für Boersensymbole ist das Fenster  "Auftragswarteschlange", zugaenglich, wo laufende Kaufs- und Verkaufsordern zu sehen sind. Für jede Order ist die erwuenschte Richtung der Handelsoperation, das erforderliche Volumen und der angeforderte Preis zu sehen.

für Erhaltung der Information über laufendes DOM durch Mittel der Sprache MQL5 ist die Funktion MarketBookGet() bestimmt, die "screen shot" ins Feld der Strukturen MqlBookInfo stellt. Jedes Element dieses Feldes hat im Feld type die Information über die Richtung der Order – der Wert aus der Enumeration  ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Identifikator

Beschreibung

BOOK_TYPE_SELL

Verkaufsorder

BOOK_TYPE_BUY

Kaufsorder

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Verkaufsorder mit Marktpreis

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Kaufsorder mit Marktpreis

