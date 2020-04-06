Amazing Brain MT4

Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios.

Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado.



Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas.

El EA utiliza trailing stop adaptativo.

El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación.

El asesor no utiliza la Martingala, la Reja u otras estrategias de aumento de lote.







Pares/marcos temporales recomendados: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Atención. Este EA es sólo para cuentas de "cobertura".

Los spreads bajos y la alta calidad de ejecución son importantes a la hora de elegir un broker. Recomendamos utilizar un VPS con ping mínimo a su broker. El procesador del PC no debe estar sobrecargado con otros programas o asesores ( de lo contrario, el asesor no será capaz de procesar todos los ticks y esto es malo para el asesor ). Se recomienda ejecutar el asesor en una sola cuenta (una cuenta es un asesor). Se recomienda un apalancamiento de 1: 100 o más. Si utiliza varios asesores en la misma cuenta, asegúrese de que todos los asesores tienen números Magic diferentes. Debe comprobar con su broker que éste le permite operar con estrategias de scalping manteniendo una posición durante menos de un minuto.





Magic - Identificador para las operaciones.

para las operaciones. Comentario de la orden - Comentario de la orden.

orden de la orden. Deslizamiento - Deslizamiento permitido antes de que se active una orden.

antes de que se active una orden. Max Spread - Spread máximo permitido antes de que se dispare una orden pendiente.

Spread máximo permitido antes de que se dispare una orden pendiente. Ticks spread medio - Recoge los ticks del spread medio.

spread medio Recoge los ticks del spread medio. ticks for deleting pending orders - recoge los ticks del spread medio para eliminar las órdenes pendientes cuando el spread medio supera el Max_Spread.

recoge los ticks del spread medio para eliminar las órdenes pendientes cuando el spread medio supera Order Type - selecciona la dirección de la operación.

la dirección de la operación. disable trade if spread high - deshabilita la negociación durante un tiempo determinado (de 5 minutos a 24 horas), si el spread excede Max_Spread.

negociación durante un tiempo determinado (de 5 minutos a 24 horas), si el spread excede Fixed_Lot - Lote fijo (si Use_Risk_MM - false).

Lote (si false). Use_Risk_MM - Si es verdadero, el tamaño del lote aumentará cuando crezca el saldo de la cuenta (Gestión de Riesgo).

- es verdadero, el tamaño del lote aumentará cuando crezca el saldo de la cuenta (Gestión de Riesgo). Percentage_Risk - Incremento del tamaño del lote basado en el valor del balance (Gestión de Riesgo en %).

Incremento del tamaño del lote basado en el valor del balance (Gestión de Riesgo en %). Take_Profit - Toma de ganancias en puntos.

ganancias en puntos. Stop_Loss - Stop loss en puntos.

loss en puntos. Breakeven_Target_PipsInp - Cuando el precio está por encima de este valor, se activa el breakeven. (-1 = desactivado).

el precio está por encima de este valor, se activa el breakeven. (-1 = desactivado). Breakeven_Jump_PipsInp - El Stop Loss se mueve utilizando este valor para alcanzar el punto de equilibrio.

- El Loss se mueve utilizando este valor para alcanzar el punto de equilibrio. Trailing_Stop - Puntos de arrastre cuando la posición está en beneficios. (-1 = desactivado, 0 = Stop_Loss ) .

Puntos de cuando la posición está en beneficios. (-1 = desactivado, 0 = . Trailing_Step - Paso de arrastre cuando la posición está en beneficios.

- Paso de cuando la posición está en beneficios. Risk_Protection_on_slippages - Si es true, el EA también aplica cierre de posición en caso de deslizamiento.

es true, el EA también aplica cierre de posición en caso de deslizamiento. Adaptive_Trailing_to_slippages - Si es true - trailing stop adaptativo.

- es true - trailing stop adaptativo. Change_correction_coefficient - Co eficiente de sensibilidad de arrastre .

eficiente de sensibilidad de . Adaptive_by_Time - Algoritmo de trailing adaptativo por tiempo.

de trailing adaptativo por tiempo. Time_Scale- Intervalo de tiempo para el análisis de precios.

Negociación intradía por tiempo:

Use time - Si es true la negociación se realizará por tiempo.

Si es true la negociación se realizará por tiempo. GMT_mode - Desplazamiento GMT de la hora del servidor del broker; (0 - no se utiliza).

Desplazamiento GMT de la hora del servidor del broker; (0 - no se utiliza). Every_Day_Start - Hora de inicio de la operación (hh:mm).

Hora de inicio de la (hh:mm). Every_Day_End- Hora de finalización de la operación (hh:mm).

Hora de finalización de la operación el viernes: