Amazing Brain MT4

Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios.

Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado.

Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas.

El EA utiliza trailing stop adaptativo.

El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación.

El asesor no utiliza la Martingala, la Reja u otras estrategias de aumento de lote.


Pares/marcos temporales recomendados: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Atención. Este EA es sólo para cuentas de "cobertura".

  1. Los spreads bajos y la alta calidad de ejecución son importantes a la hora de elegir un broker.
  2. Broker recomendado :https://one.exnesstrack.net/a/wzvus22ijj (Cuenta Pro)
  3. Recomendamos utilizar un VPS con ping mínimo a su broker.
  4. El procesador del PC no debe estar sobrecargado con otros programas o asesores ( de lo contrario, el asesor no será capaz de procesar todos los ticks y esto es malo para el asesor ).
  5. Se recomienda ejecutar el asesor en una sola cuenta (una cuenta es un asesor).
  6. Se recomienda un apalancamiento de 1: 100 o más.
  7. Si utiliza varios asesores en la misma cuenta, asegúrese de que todos los asesores tienen números Magic diferentes.
  8. Debe comprobar con su broker que éste le permite operar con estrategias de scalping manteniendo una posición durante menos de un minuto.
Parámetros
  • Magic - Identificador para las operaciones.
  • Comentario de la orden- Comentario de la orden.
  • Deslizamiento - Deslizamiento permitido antes de que se active una orden.
  • Max Spread - Spread máximo permitido antes de que se dispare una orden pendiente.
  • Ticks spread medio - Recoge los ticks del spread medio.
  • ticksfor deleting pending orders - recoge los ticks del spread medio para eliminar las órdenes pendientes cuando el spread medio superael Max_Spread.
  • Order Type - selecciona la dirección de la operación.
  • disable trade if spread high - deshabilita la negociación durante un tiempo determinado (de 5 minutos a 24 horas), si el spread excedeMax_Spread.
  • Fixed_Lot - Lote fijo (siUse_Risk_MM - false).
  • Use_Risk_MM- Si es verdadero, el tamaño del lote aumentará cuando crezca el saldo de la cuenta (Gestión de Riesgo).
  • Percentage_Risk - Incremento del tamaño del lote basado en el valor del balance (Gestión de Riesgo en %).
  • Take_Profit - Toma de ganancias en puntos.
  • Stop_Loss - Stop loss en puntos.
  • Breakeven_Target_PipsInp - Cuando el precio está por encima de este valor, se activa el breakeven. (-1 = desactivado).
  • Breakeven_Jump_PipsInp- El Stop Loss se mueve utilizando este valor para alcanzar el punto de equilibrio.
  • Trailing_Stop - Puntos de arrastre cuando la posición está en beneficios. (-1 = desactivado, 0 =Stop_Loss ) .
  • Trailing_Step- Paso de arrastre cuando la posición está en beneficios.
  • Risk_Protection_on_slippages - Si es true, el EA también aplica cierre de posición en caso de deslizamiento.
  • Adaptive_Trailing_to_slippages- Si es true - trailing stop adaptativo.
  • Change_correction_coefficient - Co eficiente de sensibilidad de arrastre .
  • Adaptive_by_Time - Algoritmo de trailing adaptativo por tiempo.
  • Time_Scale- Intervalo de tiempo para el análisis de precios.

Negociación intradía por tiempo:

  • Use time - Si es true la negociación se realizará por tiempo.
  • GMT_mode - Desplazamiento GMT de la hora del servidor del broker; (0 - no se utiliza).
  • Every_Day_Start - Hora de inicio de la operación (hh:mm).
  • Every_Day_End- Hora de finalización de la operación (hh:mm).

Hora de finalización de la operación el viernes:

  • Use time - Si es true, opera a una hora determinada.
  • Disable_in_Friday- Hora de finalización de la operación el viernes (hh:mm).

Productos recomendados
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Este es un EA basado en la acción del precio. No martingala o estrategia de cobertura se utiliza aquí. El EA es sólo para EURUSD. Lógica de entrada: Resistencia de soporte para determinar el área de compra y venta. No entramos en el mercado si es un mercado que oscila. Filtramos el mercado que oscila con la banda de Bollinger y ADX. También comprobamos la tendencia del mercado. Sólo entramos para comprar si es una tendencia alcista y vender si es un mercado de venta. Lógica de salida: Por lo gen
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos, el experto trabaja en operaciones pendientes que se mueven con el precio. Cuando se activa una operación, se colocan el take profit y el stop loss Cuando se mueve con el beneficio, la otra operación pendiente se mueve con el precio Hasta que se cierra con un beneficio o pérdida y funciona de nuevo de la misma manera No hay complicaciones o indicadores en el experto El experto es muy simple en su trabajo Trabaja en los cinco minutos, capital de $ 100 o más El tamaño del lote trabaj
Easy Growth Day Trading EA
Asen Genov
Asesores Expertos
Easy Growth es un ЕА totalmente automático para MT4 con algoritmo rápido, diseñado para la negociación intradía, compatible con FIFO . Las órdenes de mercado se abren según la tendencia diaria, filtrando las señales con filtros avanzados, para conseguir un alto porcentaje de operaciones con beneficio. Todas las órdenes se colocan con SL y TP. Es posible abrir posiciones adicionales (opcional), sólo cuando se cumplen las condiciones. El número de posiciones adicionales y su tamaño de lote es defi
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Asesores Expertos
CANADIAN TAIGA es un EA profesional de cartera que utiliza un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en los principios de ruptura de volatilidad y ruptura de niveles de soporte/resistencia. Funciona en todos los pares de dólares canadienses. El principio básico de Canadian Taiga es capturar oportunidades de trading en todos los pares CAD, utilizando un sofisticado módulo de cobertura. Descargue CANADIAN TAIGA y pruébelo en todos los pares de dólares canadienses como se recomiend
EaMaster
Hai Chuan Su
Asesores Expertos
eaMaster (Asesor Experto) Introducción 1. Visión General Este EA es un sistema automatizado de operaciones basado en el análisis técnico, diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones automatizadas en el mercado. Sigue el indicador de Bandas de Bollinger combinado con patrones de velas, ejecutando operaciones precisas en marcos de tiempo específicos. El EA es aplicable a múltiples instrumentos financieros y soporta estrategias de negociación tanto a corto como a largo plazo, atendi
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Asesores Expertos
15% de descuento en curso Precio anterior 350 Precio actual 299 Contacto @mahicmc21 telegram Estrategia EA Tomar posiciones de cuero cabelludo en la tendencia de marco de tiempo superior con la distancia segura Pips Par Principal EurUsd TF Mayor y Seguro es H1 / TF Menor y Agresivo es M1 Depósito Mínimo es de 500 $ / Depósito SEGURO es de 1000 $ Por cada 500 $ se puede añadir 1 Major Pair Estoy corriendo este EA 24 Horas con todas las noticias de alto impacto. Acerca de Ajuste : No cambie la
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) Robot  válido para divisas como Eur Usd. Métrica recomendad H1 y empezar por lotaje de 0.01 e ir ajustando al rendimientoi deseado. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseña
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
Asesores Expertos
Implementar repetidamente una estrategia sólida a menudo resulta ser una tarea desafiante. Entendemos que su tiempo es valioso, por eso presentamos " Diamond Hedge ". Esta solución revolucionaria ofrece una estrategia ganadora, permitiéndole disfrutar del éxito sin la carga de pasar horas monitoreando gráficos. ¡Importante! ¡Contácteme inmediatamente después de la compra y le proporcionaré los parámetros que utilizo! ¿Cómo funciona? Configure su canal de negociación y elija el multiplicador de
FREE
Fast Lane
Panganani Sithole
Asesores Expertos
Asesor Experto Fast Lane El Asesor Experto Fast Lane es un sofisticado algoritmo de negociación diseñado para capitalizar las tendencias y el impulso del mercado. Este potente EA utiliza el indicador de Media Móvil para identificar los puntos de entrada óptimos, al tiempo que incorpora funciones avanzadas para maximizar el potencial de negociación. Características principales: Indicador de Media Móvil: El EA utiliza el indicador de Media Móvil para medir el impulso del mercado e identificar
Forex Play
Ivaylo Petkov
Asesores Expertos
Forex Play EA es un Asesor Experto automatizado basado en un algoritmo inteligente y algunos indicadores estándar como Bandas de Bollinger, Desviación Stand, etc. Gestión del dinero - cálculo automático del lote basado en su riesgo por operación o establecido manualmente; Módulo Broker SPY (Take Profit y Stop Loss ocultos); Protección de spread y deslizamiento; Alta frecuencia de negociación; Opciones de entrada flexibles para utilizar en diferentes pares de divisas; Este sistema no utiliza reji
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Pegasus Pro funciona sobre la base de HFT (comercio de alta frecuencia) algoritmo, pero es tan sensible, es 100% automático, Pegasus Pro es capaz de cuero cabelludo cada situación diferente, por favor, intente Backtest con la menor propagación : ( MAX 5 para la moneda majur ) Debido a que los tipos de cuentas ECN tienen diferenciales muy bajos , Máximo Ms para VPS: 5, no se olvide de obtener este Ms dirección del servidor de su corredor debe estar en el mismo lugar con su dirección VPS Señal en
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Asesores Expertos
Automatice su Estrategia Fimathe MT4: Opere con Eficiencia y Precisión Descripción: La Estrategia Fimathe es ampliamente reconocida por su rentabilidad, pero también se sabe que requiere largas horas de monitoreo del mercado. Para abordar este problema, les presentamos Fimathe MT4, un robot que automatiza la ejecución de su estrategia. Cómo funciona: Fimathe MT4 opera en modo "semiautomático". Usted realiza su análisis y el robot ejecuta las operaciones en función de él. Ventajas: Elimine la
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Asesores Expertos
Golden Scalper PRO: ¡Deja que nuestra tecnología trabaje para ti! Manual y archivo de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual completo y el archivo de configuración. Precio: El precio aumentará a medida que se vendan más licencias. Licencias disponibles: 3 Operar en el oro es uno de los mayores desafíos del mercado financiero debido a su alta volatilidad y riesgo. Requiere precisión extrema, análisis avanzado y una gestión de riesgo impecable. Golden Scalper PRO es
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Asesores Expertos
MagicSignals EA es un Asesor Experto totalmente automatizado. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo tendrá que poner su riesgo y el sistema hará todo el trabajo por usted. Y si usted pon
LimitGridEA Pro TestMode
Miss Sakunaa Kakhesuanworrasakul
Asesores Expertos
LimitGridEA Pro - EA de Cuadrícula Inteligente y Limpio para Oro y Forex Opere con confianza con un Sistema de Cuadrícula Límite de Compra/Venta impulsado por filtros técnicos, control de equidad y una interfaz fácil de usar. Características principales : Buy/Sell Limit Only - Colocación estructurada de órdenes, sin spam, sin caos. F iltros RSI + Banda de Bollinger - Asegura que las entradas se produzcan sólo con señales técnicas claras. TP combinado (por lado) - Cierra automáti
FREE
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Asesores Expertos
Basándome en mi estrategia de trading original, parece que este EA está programado para utilizar el análisis técnico para identificar un patrón de vela interior en la vela actual y esperar una ruptura en cualquier dirección. Si el precio rompe al alza, el EA colocará una orden de compra, y si rompe a la baja, el EA colocará una orden de venta. Los niveles de take profit y stop loss se fijan en 50 pips cada uno. Además, el uso de una estrategia de martingala, que implica aumentar el tamaño del
FREE
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Asesores Expertos
Este EA se crea sólo para RSI Puntos de Entrada Indicador (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Prueba, para mostrar los indicadores de parámetros rentables y dar a los compradores potenciales posibilidad de backtest indicador Entradas. EA abre órdenes de compra en las flechas de compra y órdenes de venta en las flechas de venta del indicador, las órdenes se cierran en señales opuestas. EA no es creado para el comercio automatizado en vivo, que no es el objetivo de vender EA, pero de t
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Night
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Night - es un asesor comercial profesional para el comercio automatizado en el mercado Forex, especializado en transacciones a corto plazo por la noche. El robot está diseñado para trabajar en su cuenta de operaciones las 24 horas del día, obteniendo beneficios de las pequeñas fluctuaciones de los precios. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5
Magic Scalper EA
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
Presentamos SCALPER EA, el revolucionario Asesor Experto (EA, por sus siglas en inglés) que ha causado furor en el mundo del trading de forex. En el año 2023, SCALPER EA se ha convertido en el EA más rentable, revolucionando la forma en que los traders abordan el mercado de divisas. Diseñado para aprovechar las fluctuaciones del mercado a corto plazo, SCALPER EA emplea algoritmos avanzados y tecnología de vanguardia para identificar oportunidades de trading con alta probabilidad y una precisión
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Asesores Expertos
Intelligent Detector es un asesor experto que funciona basado en algoritmos de Inteligencia Artificial para el símbolo EURUSD. Su estrategia de trading es Swing trade, que identifica operaciones seguras para evitar decisiones de alto riesgo y posiciones inciertas. Ha sido capaz de obtener los beneficios más estables durante un largo período de unos 19 años (no todos los expertos tienen esta capacidad y sólo responden en períodos cortos y específicos), no se ha sobreajustado. Atención: El númer
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
ForexTrendex
Luciana Andrea Maggiori
Asesores Expertos
Bienvenido. ForexTrendex es una plataforma de scalping (opera con bastante frecuencia) que utiliza líneas de tendencia antes de abrir una real en posiciones que van desde aceptables hasta perfectas. IMPORTANTE: Debido a la gran cantidad de variables utilizadas en el código del EA y a la gran cantidad de gráficos, el código del EA se volvió muy pesado, lo que resultó en una prueba muy lenta en ticks. Tenga en cuenta que las pruebas en puntos de control no mostrarán la fuerza del EA, ya que lo
