문서화섹션
MQL5 リファレンスPython用MetaTraderhistory_orders_total 

history_orders_total

지정된 간격 내에 거래 내역의 주문 수를 가져옵니다.

history_orders_total(
   date_from,    // 주문 요청 시작일
   date_to       // 주문 요청 만료일
   )

Parameters

date_from

[in]  주문 요청 시작일. 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

date_to

[in]  주문 요청 만료일 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

반환 값

정수 값.

참고

이 함수는 HistoryOrdersTotal와 유사합니다.

예:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 내역에서 주문 수를 가져옵니다
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Total history orders=",history_orders)
else:
    print("주문을 내역에서 찾을 수 없습니다")
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()

더 보기

history_orders_get, history_deals_total