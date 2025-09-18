KurseKategorien
Währungen / GBPUSD
Zurück zum Währungen

GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar

1.34697 USD 0.00825 (0.61%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GBPUSD hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.34632 USD und einem Hoch von 1.35594 USD pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPUSD News

GBPUSD on the Community Forum

Handelsanwendungen für GBPUSD

Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 199 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitra
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (474)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren De
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experten
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Strategie mit dem Big Candle Scanner Dashboard MT5, einem vielseitigen Multi-Asset-Dashboard, das überdimensionierte bullische und bearische Kerzen über zahlreiche Währungspaare und Timeframes erkennt und potenzielle Momentum-Verschiebungen oder Volatilitätsspitzen signalisiert. Verwurzelt in klassischen Kerzenanalyse-Techniken, die von Tradern wie Steve Nison in den 1990er Jahren durch seine Arbeit an japanischen Kerzencharts popularisiert wurden, ist dieses Tool ein
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (3)
Experten
AOT MT5 – Fortgeschrittener Multi-Währungs-Handelsexperte Live-Handelsverfolgung:  Kleinkonto  |  Hauptkonto AOT MT5 ist ein Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Händlern durch den Einsatz fortschrittlicher KI zur Marktanalyse von 16 Währungspaaren , einschließlich EURUSD, GBPUSD und AUDUSD, zu unterstützen. Dieser EA ist geeignet für Prop-Firm-Herausforderungen [Einstellungen] und persönliche Handelskonten   [Einstellungen] und kombiniert Analysetools mit Risikomanagement-Funktionen,
Tagesspanne
1.34632 1.35594
Jahresspanne
1.20997 1.37876
Vorheriger Schlusskurs
1.3552 2
Eröffnung
1.3549 2
Bid
1.3469 7
Ask
1.3472 7
Tief
1.3463 2
Hoch
1.3559 4
Volumen
44.807 K
Tagesänderung
-0.61%
Monatsänderung
-0.16%
6-Monatsänderung
4.33%
Jahresänderung
0.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K