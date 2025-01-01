DocumentationSections
Get the number of orders in trading history within the specified interval.

history_orders_total(
   date_from,    // date the orders are requested from
   date_to       // date, up to which the orders are requested
   )

Parameters

date_from

[in]  Date the orders are requested from. Set by the 'datetime' object or as a number of seconds elapsed since 1970.01.01. Required unnamed parameter.

date_to

[in]  Date, up to which the orders are requested. Set by the 'datetime' object or as a number of seconds elapsed since 1970.01.01. Required unnamed parameter.

Return Value

Integer value.

Note

The function is similar to HistoryOrdersTotal.

Example:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establish connection to MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# get the number of orders in history
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Total history orders=",history_orders)
else:
    print("Orders not found in history")
 
# shut down connection to the MetaTrader 5 terminal
mt5.shutdown()

See also

history_orders_get, history_deals_total