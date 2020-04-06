Amazing Brain MT4
- Asesores Expertos
- Amazing Traders
- Versión: 7.11
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios.
Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado.
Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas.
El EA utiliza trailing stop adaptativo.
El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación.
El asesor no utiliza la Martingala, la Reja u otras estrategias de aumento de lote.
Pares/marcos temporales recomendados: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
Atención. Este EA es sólo para cuentas de "cobertura".
- Los spreads bajos y la alta calidad de ejecución son importantes a la hora de elegir un broker.
- Broker recomendado :https://one.exnesstrack.net/a/wzvus22ijj (Cuenta Pro)
- Recomendamos utilizar un VPS con ping mínimo a su broker.
- El procesador del PC no debe estar sobrecargado con otros programas o asesores ( de lo contrario, el asesor no será capaz de procesar todos los ticks y esto es malo para el asesor ).
- Se recomienda ejecutar el asesor en una sola cuenta (una cuenta es un asesor).
- Se recomienda un apalancamiento de 1: 100 o más.
- Si utiliza varios asesores en la misma cuenta, asegúrese de que todos los asesores tienen números Magic diferentes.
- Debe comprobar con su broker que éste le permite operar con estrategias de scalping manteniendo una posición durante menos de un minuto.
- Magic - Identificador para las operaciones.
- Comentario de la orden- Comentario de la orden.
- Deslizamiento - Deslizamiento permitido antes de que se active una orden.
- Max Spread - Spread máximo permitido antes de que se dispare una orden pendiente.
- Ticks spread medio - Recoge los ticks del spread medio.
- ticksfor deleting pending orders - recoge los ticks del spread medio para eliminar las órdenes pendientes cuando el spread medio superael Max_Spread.
- Order Type - selecciona la dirección de la operación.
- disable trade if spread high - deshabilita la negociación durante un tiempo determinado (de 5 minutos a 24 horas), si el spread excedeMax_Spread.
- Fixed_Lot - Lote fijo (siUse_Risk_MM - false).
- Use_Risk_MM- Si es verdadero, el tamaño del lote aumentará cuando crezca el saldo de la cuenta (Gestión de Riesgo).
- Percentage_Risk - Incremento del tamaño del lote basado en el valor del balance (Gestión de Riesgo en %).
- Take_Profit - Toma de ganancias en puntos.
- Stop_Loss - Stop loss en puntos.
- Breakeven_Target_PipsInp - Cuando el precio está por encima de este valor, se activa el breakeven. (-1 = desactivado).
- Breakeven_Jump_PipsInp- El Stop Loss se mueve utilizando este valor para alcanzar el punto de equilibrio.
- Trailing_Stop - Puntos de arrastre cuando la posición está en beneficios. (-1 = desactivado, 0 =Stop_Loss ) .
- Trailing_Step- Paso de arrastre cuando la posición está en beneficios.
- Risk_Protection_on_slippages - Si es true, el EA también aplica cierre de posición en caso de deslizamiento.
- Adaptive_Trailing_to_slippages- Si es true - trailing stop adaptativo.
- Change_correction_coefficient - Co eficiente de sensibilidad de arrastre .
- Adaptive_by_Time - Algoritmo de trailing adaptativo por tiempo.
- Time_Scale- Intervalo de tiempo para el análisis de precios.
Negociación intradía por tiempo:
- Use time - Si es true la negociación se realizará por tiempo.
- GMT_mode - Desplazamiento GMT de la hora del servidor del broker; (0 - no se utiliza).
- Every_Day_Start - Hora de inicio de la operación (hh:mm).
- Every_Day_End- Hora de finalización de la operación (hh:mm).
Hora de finalización de la operación el viernes:
- Use time - Si es true, opera a una hora determinada.
- Disable_in_Friday- Hora de finalización de la operación el viernes (hh:mm).