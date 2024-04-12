Amazing Brain MT4

La stratégie Breakout génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit la limite d'une certaine fourchette de prix.

Pour créer la stratégie, nous avons utilisé les données historiques avec une qualité de 99,9% pour les 15 dernières années. Les meilleurs signaux ont été sélectionnés et les faux signaux ont été filtrés. L'Expert Advisor effectue une analyse technique et ne prend en compte que les cassures qui donnent les meilleurs résultats. 

Il utilise un système de filtrage des faux signaux.

L'EA utilise un stop suiveur adaptatif.

L'EA utilise un SL très petit, de sorte que le compte est toujours protégé contre la baisse des actions avec un risque par transaction très faible.


Paire et Timeframe Recommendé :  EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  1. Des spreads faibles et une exécution de qualité sont des éléments importants dans le choix d'un courtier.
  2. Courtier recommende : https://one.exnesstrack.net/a/wzvus22ijj (Compte Pro)
  3. Nous recommandons l'utilisation d'un VPS avec un ping minimal vers votre courtier.
  4. Le processeur du PC ne doit pas être surchargé par d'autres programmes ou conseillers (sinon, le conseiller ne sera pas en mesure de traiter tous les ticks, ce qui est mauvais pour lui).
  5. Il est recommandé d'utiliser le conseiller sur un seul compte (un compte est conseiller).
  6. Un effet de levier de 1 : 100 ou plus est recommandé.
  7. Si vous utilisez plusieurs conseillers sur le même compte, assurez-vous que tous les conseillers ont des numéros de Magic différents.
  8. Vous devez vérifier auprès de votre courtier qu'il vous permet de négocier des stratégies de scalping en maintenant une position pendant moins d'une minute.


Paramètres
  • Magie —    Identifiant pour les métiers.
  • Order Comment   Commentaire à la commande.
  • Slippage   Glissement autorisé avant le déclenchement d'un ordre.
  • Max Spread —    Spread maximum autorisé avant le déclenchement de l'ordre en attente.
  • ticks average spread   collectez les ticks spread moyen.
  • ticks for deleting pending orders   collectez les ticks de spread moyen pour supprimer les commandes en attente lorsque le spread moyen dépasse  Max_Spread.  
  • Order Type   sélectionnez la direction de la transaction.
  • disable trade if spread high   désactiver le trading pendant une certaine durée (de 5 minutes à 24 heures), si le spread dépasse  Max_Spread.  
  • Fixed_Lot —    Lot fixe (si  Use_Risk_MM  - faux).    
  • Use_Risk_MM —    Si cela est vrai, la taille du lot augmentera lorsque le solde du compte augmentera (gestion des risques).
  • Pourcentage_Risque —    Augmentation de la taille du lot en fonction de la valeur du solde (gestion des risques en %).
  • Take_Profit —    Prenez des bénéfices en points.
  • Stop_Loss —    Stop loss en points.
  • Breakeven_Target_PipsInp —    Lorsque le prix est supérieur à cette valeur, le seuil de rentabilité est déclenché. (-1 = désactivé).
  • Breakeven_Jump_PipsInp —    Le Stop Loss est déplacé en utilisant cette valeur jusqu'au seuil de rentabilité.
  • Trailing_Stop —    Points de suivi lorsque la position est bénéficiaire. (-1 = désactivé, 0 =  Stop_Loss  ).    
  • Trailing_Step —    Étape suiveuse lorsque la position est bénéficiaire.
  • Risk_Protection_on_slippages —    Si cette option est vraie, l'EA applique également la fermeture de position en cas de glissement.
  • Adaptive_Trailing_to_slippages —    Si vrai - stop suiveur adaptatif.
  • Change_correction_coefficient —    Coefficient de sensibilité de suivi.
  • Adaptive_by_Time —    Algorithme de suivi adaptatif en fonction du temps.
  • Time_Scale —    intervalle de temps pour l’analyse des prix.

Trading intraday par heure :

  • Utiliser le temps    — Si le véritable trading sera effectué dans le temps.
  • GMT_mode    — Décalage GMT de l'heure du serveur du courtier ; (0 - non utilisé).
  • Every_Day_Start —    Heure de début de l'opération (hh:mm).
  • Every_Day_End —    Heure de fin de l'opération (hh:mm).

Heure de fin de l'opération vendredi :

  • Utiliser l'heure —    Si c'est vrai, les transactions s'effectuent à une heure précise.
  • Disable_in_Friday —    Heure de fin de l'opération le vendredi (hh:mm).



