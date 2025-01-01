DokumentationKategorien
Es gibt 2 Wege, handle eines Indikators für weiteren Zugang zu seinen Elementen programmgemaess zu erzeugen. Der erste Weg ist die direkte Andeutung des Funktionsnamens aus der Liste der technischen Indikatoren. Der zweite Weg ermöglicht durch die Funktion IndicatorCreate() handle jedes Indikators durch Zuordnung des Identifikatoren aus der Enumeration ENUM_INDICATOR einheitlich zu erzeugen. Beide Varianten der Erzeugung von handle sind gleichgestellt, Sie können diejenige verwenden, die bei der Schreibung des MQL5 Programms für Sie am meisten passt.

Bei der Erzeugung eines Indikators des Typs IND_CUSTOM, muss das Feld type des ersten Elements des Feldes der Eingabeparameter MqlParam den Wert TYPE_STRING aus der Enumeration ENUM_DATATYPE haben, und das Feld string_value des ersten Elements den Namen des Benutzerindikators enthalten.

ENUM_INDICATOR

Identifikator

Indikator

IND_AC

Accelerator Oscillator

IND_AD

Accumulation/Distribution

IND_ADX

Average Directional Index

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IND_ALLIGATOR

Alligator

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IND_AO

Awesome Oscillator

IND_ATR

Average True Range

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IND_BEARS

Bears Power

IND_BULLS

Bulls Power

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IND_CCI

Commodity Channel Index

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IND_CUSTOM

Custom indicator

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IND_DEMARKER

DeMarker

IND_ENVELOPES

Envelopes

IND_FORCE

Force Index

IND_FRACTALS

Fractals

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IND_GATOR

Gator Oscillator

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IND_MA

Moving Average

IND_MACD

MACD

IND_MFI

Money Flow Index

IND_MOMENTUM

Momentum

IND_OBV

On Balance Volume

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

Relative Strength Index

IND_RVI

Relative Vigor Index

IND_SAR

Parabolic SAR

IND_STDDEV

Standard Deviation

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IND_VOLUMES

Volumes

IND_WPR

Williams' Percent Range