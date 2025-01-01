- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
history_orders_total
获取交易历史中指定时间间隔内的订单数量。
|
history_orders_total(
参数
date_from
[in] 请求订单的开始日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。所需的未命名参数。
date_to
[in] 请求订单的结束日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。所需的未命名参数。
返回值
整数值。
注意
The function is similar to HistoryOrdersTotal.
例如：
|
from datetime import datetime
另见