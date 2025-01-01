Handelsordern in DOM

für Boersensymbole ist das Fenster "Auftragswarteschlange", zugaenglich, wo laufende Kaufs- und Verkaufsordern zu sehen sind. Für jede Order ist die erwuenschte Richtung der Handelsoperation, das erforderliche Volumen und der angeforderte Preis zu sehen.

für Erhaltung der Information über laufendes DOM durch Mittel der Sprache MQL5 ist die Funktion MarketBookGet() bestimmt, die "screen shot" ins Feld der Strukturen MqlBookInfo stellt. Jedes Element dieses Feldes hat im Feld type die Information über die Richtung der Order – der Wert aus der Enumeration ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Identifikator Beschreibung BOOK_TYPE_SELL Verkaufsorder BOOK_TYPE_BUY Kaufsorder BOOK_TYPE_SELL_MARKET Verkaufsorder mit Marktpreis BOOK_TYPE_BUY_MARKET Kaufsorder mit Marktpreis

