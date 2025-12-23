AI Trade Analyzer MT4

AI Trade Analyzer ist ein intelligentes Marktanalysetool, das im Indikatorformat implementiert ist. Das Programm visualisiert Signale auf dem Chart und hilft dem Händler, die Marktsituation anhand von technischen Indikatoren und Nachrichten zu bewerten. Alle Signale und Kursniveaus dienen nur zur Orientierung und sollten mit Ihrer eigenen Handelsstrategie und Ihrem Risikomanagement abgeglichen werden.

Unterstützte Modelle:
Kompatibel mit den neuesten ChatGPT-Versionen - GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1, und GPT-3.5-turbo.

  • GPT-5.1 bietet höchste Präzision, fortschrittliches Kontextverständnis und tiefgehende Analysen komplexer Handelssituationen.
  • GPT-4o bietet eine perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit.
  • GPT-4o-mini ist eine leichtgewichtige Version für schnellere Leistung und geringere Systembelastung.
  • O1 konzentriert sich auf logische Schlussfolgerungen und schrittweise analytische Verarbeitung.
  • GPT-3.5-turbo ist ideal für die schnelle Texterstellung und die Bearbeitung analytischer Standardaufgaben.

Hauptfunktionen:

1. Technische Analyse:

  • Unterstützung für gängige Indikatoren: EMA (kurz/lang), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastik, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.

  • Identifizierung von Trends, Divergenzen und Schlüsselniveaus.

2. Arbeiten mit Nachrichtenhintergrund:

  • Empfang von Wirtschaftsereignissen nach bestimmten Parametern (Zeitrahmen, Datum).

  • Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen von makroökonomischen Daten auf den Markt.

3. Automatisierung und Anpassungsfähigkeit:

  • Bildung von analytischen Schlussfolgerungen mit Berechnung von potenziellen Einstiegspunkten, SL und TP (indikative Niveaus zur Orientierung).

  • Bewertung der Marktbedingungen mit der Fähigkeit, Informationen gemäß den festgelegten Parametern zu interpretieren; die endgültigen Entscheidungen müssen mithilfe Ihres eigenen Handelssystems getroffen werden.

4. Mehrsprachige Unterstützung:

  • Die Ergebnisse können angezeigt werden in:

    - Russisch 🇷🇺

    - Englisch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

    - Deutsch 🇩🇪

    - Indonesisch 🇮🇩

5. Flexible Schnittstelle:

  • Der Benutzer kann die Position und Größe des Analyseblock-Fensters mit den Steuertasten (Pfeile auf der Tastatur) ändern und so die Anzeige an seine Präferenzen anpassen.

Wichtig:

  • Risikohinweis: Entry/SL/TP-Levels und Signale sind keine exakten Handelsempfehlungen; bestätigen Sie sie immer mit Ihrer Strategie, Ihrem Marktkontext und Ihrem Risikomanagement.

  • Damit der Indikator funktioniert, müssen Sie in den Parametern Zugangsschlüssel zu externen APIs eingeben (z.B. OpenAI API und Nachrichtendienst).

  • Das Produkt eröffnet keine Trades. Es ist ein Hilfsmittel für die Analyse.

Erforderliche Verbindungen
  • OpenAI API - für die Datenanalyse (Sie müssen sich registrieren und Ihren API-Schlüssel aufladen)
  • Profit API - für die Nachrichtenanalyse (100 kostenlose Anfragen pro Tag)

Das Öffnen und Verbinden der API ist nicht schwierig - eine Anleitung zum Einrichten finden Sie hier - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099.

AI Trade Analyzer eignet sich für Trader, die fortgeschrittene Marktanalysen auf Basis eines umfassenden Datenansatzes benötigen und eine zusätzliche Entscheidungshilfe neben ihrem eigenen Handelssystem wünschen.

Wichtig: Die MT4-Produktseite verwendet derzeit Screenshots und Videos der MT5-Version, da die Produkte in ihrer Funktionalität identisch sind.
Die MT4-Version ist voll funktionsfähig und funktioniert genauso wie die MT5-Version; lediglich das Layout der Schaltflächen und das optische Erscheinungsbild unterscheiden sich geringfügig, während die Logik und die Funktionen dieselben sind.

Empfohlene Produkte
Technical Indicator MTF
HITESH ARORA
Indikatoren
Kontaktieren Sie uns für jede kundenspezifische Bestellung, CodeYourTrade.com . Mit dem Technischen Indikator Multi-Timeframe können Sie leicht die überverkauften/überkauften Niveaus oder Kauf-/Verkaufsniveaus auf mehreren verschiedenen Zeitrahmen mit nur einem Chart identifizieren. Sie können kurzfristige Trades durch höhere Timeframe-Levels bestätigen. Es unterstützt 4 technische Indikatoren wie Stochastic, RSI, Parabolic SAR und Heiken Ashi. Nachdem Sie den Indikator an einen Chart angehängt
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indikatoren
Ema Dashboard ist ein innovatives Dashboard, mit dem Sie den gleitenden Durchschnitt für mehrere Symbole und verschiedene Zeitrahmen überwachen können. Mit diesem Dashboard können Sie Informationen zu 28 Paaren in einem einzigartigen Diagramm analysieren. Seine Funktionalität umfasst die Analyse aller Time Frames. Diese Konfiguration ermöglicht es Ihnen, den langfristigen Trend mit großer Leichtigkeit zu identifizieren. Dieses Panel ermöglicht es Ihnen, sehr wichtige Richtungsbewegungen zu erfas
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indikatoren
PTW NICHT-NACHZIEHENDES HANDELSSYSTEM + HISTOGRAMM Non-Repainting , Non-Redrawing und Non-Lagging Trading System. Macht das Folgende: - Liefert genaue Einstiegs- und Ausstiegspunkte - Scalping, Day- und Swing-Trading - 95% Genauigkeit - Ziele, wo man Gewinne mitnehmen kann. - Zeigt Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Funktioniert bei allen Brokern - Funktioniert bei allen Währungen, CFDs und Aktien - Es platziert keine Trades für Sie, es zeigt Ihnen nur, welche Trades Sie platzier
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Indikatoren
Der Icarus Bolli-Band Change Display(TM)-Indikator ist ein einfaches, aber höchst effektives Instrument zur visuellen Identifizierung von Bereichen, in denen sich die wichtigen Bollinger-Band-Werte in einem Zustand der Expansion, Kontraktion oder keinem von beiden befinden. Die traditionellen Bollinger-Bänder werden seit ihrer Erfindung durch John Bollinger vor mehreren Jahrzehnten weltweit auf Trading-Charts angewendet. Eine der Einschränkungen der traditionellen Bollinger-Bänder ist die Fähigk
Idiom
Tatiana Savkevych
Experten
Der Idiom-Bot (für EURUSD) arbeitet mit der auf dem Devisenmarkt weit verbreiteten Metatrader-Handelsplattform. Der Bot basiert auf einem komplexen Algorithmus zur Transaktionskontrolle. Viele Indikatoren werden als Haupteinstiegssignal verwendet (Hüllkurven, ADX, Bänder, MA, RSI, AD, Alligator, BearsPower, Fraktale, Momentum). Umgebung für den Bot : Währungspaar - EURUSD. Zeitrahmen - H1. Der maximale Spread beträgt 20 Pips. Die erforderliche Einlage beträgt $10.000 (oder gleichwertig). Der m
GIA Calculate Order
Ruddy De Jesus Saavedra
Utilitys
Es hilft Ihnen, das Risiko jeder Operation auf einfache und schnelle Weise zu kontrollieren. Seine innovative Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Lose und das Risiko- / Ertragsverhältnis sofort zu berechnen. Halten Sie Ihre Geschäfte innerhalb des gewünschten Risikobereichs und vermeiden Sie schlechte Zeiten in Ihrem Handel. Linienfunktion - Zeigt die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit auf dem Chart an. Mit dieser Funktion ist es einfach, die wichtigsten und wichtigsten Mer
Visual Result Calculator
Matus German
Indikatoren
