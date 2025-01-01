Identifikatoren der Datentypen

Bei der Erzeugung von handle des Indikators durch die Funktion IndicatorCreate() muss man das Feld des Typs MqlParam als letzter Parameter angeben. So hat die Struktur MqlParam, die Indikatorparameter beschreibt, ein spezielles Feld type. In diesem Feld gibt es Information über Datentyp (Realtyp, ganzzahliger Typ oder Zeilentyp), die vom entsprechenden Element dieses Feldes übertagen werden. Wert dieses Feldes der Struktur MqlParam kann einer der Enumerationswerte ENUM_DATATYPE sein.

ENUM_DATATYPE

Identifikator Datentyp TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR color TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

Jedes Element dieses Feldes beschreibt den entsprechenden Eingabeparameter des erzeugten technischen Indikators, darum muessen der Typ und Reihenfolge der Elemente des Feldes entsprechend der Beschreibung strikt gehalten werden.