading automatizado implementa una estrategia sin tácticas MARTINGALE y GRID, meticulosamente construida utilizando indicadores técnicos y fundamentales propietarios. Estas metodologías han sido sometidas a rigurosas pruebas y refinamientos durante más de un año.

La estrategia Quantum Quotient comprende cuatro pasos clave:
1. Análisis de Oferta y Demanda: Inicialmente, el sistema calcula los niveles de oferta y demanda para precisar los puntos de entrada y salida en el mercado.
2. Utilización de Liquidez: Utilizando algoritmos sofisticados, el sistema evalúa la absorción de liquidez para el par de trading, optimizando la ejecución de operaciones y minimizando el deslizamiento.
3. Evaluación del Rendimiento Diario: Esta estrategia integra una evaluación exhaustiva del rendimiento relativo diario del par de trading, asegurando respuestas adaptativas a las condiciones de mercado en evolución.
4. Análisis de Impacto de Noticias en Tiempo Real: El sistema evalúa dinámicamente el impacto de noticias de última hora relacionadas con el par de trading en el día actual, permitiendo un enfoque de trading receptivo.

El análisis de este sistema de trading se basa en indicadores diseñados a medida, desarrollados mediante pruebas manuales de retroceso y avance durante el último año, complementados con más de cinco años de experiencia en la creación de asesores expertos.

Características clave del Asesor Experto (EA):
- Opciones de PropFirm disponibles
- Estrategia de bajo drawdown
- Sin aplicación de técnicas Grid o Martingale
- Ratio TP/SL estándar
- Gestión de riesgos de capital
- Configuraciones optimizadas por defecto
- Un sistema FOREX completo que gestiona todos los aspectos del trading automatizado.

Recomendaciones:
- Par de divisas: Multi-divisa - Simplemente adjunte el EA al gráfico de GBPNZD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $1000
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o cuentas con bajos spreads.
- Brokers adecuados: Brokers estándar y PropFirms
- IMPORTANTE: ¡Lea detenidamente la documentación!
- Tipo de cuenta: Hedge


    Comentarios 4
    Sergey Porphiryev
    1947
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (I use it with martingale sets)

    John Bacelar
    169
    John Bacelar 2025.04.04 22:15 
     

    I PURCHASED THE PRODUCT AND THE AUTHOR WAS VERY POLITE AND ANSWERED MY QUESTIONS AND WAS VERY HELPFUL. I AM DOING THE TEST ON A DEMO ACCOUNT. SO FAR IT IS GOING VERY WELL. I HOPE IT CONTINUES LIKE THIS. I WILL UPDATE WHEN I HAVE IT ON A REAL ACCOUNT.

    Daniele Camerano Spelta Rapini
    371
    Daniele Camerano Spelta Rapini 2024.12.07 09:51 
     

    I am happy to leave this review first. EA has a very unique logic of working and needs to be understood before trading in real. I suggest testing the performance on multiple brokers. Thanks.