British Bulldog EA
Orieny Owuor
Asesores Expertos
Este sistema de comercio utiliza el indicador de banda de Bollinger como uno de sus proveedores de señales y en combinación con otros indicadores de propiedad, el sistema puede identificar rápidamente la dirección de comercio. El sistema se esfuerza por operar en la dirección de la tendencia. Sólo se abre una operación a la vez, por lo que el sistema espera a que la operación abierta cierre con ganancias y luego abre la siguiente operación. Este EA no utiliza martingala para tratar de recuper
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Asesores Expertos
Aviso importante: El Asesor Experto Fire Wave está diseñado específicamente para operar en el par GBP/USD utilizando el marco temporal de 5 minutos. Usar el EA en marcos temporales más altos (como H1 o superior) incrementa significativamente el riesgo y podría llevar a reducciones superiores a las esperadas. Esto se debe a los cálculos únicos de la estrategia, que están optimizados para el gráfico de 5 minutos. Sin embargo, si prefieres menor riesgo con menores ganancias, el EA también puede usa
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto funciona colgando operaciones pendientes que se mueven con el precio al activar una operación Se cierra en el stop loss o en un beneficio de la búsqueda de beneficios Trabaja en pares de divisas de bajo spread Como la divisa dólar yen Trabaja con la misma configuración que el experto, o puede modificarse a gusto del usuario Trabaja sobre un timing de 15M o más a gusto del usuario parámetros: Transacción_Movimiento : Movimiento =true . no Movimiento=false . Lote1: Tamaño
Remora fish
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sabes que no eres un tiburón, pero tal vez puedas ser un pez rémora . Sólo tienes que localizar a un tiburón y alimentarte de sus restos. Este sistema utiliza un indicador que detecta los movimientos del tiburón y se posiciona a favor de él, aprovechando su captura. Este sistema analiza el mercado buscando las ondas que el tiburón produce en el mar de forex cuando ataca al mercado. Una vez localizado el ataque del tiburón, entra en el mercado para hacerse con una parte de la captura. Todas la
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Asesores Expertos
Característica No Martingala, el comercio de cuadrícula o promediando en esta EA. La lógica es original, sólida y robusta. Aumentado por el aprendizaje automático. Stoploss fijo y Takeprofit = Seguro. La tasa de ganancias es del 99%. ProfitFactor es superior a 5. Una operación a la vez. El EA definitivo Finalmente, el EA con ventaja real ha llegado a MQL5 Market. Este EA es fácil de use.No se necesita optimización. Pares de Divisas Este EA funciona en USDJPY. En el probador de estrategias y
North Star EA
Zhongqu Wu
Asesores Expertos
Estrella del Norte EA es una tendencia EA, no un Martin EA, EA no optimizado. sólo tiene que utilizar el tamaño de lote fijo, auto obtener pérdida de la parada fija y tomar el valor de beneficio, Max 3 posiciones abiertas.EA ha pasado múltiples pruebas de plataforma. retiro de capital pequeño y sin riesgo de exposición ！ . North Star EA es un algoritmo complejo que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los movimientos del mercado. Es
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Asesores Expertos
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Otros productos de este autor
Amazing Wise
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este experto completamente revolucionario utiliza 3 estrategias secretas para el comercio multidivisa (6 pares de divisas) en el mercado de divisas. Combinado con 2 indicadores (Stockhastik y RSI), un filtro de señales falsas y cobertura de cuadrícula. EA utiliza un trailing stop adaptativo. Pares recomendados: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP y AUDCAD Timeframe depende del tipo de riesgo que desea utilizar. Recomendado M15 Riesgo alto, M30 Riesgo moderado H1 Riesgo bajo Seguimiento 1: h
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Esta estrategia de ruptura genera señales de entrada en el mercado cuando el precio franquea un límite dentro de una determinada horquilla de precios. Para elaborar esta estrategia, hemos utilizado datos históricos de una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Se seleccionaron las señales más pertinentes y se eliminaron las falsas. El asesor experto realiza un análisis técnico y sólo retira los casos que presentan los mejores resultados. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas . L'
Amazing Wise MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este experto completamente revolucionario utiliza 3 estrategias secretas para operar con varias divisas (6 pares de divisas) en el mercado de divisas. Combinado con 2 indicadores (Stockhastik y RSI), un filtro de señales falsas y cobertura de cuadrícula. EA utiliza un trailing stop adaptativo. Puede desactivar la cobertura de la red y añadir un Stop Loss y Tp si los necesita. Pares recomendados: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP y AUDCAD El marco temporal depende del tipo de riesgo que de
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario