Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenIndikatorkonstanten
- Preiskonstanten
- Glaettungsmethoden
- Linien der Indikatoren
- Zeichnungsstile
- Eigenschaften der Benutzerobjekte
- Typen der Indikatoren
- Identifikatoren der Datentypen
Indikatorkonstanten
Vorbestimmt sind 37 technische Standardindikatoren, die in Programmen mit der Sprache MQL5 verwendet werden können. Außerdem kann man seine eigene Benutzerindikatoren durch die Funktion iCustom() erzeugen. Alle dafür notwendigen Konstanten werden in fuenf Gruppen aufgeteilt:
- Preiskonstanten – für Auswahl des Preis- oder Volumentypes, nach denen Indikator berechnet wird;
- Glaettungsmethoden – eingebaute Glaettungsmethoden, die in Indikatoren verwendet werden;
- Linien der Indikatoren – Identifikatoren der Indikatorpuffer beim Zugang zu Werten der Indikatoren durch die Funktion CopyBuffer();
- Zeichnungsstile – für Andeutung eines der 18 Typen der Zeichnung und Einstellung des Zeichnungsstils der Linie;
- Eigenschaften der Benutzindikatoren – werden in Funktionen für Arbeit mit Benutzerindikatoren verwendet;
- Typen der Indikatoren – werden für Andeutung des Typs des technischen Indikators bei der Erzeugung von handle durch die Funktion IndicatorCreate() verwendet;
- Indikatoren der Datentypen - werden für Festlegung des Datentyps verwendet, die durch das Feld des Typs MqlParam in die Funktion IndicatorCreate() übertragen werden.