Der Visual Result Calculator Indicator ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihre Handelserfahrung auf der MetaTrader-Plattform verbessert. Mit diesem intuitiven und benutzerfreundlichen Indikator können Sie potenzielle Gewinne oder Verluste auf einem Trading-Chart visualisieren. Der Indikator zeigt eine dynamische Linie auf dem Trading-Chart an, die den potenziellen Gewinn oder Verlust eines Trades basierend auf dem Anfang und dem Ende der Linie darstellt. Klicken und ziehen Sie einfach, um die Po
Upper and Lower Trendline
David Muriithi
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet einen anderen Ansatz als die vorherige Version, um seine Trendlinien zu erhalten. Diese Methode stammt von Orchard Forex, und der Prozess der Erstellung des Indikators wird in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s demonstriert . Die Grundidee hinter diesem Indikator ist, dass er eine Tangente an die höchsten und niedrigsten Niveaus der für die Berechnung verwendeten Balken zeichnet und dabei sicherstellt, dass sich die Linien nicht mit den betr
FREE
Live Bot Maker
Nabeel Zafar
5 (4)
Utilitys
Lassen Sie Ihre Ideen für Sie verdienen. Wandeln Sie Ihre Ideen und Strategien in automatisierte Trading Bots direkt auf MT4 um. Visueller Strategy Builder mit sofortigen Ergebnissen auf dem Chart. Dieser einzigartige Strategie-Builder ermöglicht es Ihnen, Regeln festzulegen und die Signale, die auf diesen Regeln basieren, visuell zu sehen, während Sie sie erstellen. Besuchen Sie den Link für Gruppe, Benutzerhandbuch, Videobeispiele Warum LBM verwenden LBM ist ein unverzichtbares Werkzeug für
Envelopes Trailing Stop
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Der Envelopes Trailing Stop ist ein Tool, das das Trailing der Stop-Loss-Order nach dem Preis auf der Grundlage des Envelopes-Trendindikators implementiert. Das Tool bietet alle notwendigen Parameter für die Anpassung, die es ermöglichen, die optimale Konfiguration für jeden Benutzer zu wählen. Der EA ermöglicht es, die Trailing-Linie je nach Art des Handels zu wählen. Zum Beispiel können Kaufgeschäfte auf der Basis der unteren Linie des Indikators und Verkaufsgeschäfte auf der Basis der oberen
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experten
Dieser EA wurde nur für den RSI Einstiegspunkte Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test) erstellt, um die profitablen Parameter des Indikators zu zeigen und um potentiellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Backtests der Indikatoreinträge durchzuführen. EA öffnet Kaufaufträge bei Kaufpfeilen und Verkaufsaufträge bei Verkaufspfeilen des Indikators, Aufträge werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen. EA wurde nicht für den automatisierten Live-Handel entwickelt, das
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indikatoren
Algo-Handels-Indikator Mit diesem Indikator haben Sie Zonen und Trends, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis wird umgekehrt von ihm. so wird Ihnen alle Hilfe, die Sie brauchen Warum sollten Sie sich uns anschließen? 1-Dieser Indikator ist logisch, da er mit den Bewegungen der vergangenen Tage arbeitet, um die zukünftigen Bewegungen vorherzusagen. 2-Algo Handelsindikator wird Ihnen helfen, Trends zu zeichnen, die speziell sind und zu stark als die Grundlagen Trend, Trends werden mit de
Quick Navigator
Dhananjayan V
Utilitys
Der Chart Navigator ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die Chart-Navigation auf der MetaTrader-Plattform verbessert. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht er Händlern, mühelos mehrere Zeitrahmen zu erkunden, zwischen Symbolen zu wechseln und Kursbewegungen effizient zu analysieren. Hauptmerkmale: Zeitrahmen-Navigation: Wechseln Sie nahtlos zwischen verschiedenen Zeitrahmen mit nur einem einzigen Klick. Der Chart-
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experten
