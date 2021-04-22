Trabalhando preços na biblioteca DoEasy (Parte 63): livro de ofertas, classe de ordem abstrata do livro de ofertas

Sumário

Com este artigo, começaremos a criar funcionalidades para trabalhar com o livro de ofertas. Conceitualmente, as classes para trabalhar com o livro de ofertas não serão diferentes de todas as classes da biblioteca previamente escritas. Paralelamente, teremos um “instantâneo” do livro de ofertas que conterá os dados das ordens do livro de ofertas obtidas pela função MarketBookGet() quando o manipulador OnBookEvent() é acionado, além disso, cada um dos seus símbolos, cuja assinatura de eventos é habilitada, desencadeia um evento quando o livro de ofertas muda.

Assim, a estrutura das classes do livro de ofertas será a seguinte:

Classe do objeto-ordem do livro de ofertas: objeto que descreve os dados de uma ordem a partir de um conjunto de ordens recebidas desde o livro de ofertas quando o manipulador OnBookEvent() é acionado uma vez para um símbolo; Classe do objeto-instantâneo do livro de ofertas: objeto que descreve os dados de todas as ordens recebidas simultaneamente desde o livro de ofertas quando o manipulador OnBookEvent() é acionado uma vez para um símbolo - conjunto de objetos n1 que constituem o instantâneo atual do livro de ofertas; Classe-série temporal que consiste numa sequência de n2 objetos inseridos numa lista-série temporal quando o manipulador OnBookEvent() é acionado uma vez para um símbolo;

Classe-coleção de séries temporais de dados do livro de ofertas de todos os símbolos usados no programa, cuja assinatura de eventos do livro de ofertas é ativada.

Hoje vamos criar a classe do objeto-ordem (1) e testar o recebimento dos dados do livro de ofertas quando OnBookEvent() for acionado para o símbolo atual. As propriedades de cada ordem são escritas na estrutura MqlBookInfo que fornece informações no livro de ofertas: tipo de ordem a partir da enumeração ENUM_BOOK_TYPE

o preço para colocação da ordem



volume da ordem



volume da ordem com maior precisão

O livro de ordens pode conter quatro tipos de ordens (a partir da enumeração ENUM_BOOK_TYPE): Ordem de venda

Ordem de venda a preço de mercado

Ordem de compra

Ordem de compra ao preço de mercado Como podemos ver, existem quatro tipos de ordens - dois Buy e dois Sell. Assim, para dividir todos os tipos de ordens em dois lados, nós, além das propriedades já existentes, adicionaremos mais uma propriedade - o status da ordem indicando sua direção - ordem Buy ou ordem Sell. Isso nos permitirá, no futuro, separar rapidamente todas as ordens de suas partes - oferta e demanda. O objeto de um livro de ofertas será feito à imagem dos objetos-ordens (e muitos outros objetos de biblioteca) - teremos um objeto base de ordem abstrata de livro de ofertas e quatro objetos herdados com especificação do tipo de ordem. A ideia por trás da construção de tais objetos foi abordada por nós no início da criação da biblioteca no primeiro e no segundo artigo.



Antes de começarmos a criar classes para trabalhar com o livro de ofertas, adicionaremos novas mensagens à biblioteca e modificaremos ligeiramente as classes de objetos de dados de ticks. No arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh adicionamos os índices das novas mensagens:

MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_ADD, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_DEL, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_SORT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_CURRENT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_DEFINES, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_ALL, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_BOOK, MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_ADD, MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_DEL,

...

MSG_TICKSERIES_TEXT_TICKSERIES, MSG_TICKSERIES_ERR_GET_TICK_DATA, MSG_TICKSERIES_FAILED_CREATE_TICK_DATA_OBJ, MSG_TICKSERIES_FAILED_ADD_TO_LIST, MSG_TICKSERIES_TEXT_IS_NOT_USE, MSG_TICKSERIES_REQUIRED_HISTORY_DAYS, MSG_MBOOK_ORD_TEXT_MBOOK_ORD, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET, };

e os textos das mensagens correspondentes aos índices recém-adicionados:

{ "В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ" , "Added symbol to \"Market Watch\" window" }, { "Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ" , "Removed from \"Market Watch\" window" }, { "Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"" , "Changed arrangement of symbols in \"Market Watch\" window" }, { "Работа только с текущим символом" , "Work only with the current symbol" }, { "Работа с предопределённым списком символов" , "Work with predefined list of symbols" }, { "Работа с символами из окна \"Обзор рынка\"" , "Working with symbols from \"Market Watch\" window" }, { "Работа с полным списком всех доступных символов" , "Work with full list of all available symbols" }, { "Осуществлена подписка на стакан цен " , "Subscribed to Depth of Market" }, { "Осуществлена отписка от стакан цен " , "Unsubscribed from Depth of Market" }, { "Подписка на стакан цен" , "Subscription to Depth of Market" }, { "Ошибка при подписке на стакан цен" , "" } , { "Ошибка при отписке от стакан цен" , "" },

...

{ "Заявка в стакане цен" , "Order in Depth of Market" }, { "Объем" , "Volume" }, { "Объем c повышенной точностью" , "Volume Real" }, { "Сторона Buy" , "Buy side" }, { "Сторона Sell" , "Sell side" }, { "Заявка на продажу" , "Sell order" }, { "Заявка на покупку" , "Buy order" }, { "Заявка на продажу по рыночной цене" , "Sell order at market price" }, { "Заявка на покупку по рыночной цене" , "Buy order at market price" }, };

No arquivo da classe do objeto-símbolo \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh escrevemos a impressão de uma mensagem de erro ao assinar o livro de ofertas:

bool CSymbol::BookAdd( void ) { this .m_book_subscribed=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookAdd ( this .m_name) #else false #endif); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed; if ( this .m_book_subscribed) :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD)+ " " + this .m_name); else :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_ADD)+ ": " +CMessage::Text(:: GetLastError ())); return this .m_book_subscribed; }

e da mesma forma ao cancelar a assinatura:

bool CSymbol::BookClose( void ) { if (! this .m_book_subscribed) return true ; bool res=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookRelease ( this .m_name) #else true #endif ); if (res) { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed= false ; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL)+ " " + this .m_name); } else { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed= true ; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_DEL)+ ": " +CMessage::Text(:: GetLastError ())); } return res; }

A partir do método para atualizar a série de ticks da classe da série de ticks no arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\TickSeries.mqh removemos a impressão de comentários de depuração no gráfico do símbolo que deixamos para testes no último artigo:

void CTickSeries::Refresh( void ) { MqlTick ticks_array[]; if (IsNewTick()) { int err= ERR_SUCCESS ; int total=:: CopyTicksRange ( this . Symbol (),ticks_array, COPY_TICKS_ALL , this .m_last_time+ 1 , 0 ); if (total> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) break ; long end_time=ticks_array[:: ArraySize (ticks_array)- 1 ].time_msc; if ( this . Symbol ()== "AUDUSD" ) Comment (DFUN, this . Symbol (), ", copied=" ,total, ", m_last_time=" ,TimeMSCtoString(m_last_time), ", end_time=" ,TimeMSCtoString(end_time), ", total=" ,DataTotal()); this .m_last_time=end_time; } if ( this .DataTotal()>TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del=m_list_ticks.Total()-TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int j= 0 ;j<total_del;j++) this .m_list_ticks.Delete(j); } } } }

A hora do último tick agora será escrita diretamente na variável m_last_time, porque no artigo anterior foi necessário apresentar os dados de verificação com um comentário no gráfico do símboloo, onde era necessário ver a hora dos ticks passados e atuais. Agora não precisamos disso e imediatamente armazenamos o tempo numa variável:

void CTickSeries::Refresh( void ) { MqlTick ticks_array[]; if (IsNewTick()) { int err= ERR_SUCCESS ; int total=:: CopyTicksRange ( this . Symbol (),ticks_array, COPY_TICKS_ALL , this .m_last_time+ 1 , 0 ); if (total> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) break ; this .m_last_time=ticks_array[:: ArraySize (ticks_array)- 1 ].time_msc; } if ( this .DataTotal()>TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del=m_list_ticks.Total()-TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int j= 0 ;j<total_del;j++) this .m_list_ticks.Delete(j); } } } }





Classe de objeto para uma ordem abstrata colocada no livro de ofertas

Como para todos os objetos de biblioteca que têm seus próprios conjuntos de enumerações para definir constantes de propriedade de objeto, bem como para novos objetos de classes de objetos-ordens de livro de ofertas, precisamos criar enumerações de propriedades inteiras, reais e de string do objeto.

No arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh inserimos a enumeração de propriedades e parâmetros do objeto-ordem do livro de ofertas. Visto que não faremos um modelo de evento de trabalho com cada uma das ordens do livro de ofertas (num momento o livro de ofertas exibe o estado atual de todas as ordens, e sua alteração leva ao seu próximo estado e é processada no próximo acionamento de OnBookEvent()), apenas adicionamos uma constante, indicando o código do próximo evento após o último código de evento do livro de ofertas - apenas para manter a identidade das constantes de todos os objetos - para dar o mesmo formato:

#define MBOOK_ORD_EVENTS_NEXT_CODE (SERIES_EVENTS_NEXT_CODE+ 1 )

Vamos definir uma enumeração na qual escreveremos dois status possíveis de uma ordem do livro de ofertas - lado da Buy ou Sell:

enum ENUM_MBOOK_ORD_STATUS { MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MBOOK_ORD_STATUS_SELL, };

Ao filtrar todas as ordens do livro de ofertas de acordo com essas propriedades, podemos selecionar rapidamente na lista todas as ordens que pertencem à demanda ou à oferta.



Em seguida, escrevemos as enumerações de propriedades inteiras, reais e de string do objeto-ordem do livro de ofertas:

enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER { MBOOK_ORD_PROP_STATUS = 0 , MBOOK_ORD_PROP_TYPE, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME, }; #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL ( 3 ) #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE { MBOOK_ORD_PROP_PRICE = MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL, }; #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 2 ) #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING { MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL = (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL ( 1 )

Depois, de acordo com as propriedades criadas, escreveremos uma lista de possíveis critérios para classificação das ordens no livro de ofertas:

#define FIRST_MB_DBL_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_MB_STR_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_MBOOK_ORD_MODE { SORT_BY_MBOOK_ORD_STATUS = 0 , SORT_BY_MBOOK_ORD_TYPE, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME, SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE = FIRST_MB_DBL_PROP, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, SORT_BY_MBOOK_ORD_SYMBOL = FIRST_MB_STR_PROP, };

Agora podemos criar uma classe de objeto de ordem abstrata no livro de ofertas.

No diretório da biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ criamos a nova pasta Book\, e nela, o novo arquivo MarketBookOrd.mqh da classe CMarketBookOrd, herdada do objeto base de todos os objetos da biblioteca CBaseObj:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CMarketBookOrd : public CBaseObj { private : int m_digits; long m_long_prop[MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) const { return ( int )property-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public : void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } CMarketBookOrd *GetObject( void ) { return & this ;} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CMarketBookOrd* compared_req) const ; CMarketBookOrd(){;} protected : CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol); public : ENUM_MBOOK_ORD_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_MBOOK_ORD_STATUS) this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS); } ENUM_BOOK_TYPE TypeOrd( void ) const { return ( ENUM_BOOK_TYPE ) this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME); } double Price( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE); } double VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL); } int Digits () const { return this .m_digits; } virtual string TypeDescription( void ) const { return this .StatusDescription(); } string StatusDescription( void ) const ; };

A composição da classe é absolutamente idêntica a outras classes de objetos da biblioteca. Nós as discutimos mais de uma vez, e você pode refrescar sua memória lendo os primeiros artigos e os próximos onde elas são detalhadas.

Consideremos a implementação de métodos de classe.

Num construtor de classe paramétrica privada definimos todas as propriedades do objeto a partir da estrutura de ordens do livro de ofertas que é transferida para o construtor:



CMarketBookOrd::CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status , const MqlBookInfo &book_info , const string symbol) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE,book_info.type); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME,book_info.volume); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE,book_info.price); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL,book_info.volume_real); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); }

Também ao construtor é transferido o status da ordem, que indicaremos nos objetos herdados desta classe ao criar um novo objeto-ordem do livro de ofertas.

Método que compara a propriedade especificada de dois objetos CMarketBookOrd para determinar se as propriedades especificadas de dois objetos são iguais:

int CMarketBookOrd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMarketBookOrd *obj_compared=node; if (mode<MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Ao método é passado um objeto, cuja propriedade deve ser comparada com a mesma propriedade do objeto atual. Se a propriedade especificada do objeto comparado tiver um valor menor que o atual, será retornado -1, já se for maior, +1, e se as propriedades forem iguais, será devolvido 0.

