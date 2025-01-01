- Preiskonstanten
- Glaettungsmethoden
- Linien der Indikatoren
- Zeichnungsstile
- Eigenschaften der Benutzerobjekte
- Typen der Indikatoren
- Identifikatoren der Datentypen
Typen der technischen Indikatoren
Es gibt 2 Wege, handle eines Indikators für weiteren Zugang zu seinen Elementen programmgemaess zu erzeugen. Der erste Weg ist die direkte Andeutung des Funktionsnamens aus der Liste der technischen Indikatoren. Der zweite Weg ermöglicht durch die Funktion IndicatorCreate() handle jedes Indikators durch Zuordnung des Identifikatoren aus der Enumeration ENUM_INDICATOR einheitlich zu erzeugen. Beide Varianten der Erzeugung von handle sind gleichgestellt, Sie können diejenige verwenden, die bei der Schreibung des MQL5 Programms für Sie am meisten passt.
Bei der Erzeugung eines Indikators des Typs IND_CUSTOM, muss das Feld type des ersten Elements des Feldes der Eingabeparameter MqlParam den Wert TYPE_STRING aus der Enumeration ENUM_DATATYPE haben, und das Feld string_value des ersten Elements den Namen des Benutzerindikators enthalten.
ENUM_INDICATOR
|
Identifikator
|
Indikator
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range