Konstanten des Dialogfensters MessageBox

Rückgabekodes der Funktion MessageBox(). Wenn Message window Schaltfläche Cancel hat, gibt die Funktion den Wert IDCANCEL bei der gedrückten Taste ESC oder Schaltfläche Cancel zurück. Wenn message window keine Schaltfläche Cancel hat, wird das Drücken ESC keinen Effekt haben.

Konstante Wert Beschreibung IDOK 1 Schaltfläche OK wird ausgewählt IDCANCEL 2 Schaltfläche Cancel wird ausgewählt IDABORT 3 Schaltfläche Abort wird ausgewählt IDRETRY 4 Schaltfläche Retry wird ausgewählt IDIGNORE 5 Schaltfläche Ignore wird ausgewählt IDYES 6 Schaltfläche Yes wird ausgewählt IDNO 7 Schaltfläche No wird ausgewählt IDTRYAGAIN 10 Schaltfläche Try Again wird ausgewählt IDCONTINUE 11 Schaltfläche Continue wird ausgewählt

Die Hauptflaggen der Funktion MessageBox() bestimmen den Inhalt und das Verhalten des Dialogfensters. Dieser Wert kann Flaggenkombination aus folgennden Flaggengruppen sein:

Konstante Wert Beschreibung MB_OK 0x00000000 Message Window hat eine Schaltfläche: OK. Default MB_OKCANCEL 0x00000001 Message Window hat zwei Schaltflächen: OK und Cancel MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 Message Window hat drei Schaltflächen: Abort, Retry und Ignore MB_YESNOCANCEL 0x00000003 Message Window hat drei Schaltflächen: Yes, No und Cancel MB_YESNO 0x00000004 Message Window hat zwei Schaltflächen: Yes und No MB_RETRYCANCEL 0x00000005 Message Window hat zwei Schaltflächen: Retry und Cancel MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 Message Window hat drei Schaltflächen: Cancel, Try Again, Continue

für Darstellung der Ikone muss man in Message Window zusätzliche Flaggen spezifiziert werden:

Konstante Wert Beschreibung MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010 Darstellung von STOP Zeichen MB_ICONQUESTION 0x00000020 Darstellung von Fragezeichen MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 0x00000030 Darstellung von Aufrufzeichen MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 0x00000040 Darstellung aus dem eingekreisten Zeichen i

Default -0 Schaltfläche werden durch folgende Flaggen vorgegeben: