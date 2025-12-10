Amazing Brain MT4

Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet.

Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen.

Er verwendet ein System zum Herausfiltern falscher Signale.

Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.

Der EA verwendet einen sehr kleinen SL, so dass das Konto bei einem sehr geringen Risiko pro Handel immer vor einem Equity Drawdown geschützt ist.

Der Berater verwendet nicht die Martingale, die Grille oder andere Los Erhöhung Strategien.


Empfohlenes Paar/Zeitrahmen: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Achtung! Dieser EA ist nur für "Hedging"-Konten geeignet.

  1. Niedrige Spreads und eine hohe Ausführungsqualität sind bei der Auswahl eines Brokers wichtig.
  2. Empfohlener Broker :https://one.exnesstrack.net/a/wzvus22ijj (Konto Pro)
  3. Wir empfehlen die Verwendung eines VPS mit minimalem Ping zu Ihrem Broker.
  4. Der PC-Prozessor sollte nicht mit anderen Programmen oder Beratern überlastet sein (andernfalls ist der Berater nicht in der Lage, alle Ticks zu verarbeiten, und das ist schlecht für den Berater).
  5. Es wird empfohlen, den Adviser auf einem Konto zu betreiben (ein Konto ist ein Adviser).
  6. Eine Hebelwirkung von 1: 100 oder mehr wird empfohlen.
  7. Wenn Sie mehrere Berater auf demselben Konto einsetzen, achten Sie darauf, dass alle Berater unterschiedliche Magic-Nummern haben.
  8. Sie müssen sich bei Ihrem Broker vergewissern, dass er Ihnen den Handel mit Scalping-Strategien erlaubt, indem er eine Position für weniger als eine Minute hält.
Parameter
  • Magic - Identifikator für Trades.
  • Order-Kommentar - Kommentar zur Order.
  • Slippage - Zulässiger Slippage, bevor ein Auftrag ausgelöst wird.
  • Max Spread - Maximal zulässiger Spread, bevor ein schwebender Auftrag ausgelöst wird.
  • Ticks durchschnittlicher Spread - Sammeln von Ticks für den durchschnittlichen Spread.
  • ticks for deleting pending orders - sammelt durchschnittliche Spread-Ticks zum Löschen von Pending Orders, wenn der durchschnittliche SpreadMax_Spread überschreitet.
  • Order Type - Auswahl der Handelsrichtung.
  • disable trade if spread high - Deaktiviert den Handel für eine bestimmte Zeit (von 5 Minuten bis 24 Stunden), wenn der SpreadMax_Spread überschreitet.
  • Fixed_Lot - Festes Lot (wennUse_Risk_MM - false).
  • Use_Risk_MM - Wenn dies wahr ist, wird die Lotgröße erhöht, wenn der Kontostand wächst (Risikomanagement).
  • Percentage_Risk - Erhöhung der Lotgröße basierend auf dem Saldowert (Risikomanagement in %).
  • Take_Profit - Gewinnmitnahme in Punkten.
  • Stop_Loss - Stop-Loss in Punkten.
  • Breakeven_Target_PipsInp - Wenn der Preis über diesem Wert liegt, wird der Breakeven ausgelöst. (-1 = Aus).
  • Breakeven_Jump_PipsInp - Stop Loss wird mit diesem Wert zum Breakeven verschoben.
  • Trailing_Stop - Trailing-Punkte , wenn die Position im Gewinn ist. (-1 = aus, 0 =Stop_Loss ) .
  • Trailing_Step - Trailing-Schritt , wenn die Position im Gewinn ist.
  • Risk_Protection_on_slippages - Wenn true, wendet der EA die Positionsschließung auch im Falle eines Slippage an.
  • Adaptive_Trailing_to_slippages - Bei true - adaptiver Trailing-Stop.
  • Change_correction_coefficient - Empfindlichkeitskoeffizient für den Nachlauf .
  • Adaptive_by_Time - Algorithmus für adaptives Trailing nach Zeit.
  • Time_Scale - Zeitintervall für die Preisanalyse.

Intraday-Handel nach Zeit:

  • Use time - Wenn true, wird der Handel nach Zeit durchgeführt.
  • GMT_mode - GMT-Offset der Broker-Serverzeit; (0 - nicht verwendet).
  • Every_Day_Start - Startzeit der Operation (hh:mm).
  • Every_Day_End - Endzeit des Vorgangs (hh:mm).

Endzeit des Vorgangs am Freitag:

  • Use time - Wenn true, wird zu einer bestimmten Zeit gehandelt.
  • Disable_in_Friday - Endzeitpunkt des Vorgangs am Freitag (hh:mm).

Empfohlene Produkte
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experten
Dies ist ein Price Action basierter EA. Keine Martingale oder Hedging-Strategie wird hier verwendet. Der EA ist nur für EURUSD geeignet. Einstiegslogik: Unterstützung Widerstand zu bestimmen, den Bereich der Kauf und Verkauf. Wir treten nicht in den Markt ein, wenn es sich um einen schwankenden Markt handelt. Wir filtern einen schwankenden Markt mit Bollinger Band und ADX. Außerdem überprüfen wir den Markttrend. Wir steigen nur ein, wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt und verkaufen, wenn
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen, der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen. Wenn ein Geschäft aktiviert wird, werden der Take Profit und der Stop Loss gesetzt. Wenn sich das Geschäft mit dem Gewinn bewegt, bewegt sich das andere schwebende Geschäft mit dem Preis Bis es mit einem Gewinn oder Verlust schließt und wieder auf die gleiche Weise arbeitet Es gibt keine Komplikationen oder Indikatoren in dem Experten Der Experte ist sehr einfach in seiner Arbeit Arbeit auf den fünf
Easy Growth Day Trading EA
Asen Genov
Experten
Easy Growth ist ein vollautomatischer ЕА für MT4 mit schnellem Algorithmus, entwickelt für den Intraday-Handel, FIFO-konform . Marktaufträge werden entsprechend dem Tagestrend eröffnet, Die Signale werden mit fortschrittlichen Filtern gefiltert, um einen hohen Prozentsatz an Profit-Trades zu erzielen. Alle Aufträge werden mit SL und TP platziert. Es ist möglich, zusätzliche Positionen zu eröffnen (optional), nur wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die Anzahl der zusätzlichen Positionen und ihre L
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experten
CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
EaMaster
Hai Chuan Su
Experten
eaMaster (Expert Advisor) Einführung 1. Überblick Dieser EA ist ein auf technischer Analyse basierendes automatisiertes Handelssystem, das Händlern helfen soll, automatisierte Handelsentscheidungen auf dem Markt zu treffen. Es folgt dem Bollinger Bands-Indikator in Kombination mit Candlestick-Mustern und führt präzise Trades in bestimmten Zeitrahmen aus. Der EA ist auf mehrere Finanzinstrumente anwendbar und unterstützt sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsstrategien, um unterschi
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Experten
15% Rabatt läuft weiter Vorheriger Preis 350$ Aktueller Preis 299$ Kontakt @mahicmc21 telegram EA Strategie Nehmen Sie scalp Positionen in höheren Zeitrahmen Trend mit sicheren Pips Abstand Hauptpaar EurUsd Major & Safe TF ist H1 / Minor & Aggressive TF ist M1 Minimum Deposit ist 500$ / SAFE Deposit ist 1000$ Für jede 500$ können Sie 1 Major Pair hinzufügen Ich lasse diesen EA 24 Stunden mit allen wichtigen Nachrichten laufen. Über die Einstellung : Ändern Sie keine Einstellungen. Ich habe d
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
ADX Forex Handelsstrategie (Hedging Lots Repeat) Ich benutze diesen Roboter jeden Tag auf meinen echten Konten. Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Hilfsmittel zur Erleichterung des Tageshandels entwickelt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Roboters gewisse Risiken birgt und keine Garantie für beständige Gewinne auf dem Forex-Markt ist. Der Handelsroboter basiert auf Algorithmen und Strategien, die ich entwickelt habe und die auf der Grundlage meines Wissens und mei
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
Experten
Die wiederholte Umsetzung einer soliden Strategie erweist sich oft als anspruchsvolle Aufgabe. Wir verstehen, dass Ihre Zeit wertvoll ist, und deshalb stellen wir Ihnen " Diamond Hedge " vor. Diese revolutionäre Lösung bietet eine gewinnbringende Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Erfolg zu genießen, ohne stundenlang Charts zu überwachen. Wichtig! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, und ich werde Ihnen die von mir verwendeten Parameter zur Verfügung stellen! Wie es funktioniert? Richt
FREE
Fast Lane
Panganani Sithole
Experten
Fast Lane-Expertenratgeber Der Fast Lane Expert Advisor ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um von Markttrends und -momentum zu profitieren. Dieser leistungsstarke EA nutzt den Indikator des gleitenden Durchschnitts, um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren, und beinhaltet gleichzeitig fortschrittliche Funktionen, um das Handelspotenzial zu maximieren. Key Features: Gleitender Durchschnittsindikator: Der EA verwendet den Indikator des gleitenden Durchschni
Forex Play
Ivaylo Petkov
Experten
Forex Play EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf einem intelligenten Algorithmus und einigen Standardindikatoren wie Bollinger Bands, Stand Deviation etc. basiert. Geldmanagement - automatische Lot-Berechnung basierend auf Ihrem Risiko pro Handel oder manuell eingestellt; Broker SPY Modul (Versteckter Take Profit und Stop Loss); Spread- und Slippage-Schutz; Hohe Handelsfrequenz; Flexible Eingabeoptionen zur Verwendung für verschiedene Währungspaare; Dieses System verwendet kein Rast
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Experten
Pegasus Pro arbeitet auf der Grundlage von HFT (Hochfrequenzhandel) Algorithmus, aber es ist so empfindlich, es ist 100% automatisch, Pegasus Pro ist in der Lage, jede unterschiedliche Situation zu skalpieren, Bitte versuchen Sie Backtest mit dem niedrigsten Spread: ( MAX 5 für Majur Währung ) Da die ECN-Konten Typen haben sehr niedrige Spreads, Maximale Ms für VPS: 5, vergessen Sie nicht, diese Ms Ihr Broker-Server-Adresse muss in den gleichen Ort mit Ihrem VPS-Adresse sein Live-Signal, https:
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experten
Automatisieren Sie Ihre Fimathe MT4-Strategie - Handeln Sie effizient und präzise Beschreibung: Die Fimathe-Strategie ist weithin für ihre Rentabilität anerkannt, erfordert jedoch auch stundenlange Marktüberwachung. Um dieses Problem zu lösen, stellen wir Fimathe MT4 vor, einen Roboter, der die Ausführung Ihrer Strategie automatisiert. So funktioniert es: Fimathe MT4 arbeitet im "halbautomatischen" Modus. Sie führen Ihre Analyse durch, und der Roboter führt Trades auf Grundlage dieser Analyse
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experten
Golden Scalper PRO: Unsere Technologie arbeitet für Sie! Handbuch und Set-Datei: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen das vollständige Handbuch und die Set-Datei zu. Preis: Der Preis steigt, wenn mehr Lizenzen verkauft werden. Verfügbare Lizenzen: 3 Der Handel mit Gold gehört aufgrund seiner extremen Volatilität und der damit verbundenen Risiken zu den anspruchsvollsten Bereichen der Finanzmärkte. Golden Scalper PRO wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen z
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Experten
MagicSignals EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Auch dieses System kommen mit sehr intelligenten Money Management Code und nicht wie andere Expert Advisor mit diesem ea Sie nicht verwenden können, feste Menge zu handeln. Sie müssen die sehr intelligente Money-Management-System in diesem ea, um jeden Handel zu öffnen, müssen Sie nur Ihr Risiko setzen und das System wird alle anderen Job für Sie tun. Und wenn Sie Null in der Risiko-Einstellung wird das System öffnen, die kleine Menge, di
LimitGridEA Pro TestMode
Miss Sakunaa Kakhesuanworrasakul
Experten
LimitGridEA Pro - Smart & Clean Grid EA für Gold und Forex Handeln Sie selbstbewusst mit einem Buy/Sell Limit Grid System , das mit technischen Filtern, Aktienkontrolle und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet ist. Hauptmerkmale : Buy/Sell Limit Only - Strukturierte Orderplatzierung, kein Spamming, kein Chaos RSI + Bollinger Band Filter - Stellt sicher, dass der Einstieg nur bei klaren technischen Signalen erfolgt Kombinierter TP (pro Seite) - Schließt automatisch
FREE
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experten
Ausgehend von meiner ursprünglichen Handelsstrategie scheint es, dass dieser EA so programmiert ist, dass er mithilfe der technischen Analyse ein Innenkerzenmuster in der aktuellen Kerze erkennt und auf einen Ausbruch in eine der beiden Richtungen wartet. Wenn der Kurs nach oben ausbricht, platziert der EA einen Kaufauftrag, und wenn er nach unten ausbricht, platziert der EA einen Verkaufsauftrag. Die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sind jeweils auf 50 Pips festgelegt. Außerdem kann die Ver
FREE
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experten
Dieser EA wurde nur für den RSI Einstiegspunkte Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test) erstellt, um die profitablen Parameter des Indikators zu zeigen und um potentiellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Backtests der Indikatoreinträge durchzuführen. EA öffnet Kaufaufträge bei Kaufpfeilen und Verkaufsaufträge bei Verkaufspfeilen des Indikators, Aufträge werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen. EA wurde nicht für den automatisierten Live-Handel entwickelt, das
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Night
Aleksandr Valutsa
Experten
Night - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstro
Magic Scalper EA
Ramzi Abuwarda
Experten
Vorstellung des SCALPER EA, dem bahnbrechenden Expert Advisor (EA), der die Welt des Devisenhandels im Sturm erobert hat. Im Jahr 2023 hat sich der SCALPER EA als der profitabelste EA etabliert und die Art und Weise, wie Trader den Devisenmarkt angehen, revolutioniert. Entwickelt, um von kurzfristigen Marktschwankungen zu profitieren, nutzt der SCALPER EA fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit blitzschneller Präzision zu identifizi
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experten
Intelligent Detector ist ein Expert Advisor, der auf Basis von Algorithmen der Künstlichen Intelligenz für das EURUSD-Symbol arbeitet. Seine Handelsstrategie ist Swing Trade, die sichere Trades identifiziert, um risikoreiche Entscheidungen und unsichere Positionen zu vermeiden. Er war in der Lage, die stabilsten Gewinne über einen langen Zeitraum von etwa 19 Jahren zu erzielen (nicht jeder Experte hat diese Fähigkeit und sie sind nur in einem kurzen und spezifischen Zeitraum ansprechbar), er ha
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
ForexTrendex
Luciana Andrea Maggiori
Experten
Herzlich willkommen. ForexTrendex ist eine Scalping-Maschine (handelt ziemlich oft), die Trendlinien verwendet, bevor sie eine echte anständige bis perfekte Stellen öffnet. WICHTIG: Aufgrund der riesigen Menge an Variablen, die im Code des EA und die vielen Zeichnungen im Diagramm verwendet werden, wurde der Code des EA sehr schwer, was zu einer sehr sehr langsamen Prüfung in Ticks. Bitte beachten Sie , dass das Testen in Kontrollpunkten nicht die Stärke des EA zeigen wird, weil die Ergebnisse
British Bulldog EA
Orieny Owuor
Experten
Dieses Handelssystem verwendet den Bollinger-Band-Indikator als einen seiner Signalgeber und in Kombination mit anderen proprietären Indikatoren, kann das System schnell die Richtung des Handels identifizieren. Das System ist bestrebt, in der Trendrichtung zu handeln. Es wird jeweils nur ein Handel eröffnet, d.h. das System wartet darauf, dass der offene Handel mit Gewinn schließt und eröffnet dann den nächsten Handel. Dieser EA verwendet kein Martingal, um zu versuchen, verlorene Trades wied
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Experten
Wichtiger Hinweis: Der Fire Wave Expert Advisor ist speziell dafür entwickelt, auf dem Währungspaar GBP/USD im 5-Minuten-Zeitrahmen zu arbeiten. Die Verwendung des EA in höheren Zeitrahmen (wie H1 oder höher) erhöht das Risiko erheblich und kann zu größeren als erwarteten Drawdowns führen. Dies liegt an den einzigartigen Berechnungen der Strategie, die für den 5-Minuten-Chart optimiert sind. Wenn Sie jedoch geringeres Risiko mit niedrigeren Renditen bevorzugen, kann der EA auch auf dem EUR/USD-P
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
Remora fish
Marta Gonzalez
Experten
Du weißt, dass du kein Hai bist, aber vielleicht kannst du ein Remora-Fisch sein. Du musst nur einen Hai ausfindig machen und dich von dessen Überresten ernähren. Dieses System verwendet einen Indikator, der die Bewegungen des Hais erkennt und sich zu seinen Gunsten positioniert, indem es seinen Fang ausnutzt. Dieses System analysiert den Markt und sucht nach den Wellen, die der Hai im Forex-Meer erzeugt, wenn er den Markt angreift. Sobald die Hai-Attacke lokalisiert ist, betritt es den Markt
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Experten
Merkmal Kein Martingale, Grid-Trading oder Mittelwertbildung in diesem EA. Die Logik ist originell, solide und robust. Erweitert durch maschinelles Lernen. Fester Stoploss und Takeprofit = sicher. Die Gewinnrate beträgt 99%. ProfitFactor ist über 5. Ein Handel zu einer Zeit. Der ultimative EA Endlich ist der EA mit echtem Vorteil auf dem MQL5-Markt angekommen. Dieser EA ist einfach zu bedienen.keine Optimierung ist erforderlich. Währungspaare Dieser EA funktioniert mit USDJPY. Wählen Sie im
North Star EA
Zhongqu Wu
Experten
North Star EA ist ein Trend EA, nicht ein Martin EA, nicht optimiert EA. verwenden Sie nur fixe Losgröße, Auto erhalten fixe Stop-Loss und Take-Profit-Wert, Max 3 offene Positionen.EA hat mehrere Plattform-Tests bestanden. Kleine Kapitalentnahme und kein Risiko der Exposition ！ North Star EA ist ein komplexer Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse verwendet, um Marktbewegungen vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt eine Kombination aus
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Weitere Produkte dieses Autors
Amazing Wise
Amazing Traders
Experten
Dieser völlig revolutionäre Experte verwendet 3 geheime Strategien für den Handel mit mehreren Währungen (6 Währungspaare) auf dem Devisenmarkt. Kombiniert mit 2 Indikatoren (Stockhastik und RSI), einem Falschsignalfilter und Gitterabdeckung. EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop. Empfohlene Paare: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP und AUDCAD Der Zeitrahmen hängt von der Art des Risikos ab, das Sie eingehen möchten. Empfohlen M15 Hohes Risiko, M30 Mäßiges Risiko H1 Geringes Risiko Üb
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Grid Coverage und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experten
Diese Bruchstrategie führt zu Markteintrittssignalen, wenn der Preis innerhalb eines bestimmten Preisrahmens eine Grenze überschreitet. Um diese Strategie zu entwickeln, haben wir historische Daten mit einer Qualität von 99,9 % aus den letzten 15 Jahren verwendet. Die wichtigsten Indikatoren wurden ausgewählt und die falschen Indikatoren eliminiert. Der Sachverständige führt eine technische Analyse durch und zieht nur die Fälle zurück, die die besten Ergebnisse liefern. Er verwendet ein System z
Amazing Wise MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser völlig revolutionäre Experte verwendet 3 geheime Strategien für den Handel mit mehreren Währungen (6 Währungspaare) auf dem Devisenmarkt. Kombiniert mit 2 Indikatoren (Stockhastik und RSI), einem Falschsignalfilter und Gitterabdeckung. EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop. Sie können die Rasterabdeckung deaktivieren und einen Stop Loss und Tp hinzufügen, wenn Sie sie benötigen. Empfohlene Paare: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP und AUDCAD Der Zeitrahmen hängt von der Art des
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension