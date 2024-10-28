Quantum Quotient
- Asesores Expertos
- Mohammadmahdi Sanei
- Versión: 4.46
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Presentamos Quantum Quotient para los traders y aspirantes a PropFirms. Este sistema de trading automatizado implementa una estrategia sin tácticas MARTINGALE y GRID, meticulosamente construida utilizando indicadores técnicos y fundamentales propietarios. Estas metodologías han sido sometidas a rigurosas pruebas y refinamientos durante más de un año.
La estrategia Quantum Quotient comprende cuatro pasos clave:
1. Análisis de Oferta y Demanda: Inicialmente, el sistema calcula los niveles de oferta y demanda para precisar los puntos de entrada y salida en el mercado.
2. Utilización de Liquidez: Utilizando algoritmos sofisticados, el sistema evalúa la absorción de liquidez para el par de trading, optimizando la ejecución de operaciones y minimizando el deslizamiento.
3. Evaluación del Rendimiento Diario: Esta estrategia integra una evaluación exhaustiva del rendimiento relativo diario del par de trading, asegurando respuestas adaptativas a las condiciones de mercado en evolución.
4. Análisis de Impacto de Noticias en Tiempo Real: El sistema evalúa dinámicamente el impacto de noticias de última hora relacionadas con el par de trading en el día actual, permitiendo un enfoque de trading receptivo.
El análisis de este sistema de trading se basa en indicadores diseñados a medida, desarrollados mediante pruebas manuales de retroceso y avance durante el último año, complementados con más de cinco años de experiencia en la creación de asesores expertos.
Características clave del Asesor Experto (EA):
- Opciones de PropFirm disponibles
- Estrategia de bajo drawdown
- Sin aplicación de técnicas Grid o Martingale
- Ratio TP/SL estándar
- Gestión de riesgos de capital
- Configuraciones optimizadas por defecto
- Un sistema FOREX completo que gestiona todos los aspectos del trading automatizado.
Recomendaciones:
- Par de divisas: Multi-divisa - Simplemente adjunte el EA al gráfico de GBPNZD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $1000
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o cuentas con bajos spreads.
- Brokers adecuados: Brokers estándar y PropFirms
- IMPORTANTE: ¡Lea detenidamente la documentación!
- Tipo de cuenta: Hedge
