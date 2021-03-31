Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 63): Markttiefe und deren abstrakte Anforderungsklasse

Inhalt

Konzept

In diesem Artikel beginne ich mit der Implementierung der Funktionen für die Arbeit mit der Markttiefe (Depth of Market, DOM). Konzeptionell werden sich die Klassen für die Arbeit mit dem DOM nicht von allen bisher implementierten Bibliotheksklassen unterscheiden. Gleichzeitig werden wir eine Form des DOM haben, die Daten über die im DOM gespeicherten Aufträge enthält. Die Daten werden von der Funktion MarketBookGet() bezogen, wenn der Handler OnBookEvent() aktiviert ist. Bei einer DOM-Änderung wird ein Ereignis für jedes der Symbole im Handler aktiviert, die das aktive Abonnement für DOM-Ereignisse haben.

Die Struktur der DOM-Klasse soll also wie folgt aussehen:

Das Klassenobjekt der DOM-Aufträge — das Objekt, das die Daten eines Auftrags aus mehreren Aufträgen beschreibt, die vom DOM erhalten werden, wenn die Funktion OnBookEvent() für ein Symbol ausgelöst wird; Die Form der DOM-Objektklasse — das Objekt, das die Daten aller Aufträge beschreibt, die gleichzeitig aus dem DOM erhalten werden, wenn OnBookEvent() für ein einzelnes Symbol ausgelöst wird — p1 Menge der Objekte, die die aktuelle DOM-Form bilden; Zeitreihenklasse, bestehend aus der Objektfolge p2, die bei jeder Aktivierung von OnBookEvent() für ein einzelnes Symbol in die Zeitreihenliste eingetragen wird;

Die Kollektionsklasse der Zeitreihen der DOM-Daten aller verwendeten Symbole mit aktiviertem Abonnement auf DOM-Ereignisse.

Heute werde ich die Order-Objektklasse (1) implementieren und das Abrufen von DOM-Daten bei der Aktivierung von OnBookEvent() für das aktuelle Symbol testen. Die Eigenschaften jeder Order werden in der Struktur MqlBookInfo festgelegt, die Daten im DOM bereitstellt: Auftragstyp aus der Enumeration ENUM_BOOK_TYPE

Auftragspreis



Auftragsvolumen



Erweiterte Genauigkeit des Auftragsvolumens

DOM kann vier Ordertypen (aus der Enumeration ENUM_BOOK_TYPE) aufweisen: Verkaufsauftrag

Verkaufsauftrag als Marktorder

Kaufauftrag

Kaufauftrag als Marktorder Wie wir sehen können, gibt es vier Ordertypen — zwei Kauf- und zwei Verkaufsarten. Um alle Auftragstypen in zwei Seiten aufzuteilen, sollten wir eine weitere Eigenschaft zu den bereits vorhandenen hinzufügen — den Auftragsstatus, der seine Richtung angibt — Kauf- oder Verkaufsauftrag. Dies wird uns erlauben, alle Aufträge schnell ihrer Seiten zuzuweisen — Angebot und Nachfrage. Das Objekt einer einzelnen DOM-Anfrage wird ähnlich wie Auftragsobjekte (sowie viele andere Bibliotheksobjekte) aufgebaut sein — wir werden ein Basisobjekt des abstrakten DOM-Auftrags und vier abhängige Objekte mit der Auftragstypangabe haben. Das Konzept, solche Objekte zu konstruieren, wurde bereits zu Beginn der Bibliotheksentwicklung in den ersten und zweiten Artikeln berücksichtigt.



Bevor wir die Klassen für die Arbeit mit dem DOM implementieren, fügen wir neue Bibliotheksnachrichten hinzu und verbessern leicht die Tick-Daten-Objektklassen. Fügen wir neue Nachrichtenindizes in \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh hinzu:

MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_ADD, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_DEL, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_SORT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_CURRENT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_DEFINES, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_ALL, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_BOOK, MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_ADD, MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_DEL,

...

MSG_TICKSERIES_TEXT_TICKSERIES, MSG_TICKSERIES_ERR_GET_TICK_DATA, MSG_TICKSERIES_FAILED_CREATE_TICK_DATA_OBJ, MSG_TICKSERIES_FAILED_ADD_TO_LIST, MSG_TICKSERIES_TEXT_IS_NOT_USE, MSG_TICKSERIES_REQUIRED_HISTORY_DAYS, MSG_MBOOK_ORD_TEXT_MBOOK_ORD, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET, };

und die Nachrichtentexte, die den neu hinzugefügten Indizes entsprechen:

{ "В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ" , "Added symbol to \"Market Watch\" window" }, { "Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ" , "Removed from \"Market Watch\" window" }, { "Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"" , "Changed arrangement of symbols in \"Market Watch\" window" }, { "Работа только с текущим символом" , "Work only with the current symbol" }, { "Работа с предопределённым списком символов" , "Work with predefined list of symbols" }, { "Работа с символами из окна \"Обзор рынка\"" , "Working with symbols from \"Market Watch\" window" }, { "Работа с полным списком всех доступных символов" , "Work with full list of all available symbols" }, { "Осуществлена подписка на стакан цен " , "Subscribed to Depth of Market" }, { "Осуществлена отписка от стакан цен " , "Unsubscribed from Depth of Market" }, { "Подписка на стакан цен" , "Subscription to Depth of Market" }, { "Ошибка при подписке на стакан цен" , "" } , { "Ошибка при отписке от стакан цен" , "" },

...

{ "Заявка в стакане цен" , "Order in Depth of Market" }, { "Объем" , "Volume" }, { "Объем c повышенной точностью" , "Volume Real" }, { "Сторона Buy" , "Buy side" }, { "Сторона Sell" , "Sell side" }, { "Заявка на продажу" , "Sell order" }, { "Заявка на покупку" , "Buy order" }, { "Заявка на продажу по рыночной цене" , "Sell order at market price" }, { "Заявка на покупку по рыночной цене" , "Buy order at market price" }, };

Hinzufügen der Anzeige von Meldungen über den Fehler beim Abonnieren des DOM in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh der Symbolobjektklasse:

bool CSymbol::BookAdd( void ) { this .m_book_subscribed=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookAdd ( this .m_name) #else false #endif); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed; if ( this .m_book_subscribed) :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD)+ " " + this .m_name); else :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_ADD)+ ": " +CMessage::Text(:: GetLastError ())); return this .m_book_subscribed; }

und das Gleiche für das Storno des Abonnements

bool CSymbol::BookClose( void ) { if (! this .m_book_subscribed) return true ; bool res=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookRelease ( this .m_name) #else true #endif ); if (res) { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed= false ; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL)+ " " + this .m_name); } else { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed= true ; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_DEL)+ ": " +CMessage::Text(:: GetLastError ())); } return res; }

Aus der Methode für die Aktualisierung der Tick-Reihe der Klasse der Tick-Reihen in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\TickSeries.mqh, entfernen wir die Anzeige von Debugging-Kommentaren auf dem Symboldiagramm, die im vorherigen Artikel für Tests noch verblieben sind:

void CTickSeries::Refresh( void ) { MqlTick ticks_array[]; if (IsNewTick()) { int err= ERR_SUCCESS ; int total=:: CopyTicksRange ( this . Symbol (),ticks_array, COPY_TICKS_ALL , this .m_last_time+ 1 , 0 ); if (total> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) break ; long end_time=ticks_array[:: ArraySize (ticks_array)- 1 ].time_msc; if ( this . Symbol ()== "AUDUSD" ) Comment (DFUN, this . Symbol (), ", copied=" ,total, ", m_last_time=" ,TimeMSCtoString(m_last_time), ", end_time=" ,TimeMSCtoString(end_time), ", total=" ,DataTotal()); this .m_last_time=end_time; } if ( this .DataTotal()>TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del=m_list_ticks.Total()-TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int j= 0 ;j<total_del;j++) this .m_list_ticks.Delete(j); } } } }

Die letzte Tick-Zeit wird jetzt sofort in der dafür vorgesehenen Variablen m_last_time gesetzt, weil ich im vorigen Artikel die Verifikationsdaten als Symbolchart-Kommentar mit den vorherigen und aktuellen Tick-Zeiten anzeigen musste. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr und die Zeit wird sofort in der Variablen gespeichert:

void CTickSeries::Refresh( void ) { MqlTick ticks_array[]; if (IsNewTick()) { int err= ERR_SUCCESS ; int total=:: CopyTicksRange ( this . Symbol (),ticks_array, COPY_TICKS_ALL , this .m_last_time+ 1 , 0 ); if (total> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) break ; this .m_last_time=ticks_array[:: ArraySize (ticks_array)- 1 ].time_msc; } if ( this .DataTotal()>TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del=m_list_ticks.Total()-TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int j= 0 ;j<total_del;j++) this .m_list_ticks.Delete(j); } } } }





Abstraktes Klasse des Auftragsobjekts der Markttiefe

Wie bei allen Bibliotheksobjekten mit den Enumerationen zur Definition von Objekt-Eigenschaftskonstanten müssen wir auch für DOM-Aufträge Enumerationen von Integer-, Real- und String-Objekteigenschaften erstellen.

Fügen wir die Enumerationen von DOM-Auftragsobjekteigenschaften und -parametern in \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh hinzu. Da ich kein Ereignismodell für die Arbeit mit den einzelnen Aufträgen im DOM implementieren werde (zu einem Zeitpunkt zeigt das Auftragsbuch den aktuellen Zustand aller Aufträge an, und deren Änderung führt zu seinem nächsten Zustand und wird bei der nächsten Aktivierung von OnBookEvent() verarbeitet), fügen wir einfach die Konstante, die den Code des nächsten Ereignisses angibt, nach dem letzten Code des DOM-Ereignisses hinzu, um die Identität der Konstanten aller Objekte zu erhalten und sie auf die gleiche Form zu bringen:

#define MBOOK_ORD_EVENTS_NEXT_CODE (SERIES_EVENTS_NEXT_CODE+ 1 )

Definieren wir die Enumeration mit den zwei möglichen Zuständen eines einzelnen DOM-Auftrags — Kauf- oder Verkaufsseite:

enum ENUM_MBOOK_ORD_STATUS { MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MBOOK_ORD_STATUS_SELL, };

Wenn wir alle Aufträge im DOM nach diesen Eigenschaften sortieren, können wir alle Aufträge im DOM, die entweder zur Nachfrage oder zum Angebot gehören, schnell nach diesen Eigenschaften auswählen.



Als Nächstes fügen wir Enumerationen der Eigenschaften integer, real und string von DOM-Auftragsobjekt-Eigenschaften hinzu:

enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER { MBOOK_ORD_PROP_STATUS = 0 , MBOOK_ORD_PROP_TYPE, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME, }; #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL ( 3 ) #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE { MBOOK_ORD_PROP_PRICE = MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL, }; #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 2 ) #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING { MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL = (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL ( 1 )

Implementieren wir die Enumeration möglicher Kriterien für die Sortierung von Aufträgen im DOM entsprechend der erstellten Eigenschaften:

#define FIRST_MB_DBL_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_MB_STR_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_MBOOK_ORD_MODE { SORT_BY_MBOOK_ORD_STATUS = 0 , SORT_BY_MBOOK_ORD_TYPE, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME, SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE = FIRST_MB_DBL_PROP, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, SORT_BY_MBOOK_ORD_SYMBOL = FIRST_MB_STR_PROP, };

Jetzt ist es möglich, die abstrakte Auftrags-Objektklasse im DOM zu erstellen.

