MQL5参考MetaTrader Python模块history_orders_total 

history_orders_total

获取交易历史中指定时间间隔内的订单数量。

history_orders_total(
   date_from,    // 请求订单的开始日期
   date_to       //请求订单的结束日期
   )

参数

date_from

[in]  请求订单的开始日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。所需的未命名参数。

date_to

[in]  请求订单的结束日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。所需的未命名参数。

返回值

整数值。

注意

The function is similar to HistoryOrdersTotal.

例如：

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 获取历史中的订单数量
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Total history orders=",history_orders)
其他
    print("Orders not found in history")
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()