Método para comparar todas as propriedades de dois objetos CMarketBookOrd. Permite determinar a identidade completa de dois objetos comparados:

bool CMarketBookOrd::IsEqual(CMarketBookOrd *compared_obj) const { int beg= 0 , end=MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Aqui, cada propriedade de dois objetos é comparada alternadamente. e, se as propriedades não forem iguais, é retornado false. Após verificar se absolutamente todas as propriedades de dois objetos são idênticas, e se não foi retornado false, então ele devolverá true pois ambos os objetos são completamente idênticos.



Método que imprime todas as propriedades de um objeto:

void CMarketBookOrd:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

Em três loops percorrendo as propriedades inteiras, reais e de string do objeto, as descrições de string de cada propriedade são enviadas para o log.

Métodos que retornam uma descrição da propriedade inteira, real e de string do objeto:



string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return ( property==MBOOK_ORD_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .StatusDescription() ) : property==MBOOK_ORD_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeDescription() ) : property==MBOOK_ORD_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); } string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==MBOOK_ORD_PROP_PRICE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_PRICE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : "" ); } string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { return (property==MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

A cada um dos métodos é transferida uma propriedade, cuja descrição deve ser retornada e, dependendo de tal propriedade, é criada uma string que eventualmente é retornada do método.

Método que retorna o nome abreviado do objeto:

string CMarketBookOrd::Header( void ) { return this .TypeDescription()+ " \"" + this . Symbol ()+ "\"" ; }

O método retorna uma string que consiste numa descrição do tipo de ordem e seu símbolo.

Método que imprime uma breve descrição do objeto no log:

void CMarketBookOrd::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header()); }

O método simplesmente imprime no log a linha criada pelo método anterior.

Método que retorna uma descrição do status da ordem do livro de ofertas:

string CMarketBookOrd::StatusDescription( void ) const { return ( Status()==MBOOK_ORD_STATUS_SELL ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL) : Status()==MBOOK_ORD_STATUS_BUY ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY) : "" ); }

Dependendo da propriedade "status" da ordem, é retornada uma string descrevendo esse status.

Esta é a classe inteira do objeto-ordem do livro de ofertas.

Agora precisamos criar quatro classes herdeiras desse objeto de ordem abstrata. São as classes herdadas que serão usadas para criar novos objetos-ordens a partir do livro de ofertas. Simplesmente na lista de inicialização do construtor da classe herdada, será indicado o status do objeto-ordem criada, dependendo do seu tipo.





Classes herdeiras do objeto de uma ordem abstrata

Na pasta \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ criamos o novo arquivo MarketBookBuy.mqh da classe CMarketBookBuy. A classe pai deve ser a classe de ordem abstrata CMarketBookOrd que acabamos de criar.:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookBuy : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuy( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_BUY ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookBuy::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookBuy::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookBuy::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookBuy::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY); }

Ao criar um novo objeto-ordem do livro de ofertas, indicamos o status "Lado Buy" no construtor da classe pai.

Em métodos virtuais, que retornam um sinalizador de suporte de propriedade inteira e real, retornamos true - cada propriedade é suportada pelo objeto.

Num método virtual, que retorna o nome abreviado do objeto-ordem do livro de ofertas, retornamos uma string no formato

Type "Symbol" : Price [VolumeReal]

Por exemplo, assim:

"EURUSD" buy order: 1.20123 [ 10.00 ]

Num método virtual, que retorna uma descrição do tipo de objeto-ordem do livro de ofertas, retornamos a linha "Ordem de compra"



As outras três classes herdeiras da classe base da ordem abstrata do livro de ofertas são idênticas à considerada, com exceção do status da ordem - cada construtor da classe especifica seu próprio status correspondente ao objeto-ordem descrita e seus métodos virtuais que retornam strings correspondentes ao tipo da ordem do livro de ofertas descrito por cada um dos objetos. Todas essas classes estão localizadas na mesma pasta da classe acima. Vamos apenas mostrar suas listagens para realizar uma autoanálise e comparar seus métodos virtuais.

MarketBookBuyMarket.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookBuyMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuyMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_BUY ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookBuyMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookBuyMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookBuyMarket::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookBuyMarket::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET); }

MarketBookSell.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookSell : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSell( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_SELL ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookSell::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookSell::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookSell::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookSell::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL); }

MarketBookSellMarket.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookSellMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSellMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_SELL ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookSellMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookSellMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookSellMarket::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookSellMarket::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET); }

Isso é tudo que queríamos fazer hoje.





Teste

Para realizar o teste, vamos pegar o Expert Advisor do artigo anterior e

vamos salvá-lo na nova pasta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part63\ com o novo nome TestDoEasyPart63.mq5.



O que faremos será que, quando o Expert Advisor for iniciado, será concluída nossa assinatura do livro de ofertas dos símbolos definidos nas configurações. Todos os eventos relacionados ao livro de ofertas serão registrados no manipulador OnBookEvent(). Assim, neste manipulador, verificaremos se o evento ocorreu no símbolo atual, obteremos um instantâneo do livro de ofertas e salvaremos todas as ordens disponíveis numa lista classificada por valor de preço. Em seguida, imprimiremos as primeiras e as últimas ordens dessa lista nos comentários do gráfico. Assim, exibiremos as duas ordens extremas do livro de ofertas - uma para venda e outra para compra. No log exibiremos uma lista contendo todas as ordens recebidas do livro de ofertas no primeiro acionamento de OnBookEvent().

Para que o Expert Advisor possa ver as classes recém-criadas, vamos anexá-las ao arquivo do EA (até o momento elas não podem ser acessada a partir do objeto principal da biblioteca CEngine):

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuy.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSell.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuyMarket.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSellMarket.mqh>

Agora precisamos criar um manipulador OnBookEvent() no EA e registrar o tratamento de eventos do livro de ofertas:

void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; CSymbol *sym=engine.GetSymbolCurrent(); if (sym== NULL || !sym.BookdepthSubscription()) return ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return ; if (symbol==sym.Name()) { MqlBookInfo book_array[]; if (! MarketBookGet (sym.Name(),book_array)) return ; list.Clear(); int total= ArraySize (book_array); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket(sym.Name(),book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (!list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; } CMarketBookOrd *ord_0=list.At( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=list.At(list.Total()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; Comment ( DFUN,sym.Name(), ": " ,TimeMSCtoString(sym.Time()), ", array total=" ,total, ", book size=" ,sym.TicksBookdepth(), ", list.Total: " ,list.Total(), "

" , "Max: " ,ord_N.Header(), "

Min: " ,ord_0.Header() ); if (first) { for ( int i=list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CMarketBookOrd *ord=list.At(i); ord.PrintShort(); } first= false ; } } delete list; }

Tudo está detalhado aqui nos comentários ao código e, espero, esteja tudo claro. Em qualquer caso, você pode tirar dúvidas na discussão do artigo.



Vamos compilar o Expert Advisor e iniciá-lo no gráfico do símbolo, tendo previamente selecionado o uso dos dois símbolos especificados e o timeframe atual nas configurações:





Após a inicialização do Expert Advisor e a chegada do primeiro evento de mudança no livro de ofertas, nos comentários do gráfico serão exibidos os parâmetros da lista do instantâneo atual do livro de ofertas e duas ordens - máxima para venda e mínima para compra:





No log será exibida uma lista contendo todas as ordens do instantâneo atual do livro de ofertas:

Subscribed to Depth of Market AUDUSD Subscribed to Depth of Market EURUSD Library initialization time: 00 : 00 : 11.391 "EURUSD" sell order: 1.20250 [ 250.00 ] "EURUSD" sell order: 1.20245 [ 100.00 ] "EURUSD" sell order: 1.20244 [ 50.00 ] "EURUSD" sell order: 1.20242 [ 36.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20240 [ 16.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20239 [ 20.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20238 [ 50.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20236 [ 100.00 ] "EURUSD" buy order: 1.20232 [ 250.00 ]





O que vem agora?

No próximo artigo, continuaremos a criar funcionalidades para trabalhar com o livro de ofertas.



Todos os arquivos da versão atual da biblioteca e o arquivo do EA de teste para MQL5 estão anexados abaixo. Você pode baixá-los e testar tudo sozinho.

Gostaria de ressaltar que as classes para trabalhar com o livro de ofertas estão em desenvolvimento e, portanto, o seu uso em programas agora é altamente desaconselhado.

Se você tiver perguntas, comentários e sugestões, poderá expressá-los nos comentários do artigo.

