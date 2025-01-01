- Information über historische Daten des Instrumentes
für Boersensymbole ist das Fenster "Auftragswarteschlange", zugaenglich, wo laufende Kaufs- und Verkaufsordern zu sehen sind. Für jede Order ist die erwuenschte Richtung der Handelsoperation, das erforderliche Volumen und der angeforderte Preis zu sehen.
für Erhaltung der Information über laufendes DOM durch Mittel der Sprache MQL5 ist die Funktion MarketBookGet() bestimmt, die "screen shot" ins Feld der Strukturen MqlBookInfo stellt. Jedes Element dieses Feldes hat im Feld type die Information über die Richtung der Order – der Wert aus der Enumeration ENUM_BOOK_TYPE.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Verkaufsorder
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Kaufsorder
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Verkaufsorder mit Marktpreis
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Kaufsorder mit Marktpreis