NIGHTCRUSHER ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping in ruhigen Marktsituationen entwickelt wurde. Die Lite - Version ist auf minimale Lots pro Paar beschränkt und verfügt nicht über Lot-Multiplikatoren und dynamische Funktionen Sie können auch verschiedene Strategien wie Swing Trading oder Grid ausführen verschiedene Trade Entry-Signale verschiedene Exit-Strategien enthalten (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) Cleveres Risiko- und Geldmanagement - Balance basiert - Lon
FREE
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitys
Wir stellen Ihnen den KFX Trade Manager" Expert Advisor für MetaTrader 4 (MT4) vor, eine umfassende Lösung für fortschrittliches Handelsmanagement und Risikokontrolle. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, indem es verschiedene Aspekte der Auftragsabwicklung, der Gewinnoptimierung und der Alarmbenachrichtigungen automatisiert. Mit dem "KFX Trade Manager" können Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe heben und Ihre Abläufe für eine höhere Effizienz un
Technical indicators every trader should know
Yandong Li
Utilitys
Erfolg kommt von Wissen - das gilt für die meisten Dinge im Leben und insbesondere für den Devisenhandel. Um erfolgreich zu sein, muss ein Händler die technische Analyse erlernen. Technische Indikatoren sind ein wichtiger Teil der technischen Analyse. Das Problem ist, dass die Namen der technischen Indikatoren auf den ersten Blick unangenehm kompliziert klingen können, zum Beispiel MACD, RSI oder Stochastic. Wir empfehlen Ihnen jedoch, ein Buch nicht nach seinem Einband zu beurteilen. Wir werden
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Indikatoren
Trend Teller ist ein leistungsstarkes, intuitives Dashboard-Tool, das dir einen umfassenden Überblick über den Trend des Marktes über alle wichtigen Währungspaare und Zeitrahmen hinweg bietet – von M1 bis MN1. Von Tradern für Trader entwickelt, nimmt dieses Tool das Rätselraten aus der Trendanalyse und hilft dir, im Einklang mit dem großen Bild zu bleiben. Viele Anfänger haben Schwierigkeiten, die Marktrichtung zu bestimmen – und selbst erfahrene Trader liegen damit oft falsch. Deshalb ist Trend
FREE
Vrc Updated
Vimal Chudasama
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, der aus dem vorherigen VRC-Indikator aktualisiert wurde, der jetzt sowohl Kauf- als auch Verkaufspfeile hat, und der gegenüber dem vorherigen Indikator optimiert wurde. Sie können ihn ausprobieren, die Version ist aktualisiert und könnte zu Ihrem Handelsstil passen. Sie können diesen Indikator auch als Zusammenfluss oder als Hauptsignalgeber verwenden; er kann zusammen mit Ihrer Strategie oder Top-Down-Analyse verwendet werden. Die Performance in der Vergangenheit ist kei
Trend Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „TREND-Histogramm“ für MT4, kein Repainting erforderlich. – Das TREND-Histogramm ist deutlich sensitiver und effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte. – Der Indikator kann in zwei Farben dargestellt werden: Gelb (Gold) für einen rückläufigen Trend und Grün für einen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden). – Das TREND-Histogramm verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs. – Dieser Indikator lässt sich ideal mit a
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
Multi Indicator to EA
Amor Atmania
Utilitys
Multi Indicator EA - Flexibler Expert Advisor mit Signalbestätigung Multi Indicator EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um auf der Grundlage von Signalen mehrerer externer Indikatoren zu handeln. Er erlaubt Ihnen, bis zu 8 benutzerdefinierte Indikatoren zu kombinieren, jeder mit seinen eigenen Einstellungen (Zeitrahmen, Pufferindex, Signalrichtung und Schwellenwert). Sobald sich eine vordefinierte Anzahl von Indikatoren (MinConfirm ) auf die gleiche Richtung ein
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
Algorithm Barbossa
Alexander Pryakha
Utilitys
Neue Version 1.22. Partagas Der AG-Algorithmus ist ein Element eines umfassenden Handelssystems für den Handel mit einem Währungskorb aus 8 Hauptwährungen über alle 28 Währungspaare hinweg. Der Algorithmus dient als Signalblock zur Bestimmung des Ein- und Ausstiegs aus einer Position. Zur Erhebung der Ausgangswerte verwendet die AG die Daten des Cluster-Indikators CSS Currency Slope Strength. Dieser Indikator wurde nicht zufällig ausgewählt - er schnitt beim Testen des Algorithmus sehr gut ab.
FREE
Witch Notebook
Tran Thanh Tuyen
Experten
Witch Notebook EA ist ein Handelssystem, das auf mittelfristigen Impulskursschwankungen basiert. Jeder Handel wird eröffnet, wenn es einen entsprechenden Trend gibt. Witch Notebook führt eine eingehende technische Analyse des von Ihnen gewählten Währungspaares durch. Der Expert Advisor verwendet keine aggressiven und gefährlichen Handelsmethoden und ist daher so stabil wie möglich, wenn bestimmte Einstellungen verwendet werden. Mit seinem einzigartigen Filteralgorithmus für falsche Markteintrit
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indikatoren
Dieser Expert Advisor führt keinen Handel durch, sondern scannt die gesamten Symbole in Ihrer Marktüberwachung und scannt jede Aktie einzeln in verschiedenen Zeitrahmen und zeigt Ihnen am Ende, welches Symbol in welchem Zeitrahmen eine starke Engulfing-Kerze hat. Darüber hinaus können Sie einen MA-Zeitraum und ein oberes und unteres RSI-Limit definieren und es zeigt Ihnen, welche Symbole in welchem Zeitrahmen den angepassten gleitenden Durchschnitt kreuzen werden und welches Symbol in welchem
FREE
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
OsMA Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator HTF OsMA Oszillator für MT4. - Der HTF OsMA ist einer der besten Trendindikatoren auf dem Markt. HTF steht für „Higher Time Frame“ (höherer Zeitrahmen). - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Timeframe-Handelssysteme mit Price-Action-Einstiegen oder in Kombination mit anderen Indikatoren. - Mit dem HTF OsMA Indikator können Sie den OsMA eines höheren Zeitrahmens in Ihren aktuellen Chart einfügen – ein professioneller Handelsansatz. // Hervorragende Tradin
Becktester Telegram Signals
Sergey Batudayev
Utilitys
Becktester Telegram Signals - Telegram-Signale in echte Backtests verwandeln Lesen Sie automatisch Signale von echten Telegram-Kanälen , analysieren Sie sie (Kauf/Verkauf/Einstieg/SL/TP) und führen Sie Backtests im MetaTrader 4 Strategy Tester durch. Überprüfen Sie das Parsing zunächst mit dem Live-Parsing-Testmodus . Wichtige Informationen Nach dem Kauf des Produkts hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite, und ich sende Ihnen die Telegram Signal History Parser Datei. Diese
Watermark Symbol
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Wasserzeichen auf dem Chart: Symbol + Zeitrahmen / oder eigener Text Mein # 1 Dienstprogramm:   enthält 66+ Funktionen /   Kontaktieren Sie mich , wenn Sie Fragen haben In den Einstellungen des Indikators können Sie konfigurieren: Schriftgröße; Textfarbe; Schriftartnamen; Position: 1 = Oben links; 2 = Oben rechts; 3 = Unten Links; 4 = Unten rechts; 5 = Mitte; Aktuellen Zeitrahmen anzeigen: ein/aus; Das Präfix des zu entfernenden Symbols ( n_AUDCAD --> AUDCAD ); Das Suffix des zu entfernenden Sy
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Anbieter zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT4-Konten verwendet werden. Für MT5-Konten müssen Sie Auto Trade Copier für MT5 verwenden. Hinweis: -
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT4 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Kontakte finden Sie auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Charts verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Chart zeichnet. Dies ist ein R
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Weitere Produkte dieses Autors
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Coppy Master MT5   ist ein Tool zum Kopieren von Trades zwischen MetaTrader 4- und MetaTrader 5-Terminals. Unterstützt das Kopieren in beide Richtungen: von MT5 zu MT4, von MT4 zu MT5 und auch zwischen Konten desselben Typs. Für einen korrekten Betrieb müssen alle Terminals auf einem Computer oder VPS gestartet werden. [ Instruction  and Demo ]  Zum Kopieren auf MetaTrader 4 ist eine separate Version des Produkts erforderlich –   Coppy Master MT4   . Hauptfunktionen: Anschlussart Master- und Em
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experten
Handelsberater Ice Cube Scalper -         Es handelt sich um einen Day-Scalper   , der täglich eine große Anzahl von Trades durchführt und mit jeder Transaktion mehrere Punkte einnimmt. Die Strategie des EA besteht darin, mithilfe des RSI-Indikators mit dem Trend zu handeln. Der EA verwendet eine Mittelwertbildung mit einem Multiplikator-Lot. Dies müssen Sie verstehen, bevor Sie den EA verwenden. Die Strategie hat sich jedoch sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Trading gut bewährt. Testen
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indikatoren
Der iPump-Indikator ist ein vielseitiger Indikator, der die Vorteile von drei Kategorien von Indikatoren kombiniert. gleichzeitige Trenderkennung auf mehreren TFs Definition von Widerstands- und Unterstützungszonen Bestimmung von überkauften und überverkauften Zonen Anzeigefunktionen: Einen Trend definieren Diese Funktion wird für alle Trader notwendig sein, die die aktuelle Marktrichtung objektiv einschätzen und Subjektivität vermeiden möchten. In Sekundenbruchteilen können Sie die Richtung
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT5 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. [Instru
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitys
AI Trade Analyzer   ist ein intelligentes Marktanalysetool, das im Indikatorformat implementiert ist. Das Programm visualisiert Signale im Chart und hilft dem Händler, die Marktsituation anhand technischer Indikatoren und Nachrichtenhintergründe zu bewerten. Hauptfunktionen: 1. Technische Analyse: Unterstützung für gängige Indikatoren: EMA (kurz/lang), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci. Erkennen von Trends, Abweichungen und Schlüsselebenen. 2. Ar
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experten
Willkommen in der Welt des innovativen und effizienten Goldhandels mit GoldPro – einem fortschrittlichen Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen dabei zu helfen, auf dem Goldmarkt erfolgreich zu sein. Der Berater verwendet die Durchschnittsmethode. Sie sollten dies nicht als gut oder schlecht betrachten, sondern als einen Ansatz, der auf dem Markt funktioniert. Verwerfen Sie den einseitigen Glauben, dass eine Methode gut und die andere schlecht ist. Es gibt sie und sie kann
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT4 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. Berate
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experten
Willkommen in der Welt des innovativen und effizienten Goldhandels mit GoldPro – einem fortschrittlichen Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen dabei zu helfen, auf dem Goldmarkt erfolgreich zu sein. Der Berater verwendet die Durchschnittsmethode. Sie sollten dies nicht als gut oder schlecht betrachten, sondern als einen Ansatz, der auf dem Markt funktioniert. Verwerfen Sie den einseitigen Glauben, dass eine Methode gut und die andere schlecht ist. Es gibt sie und sie kann
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experten
