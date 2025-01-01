- initialize
history_orders_total
지정된 간격 내에 거래 내역의 주문 수를 가져옵니다.
|
history_orders_total(
Parameters
date_from
[in] 주문 요청 시작일. 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
date_to
[in] 주문 요청 만료일 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
반환 값
정수 값.
참고
이 함수는 HistoryOrdersTotal와 유사합니다.
예:
|
from datetime import datetime
