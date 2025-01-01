- Flaggen der Dateieroeffnung
- Dateieigenschaften
- Positionieren innerhalb der Dateien
- Kodeseite Verwenden
- MessageBox
Konstanten des Dialogfensters MessageBox
Rückgabekodes der Funktion MessageBox(). Wenn Message window Schaltfläche Cancel hat, gibt die Funktion den Wert IDCANCEL bei der gedrückten Taste ESC oder Schaltfläche Cancel zurück. Wenn message window keine Schaltfläche Cancel hat, wird das Drücken ESC keinen Effekt haben.
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
IDOK
|
1
|
Schaltfläche OK wird ausgewählt
|
IDCANCEL
|
2
|
Schaltfläche Cancel wird ausgewählt
|
IDABORT
|
3
|
Schaltfläche Abort wird ausgewählt
|
IDRETRY
|
4
|
Schaltfläche Retry wird ausgewählt
|
IDIGNORE
|
5
|
Schaltfläche Ignore wird ausgewählt
|
IDYES
|
6
|
Schaltfläche Yes wird ausgewählt
|
IDNO
|
7
|
Schaltfläche No wird ausgewählt
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
Schaltfläche Try Again wird ausgewählt
|
IDCONTINUE
|
11
|
Schaltfläche Continue wird ausgewählt
Die Hauptflaggen der Funktion MessageBox() bestimmen den Inhalt und das Verhalten des Dialogfensters. Dieser Wert kann Flaggenkombination aus folgennden Flaggengruppen sein:
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
MB_OK
|
0x00000000
|
Message Window hat eine Schaltfläche: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
Message Window hat zwei Schaltflächen: OK und Cancel
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
Message Window hat drei Schaltflächen: Abort, Retry und Ignore
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
Message Window hat drei Schaltflächen: Yes, No und Cancel
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
Message Window hat zwei Schaltflächen: Yes und No
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
Message Window hat zwei Schaltflächen: Retry und Cancel
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
Message Window hat drei Schaltflächen: Cancel, Try Again, Continue
für Darstellung der Ikone muss man in Message Window zusätzliche Flaggen spezifiziert werden:
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
Darstellung von STOP Zeichen
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
Darstellung von Fragezeichen
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
Darstellung von Aufrufzeichen
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
Darstellung aus dem eingekreisten Zeichen i
Default -0 Schaltfläche werden durch folgende Flaggen vorgegeben:
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
Die erste Schaltfläche MB_DEFBUTTON1 - ist Default, wenn MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, oder MB_DEFBUTTON4 nicht spezifiziert werden
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
zweite Schaltfläche - Default-Wert
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
dritte Schaltfläche - Default-Wert
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
Vierte Schaltfläche - Default-Wert