Handelsberater Ice Cube Scalper -           es ist ein Tages-Scalper       , die täglich eine große Anzahl von Trades tätigen und bei jeder Transaktion mehrere Punkte sammeln. Die Strategie des EA besteht darin, mit dem Trend unter Verwendung des RSI-Indikators zu handeln. Der EA verwendet die Mittelung mit einem Multiplikator-Los, Sie müssen dies verstehen, bevor Sie den EA verwenden, aber die Strategie hat sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Handel gut abgeschnitten. Testen Sie vor dem
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indikatoren
Arbeitslogik Die Bedeutung dieses Indikators liegt darin, dass Sie erkennen können, wie viel „Brennstoff noch auf dem Instrument ist“. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie haben ein Auto mit halb entladener Batterie verlassen, im Durchschnitt reicht diese Energiemenge normalerweise für ein Auto für 250 km, wenn Sie also möchten, können Sie eine Strecke von 700 km nicht überwinden. Für jedes Instrument gibt es also eine bestimmte tägliche Preisbewegung, und als Ergebnis statistischer Beobacht
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitys
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitys
Coppy Master MT4       ist ein Trade-Copier-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Terminals. Es unterstützt das Kopieren in beide Richtungen: von MT4 zu MT5, von MT5 zu MT4 sowie zwischen Konten des gleichen Typs MT4 zu MT4. Damit es ordnungsgemäß funktioniert, müssen alle Terminals auf demselben PC oder VPS ausgeführt werden. [ Instruction  and Demo ]  Zum Kopieren auf MetaTrader 4 gibt es eine separate Version —       Coppy Master MT5       - ist erforderlich. Hauptmerkmale: Kopiermodi Unter
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Experten
Der automatisierte Handel sollte Ihnen dabei helfen, Ihr Kapital zu vermehren – und Sie nicht mit endlosen Einstellungen und Theorien verwirren. SPARK   ist ein leichtgewichtiger, aber dennoch effektiver Expert Advisor, der Anfängern mit Schwerpunkt auf Präzision und Einfachheit einen sicheren Einstieg ermöglichen soll. Warum ist SPARK anders? Fokussiert auf EUR/USD:   Der EA ist speziell für EUR/USD optimiert, eines der liquidesten und stabilsten Währungspaare. Basiert auf der Logik des Liquidi
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitys
Arbeitslogik Das Dienstprogramm Stop Out ist ein einfacher, aber sehr praktischer Indikator, der anzeigt, wie viele Punkte bis zum Stop-Out-Level verbleiben. Sein Vorteil liegt darin, dass viele Trader das Risiko beim Trading bewusst überschätzen, um Gewinn zu machen, die verfügbare Marge maximal nutzen und für diesen Fall ist es sehr wichtig zu wissen, wo der Broker Ihre Positionen zwangsweise schließen kann. Platzieren Sie einfach den Indikator auf dem Chart und je nach offener Position in
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indikatoren
Echter Angebots- und Nachfrageindikator       - ermöglicht es Ihnen, die Position von Widerstands- und Unterstützungsniveaus in allen Zeitrahmen schnell zu bestimmen. Der Indikator wird für diejenigen nützlich sein, die technische Analysen in ihrem Handel verwenden. Der Indikator ist einfach zu verwenden, ziehen Sie ihn einfach per Drag-and-Drop auf den Chart und der Indikator zeigt Ihnen die wahrscheinlichsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn Sie den Zeitrahmen wechseln, sehen Sie
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT4 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können: Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT4-Terminal an Discord All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT5 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können: Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT5-Terminal an Discord All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Skript "Open grid of pending orders" wurde entwickelt, um den Prozess der Erstellung von Kauf- (Buy) und Verkaufsaufträgen (Sell) auf der Handelsplattform MT4 zu automatisieren. Es bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Abstand zwischen den Orders und die Anzahl der Orders in diesem Raster einzustellen. Dieses Skript ermöglicht es Händlern, schnell ein Raster von Orders zu erstellen, das einen bestimmten Preisbereich abdeckt. Zu den wichtigsten Funktionen des Skripts gehören: Möglichkeit,
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
Close All Orders for MT4 script - schließt absolut alle Orders, egal ob Pending oder Market Orders. Die Orders werden mit den aktuellen Gewinn/Verlust-Indikatoren zum Zeitpunkt des Schließens geschlossen. Das Skript ist für Momente geeignet, in denen Sie schnell alle Orders zu den aktuellen Indikatoren schließen müssen. Das Skript ist sehr einfach zu benutzen, ziehen Sie es einfach auf den Chart und es wird seine Arbeit tun. Fügen Sie mich als Freund hinzu , ich habe viele andere nützliche
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilitys
Smart Grid Set EA ist ein flexibler und benutzerfreundlicher Expert Advisor für die Platzierung ausstehender Orders in einem Raster. Er unterstützt Breakeven-Logik, mehrere Trailing-Stop-Modi, manuelle Rasterplatzierung, anpassbare Lotgrößen und eine intuitive On-Chart-Oberfläche. Es ist ideal für Händler, die Raster- oder Durchschnittsstrategien verwenden. Hauptmerkmale Platzieren Sie   Kauf-Stopp-   und   Verkaufs-Stopp   -Orders in einem anpassbaren Raster Unterstützt individuelle Losgrößen f
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experten
Beschreibung des Beraters Smart Expert Advisor ist ein automatischer Grid Trading Advisor mit automatischer Auswahl der Einstellungen für jedes Handelspaar. Der Expert Advisor wählt automatisch die Einstellungen für jedes Währungspaar, Sie müssen also nicht die Parameter für jedes Paar definieren, die Berechnungen basieren auf der Volatilität des gehandelten Instruments. Zum Zeitpunkt des Handels können Sie die Richtung der Einstiegspunkte festlegen. Filter nach Trend aktivieren. Über Strategie
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Panel hat die intuitivste Benutzeroberfläche, mit der jeder Anfänger umgehen kann. In der Spalte SLp müssen Sie die SL-Größe in Pips angeben. Wenn der Wert grau wird und gleichzeitig auch die Bay / Sell-Buttons inaktiv sind, dann haben Sie einen SL-Wert angegeben, der niedriger ist als der zulässige, bevor er von Ihrem Broker festgelegt wurde. In der Spalte TP% - geben Sie TP in% des Kontostands an. In den Einstellungen können Sie auswählen, wie dieser Indikator berechnet wird, nach Eigen
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitys
EasyTradePad – Handelspanel für MetaTrader 4 EasyTradePad   ist ein Tool für den manuellen und halbautomatischen Handel. Das Panel ermöglicht die schnelle Verwaltung von Aufträgen und Positionen sowie die Durchführung von Risikomanagementberechnungen mit nur einem Klick. Panel-Funktionen: Öffnen und Schließen von Trades mit vordefiniertem Risiko (% oder Einzahlungswährung) Legen Sie SL und TP in Punkten, Prozentsätzen oder Geldwerten fest Berechnen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis automatisch
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitys
MetaTrader-Dienstprogramm MTI (Main Trading Info) – zeigt die grundlegenden Handelsinformationen für einen Händler, nämlich: durchschnittliche und aktuelle Spreadgröße Swap-Größe für Short- und Long-Positionen Kosten von 1 Pip für 1 Handelslos Stop-Level-Größe (Mindestabstand zum Platzieren von Pending Orders) Zeit bis zum Ende der aktuellen (rot) und Zeit bis zum Beginn der nächsten (grau) Handelssitzung Die Zeit bis zum Ende der aktuellen Handelssitzung wird in Rot angezeigt, die Zeit bis zur
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension