- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_orders_total
Get the number of orders in trading history within the specified interval.
|
history_orders_total(
Parameters
date_from
[in] Date the orders are requested from. Set by the 'datetime' object or as a number of seconds elapsed since 1970.01.01. Required unnamed parameter.
date_to
[in] Date, up to which the orders are requested. Set by the 'datetime' object or as a number of seconds elapsed since 1970.01.01. Required unnamed parameter.
Return Value
Integer value.
Note
The function is similar to HistoryOrdersTotal.
Example:
|
from datetime import datetime
