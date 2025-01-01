DokumentationKategorien
Konstanten des Dialogfensters MessageBox

Rückgabekodes der Funktion MessageBox(). Wenn Message window Schaltfläche Cancel hat, gibt die Funktion den Wert IDCANCEL bei der gedrückten Taste ESC oder Schaltfläche Cancel zurück. Wenn message window keine Schaltfläche Cancel hat, wird das Drücken ESC keinen Effekt haben.

Konstante

Wert

Beschreibung

IDOK

1

Schaltfläche OK wird ausgewählt

IDCANCEL

2

Schaltfläche Cancel wird ausgewählt

IDABORT

3

Schaltfläche Abort wird ausgewählt

IDRETRY

4

Schaltfläche Retry wird ausgewählt

IDIGNORE

5

Schaltfläche Ignore wird ausgewählt

IDYES

6

Schaltfläche Yes wird ausgewählt

IDNO

7

Schaltfläche No wird ausgewählt

IDTRYAGAIN

10

Schaltfläche Try Again wird ausgewählt

IDCONTINUE

11

Schaltfläche Continue wird ausgewählt

 

Die Hauptflaggen der Funktion MessageBox() bestimmen den Inhalt und das Verhalten des Dialogfensters. Dieser Wert kann Flaggenkombination aus folgennden Flaggengruppen sein:

Konstante

Wert

Beschreibung

MB_OK

0x00000000

Message Window hat eine Schaltfläche: OK. Default

MB_OKCANCEL

0x00000001

Message Window hat zwei Schaltflächen: OK und Cancel

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

Message Window hat drei Schaltflächen: Abort, Retry und Ignore

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

Message Window hat drei Schaltflächen: Yes, No und Cancel

MB_YESNO

0x00000004

Message Window hat zwei Schaltflächen: Yes und No

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

Message Window hat zwei Schaltflächen: Retry und Cancel

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

Message Window hat drei Schaltflächen: Cancel, Try Again, Continue

für Darstellung der Ikone muss man in Message Window zusätzliche Flaggen spezifiziert werden:

Konstante

Wert

Beschreibung

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

Darstellung von STOP Zeichen

MB_ICONQUESTION

0x00000020

Darstellung von Fragezeichen

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

Darstellung von Aufrufzeichen  

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

Darstellung aus dem eingekreisten Zeichen i

Default -0 Schaltfläche werden durch folgende Flaggen vorgegeben:

Konstante

Wert

Beschreibung

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

Die erste Schaltfläche MB_DEFBUTTON1 - ist Default, wenn MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, oder MB_DEFBUTTON4 nicht spezifiziert werden

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

zweite Schaltfläche - Default-Wert

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

dritte Schaltfläche - Default-Wert

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

Vierte Schaltfläche - Default-Wert

 

 

 