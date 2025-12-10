Amazing Brain MT4

Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet.

Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen.



Er verwendet ein System zum Herausfiltern falscher Signale.

Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.

Der EA verwendet einen sehr kleinen SL, so dass das Konto bei einem sehr geringen Risiko pro Handel immer vor einem Equity Drawdown geschützt ist.

Der Berater verwendet nicht die Martingale, die Grille oder andere Los Erhöhung Strategien.







Empfohlenes Paar/Zeitrahmen: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Achtung! Dieser EA ist nur für "Hedging"-Konten geeignet.

Niedrige Spreads und eine hohe Ausführungsqualität sind bei der Auswahl eines Brokers wichtig. Empfohlener Broker :https://one.exnesstrack.net/a/wzvus22ijj (Konto Pro) Wir empfehlen die Verwendung eines VPS mit minimalem Ping zu Ihrem Broker. Der PC-Prozessor sollte nicht mit anderen Programmen oder Beratern überlastet sein (andernfalls ist der Berater nicht in der Lage, alle Ticks zu verarbeiten, und das ist schlecht für den Berater). Es wird empfohlen, den Adviser auf einem Konto zu betreiben (ein Konto ist ein Adviser). Eine Hebelwirkung von 1: 100 oder mehr wird empfohlen. Wenn Sie mehrere Berater auf demselben Konto einsetzen, achten Sie darauf, dass alle Berater unterschiedliche Magic-Nummern haben. Sie müssen sich bei Ihrem Broker vergewissern, dass er Ihnen den Handel mit Scalping-Strategien erlaubt, indem er eine Position für weniger als eine Minute hält.





Magic - Identifikator für Trades.

für Trades. Order-Kommentar - Kommentar zur Order.

zur Order. Slippage - Zulässiger Slippage, bevor ein Auftrag ausgelöst wird.

Slippage, bevor ein Auftrag ausgelöst wird. Max Spread - Maximal zulässiger Spread, bevor ein schwebender Auftrag ausgelöst wird.

zulässiger Spread, bevor ein schwebender Auftrag ausgelöst wird. Ticks durchschnittlicher Spread - Sammeln von Ticks für den durchschnittlichen Spread.

Sammeln von Ticks für den durchschnittlichen Spread. ticks for deleting pending orders - sammelt durchschnittliche Spread-Ticks zum Löschen von Pending Orders, wenn der durchschnittliche Spread Max_Spread überschreitet .

sammelt durchschnittliche Spread-Ticks zum Löschen von Pending Orders, wenn der durchschnittliche Spread überschreitet Order Type - Auswahl der Handelsrichtung.

Handelsrichtung. disable trade if spread high - Deaktiviert den Handel für eine bestimmte Zeit (von 5 Minuten bis 24 Stunden), wenn der Spread Max_Spread überschreitet .

den Handel für eine bestimmte Zeit (von 5 Minuten bis 24 Stunden), wenn der Spread überschreitet Fixed_Lot - Festes Lot (wenn Use_Risk_MM - false).

Lot (wenn false). Use_Risk_MM - Wenn dies wahr ist, wird die Lotgröße erhöht, wenn der Kontostand wächst (Risikomanagement).

dies wahr ist, wird die Lotgröße erhöht, wenn der Kontostand wächst (Risikomanagement). Percentage_Risk - Erhöhung der Lotgröße basierend auf dem Saldowert (Risikomanagement in %).

Erhöhung der basierend auf dem Saldowert (Risikomanagement in %). Take_Profit - Gewinnmitnahme in Punkten.

in Punkten. Stop_Loss - Stop-Loss in Punkten.

in Punkten. Breakeven_Target_PipsInp - Wenn der Preis über diesem Wert liegt, wird der Breakeven ausgelöst. (-1 = Aus).

der Preis über diesem Wert liegt, wird der Breakeven ausgelöst. (-1 = Aus). Breakeven_Jump_PipsInp - Stop Loss wird mit diesem Wert zum Breakeven verschoben.

Loss wird mit diesem Wert zum Breakeven verschoben. Trailing_Stop - Trailing-Punkte , wenn die Position im Gewinn ist. (-1 = aus, 0 = Stop_Loss ) .

, wenn die Position im Gewinn ist. (-1 = aus, 0 = . Trailing_Step - Trailing-Schritt , wenn die Position im Gewinn ist.

, wenn die Position im Gewinn ist. Risk_Protection_on_slippages - Wenn true, wendet der EA die Positionsschließung auch im Falle eines Slippage an.

true, wendet der EA die Positionsschließung auch im Falle eines Slippage an. Adaptive_Trailing_to_slippages - Bei true - adaptiver Trailing-Stop.

true - adaptiver Trailing-Stop. Change_correction_coefficient - Empfindlichkeitskoeffizient für den Nachlauf .

Empfindlichkeitskoeffizient . Adaptive_by_Time - Algorithmus für adaptives Trailing nach Zeit.

für adaptives Trailing nach Zeit. Time_Scale - Zeitintervall für die Preisanalyse.

Intraday-Handel nach Zeit:

Use time - Wenn true, wird der Handel nach Zeit durchgeführt.

Wenn true, wird der Handel nach Zeit durchgeführt. GMT_mode - GMT-Offset der Broker-Serverzeit; (0 - nicht verwendet).

GMT-Offset der Broker-Serverzeit; (0 - nicht verwendet). Every_Day_Start - Startzeit der Operation (hh:mm).

Startzeit der (hh:mm). Every_Day_End - Endzeit des Vorgangs (hh:mm).

Endzeit des Vorgangs am Freitag: