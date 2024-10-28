Apresentamos o Quantum Quotient para traders e aspirantes a PropFirms. Este sistema de negociação automatizado implementa uma estratégia sem táticas MARTINGALE e GRID, meticulosamente construída usando indicadores técnicos e fundamentais proprietários. Essas metodologias foram submetidas a testes rigorosos e refinamento por mais de um ano.



A estratégia Quantum Quotient engloba quatro etapas-chave:

1. Análise de Oferta e Demanda: Inicialmente, o sistema calcula os níveis de oferta e demanda para identificar pontos de entrada e saída precisos no mercado.

2. Utilização de Liquidez: Utilizando algoritmos sofisticados, o sistema avalia a absorção de liquidez para o par de negociação, otimizando a execução de negociações e minimizando o deslizamento.

3. Avaliação do Desempenho Diário: Esta estratégia integra uma avaliação abrangente do desempenho relativo diário do par de negociação, garantindo respostas adaptativas às condições de mercado em evolução.

4. Análise de Impacto de Notícias em Tempo Real: O sistema avalia dinamicamente o impacto de notícias de última hora relacionadas ao par de negociação no dia atual, permitindo uma abordagem de negociação responsiva.



A análise deste sistema de negociação é baseada em indicadores personalizados, desenvolvidos por meio de testes manuais de retrocesso e avanço ao longo do último ano, complementados com mais de cinco anos de experiência na criação de consultores especializados.



Recursos-chave do Consultor Especialista (EA):

- Opções PropFirm disponíveis

- Estratégia de baixa redução

- Sem aplicação de técnicas Grid ou Martingale

- Razão TP/SL padrão

- Gerenciamento de risco de capital

- Configurações otimizadas por padrão

- Um sistema FOREX abrangente que gerencia todos os aspectos da negociação automatizada.



Recomendações:

- Par de moedas: Multi-moeda - Basta anexar o EA ao gráfico GBPNZD

- Período de tempo: H1

- Depósito mínimo: $1000

- Tipo de conta: ECN



, Raw ou contas com spreads baixos.

- Corretores adequados: Corretores padrão e PropFirms

- IMPORTANTE: Leia cuidadosamente a documentação!

- Tipo de conta: Hedge





ATTENTION! when purchased the product please send me a private message to send you complete information.

