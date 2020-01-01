- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_orders_get
티켓 또는 포지션으로 필터링할 수 있는 함수로, 거래 내역에서 주문을 가져옵니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.
시간 간격을 지정하여 호출합니다. 지정된 간격 내에 해당하는 모든 주문을 반환합니다.
|
history_orders_get(
주문 티켓을 지정하는 호출. 지정된 티켓으로 주문을 반환합니다.
|
history_orders_get(
포지션 티켓을 지정해 호출합니다. ORDER_POSITION_ID 속성에 지정된 포지션 티켓으로 모든 주문을 반환합니다.
|
history_orders_get(
Parameters
date_from
[in] 주문 요청 시작일. 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수가 먼저 지정됩니다.
date_to
[in] 주문 요청 만료일 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수가 초 단위로 지정됩니다.
group="GROUP"
[in] 필요한 심볼 그룹을 배열하기 위한 필터. 선택적 지명 파라미터. 그룹이 지정된 경우 함수는 심볼 이름에 대해 지정된 조건을 충족하는 주문만 반환합니다.
ticket=TICKET
[in] 받아야 할 주문 티켓. 선택적 파라미터. 지정하지 않으면 필터가 적용되지 않습니다.
position=POSITION
[in] 주문은 모든 포지션(ORDER_POSITION_ID에 저장됨)의 티켓을 수령해야 함. 선택적 파라미터. 지정하지 않으면 필터가 적용되지 않습니다.
반환 값
명명된 튜플 구조(이름 지정된 튜플)의 형식으로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
이 함수를 사용하면 HistoryOrdersTotal 및 HistoryOrderSelect 탠덤과 유사한 단일 요청에서 지정된 기간 내에 모든 주문 내역을 받을 수 있습니다.
그룹 매개 변수는 쉼표로 구분된 여러 조건을 포함할 수 있습니다. 조건은 '*'를 사용하여 마스크로 설정할 수 있습니다. 논리적 부정 심볼 '!'을(를) 제외에 사용할 수 있습니다. 모든 조건은 순차적으로 적용되며, 이는 그룹에 포함되는 조건 다음에 배제 조건이 먼저 지정되어야 함을 의미합니다. 예를 들면, group="*, !EUR"은 모든 심볼에 대한 거래를 먼저 선택하고 심볼 이름에 "EUR"이 포함된 거래는 나중에 제외해야 함을 의미합니다.
예:
|
from datetime import datetime
더 보기