Legen wir in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ den neuen Ordner Book\ an, der die Datei MarketBookOrd.mqh der Klasse CMarketBookOrd abgeleitet vom Basisobjekt aller CBaseObj Bibliotheksobjekte enthält:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CMarketBookOrd : public CBaseObj { private : int m_digits; long m_long_prop[MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) const { return ( int )property-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public : void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } CMarketBookOrd *GetObject( void ) { return & this ;} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CMarketBookOrd* compared_req) const ; CMarketBookOrd(){;} protected : CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol); public : ENUM_MBOOK_ORD_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_MBOOK_ORD_STATUS) this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS); } ENUM_BOOK_TYPE TypeOrd( void ) const { return ( ENUM_BOOK_TYPE ) this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME); } double Price( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE); } double VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL); } int Digits () const { return this .m_digits; } virtual string TypeDescription( void ) const { return this .StatusDescription(); } string StatusDescription( void ) const ; };

Der Aufbau der Klasse ist absolut identisch mit anderen Klassen von Bibliotheksobjekten. Ich habe sie schon oft erwähnt. Die ausführlichen Beschreibungen finden Sie im ersten und nachfolgenden Artikel.

Werfen wir einen Blick auf die Implementierung der Klassenmethoden.

Im parametrischen Konstruktor der geschlossenen Klasse setzen wir alle Objekteigenschaften gemäß der vom DOM an den Konstruktor übergebenen Auftragsstruktur:



CMarketBookOrd::CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status , const MqlBookInfo &book_info , const string symbol) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE,book_info.type); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME,book_info.volume); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE,book_info.price); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL,book_info.volume_real); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); }

Der Konstruktor erhält beim Anlegen eines neuen DOM-Auftragsobjekts auch den in Nachfolgeobjekten der Klasse angegebenen Auftragsstatus.

Die Methode des Vergleichs zweier CMarketBookOrd-Objekte anhand einer angegebenen Eigenschaft zur Definition der Gleichheit der angegebenen Eigenschaften zweier Objekte:

int CMarketBookOrd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMarketBookOrd *obj_compared=node; if (mode<MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Die Methode erhalten das Objekt, dessen Eigenschaft mit der gleichen Eigenschaft des aktuellen Objekts verglichen werden soll. Wenn der angegebene Eigenschaftswert des verglichenen Objekts kleiner als der aktuelle ist, wird -1 zurückgegeben, wenn größer +1, wenn die Eigenschaften gleich sind 0.

Die Methode zum Vergleich zweier CMarketBookOrd-Objekte anhand aller Eigenschaften. Sie ermöglicht die Bestimmung der vollständigen Identität von zwei verglichenen Objekten:

bool CMarketBookOrd::IsEqual(CMarketBookOrd *compared_obj) const { int beg= 0 , end=MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Jede nachfolgende Eigenschaft von zwei Objekten wird hier einzeln verglichen. Wenn die Objekte nicht gleich sind, wird false zurückgegeben. Nachdem die Überprüfung der Gleichheit aller Eigenschaften zweier Objekte abgeschlossen ist und kein false erhalten wurde, wird true zurückgegeben — beide Objekte sind vollständig identisch.



Die Methode, die alle Objekteigenschaften ins Journal schreibt:

void CMarketBookOrd:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

Text-Beschreibungen jeder nachfolgenden Eigenschaft werden in drei Schleifen nach Integer-, Real- und String-Objekteigenschaften angezeigt.

Die Methoden geben die Beschreibungen der angegebenen Objekteigenschaften integer, real und string zurück:



string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return ( property==MBOOK_ORD_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .StatusDescription() ) : property==MBOOK_ORD_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeDescription() ) : property==MBOOK_ORD_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); } string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==MBOOK_ORD_PROP_PRICE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_PRICE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : "" ); } string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { return (property==MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

Jede der Methoden erhält die Eigenschaft, deren Beschreibung zurückgegeben werden soll. Abhängig von der an die Methode übergebenen Eigenschaft wird eine Zeichenkette erstellt, die schließlich von der Methode zurückgegeben wird.

Die Methode gibt einen kurzen Objektnamen zurück:

string CMarketBookOrd::Header( void ) { return this .TypeDescription()+ " \"" + this . Symbol ()+ "\"" ; }

Die Methode gibt die Zeichenkette zurück, die aus der Beschreibung eines Auftragstyps und seinem Symbol besteht.

Die Methode zeigt die kurze Objektbeschreibung im Journal an:

void CMarketBookOrd::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header()); }

Die Methode zeigt einfach die von der vorherigen Methode erstellte Zeichenkette im Journal an.

Die Methode gibt die Beschreibung des Auftragsstatus im DOM zurück:

string CMarketBookOrd::StatusDescription( void ) const { return ( Status()==MBOOK_ORD_STATUS_SELL ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL) : Status()==MBOOK_ORD_STATUS_BUY ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY) : "" ); }

Abhängig vom Auftrag "Status" wird der Text mit der Statusbeschreibung zurückgegeben.

Dies ist die gesamte Klasse des Auftragsobjekts im DOM.

Nun müssen wir vier Klassen erstellen, die von diesem abstrakten Auftragsobjekt erben. Die Nachfolgeklassen werden verwendet, um neue Auftragsobjekte aus DOM zu erzeugen. Der Status des erzeugten Auftragsobjekts wird in der Initialisierungsliste des Konstruktors der Nachfolgeklasse abhängig vom Auftragstyp angegeben.





Abgeleitete Klassen der abstrakten Klasse des Auftragsobjekts

Wir erstellen in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ die Datei MarketBookBuy.mqh für die Klasse CMarketBookBuy. Die neu erstellte abstrakte Auftragsklasse CMarketBookOrd soll eine übergeordnete Klasse sein:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookBuy : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuy( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_BUY ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookBuy::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookBuy::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookBuy::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookBuy::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY); }

Wenn wir ein neues DOM-Auftragsobjekt erstellen, setzen wir die "Kaufseite" im Konstruktor der übergeordneten Klasse.

In den virtuellen Methoden Rückgabe des Flags der Unterstützung der Integer- und Real-Eigenschaften, Rückgabe true — jede Eigenschaft wird vom Objekt unterstützt.

In der virtuellen Methode wird der Kurznamen des DOM-Auftragsobjekts als Zeichenkette in folgendem Format zurückgegeben

Typ "Symbol" : Preis [VolumeReal]

Zum Beispiel:

"EURUSD" buy order: 1.20123 [ 10.00 ]

In der virtuellen Methode wird die Beschreibung des DOM-Auftragsobjekttyps die Zeichenkette "Buy order" (Kaufauftrag) zurückgegeben.



Die übrigen drei von der abstrakten DOM-Basisklasse für Aufträge abgeleiteten Klassen sind bis auf den Auftragsstatus identisch mit der betrachteten Klasse. Jeder Klassenkonstruktor verfügt über den Status, der dem beschriebenen Auftragsobjekt entspricht, und über virtuelle Methoden, die die Zeichenketten zurückgeben, die dem Typ des DOM-Auftrags entsprechen, der von jedem der Objekte beschrieben wird. Alle diese Klassen befinden sich in demselben Ordner wie die oben beschriebene Klasse. Ich zeige hier ihre Auflistungen, damit Sie ihre virtuellen Methoden analysieren und vergleichen können.

MarketBookBuyMarket.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookBuyMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuyMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_BUY ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookBuyMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookBuyMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookBuyMarket::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookBuyMarket::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET); }

MarketBookSell.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookSell : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSell( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_SELL ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookSell::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookSell::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookSell::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookSell::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL); }

MarketBookSellMarket.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookSellMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSellMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_SELL ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookSellMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookSellMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookSellMarket::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookSellMarket::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET); }

Das ist alles, was ich im aktuellen Artikel tun wollte.





Test

Um den Test durchzuführen, verwende ich den EA aus dem vorherigen Artikel und speichere sie in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part63\ als TestDoEasyPart63.mq5.



Nach dem Start des EA abonnieren wir DOMs von Symbolen, die in den Einstellungen für die Arbeit angegeben sind. Alle Ereignisse mit DOMs werden im OnBookEvent() registriert. Entsprechend stellen wir in dieser Funktion sicher, dass das Ereignis auf dem aktuellen Symbol aufgetreten ist. Außerdem holen wir uns den DOM-Snapshot und speichern alle vorhandenen Aufträge nach Preiswerten sortiert in der Liste ab. Als Nächstes zeigen wir den allerersten und den allerletzten Auftrag aus der Liste in den Chart-Kommentaren an. Wir werden also zwei extreme DOM-Aufträge anzeigen — einen Verkaufs- und einen Kaufauftrag. Im Journal zeigen wir die Liste aller erhaltenen DOM-Aufträge bei der allerersten OnBookEvent()-Aktivierung an.

Damit der EA die neu erstellten Klassen sehen kann, binden wir sie in die EA-Datei ein (derzeit kann nicht auf sie vom Hauptobjekt der CEngine-Bibliothek zugegriffen werden):

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuy.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSell.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuyMarket.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSellMarket.mqh>

Nun müssen wir die Funktion OnBookEvent() im EA erstellen und die Behandlung eines DOM-Ereignisses darin implementieren:

void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; CSymbol *sym=engine.GetSymbolCurrent(); if (sym== NULL || !sym.BookdepthSubscription()) return ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return ; if (symbol==sym.Name()) { MqlBookInfo book_array[]; if (! MarketBookGet (sym.Name(),book_array)) return ; list.Clear(); int total= ArraySize (book_array); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket(sym.Name(),book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (!list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; } CMarketBookOrd *ord_0=list.At( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=list.At(list.Total()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; Comment ( DFUN,sym.Name(), ": " ,TimeMSCtoString(sym.Time()), ", array total=" ,total, ", book size=" ,sym.TicksBookdepth(), ", list.Total: " ,list.Total(), "

" , "Max: " ,ord_N.Header(), "

Min: " ,ord_0.Header() ); if (first) { for ( int i=list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CMarketBookOrd *ord=list.At(i); ord.PrintShort(); } first= false ; } } delete list; }

Die Code-Kommentare enthalten alle Details. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen.



Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf einem Symbolchart, nachdem Sie in den Einstellungen festgelegt haben, dass die beiden angegebenen Symbole und der aktuelle Zeitrahmen verwendet werden sollen.





Nachdem der EA gestartet wurde und das erste DOM-Änderungsereignis eingetroffen ist, werden die Parameter der aktuellen DOM-Snapshot-Liste in den Chart-Kommentaren zusammen mit zwei Aufträgen angezeigt - dem höchsten Kauf- und dem niedrigsten Verkaufsauftrag:





Das Journal zeigt die Liste aller Aufträge des aktuellen DOM-Snapshots an:

Subscribed to Depth of Market AUDUSD Subscribed to Depth of Market EURUSD Library initialization time: 00 : 00 : 11.391 "EURUSD" sell order: 1.20250 [ 250.00 ] "EURUSD" sell order: 1.20245 [ 100.00 ] "EURUSD" sell order: 1.20244 [ 50.00 ] "EURUSD" sell order: 1.20242 [ 36.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20240 [ 16.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20239 [ 20.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20238 [ 50.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20236 [ 100.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20232 [ 250.00 ]





Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir damit fortfahren, die Funktionen für die Arbeit mit dem DOM zu erstellen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5 zum Testen und Herunterladen angehängt.

Die Klassen für die Arbeit mit dem DOM befinden sich in der Entwicklung, daher wird ihre Verwendung in benutzerdefinierten Programmen in diesem Stadium nicht empfohlen.

Schreiben Sie Ihre Fragen und Vorschläge in den Kommentaren.

