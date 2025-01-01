DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenIndikatorkonstantenIdentifikatoren der Datentypen 

Identifikatoren der Datentypen

Bei der Erzeugung von handle des Indikators durch die Funktion IndicatorCreate() muss man das Feld des Typs MqlParam als letzter Parameter angeben. So hat die Struktur MqlParam, die Indikatorparameter beschreibt, ein spezielles Feld type. In diesem Feld gibt es Information über Datentyp (Realtyp, ganzzahliger Typ oder Zeilentyp), die vom entsprechenden Element dieses Feldes übertagen werden. Wert dieses Feldes der Struktur MqlParam kann einer der Enumerationswerte ENUM_DATATYPE sein.

ENUM_DATATYPE

Identifikator

Datentyp

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

Jedes Element dieses Feldes beschreibt den entsprechenden Eingabeparameter des erzeugten technischen Indikators, darum muessen der Typ und Reihenfolge der Elemente des Feldes entsprechend der Beschreibung strikt gehalten werden.

 

 