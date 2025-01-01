DokumentationKategorien
Vorbestimmt sind 37 technische Standardindikatoren, die in Programmen mit der Sprache MQL5 verwendet werden können. Außerdem kann man seine eigene Benutzerindikatoren durch die Funktion iCustom() erzeugen. Alle dafür notwendigen Konstanten werden in fuenf Gruppen aufgeteilt: