AI Trade Analyzer MT4

AI Trade Analyzer ist ein intelligentes Marktanalysetool, das im Indikatorformat implementiert ist. Das Programm visualisiert Signale auf dem Chart und hilft dem Händler, die Marktsituation anhand von technischen Indikatoren und Nachrichten zu bewerten. Alle Signale und Kursniveaus dienen nur zur Orientierung und sollten mit Ihrer eigenen Handelsstrategie und Ihrem Risikomanagement abgeglichen werden.

Unterstützte Modelle:

Kompatibel mit den neuesten ChatGPT-Versionen - GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1, und GPT-3.5-turbo.



GPT-5.1 bietet höchste Präzision, fortschrittliches Kontextverständnis und tiefgehende Analysen komplexer Handelssituationen.

bietet höchste Präzision, fortschrittliches Kontextverständnis und tiefgehende Analysen komplexer Handelssituationen. GPT-4o bietet eine perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit.

bietet eine perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. GPT-4o-mini ist eine leichtgewichtige Version für schnellere Leistung und geringere Systembelastung.

ist eine leichtgewichtige Version für schnellere Leistung und geringere Systembelastung. O1 konzentriert sich auf logische Schlussfolgerungen und schrittweise analytische Verarbeitung.

konzentriert sich auf logische Schlussfolgerungen und schrittweise analytische Verarbeitung. GPT-3.5-turbo ist ideal für die schnelle Texterstellung und die Bearbeitung analytischer Standardaufgaben.

Hauptfunktionen:

1. Technische Analyse:

Unterstützung für gängige Indikatoren: EMA (kurz/lang), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastik, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.

Identifizierung von Trends, Divergenzen und Schlüsselniveaus.

2. Arbeiten mit Nachrichtenhintergrund:

Empfang von Wirtschaftsereignissen nach bestimmten Parametern (Zeitrahmen, Datum).

Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen von makroökonomischen Daten auf den Markt.

3. Automatisierung und Anpassungsfähigkeit:

Bildung von analytischen Schlussfolgerungen mit Berechnung von potenziellen Einstiegspunkten, SL und TP (indikative Niveaus zur Orientierung) .

Bewertung der Marktbedingungen mit der Fähigkeit, Informationen gemäß den festgelegten Parametern zu interpretieren; die endgültigen Entscheidungen müssen mithilfe Ihres eigenen Handelssystems getroffen werden.

4. Mehrsprachige Unterstützung:

Die Ergebnisse können angezeigt werden in: - Russisch 🇷🇺 - Englisch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Deutsch 🇩🇪 - Indonesisch 🇮🇩

5. Flexible Schnittstelle:

Der Benutzer kann die Position und Größe des Analyseblock-Fensters mit den Steuertasten (Pfeile auf der Tastatur) ändern und so die Anzeige an seine Präferenzen anpassen.

Wichtig:

Risikohinweis: Entry/SL/TP-Levels und Signale sind keine exakten Handelsempfehlungen ; bestätigen Sie sie immer mit Ihrer Strategie, Ihrem Marktkontext und Ihrem Risikomanagement.

Damit der Indikator funktioniert, müssen Sie in den Parametern Zugangsschlüssel zu externen APIs eingeben (z.B. OpenAI API und Nachrichtendienst).

Das Produkt eröffnet keine Trades. Es ist ein Hilfsmittel für die Analyse.

Erforderliche Verbindungen OpenAI API - für die Datenanalyse (Sie müssen sich registrieren und Ihren API-Schlüssel aufladen)

Profit API - für die Nachrichtenanalyse (100 kostenlose Anfragen pro Tag) Das Öffnen und Verbinden der API ist nicht schwierig - eine Anleitung zum Einrichten finden Sie hier - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099.

AI Trade Analyzer eignet sich für Trader, die fortgeschrittene Marktanalysen auf Basis eines umfassenden Datenansatzes benötigen und eine zusätzliche Entscheidungshilfe neben ihrem eigenen Handelssystem wünschen.



Die MT4-Produktseite verwendet derzeit Screenshots und Videos der MT5-Version, da die Produkte in ihrer Funktionalität identisch sind.Die MT4-Version ist voll funktionsfähig und funktioniert genauso wie die MT5-Version; lediglich das Layout der Schaltflächen und das optische Erscheinungsbild unterscheiden sich geringfügig, während die Logik und die Funktionen dieselben sind.